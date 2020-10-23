Возможно, казармы и спортивные арены через несколько недель придется переоборудовать в госпитали, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что расчеты эпидемиологов показывают вероятность стремительного роста числа больных коронавирусом в ближайшие недели.
Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Те прогнозы, математические модели, которые показывают врачи-инфекционисты, они просто ужасающие. И вполне возможно, что мы уже через несколько недель придем к тому, что все-таки эти спортивные арены, где сейчас проходят какие-то концерты, те же самые казармы, которые, возможно, придется освобождать, - станут этими госпиталями для изоляции, и так далее. Такие риски действительно существуют", - сказал Арахамия.
"Слуга народа" призвал мэров и представителей местной власти не устраивать накануне выборов агитационные концерты и массовые мероприятия, потому что это в итоге может привести к протестам.
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"В конце обычный народ на улице разбираться не будет, какая доля вашей вины, какая доля нашей вины. И будут абсолютно правы. И улица скажет свое", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
А поскольку деньги у Слуг Народа закончились совсем и взять им денег негде, то единственное, что им остается - это народ запугивать, иначе власть никак не удержать.
Правда, в Украину грядет дефолт, и на фоне дефолта дурантин станет совершенно неактуальным.
Слугам Народа ход подземный рыть пора, норы глубокие, бежать то им некуда, не берут их никуда (кому нужны эти отбросы?), так что им остается только под землю ховаться...
рукокрылые !!!
куда военных денешь, болезный, распушьтишь по домам ?
по каким домам, если у многих дом - казарма ?
А потім спокійно нарахують собі голосів - скільки треба.
ЦВК вже заявили - "підрахунок голосів буде тривалим..."
https://kiev.karabas.com/ua/vechirnij-kvartal-17-03
Оля Полякова, ти дурна, в "Україні" треба виступати і тобі за це нічого не буде
косят бало під час чуми
Кто же ассеты то покупает по реальной цене?
Разве что лохи педальные, ротшильды то всегда скупают на залоговых аукционах.
Как в одном старом интервью главный российский приватизатор Чубайс, убивший десятки тысяч предприятий сказал, что в 90-х не просто за бесплатно на аукционах предприятия отдавали, а еще и доплачивали.
Мы ведь знаем, что одиннароТ - это нароТ щедрый?
Вот они ротшильдовским кошелькам из гос бюджета и доплачивали, когда те забирали бесплатно на аукционах уничтоженные Чубайсом предприятия.
А Арахамия и Степанов - разве они не одиннароТ?
Один умный человек мне сказал, что посмотрев то старое интервью приватизатора Чубайса, понял он, что своей смертью Чубайс вряд ли умрет.
А тут, на днях буквально, СМИ написали, что заболел Чубайс "ковидом" и переводят его на работу в Арктику, глвавным полярником (наверное, для лучшего выздоровления).
Так что Арахамии со Степановым приготовиться...
висит список врачей с номерами телефонов,и подпись - карантин,звоните своему семейному врачу для консультации !!!!***,а прослушать КАК по телефону
Например, мои последние "визиты" к эндокринологу были телефонные консультации.
Это нормально, мои анализы крови - это то, что нужно, а их и по телефону можно обсудить (лаборатории работают, что странно).
А вот кардилог снять кардиограмму по телефону не может, и потому визит к кардиологу не имеет смысла, и больные визиты отменяют.
Ох, и ударит же по государству этот дурантин, даже не могу себе представить, как ударит.
Сколько же будет больных с запущенными болезнями.
А если они судебные дела начнут, то засудят нашего коммуняку, Премьера штата Виктория (Австралия), Эндрюса, до трусов его разденут.
Ну кто бы мог подумaть.
Вы проконсультируйте кардиолога моего мужа, в городе Мельбурне, как к МОБИЛЬНОМУ телефону провода подключать для снятия кардиограммы, а то она, наверное, не в курсе.
Также пусть заодно и эхо сердца сделает, тоже по телефону.
P.S. "Стационарных", то есть аналоговых, телефонов в Мельбурне больше нет.
Отключили их всем год назад. **** - voice over internet phone теперь у тех, кто подлючился. Кто нет - как мы - те с мобильными живут, траффик "много более лучше" быстрее.
Без шуток, этим дебилам для получения диагноза пневмонии нужна именно КТ (не врач со стетоскопом и не рентген, а именно КТ).
Писали российские СМИ, что в Магнитогорске представители местной популяции отстаивают очереди на холоде, ночью, потому как КТ им делают строго с 3 часов ночи до 6 часов утра.
Это даже не лохи, это вши, насекомые.
Грех таких не раздеть на бабки, грех.
Их и раздевают.
Сами они - никто, просто говорящие головы, "выстроганные из полена", как сказал сам Беня.
В сценарии прописано: экономику Украины максимально разрушить, украинское население максимально уничтожить.
Вот они и страются.
P.S. В Украине и у нас, в штате Виктория (Австралия), "поленья" подобрали особенно тупые, олифофренические, я бы сказала. Наше "полено" ("a piece of woodwork" - как именуют Премьера штата Виктория (Австралия), Эндрюса в комментариях в австралийских СМИ) вознамерилось стать Премьером уже всех Австралии, на Канберру вчера объявлен поход. БОльшая часть австралийского лохтората не сильно отличается от лохтората украинского по умственным способностям, так что поход вполне может состоятся, вполне. Не знаю как, может, из бомбо-люка высадится наше "полено" в Канберре, но все может быть.
Центр обеспечения ВСУ до 15 декабря 2020 года должен получить 600 палаток УСБ-56/2005 стоимостью по 71 071 гривен и 600 палаток УСТ-56/2015 стоимостью по 57 654 гривен.
Палатки этого образца были приняты на вооружение в 1956 году.
В АО «Прилуцкая швейная фабрика» подали жалобу, в которой заявили, что в нарушение требований законодательства, техусловия содержат ссылки на конкретную торговую марку ткани, без всякой альтернативы в качестве эквивалента.
В каждой школе по стадиону, вот для чего оказывается.
Такое впечатление, что тихо вся Европа пришла к шведскому мнению, что нужно выработать коллективный иммунитет через массу заболевших, а старики пусть дохнут и не мешают экономике.
А как же самая эфективная в Мире борьба с ковидом?
Как же лучшие в Мире врачи?
Как же куча свободных мест в больницах?
Как же устойчивое плато?
Куда ж все это делось вот так сразу-то?
Источник: https://censor.net/ru/n3226768
Эй, Арахамия, холуй ротшильдовский, а назови фамии тех "инфекционистов", что ты менжуешься?
Или у них "модели" такие же, как у Степанова диагностика ковида "по внешним симптоматическим признакам"?
Что, Арахамия, продолжаешь убивать экономику Украину дурантином, как хозяева приказали, как Борька Джонсон постутает в Британии по одному сценарию?
Бежать то куда будешь, поц?
Израиль больше не берет таких, как ты, а в Австрии ты отродясь не был нужен?
Неужто в Гагры придется, на малую, так сказать, родину?
А, зверек-ублюдок?