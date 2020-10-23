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Возможно, казармы и спортивные арены через несколько недель придется переоборудовать в госпитали, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Возможно, казармы и спортивные арены через несколько недель придется переоборудовать в госпитали, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что расчеты эпидемиологов показывают вероятность стремительного роста числа больных коронавирусом в ближайшие недели.

Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Те прогнозы, математические модели, которые показывают врачи-инфекционисты, они просто ужасающие. И вполне возможно, что мы уже через несколько недель придем к тому, что все-таки эти спортивные арены, где сейчас проходят какие-то концерты, те же самые казармы, которые, возможно, придется освобождать, - станут этими госпиталями для изоляции, и так далее. Такие риски действительно существуют", - сказал Арахамия.

"Слуга народа" призвал мэров и представителей местной власти не устраивать накануне выборов агитационные концерты и массовые мероприятия, потому что это в итоге может привести к протестам.

Читайте на Цензор.НЕТ: Польша вводит локдаун из-за вспышки COVID-19

"В конце обычный народ на улице разбираться не будет, какая доля вашей вины, какая доля нашей вины. И будут абсолютно правы. И улица скажет свое", - подытожил он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+33
ага,а врачей где возьмёшь дебило?
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23.10.2020 21:55
+23
дебилы криворукие. у вас было пол года затишья с минимальным количеством заболевших. что вы сделали за это время? НИЧЕГО. вы уроды и ответите за смерти украинцев
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23.10.2020 21:57
+20
А вы хоть одну казарму построили, чтобы ее переоборудовать??? Дилетанты, ворье и брехуны хреновы!
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23.10.2020 21:57
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ага,а врачей где возьмёшь дебило?
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23.10.2020 21:55 Ответить
мертвым врачи не нужны.
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23.10.2020 22:09 Ответить
З такою нікчемною владою краще нові крематорії будувати а не шпиталі.
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24.10.2020 02:06 Ответить
Через пару месяцев будет зима Он дебил полный.
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23.10.2020 22:10 Ответить
Главное дороги делать до выборов ...Так голоса лучше заходят...У нас было время и деньги с фонда, вместо этого мы начали делать дороги, забили на больницы и получили опросы в день выборов. Браво...По долбо#бизму, первое место....
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23.10.2020 22:31 Ответить
Агрохимия, стадионы у нас заняты под Алимпияду ЗЕльоную Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати в госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3157
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23.10.2020 22:43 Ответить
а 5 (ПЯТЬ !!!!) медгородков ЗЕльоных значит будут стоять пустыми ? Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати в госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4032
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23.10.2020 22:47 Ответить
Он ротшильдовский холуй, что в сценарии прописали - то он и озвучивает.
А поскольку деньги у Слуг Народа закончились совсем и взять им денег негде, то единственное, что им остается - это народ запугивать, иначе власть никак не удержать.
Правда, в Украину грядет дефолт, и на фоне дефолта дурантин станет совершенно неактуальным.
Слугам Народа ход подземный рыть пора, норы глубокие, бежать то им некуда, не берут их никуда (кому нужны эти отбросы?), так что им остается только под землю ховаться...
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24.10.2020 04:30 Ответить
без врачей и оборудования вы можете хоть на стадионы, хоть в казармы, а хоть и прямо в канаву сортированных доходяг класть Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати в госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2252



рукокрылые !!!
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23.10.2020 22:46 Ответить
эти спортивные арены, где сейчас проходят какие-то концерты (!!!!!!!!!!), те же самые казармы, которые, возможно, придется освобождать

куда военных денешь, болезный, распушьтишь по домам ?
по каким домам, если у многих дом - казарма ?
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23.10.2020 22:52 Ответить
Так у них мета ясна -- знищити українську армію. Краще поліцейські відділки перелаштувати на госпіталі, а персонал перекваліфікувати на медбратів.
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24.10.2020 08:08 Ответить
А це часом не майстер спорту у боротьбі з ковідом? ©
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23.10.2020 21:56 Ответить
Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати на госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3528
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24.10.2020 04:20 Ответить
так перенесите выборы объявите всеукраинский карантин ЧП в Украине чего вы так и почему высчитываете сколько халявы наварите или что?????
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23.10.2020 21:56 Ответить
Як тільки вибори відбудуться - одразу всю Україну заженуть на жорсткий карантин.

А потім спокійно нарахують собі голосів - скільки треба.

