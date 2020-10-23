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Трамп о переговорах по Нагорному Карабаху: Мы видим по-настоящему большой прогресс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп о переговорах по Нагорному Карабаху: Мы видим по-настоящему большой прогресс

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении существенного прогресса в переговорах по решению карабахского конфликта.

Об этом он сказал он журналистам в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обсуждаем это, мы работаем с Арменией... Посмотрим, что произойдет, мы сейчас видим по-настоящему большой прогресс", - сказал Трамп.

Он напомнил, что в США проживает множество людей с армянскими корнями.

"Они очень хорошие люди", - добавил лидер США.

В пятницу глава Госдепа Майк Помпео провел переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. Американская сторона не сообщала о результатах этих встреч.

Также на Цензор.НЕТ: Пашинян считает, что ввод российских "миротворцев" в Нагорный Карабах мог бы стать компромиссом

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
У Трампа все Супер превосходно, огромный прогресс, неимоверные достижения. И супер пупер вакцину уже создал, И супер пупер оружие, и Ким прекрасный парень и с путиным договорился и .. и.... и... да чего не коснись.. Ну и конечно он сам это богом посланный супер герой космического планетарного масштаба , главное светило мировой истории.. Дурко самовлюбленное и шут гороховый. Позорище для Америки.
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23.10.2020 22:08
+13
Мы тоже видим большой прогресс. Азербайджанская армия уже в 15 км от Лачина. На юге вышла к границе с Арменией. Следющий удар - по Шуше.
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23.10.2020 22:23
+8
Прогресс у Азербайджанских ВС действительно большой, или может Баку тоже перестать стрелять?
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23.10.2020 22:02
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Трамп о переговорах по Нагорному Карабаху: Мы видим по-настоящему большой прогресс - Цензор.НЕТ 4496
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23.10.2020 22:01 Ответить
Кремль как всегда в своей раковине, кругом враги , и при любом исходе хутин всех переиграет на экранах расейского ТВ. А у Трампа выборы на носу, шевелиться надо...
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23.10.2020 22:05 Ответить
Без путіна війна буде продовжуватись, будуть непримиренні вірменські терористи профінансовані Путіним які будуть зривати припинення вогню і набирати рейтинг войовничою риторикою! У Пашиняна є тільки єдиний варіант втримати владу - оголосити війну Азербайджану щоб не дати терористам Путіна перехопити лідерство в войовничій риториці! І тоді Азербайджан окупує повністю всю територію Вірменії на радість проросійського Байдена!
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24.10.2020 02:04 Ответить
Армяне уйдут за свою границу и заткнутся.
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24.10.2020 15:19 Ответить
Посмотрим, что произойдет, мы сейчас видим по-настоящему большой прогресс", - сказал Трамп.--- чем то наши Гаранты похожи !!! Я подозреваю что он даже не знает где находиться Карабах -- так лишь бы языком молоть Трамп про переговори щодо Нагірного Карабаху: Ми бачимо по-справжньому великий прогрес - Цензор.НЕТ 4155
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24.10.2020 02:21 Ответить
Трампа победит, причем довольно уверенно
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24.10.2020 15:46 Ответить
Прогресс у Азербайджанских ВС действительно большой, или может Баку тоже перестать стрелять?
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23.10.2020 22:02 Ответить
Трамп о переговорах по Нагорному Карабаху: Мы видим по-настоящему большой прогресс - Цензор.НЕТ 5682
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23.10.2020 22:05 Ответить
У Трампа все Супер превосходно, огромный прогресс, неимоверные достижения. И супер пупер вакцину уже создал, И супер пупер оружие, и Ким прекрасный парень и с путиным договорился и .. и.... и... да чего не коснись.. Ну и конечно он сам это богом посланный супер герой космического планетарного масштаба , главное светило мировой истории.. Дурко самовлюбленное и шут гороховый. Позорище для Америки.
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23.10.2020 22:08 Ответить
У тебя позорище . Трамп нам вполне подходит .
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23.10.2020 23:14 Ответить
Трамп "працює." виключно "на позитиві"..
Для нього і Кім Чен Ин -прекрасний хлопець ,і путін

