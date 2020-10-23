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Билецкий (227) Кива (397) Азов (697) Венедиктова (727)

Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке

Печерский районный суд Киева обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову открыть уголовное дело против народного депутата из ОПЗЖ Ильи Кивы за лживое заявление о полке "Азов".

Об этом в Телеграм сообщил Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что Кива - это ватный дегенерат со справкой из психиатрической больницы, который способен говорить любые глупости - ни для кого не новость. Новость - это то, что в стране, где идет война, генпрокурор не реагирует на клевету против боевого подразделения НГУ. Видимо, для нее и ее руководства унижение достоинства военных, которые защищают страну, является нормальной ситуацией.

Теперь отреагировать на ложь Кивы о "Азове" Венедиктову обязывает суд. А мы в свою очередь сделаем все, чтобы довести это дело до логического конца", - написал Билецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы должны отреагировать на создание в Украине парамилитарной организации Кивы, – Билецкий

Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке Азов, - Билецкий 01

Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке Азов, - Билецкий 02

Читайте: Билецкий о суде над патриотами в Харькове: Мы переводим это дело в Киев

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
Эти "орлы" спасли Мариуполь и сдержали кацапов на юге,шмара ты ватная
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23.10.2020 21:26
+13
Кива тоже в правом секторе состоял и даже в зону ато выезжал за корочкой убд ,но видимо мало платили ,мертвечук побольше даёт
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23.10.2020 21:30
+10
Простые ребята и спасали, пока ******** и его столичное мясо, которое ближе 500 км к передовой и не доезжало, валили Пороха, прекрасно зная, к чему это приведёт.
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23.10.2020 21:31
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Кива - специалист в другой области!
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23.10.2020 21:22 Ответить
В онанізмології? Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий - Цензор.НЕТ 3428
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23.10.2020 21:25 Ответить
Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий - Цензор.НЕТ 7750
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23.10.2020 21:31 Ответить
Накачана рука має мати на долоні волосся. 😊
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23.10.2020 21:43 Ответить
Суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти Ківи за брехливу заяву про полк "Азов", - Білецький - Цензор.НЕТ 6972
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23.10.2020 23:50 Ответить
😁
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24.10.2020 08:56 Ответить
ОРЛЫ АВАКОВА СЦЕПИЛИСЬ
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23.10.2020 21:23 Ответить
Эти "орлы" спасли Мариуполь и сдержали кацапов на юге,шмара ты ватная
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23.10.2020 21:26 Ответить
Кива тоже в правом секторе состоял и даже в зону ато выезжал за корочкой убд ,но видимо мало платили ,мертвечук побольше даёт
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23.10.2020 21:30 Ответить
Суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти Ківи за брехливу заяву про полк "Азов", - Білецький - Цензор.НЕТ 4197
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23.10.2020 21:58 Ответить
а еще они приложили все усилия что бы зеленое говно стало президентом!
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23.10.2020 21:31 Ответить
Простые ребята и спасали, пока ******** и его столичное мясо, которое ближе 500 км к передовой и не доезжало, валили Пороха, прекрасно зная, к чему это приведёт.
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23.10.2020 21:31 Ответить
Кстати , Билецкий мягко так от Арсена отмежевался как-то у Шустера ...
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23.10.2020 21:37 Ответить
Ржунимагу. Полковник полиции отмежевался от собственного министра.
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23.10.2020 23:25 Ответить
а надо было послать?
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28.10.2020 21:23 Ответить
Беня тоже Днипро спасал (под себя) . И Укропы... А сейчас все под беней в партии За МАЙБАХ
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23.10.2020 21:35 Ответить
При чем тут Беня?Ты солдат оскорбляешь,гнида убогая.Или тебе только Питрушка-герой и спаситель?На Пэтю открывала пасть свою вонючую,что он Авакяна держал или только сейчас он плохим стал?
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23.10.2020 21:40 Ответить
ЭТИ ДВА ОРЛА СОЛДАТЫ ? у Билецкого кто там в дружбанах? КГБист из беларуси правый радикал за обьединение славянских народов воеватель...и Билецкий его идеологический кореш
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23.10.2020 21:44 Ответить
Авакян очень мудрый и очень серый , и за то, что он спасал Украину , а потом заложил ее в договорняках с Беней на победу ЗЕленой мрази - нет ему объяснения . Свой ум, как и Беня он использовал на свои соображения но не на Украину. Куда поменялся Порох (прошедший в политике Украины как хитрющий щур все медные трубы) и куда Аваков , придурок, СРАВНИ!
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23.10.2020 21:50 Ответить
А когда твой "хитрющий щур" объявил "Одностороннее прекращение огня",дав сепарам время укрепиться и вооружиться, ты считала,что это он "заложил Украину"?
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23.10.2020 21:57 Ответить
Не думаю, что солдаты скидывали Пороха , но если и были в толпе нацжен, то настоящие -сейчас сожалеют. Его скинули олигархи, потому что он принял условия цивилизации для развития страны с деолигархизацией в первую очередь. Олигархи вернули Украину вспять сегодня . Кстати, не был он моим героем никогда . И к сожалению , пока нет лидеров у него за спиной ... Но уж точно он не предал Украину.
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23.10.2020 22:10 Ответить
Т.е. "Одностороннее прекращение огня"-не предательство?
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23.10.2020 22:13 Ответить
Неа, ведь нарид "устал от войны", что , собственно, эти выборы и подтвердили 🤔
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24.10.2020 08:58 Ответить
И еще - не отождествляй солдат с лидерами. Свободовцы гибли на Майдане и на фронте , а где сейчас Тягнибок? Лидеры клюют из грязных рук а патриотами пользуются...
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23.10.2020 21:54 Ответить
60мин рос ТВ *********. Илья Кива - помощник Авакова в эфире российского ТВ: "Предателей из Москвы мы обязательно вырежем!"

