На Закарпатье задержана группа лиц, платившая 1 тыс. грн при голосовании за "правильного" кандидата, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Закарпатье правоохранители задержали группу лиц, причастных к подкупу избирателей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.

"Установлено, что трое жителей Межгорья предлагали избирателям денежные средства в сумме 1000 гривен за один голос в пользу определенного кандидата на главу одной из объединенных территориальных общин", - говорится в сообщении.





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Правоохранителям удалось предотвратить попытку фальсификации. Мужчин задержали непосредственно во время передачи средств в одном из местных ресторанов.





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По факту преступления следователи полиции проводят досудебное расследование по статье 160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума). Решается вопрос о задержании лиц в порядке статьи 208 УПК Украины и помещении их в изолятор временного содержания.