ЦВК вже заявили - "підрахунок голосів буде тривалим..." Возможно, казармы и спортивные арены через несколько недель придется переоборудовать в госпитали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 290
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23.10.2020 22:04 Ответить
не знаю чи фейк-але чув що з 2-го листопада в Києві мають знову зупинити метро...
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23.10.2020 22:27 Ответить
але 24 жовтня в "Палаці Україна" (на 3 тисяці місць!!!) будуть 2 (два !!!) концерти "кварталу"
https://kiev.karabas.com/ua/vechirnij-kvartal-17-03

Оля Полякова, ти дурна, в "Україні" треба виступати і тобі за це нічого не буде

косят бало під час чуми Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати в госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3785
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23.10.2020 23:15 Ответить
Після президентських теж тиждень підраховували, ясно, що збрехали.
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24.10.2020 08:14 Ответить
Карантин и экономика ляжн вообще.Цуцванг зебилы
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23.10.2020 22:16 Ответить
Так именно такая задача этим ротшильдовским холуям и поставлена - добить экономику Украины, обесценить все настолько, насколько возможно.
Кто же ассеты то покупает по реальной цене?
Разве что лохи педальные, ротшильды то всегда скупают на залоговых аукционах.
Как в одном старом интервью главный российский приватизатор Чубайс, убивший десятки тысяч предприятий сказал, что в 90-х не просто за бесплатно на аукционах предприятия отдавали, а еще и доплачивали.
Мы ведь знаем, что одиннароТ - это нароТ щедрый?
Вот они ротшильдовским кошелькам из гос бюджета и доплачивали, когда те забирали бесплатно на аукционах уничтоженные Чубайсом предприятия.
А Арахамия и Степанов - разве они не одиннароТ?
Один умный человек мне сказал, что посмотрев то старое интервью приватизатора Чубайса, понял он, что своей смертью Чубайс вряд ли умрет.
А тут, на днях буквально, СМИ написали, что заболел Чубайс "ковидом" и переводят его на работу в Арктику, глвавным полярником (наверное, для лучшего выздоровления).
Так что Арахамии со Степановым приготовиться...
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24.10.2020 04:38 Ответить
Давіку, а чим в них будуть лікувати, і хто це буде робити?
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23.10.2020 21:56 Ответить
сегодня была в поликлинике
висит список врачей с номерами телефонов,и подпись - карантин,звоните своему семейному врачу для консультации !!!!***,а прослушать КАК по телефону
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23.10.2020 22:09 Ответить
А это не только у вас так, у нас в Мельбурне тоже, и с апреля месяца уже, и конца не предвидится.
Например, мои последние "визиты" к эндокринологу были телефонные консультации.
Это нормально, мои анализы крови - это то, что нужно, а их и по телефону можно обсудить (лаборатории работают, что странно).
А вот кардилог снять кардиограмму по телефону не может, и потому визит к кардиологу не имеет смысла, и больные визиты отменяют.
Ох, и ударит же по государству этот дурантин, даже не могу себе представить, как ударит.
Сколько же будет больных с запущенными болезнями.
А если они судебные дела начнут, то засудят нашего коммуняку, Премьера штата Виктория (Австралия), Эндрюса, до трусов его разденут.
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24.10.2020 04:43 Ответить
А от неправда, сама бачила в Києві, як лікар "скорої" по виклику отруєння, на скаргу іншої жінки на серце, підключив ногу хворої проводами до апарату стаціонарного телефона і зробив кардіограму.
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24.10.2020 08:24 Ответить
То есть требуется присутствие врача Скорой Помощи и стационарного (то есть АНАЛОГОВОГО) телефона?
Ну кто бы мог подумaть.

Вы проконсультируйте кардиолога моего мужа, в городе Мельбурне, как к МОБИЛЬНОМУ телефону провода подключать для снятия кардиограммы, а то она, наверное, не в курсе.

Также пусть заодно и эхо сердца сделает, тоже по телефону.

P.S. "Стационарных", то есть аналоговых, телефонов в Мельбурне больше нет.
Отключили их всем год назад. **** - voice over internet phone теперь у тех, кто подлючился. Кто нет - как мы - те с мобильными живут, траффик "много более лучше" быстрее.
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24.10.2020 11:11 Ответить
На Московии новую фишку придумали - за диагнозом пневмонии россияне на компьютерную томографию в очереди ночами стоят. Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати на госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7359
Без шуток, этим дебилам для получения диагноза пневмонии нужна именно КТ (не врач со стетоскопом и не рентген, а именно КТ).
Писали российские СМИ, что в Магнитогорске представители местной популяции отстаивают очереди на холоде, ночью, потому как КТ им делают строго с 3 часов ночи до 6 часов утра. Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати на госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6198
Это даже не лохи, это вши, насекомые.

