Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий. ДОКУМЕНТ
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Печерский районный суд Киева обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову открыть уголовное дело против народного депутата из ОПЗЖ Ильи Кивы за лживое заявление о полке "Азов".
Об этом в Телеграм сообщил Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.
"То, что Кива - это ватный дегенерат со справкой из психиатрической больницы, который способен говорить любые глупости - ни для кого не новость. Новость - это то, что в стране, где идет война, генпрокурор не реагирует на клевету против боевого подразделения НГУ. Видимо, для нее и ее руководства унижение достоинства военных, которые защищают страну, является нормальной ситуацией.
Теперь отреагировать на ложь Кивы о "Азове" Венедиктову обязывает суд. А мы в свою очередь сделаем все, чтобы довести это дело до логического конца", - написал Билецкий.
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•22 мар. 2017 г.
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Адепти Шарікова причаїлись неподалеку.
І коли "орли" "білого вождя" з ножами (для самозахисту) напали на палатку де знаходились "знаменоносец", пару активістів та пару мамочек з дитинами - з "кущив" вискочило "відкриплення" та погнали "орлов" підсрачниками...Є відео...Опускалово "орлов" "ніже плінтуса"...
"Білому вождю" треба чи вдавитися від ганьби, чи писати ще одну заяву поліцаям за "політіческое прєслєдованиє" со сторони "ватніков"...