Возможно, казармы и спортивные арены через несколько недель придется переоборудовать в госпитали, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что расчеты эпидемиологов показывают вероятность стремительного роста числа больных коронавирусом в ближайшие недели.

Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Те прогнозы, математические модели, которые показывают врачи-инфекционисты, они просто ужасающие. И вполне возможно, что мы уже через несколько недель придем к тому, что все-таки эти спортивные арены, где сейчас проходят какие-то концерты, те же самые казармы, которые, возможно, придется освобождать, - станут этими госпиталями для изоляции, и так далее. Такие риски действительно существуют", - сказал Арахамия.

"Слуга народа" призвал мэров и представителей местной власти не устраивать накануне выборов агитационные концерты и массовые мероприятия, потому что это в итоге может привести к протестам.

Читайте на Цензор.НЕТ: Польша вводит локдаун из-за вспышки COVID-19

"В конце обычный народ на улице разбираться не будет, какая доля вашей вины, какая доля нашей вины. И будут абсолютно правы. И улица скажет свое", - подытожил он.