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Закарпатье (2390) подкуп (597) Нацполиция (15725)

На Закарпатье задержана группа лиц, платившая 1 тыс. грн при голосовании за "правильного" кандидата, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Закарпатье правоохранители задержали группу лиц, причастных к подкупу избирателей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.

На Закарпатье задержана группа лиц, платившая 1 тыс. грн при голосовании за правильного кандидата, - Нацполиция 01

"Установлено, что трое жителей Межгорья предлагали избирателям денежные средства в сумме 1000 гривен за один голос в пользу определенного кандидата на главу одной из объединенных территориальных общин", - говорится в сообщении.

На Закарпатье задержана группа лиц, платившая 1 тыс. грн при голосовании за правильного кандидата, - Нацполиция 02
На Закарпатье задержана группа лиц, платившая 1 тыс. грн при голосовании за правильного кандидата, - Нацполиция 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранителям удалось предотвратить попытку фальсификации. Мужчин задержали непосредственно во время передачи средств в одном из местных ресторанов.

На Закарпатье задержана группа лиц, платившая 1 тыс. грн при голосовании за правильного кандидата, - Нацполиция 04
На Закарпатье задержана группа лиц, платившая 1 тыс. грн при голосовании за правильного кандидата, - Нацполиция 05

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На Закарпатье задержана группа лиц, платившая 1 тыс. грн при голосовании за правильного кандидата, - Нацполиция 06

По факту преступления следователи полиции проводят досудебное расследование по статье 160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума). Решается вопрос о задержании лиц в порядке статьи 208 УПК Украины и помещении их в изолятор временного содержания.

Автор: Володимир Янченко
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Невже руські хотіли виграти в хазарів
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23.10.2020 22:00 Ответить
Понять и простить?
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23.10.2020 22:15 Ответить
Так а кандидата, який платив - визначили? Чи він так гарно заплатитив, що всі забули його прізвище?..
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24.10.2020 00:39 Ответить
и я об этом.. не первый раз новость ни о чем... за кого платили... партия... а так абы клаву ковырять
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24.10.2020 08:05 Ответить
 
 