Трамп о переговорах по Нагорному Карабаху: Мы видим по-настоящему большой прогресс
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении существенного прогресса в переговорах по решению карабахского конфликта.
Об этом он сказал он журналистам в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы обсуждаем это, мы работаем с Арменией... Посмотрим, что произойдет, мы сейчас видим по-настоящему большой прогресс", - сказал Трамп.
Он напомнил, что в США проживает множество людей с армянскими корнями.
"Они очень хорошие люди", - добавил лидер США.
В пятницу глава Госдепа Майк Помпео провел переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. Американская сторона не сообщала о результатах этих встреч.
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Пожалуйста, подождите...
Для нього і Кім Чен Ин -прекрасний хлопець ,і путін
Ще один майстер цього жанру -Садовий... )))))
Все прояснилось. Путин поддержал Трампа в самый ответственный для него момент. Трампу нужна победа для выборов , Путин эту победу дает Трампу в качестве миротворца по Карабаху
Вчера в Москве прогресса не добились. Не смогли.Сегодня в США Трамп помирил?
Раз Минская группа - завтра едут в Париж?
Население республики - порядка 3 млн. По информации Минюста Армении, в стране зарегистрировано несколько тысяч НКО, большинство из которых активно работает. Помимо этого в стране находятся 2500 американских дипломатов - по одному на каждые 1200 граждан. Для сравнения: в России число дипломатов из США до последней высылки было 455 человек. Посольство США на пустом месте второе по размерам в мире. Там работают 2 тыс. человек, в посольстве РФ в Ереване - всего 60
В Вірменії "працює" не Держдеп,А Сорос...
Звідси купа піда..асні в оточенні Пашиняна.....
Решится всё. Скоро. Без него.
Если США таки "за", не надо врать. Ложь - удел слабаков. Надо посылать расию на...р во все её анклавах. Приднестровье, Абхазия, Крым, Кенисберг - везде на...р с пляжа.
"Они очень хорошие люди", - добавил лидер США.
Ну да. Очень хорошие армяшки люди. Отжали у азеров Нагорный Карабах а сами уехали на пмж в США. А Нагорный Карабах застрял в 19-м веке по развитию.
в обмін на здачу НКО і підтримку від Штатів.
і привід є поважний.. кремль відмовився надати військову допомогу..
а інакше Пашиняна засунуть туди, куди запхали свого часу Ельчибея і Гамсахурдія..
вірмени від того тільки виграють.
В Баку военные эксперты пишут, почему нет атаки с востока (агдамское направление) - мощные защитные редуты армян, нет смысла лезть на амбразуру, пока успешно дела продвигаются на юге.
Полагаю, что у азербайджанцев нет ресурсов атаковать, в том числе при поддержке дронов, сразу на всех направлениях. На севере ведь тоже не особо продвигаются. Взяли под огневой удар северную трассу из Армении а Карабах, пару высот и пока особо дальше не идут, бьют только снарядами. Посмотрим, какая будет ситуация после этой ночи.
Армяне, как ожидалось, начали активно продвигать косовский сценарий, в том плане что вовсю говорят о геноциде армянского населения после взятия Карабаха азербайджанцами, типа чтобы этого не допустить, нужно признать Карабах и ввести миротворцев. В США два малоизвестных города признали независимость Карабаха
Еще немного и будет не о чем говорить.
И причем здесь Америка? Причем здесь Трамп? Никто в Америке не слышал даже про Карабах! Не надо впутывать сюда американцев. Одумайтесь циничные мошенники из Кремля!
ТОМУ "вихлоп в нікуди"...