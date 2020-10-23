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Геращенко обратился к руководству вуза с просьбой "принять дисциплинарные меры" в отношении студента Борисенко, осквернившего мемориал Небесной Сотне

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Геращенко обратился к руководству вуза с просьбой

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко обратился к ректору государственного университета телекоммуникаций с просьбой принять дисциплинарные меры в отношении студента этого университета Борисенко, который осквернил мемориал Небесной Сотни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко написал в Фейсбуке.

В письме отмечается, что "инцидент вызвал большой общественный резонанс и возмущение, поскольку в этом месте установлен мемориал с памятными знаками на брусчатке"

Геращенко просит руководство вуза принять в отношении студента "меры дисциплинарного воздействия".

Также читайте: Памятник Небесной Сотне осквернил студент столичного Университета коммуникаций Борисенко из Донецка. Он должен быть отчислен, - Бутусов

Геращенко обратился к руководству вуза с просьбой принять дисциплинарные меры в отношении студента Борисенко, осквернившего мемориал Небесной Сотне 01

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Напомним, ночью 22 октября на спецлинию 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграмм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ в столичной полиции, злоумышленника зовут Илларион Олегович Борисенко, 25.11.1998 года рождения. Этот 21-летний житель Донецка, где он прописан по улице Кадиевская, приехал в Киев и учится в Государственном университете коммуникаций на 3-м курсе.

Проживает Борисенко в общежитии университета на улице Соломенская, 7А.

Чтобы получить паспорт Украины приезжал в Волноваху из Донецка в январе 2015-го. В 2017-м приехал в Киев, получил загранпаспорт, поступил в вуз.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+39
Один из тех кто бесплатно и без конкурса получает образование в Украине, при этом всячески ее ненавидит. Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
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23.10.2020 21:38
+30
Оно мразина ,ещё загранпаспорт Украины получило ! Вали шакал ,на кацапстан , поджавши хвост!
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23.10.2020 21:44
+30
"Бедненький переселенец" по словам Сивохи. И вот о чем с такой мразью можно говорить? Расползлись по всей стране как тараканы. Я одних таких уже на работу брал. Гниды.
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23.10.2020 21:49
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любишь метить углы? Настоящий свинособакен
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24.10.2020 03:29 Ответить
при всем негативе исходящей от громады в сторону Антошки, он все сделал правильно. По закону ублюдку ничего существенного применить не удастья, любой говняный адвокатишко легко в суде разобьет все обвинения - скажет что мол просто не добежал, не рассчитал силы. И там будет максимум штраф 51 грн. А исключение из ВУЗа личинке даунбассни принесет много проблем и хлопот. Хотя конечно это не смертельно, и при желании он восстановится где то в другом институте. В идеале конечно его изловить и заставить поссать на свои зубы на асфальте, но это же так не гуманно))
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24.10.2020 03:27 Ответить
Надо с врагом вести себя адекватно - повесить на него торговлю наркотой и посадить на 5 лет....Пусть "учится" на зоне.... Сосать и подмахтивать....
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24.10.2020 07:03 Ответить
Всіх шизофреніків які придумали щоб діти ворогів навчались замість дітей солдатів потрібно гнати в шию з влади і країни. Цих водопостачальників, ці фонди допомоги окупанту цих Ахмєтових Медведчуків і їх малолітніх виродків загнати назад в Дирку!
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24.10.2020 06:24 Ответить
Придурку треба тікать додому на дамбас
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24.10.2020 08:34 Ответить
підсрачник кацапьонку і нехай шурує в свій данєцк
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24.10.2020 08:46 Ответить
какие *** меры, отправьте его назад в дыру.
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24.10.2020 10:47 Ответить
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