Грех таких не раздеть на бабки, грех.
Их и раздевают.
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24.10.2020 04:47 Ответить
это он на Ледовый дворец в Мадриде намекает, наверное.
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23.10.2020 22:10 Ответить
дебилы криворукие. у вас было пол года затишья с минимальным количеством заболевших. что вы сделали за это время? НИЧЕГО. вы уроды и ответите за смерти украинцев
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23.10.2020 21:57 Ответить
не ответят. Даже за Майдан никто не ответил. Расстреляли и убежали. А тут и подавно.
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23.10.2020 22:12 Ответить
Слуги Народа - действуют строго по сценарию.
Сами они - никто, просто говорящие головы, "выстроганные из полена", как сказал сам Беня.
В сценарии прописано: экономику Украины максимально разрушить, украинское население максимально уничтожить.
Вот они и страются.

P.S. В Украине и у нас, в штате Виктория (Австралия), "поленья" подобрали особенно тупые, олифофренические, я бы сказала. Наше "полено" ("a piece of woodwork" - как именуют Премьера штата Виктория (Австралия), Эндрюса в комментариях в австралийских СМИ) вознамерилось стать Премьером уже всех Австралии, на Канберру вчера объявлен поход. БОльшая часть австралийского лохтората не сильно отличается от лохтората украинского по умственным способностям, так что поход вполне может состоятся, вполне. Не знаю как, может, из бомбо-люка высадится наше "полено" в Канберре, но все может быть. Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати на госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3326
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24.10.2020 04:55 Ответить
А вы хоть одну казарму построили, чтобы ее переоборудовать??? Дилетанты, ворье и брехуны хреновы!
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23.10.2020 21:57 Ответить
Воо началось
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23.10.2020 21:57 Ответить
Если человек идиот -то это надолго. Взять Вовкины миллионы из офшоров и построить госпитали, как Китайца возводили, как грибы. За миллиарды закатанные в асфальтопиар пусть виллы свои распродаст ...
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23.10.2020 21:58 Ответить
Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати в госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9190 Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати в госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1190
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23.10.2020 22:18 Ответить
І використають там альтернативний метод лікування, встановлять екрани та будуть цілодобово транслювати "сватів", "голобородька" та інші квартальні " шедеври".
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23.10.2020 21:59 Ответить
Квартально-генітальні шедеври
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23.10.2020 22:37 Ответить
Возможно, казармы и спортивные арены через несколько недель придется переоборудовать в госпитали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4178 Возможно, казармы и спортивные арены через несколько недель придется переоборудовать в госпитали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4594
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23.10.2020 22:01 Ответить
Зато дорог из фонда настроил "величайший", правда, непонятно для чего...
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23.10.2020 22:01 Ответить
шоб на кладбище удобнее свозить было... Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати в госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1014
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23.10.2020 22:25 Ответить
У этой арахамии случайно не Ванга была бабкой? На самом разгоне второй волны эпидемии провести выборы. Тут и без всяких математических моделей понятно, что придет писец.
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23.10.2020 22:02 Ответить
Ванга и была у Агрохимии бабкой, повивальной, слепенькая, царство ей Небесное, уронила несщастного об порожек Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати в госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4378
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23.10.2020 22:41 Ответить
Після виборів,.
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23.10.2020 22:04 Ответить
Еще тубдиспансеры и психбольницы, которые вы разогнали, есть.
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23.10.2020 22:04 Ответить
это не они. Это Супрун
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23.10.2020 22:11 Ответить
Арахамія здогадується, що будуть бити і відчуває, що буде боляче
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23.10.2020 22:07 Ответить
"Боротьба" зевлади з коронавірусом... Возможно, казармы и спортивные арены через несколько недель придется переоборудовать в госпитали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6859
Возможно, казармы и спортивные арены через несколько недель придется переоборудовать в госпитали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2668
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23.10.2020 22:07 Ответить
Министерство обороны Украины без проведения конкурса закупило 1200 палаток советского образца. На это было потрачено 77 миллионов гривен. Об этом сообщает Ukrmilitary.
Центр обеспечения ВСУ до 15 декабря 2020 года должен получить 600 палаток УСБ-56/2005 стоимостью по 71 071 гривен и 600 палаток УСТ-56/2015 стоимостью по 57 654 гривен.
Палатки этого образца были приняты на вооружение в 1956 году.
В АО «Прилуцкая швейная фабрика» подали жалобу, в которой заявили, что в нарушение требований законодательства, техусловия содержат ссылки на конкретную торговую марку ткани, без всякой альтернативы в качестве эквивалента.
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23.10.2020 22:07 Ответить
Баян.
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23.10.2020 22:34 Ответить
Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати в госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8957
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23.10.2020 22:51 Ответить
А как же дороги?
В каждой школе по стадиону, вот для чего оказывается.
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23.10.2020 22:15 Ответить
велике будівництво якось нєзамєтно переросло в велике крадівництво , дороги подорожчали , короновірус повернувся во всей красє , ЗЕлені там, куди Вовка посилав раніше политиків - арахамка всьо там же і все тим же макаром просовує їдеї Вироку...
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23.10.2020 22:33 Ответить
мастера спорта ужаснулись и пошли бухать в велюр без масок...
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23.10.2020 22:16 Ответить
Арахамка знову почав видавати ідеї- пробнічки , як опитування в день тиші - пробнічком референдума назвав Стефанчук. У Фокіна були дуже зловоннорашистські пробнічки , а цей такі собі просто вонючі видає...
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23.10.2020 22:26 Ответить
Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати в госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 365
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23.10.2020 22:28 Ответить
а шо там з приводу перелаштувати Феофанію на прийом хворих коронавірусом...? чи то тільки для "правладних" персон...? Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати в госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1731
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23.10.2020 22:29 Ответить
Не всім світить як харківському меру в Шаріте попасти...
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23.10.2020 22:35 Ответить
У вас было более полугода и десятки лярдов гривен, чтобы подготовиться. В первую очередь закупить ШВЛ, кислородные концентраторы и т.п. Что бедные люди будут делать в концертных залах без всего этого? Смотреть видосики и мучительно умирать? Вас точно снесут.
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23.10.2020 22:34 Ответить
"... Вас точно снесут." Так якщо ВЖЕ виліз Арахамія зі своїми пробнічками- вони вже цього й бояться
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23.10.2020 22:37 Ответить
Авжеж бояться. Вірніше, найрозумніші зебіли почали про це думати і почали боятися неминучего. Арахамія же розуміє, що Украина не Білорусь. Тут з квіточками ніхто хороводити не буде. На стовпах будуть гниди висіти.
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23.10.2020 22:43 Ответить
Скромно подкину. Даже у нас соблюдается одно жёсткое правило в инфекционных больницах или в отделениях инфекционных---в каждой палате туалет. Слышь---хлопец в жилетке с лицом пенька обрыганого---ты чё брякнул? За первые три дня засерут в радиусе 500м----потом второй слой пойдут ложить.
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23.10.2020 23:00 Ответить
А раду ми переобладнаємо у ракету і запустимо в космос. Хоча стоп! Нам не вистачить космонавтів! Терміново викликайте баригу !
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23.10.2020 23:43 Ответить
Шмыгаль говорит, что 10000 в день заболевших повод для локдауна, Зеля что 15000, а какой смысл? Допустим, как весной, остановимся на 1 месяц, снизим заболеваемость в 1,5 раза и поедем дальше, но кто мешал это сделать месяц назад или сделать сейчас? Какая разница, когда останавливать экономику на месяц, если все равно доведется? Почему это нужно делать на пределе возможностей медицины?
Такое впечатление, что тихо вся Европа пришла к шведскому мнению, что нужно выработать коллективный иммунитет через массу заболевших, а старики пусть дохнут и не мешают экономике.
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24.10.2020 00:00 Ответить
Короче я так понял что медицина не справится... похоронные бюро тоже .. остается крематории.. окуеть !!! во веселуха наступает *** !!! Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати в госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4771
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24.10.2020 00:21 Ответить
Ай-яй-яй!!!