Ще один майстер цього жанру -Садовий... )))))
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24.10.2020 10:08 Ответить
Непонятно, почему Путин подключил США к переговорам по урегулированию Карабахского конфликта. Я была уверена, что этот вопрос Россия будет решать сама.
Все прояснилось. Путин поддержал Трампа в самый ответственный для него момент. Трампу нужна победа для выборов , Путин эту победу дает Трампу в качестве миротворца по Карабаху
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23.10.2020 22:11 Ответить
та хорош уже славить своего пуйла, как будто он всесилен и может шо-то решить на выборах ПРЕЗИДЕНТА США !!
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23.10.2020 22:24 Ответить
Минская группа по Карабаху с самого начала включала США, Францию и вроде страну-помойку. Так шо ***** никого никуда не подключало.
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23.10.2020 22:26 Ответить
Ранее 22 октября президент России Владимир Путин объяснил позицию Москвы по Нагорному Карабаху. По его словам, Москва занимает такую позицию в отношении конфликта в Карабахе, которая позволила бы пользоваться доверием обеих сторон.
Вчера в Москве прогресса не добились. Не смогли.Сегодня в США Трамп помирил?
Раз Минская группа - завтра едут в Париж?
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23.10.2020 22:34 Ответить
Откуда вы это скопипастили? срусь.сру? Я по этим помойкам не шляюсь, брезгую.
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23.10.2020 22:39 Ответить
Это из Ярослава Гашека? Там Швейк тоже растекался мыслью о причинах Первой Мировой Войны.
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23.10.2020 22:45 Ответить
Карабах ничего в выборах не решает . Американцам плевать на пустое место . Трамп урегулировал положение на Ближнем Востоке между Израилем и Арабскими странами . Вот это важно и огромная заслуга . А кому будет принадлежать Карабах не суть важно .
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23.10.2020 23:16 Ответить
Пустое место - плюнуть и растереть.
Население республики - порядка 3 млн. По информации Минюста Армении, в стране зарегистрировано несколько тысяч НКО, большинство из которых активно работает. Помимо этого в стране находятся 2500 американских дипломатов - по одному на каждые 1200 граждан. Для сравнения: в России число дипломатов из США до последней высылки было 455 человек. Посольство США на пустом месте второе по размерам в мире. Там работают 2 тыс. человек, в посольстве РФ в Ереване - всего 60
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23.10.2020 23:27 Ответить
Для тупых еще раз : американцам проблемы карабаха безразличны . оперировать на выборах карабахом бесполезно . почти все включая местных армян даже не знают где он находиться.
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23.10.2020 23:33 Ответить
треба уточнити...
В Вірменії "працює" не Держдеп,А Сорос...

Звідси купа піда..асні в оточенні Пашиняна.....
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24.10.2020 10:03 Ответить
пі..арасні не лише в непрямому,але й у прямому значенні..
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24.10.2020 10:04 Ответить
Тем временем в Конгресс США демократами внесен законопроект о введении санкций против Азербайджана. Какой будет политика Байдена по Карабаху, если он победит, понятно.
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23.10.2020 22:12 Ответить
Ще одна причина, чому не можна голосувати за демократів. Республіканці завжди надійніші.
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23.10.2020 23:33 Ответить
политика байдена во время менять памперс . баба его будет рулить если что . а вообще похоже что Трампа народ переизберет . Ибо скандал с коррупцией семьи Бадена настолько силен что ему не выиграть .
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23.10.2020 23:36 Ответить
Все дело в том что в штатах большая и влиятельная армянская диаспора. Это лоббисты. доноры и просто избиратели. Обоим партиям приходится действовать с оглядкой.
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23.10.2020 23:43 Ответить
Такое же тупое как и наша Шмаркля
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23.10.2020 22:13 Ответить
Тупина напоминает, у него тоже везде всё превосходно
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23.10.2020 22:15 Ответить
Мы тоже видим большой прогресс. Азербайджанская армия уже в 15 км от Лачина. На юге вышла к границе с Арменией. Следющий удар - по Шуше.
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23.10.2020 22:23 Ответить
Он напомнил, что в США проживает множество людей с армянскими корнями."Они очень хорошие люди", - добавил лидер США.,а потом тихо сказал ,что азербайджанцы лучше,потому что возвращают своё и не ждут как украинская власть. Трамп про переговори щодо Нагірного Карабаху: Ми бачимо по-справжньому великий прогрес - Цензор.НЕТ 6659 Источник: https://censor.net/ru/n3226772
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23.10.2020 22:26 Ответить
Что может сказать Трамп лично от себя имея собственные задокументированные зашквары в руках Пуйла? Только спич в угоду желаний владельца его Трамповой каръеры.
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23.10.2020 22:30 Ответить
Ты их лично видел или больное воображение посказало ?
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23.10.2020 23:17 Ответить
Дональд всё пытается натянуть сову на глобус.
Решится всё. Скоро. Без него.
Если США таки "за", не надо врать. Ложь - удел слабаков. Надо посылать расию на...р во все её анклавах. Приднестровье, Абхазия, Крым, Кенисберг - везде на...р с пляжа.
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23.10.2020 22:34 Ответить
Петух *************. Уже даже не скрывает что работает на кремль.
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23.10.2020 22:54 Ответить
Да нет, у них общие цели просто.
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24.10.2020 10:44 Ответить
Он напомнил, что в США проживает множество людей с армянскими корнями.
"Они очень хорошие люди", - добавил лидер США.
Ну да. Очень хорошие армяшки люди. Отжали у азеров Нагорный Карабах а сами уехали на пмж в США. А Нагорный Карабах застрял в 19-м веке по развитию.
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23.10.2020 22:57 Ответить
"они очень хорошие люди" ... и Алиев делает из них очень хороший шашлык.... Трамп про переговори щодо Нагірного Карабаху: Ми бачимо по-справжньому великий прогрес - Цензор.НЕТ 9024
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23.10.2020 23:12 Ответить
у Пашиняна є можливість зістрибнути з кремлівської голки військової допомоги
в обмін на здачу НКО і підтримку від Штатів.