•22 мар. 2017 г.
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23.10.2020 21:28 Ответить
Шестёрка Медведчука с шестёркой Авакяна нефтерубли кремлёвские поделить не могут штоле?
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23.10.2020 21:24 Ответить
Так он же бывшая шестерка Авакяна-КИВА
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23.10.2020 21:29 Ответить
Интересно, чем дело закончится. Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий - Цензор.НЕТ 9412
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23.10.2020 21:24 Ответить
Ну що-ж , не кожен втримається , щоб не кинути камень в сторону "звинувачуваного" ...
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23.10.2020 21:25 Ответить
ловитеКивуОнлайн
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23.10.2020 21:26 Ответить
А шо Онан-Варвар квакал про Азов?
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23.10.2020 21:28 Ответить
Шо те напали на автобус
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23.10.2020 21:47 Ответить
А, про кучу убитых и раненых своих боевиков, помню такое.
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23.10.2020 22:09 Ответить
После упоминания о справке дело немного затянется. Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий - Цензор.НЕТ 1064
Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий - Цензор.НЕТ 4885
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23.10.2020 21:29 Ответить
Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий - Цензор.НЕТ 2732
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23.10.2020 21:30 Ответить
Та Кива уже лет пять лишних на свободе бегает ... Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий - Цензор.НЕТ 7382
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23.10.2020 21:37 Ответить
"То, что Кива - это ватный дегенерат .... - ни для кого не новость.Источник: https://censor.net/ru/n3226764

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10 декабря 2014 приказом главы МВД Арсена Авакова Илья Кива был назначен заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области, с этого времени Кива стал активнее внедрять в оперативную работу базу данных проекта «Миротворец»...

Илья Кива руководит общественной организацией «Всеукраинский союз ветеранов АТО». Руководил полтавским центром «Правого сектора» и региональным руководителем этого движения на востоке Украины.
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23.10.2020 21:51 Ответить
ЗОЛЬДАААТ
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23.10.2020 22:16 Ответить
молодцы!
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23.10.2020 21:54 Ответить
Суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти Ківи за брехливу заяву про полк "Азов", - Білецький - Цензор.НЕТ 6539
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23.10.2020 22:02 Ответить
Время тяжелое - но как все вылазит и обнажается в политическом и псевдопатриотическом бомонде. Проклятая украинская элита обнажается быстрее, чем народ мудреет.
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23.10.2020 22:15 Ответить
Суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти Ківи за брехливу заяву про полк "Азов", - Білецький - Цензор.НЕТ 6336 У "вождя бледнолиціх" по Одесі зашквар повний: хтось з його "орлів" злив інфу местним адептам Поліграф Поліграфовіча що готується напад "орлами "білого вождя"" на їх палатку....

Адепти Шарікова причаїлись неподалеку.
І коли "орли" "білого вождя" з ножами (для самозахисту) напали на палатку де знаходились "знаменоносец", пару активістів та пару мамочек з дитинами - з "кущив" вискочило "відкриплення" та погнали "орлов" підсрачниками...Є відео...Опускалово "орлов" "ніже плінтуса"...
"Білому вождю" треба чи вдавитися від ганьби, чи писати ще одну заяву поліцаям за "політіческое прєслєдованиє" со сторони "ватніков"...
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23.10.2020 22:24 Ответить
Подполковник МВД Билецкий против подполковника МВД Кивы! Делаем ставки, господа!
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23.10.2020 22:27 Ответить
И шо? Кива справку от врача принесет что контужен на всю голову и не подсуден.. Суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти Ківи за брехливу заяву про полк "Азов", - Білецький - Цензор.НЕТ 62
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23.10.2020 22:30 Ответить
Чел авакяна, накатал маляву на чела авакяна прокурорше авакяна.😮☝
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23.10.2020 22:38 Ответить
Венедиктова може зверхньо хмикнути і сказати "а мне суд не указ".
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23.10.2020 23:53 Ответить
Веня сама вата ватная.
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24.10.2020 02:27 Ответить
 
 