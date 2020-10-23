Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий. ДОКУМЕНТ

Печерский районный суд Киева обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову открыть уголовное дело против народного депутата из ОПЗЖ Ильи Кивы за лживое заявление о полке "Азов".

Об этом в Телеграм сообщил Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что Кива - это ватный дегенерат со справкой из психиатрической больницы, который способен говорить любые глупости - ни для кого не новость. Новость - это то, что в стране, где идет война, генпрокурор не реагирует на клевету против боевого подразделения НГУ. Видимо, для нее и ее руководства унижение достоинства военных, которые защищают страну, является нормальной ситуацией.

Теперь отреагировать на ложь Кивы о "Азове" Венедиктову обязывает суд. А мы в свою очередь сделаем все, чтобы довести это дело до логического конца", - написал Билецкий.

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