А как же самая эфективная в Мире борьба с ковидом?
Как же лучшие в Мире врачи?
Как же куча свободных мест в больницах?
Как же устойчивое плато?

Куда ж все это делось вот так сразу-то?
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24.10.2020 01:33 Ответить
Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати на госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6807
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24.10.2020 01:36 Ответить
как насчет дач типа Ахметова, Медвечука и т.п. - наверное больным там будет немного уютнее чем на стадионе? и инфраструктура есть какая никакая.
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24.10.2020 02:55 Ответить
""Те прогнозы, математические модели, которые показывают врачи-инфекционисты, они просто ужасающие."
Источник: https://censor.net/ru/n3226768

Эй, Арахамия, холуй ротшильдовский, а назови фамии тех "инфекционистов", что ты менжуешься?
Или у них "модели" такие же, как у Степанова диагностика ковида "по внешним симптоматическим признакам"?
Что, Арахамия, продолжаешь убивать экономику Украину дурантином, как хозяева приказали, как Борька Джонсон постутает в Британии по одному сценарию?
Бежать то куда будешь, поц?
Израиль больше не берет таких, как ты, а в Австрии ты отродясь не был нужен?
Неужто в Гагры придется, на малую, так сказать, родину? Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати на госпіталі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9446
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24.10.2020 04:25 Ответить
А так хочеться зеленій шоблі зірвати і підтасувати вибори. Думають - легко вкрали землю , легко вкрадем і владу. Не втечете...
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24.10.2020 06:11 Ответить
Давидка, обезьянка тьі стоеросовая, а почему бьі не переоборудовать "Велюр", Феофанию, резиденциии ЗеНелоха? Почему бьі не вьвселить из одной пацанку-прокуроршу и сдаоать там временньій госпиталь?

А, зверек-ублюдок?
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24.10.2020 06:46 Ответить
 
 