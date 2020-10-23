Геращенко обратился к руководству вуза с просьбой "принять дисциплинарные меры" в отношении студента Борисенко, осквернившего мемориал Небесной Сотне

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко обратился к ректору государственного университета телекоммуникаций с просьбой принять дисциплинарные меры в отношении студента этого университета Борисенко, который осквернил мемориал Небесной Сотни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко написал в Фейсбуке.

В письме отмечается, что "инцидент вызвал большой общественный резонанс и возмущение, поскольку в этом месте установлен мемориал с памятными знаками на брусчатке"

Геращенко просит руководство вуза принять в отношении студента "меры дисциплинарного воздействия".

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Напомним, ночью 22 октября на спецлинию 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграмм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ в столичной полиции, злоумышленника зовут Илларион Олегович Борисенко, 25.11.1998 года рождения. Этот 21-летний житель Донецка, где он прописан по улице Кадиевская, приехал в Киев и учится в Государственном университете коммуникаций на 3-м курсе.

Проживает Борисенко в общежитии университета на улице Соломенская, 7А.

Чтобы получить паспорт Украины приезжал в Волноваху из Донецка в январе 2015-го. В 2017-м приехал в Киев, получил загранпаспорт, поступил в вуз.