і привід є поважний.. кремль відмовився надати військову допомогу..
а інакше Пашиняна засунуть туди, куди запхали свого часу Ельчибея і Гамсахурдія..

вірмени від того тільки виграють.
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24.10.2020 00:26 Ответить
Пишут, что азербайджанцы нацелились на Ходжавенд и Гырмызы Базар - это села, от которых идут дороги на Степанакерт / Шуши. По прямой - 10-15 км, по дороге дольше. Если возьмут эти села, дальше атака в самое сердце Карабаха.

В Баку военные эксперты пишут, почему нет атаки с востока (агдамское направление) - мощные защитные редуты армян, нет смысла лезть на амбразуру, пока успешно дела продвигаются на юге.

Полагаю, что у азербайджанцев нет ресурсов атаковать, в том числе при поддержке дронов, сразу на всех направлениях. На севере ведь тоже не особо продвигаются. Взяли под огневой удар северную трассу из Армении а Карабах, пару высот и пока особо дальше не идут, бьют только снарядами. Посмотрим, какая будет ситуация после этой ночи.

Армяне, как ожидалось, начали активно продвигать косовский сценарий, в том плане что вовсю говорят о геноциде армянского населения после взятия Карабаха азербайджанцами, типа чтобы этого не допустить, нужно признать Карабах и ввести миротворцев. В США два малоизвестных города признали независимость Карабаха Трамп про переговори щодо Нагірного Карабаху: Ми бачимо по-справжньому великий прогрес - Цензор.НЕТ 6832
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24.10.2020 00:53 Ответить
Да все видят прогресс - Азербайджан здорово продвинулся в переговорах. Трамп про переговори щодо Нагірного Карабаху: Ми бачимо по-справжньому великий прогрес - Цензор.НЕТ 4905
Еще немного и будет не о чем говорить.
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24.10.2020 01:30 Ответить
поки що там жорстокі бої .. на кілька днів... за "лачинський коридор"... тому ЯКІ ПЕРЕГОВОРИ ?
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24.10.2020 10:01 Ответить
30 років не бачили, а тут прозріли, як же то без них там звільнили землю? Ці Шаломови, Трампи припуться палки в колеса пхати, відстоюючі свої, а не інтереси Азербайджану. Тільки після того як виженуть окупантів можна і поговорити.
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24.10.2020 06:38 Ответить
Смешно говорить, что какой либо американец заявляет о перемирии, то есть остановку разгрома филиала Рашенской армии. Это возможно только лишь в гуманитарных целях, когда армянская сторона согласиться на статус кво, то есть вывод рашенского филиала из Азербайджана и установления его законодательства на всей территории. Но власть филиала упорно бросает под удары беспилотников своих несчастных людей. Безжалостные и циничные руководители в Кремле и его филиале Ереване делают деньги на крови.
И причем здесь Америка? Причем здесь Трамп? Никто в Америке не слышал даже про Карабах! Не надо впутывать сюда американцев. Одумайтесь циничные мошенники из Кремля!
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24.10.2020 09:27 Ответить
на цих переговорах не було навіть кінцевого комюніке..

ТОМУ "вихлоп в нікуди"...
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24.10.2020 09:59 Ответить
Переговори з вірменською філією московської імперії можуть бути тільки про умови капітуляції та виплати репарацій Азербайждану за 30 років окупації його території.
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24.10.2020 11:05 Ответить
Кумедно читати, як тупі й необізнані боти вихваляють маразматичного чжоу бай дена, який продався китайцям і брав гроші від дружини лужкова за кришування її "ескортної агенції", тобто елітних проституток, в США. Мовляв, ось як виберуть байдена, як дасть він пуйлу у вухо - аж загуде! Як казав один політичний діяч, "Какая глиба, какой матьорий человєчіщє!" Замість тупо папужити бздури про Трампа - маріонетку пуйла, ви б краще поцікавилися, яке "світле майбутнє" готують для Штатів глобалісти-дєрьмократи. Нинішня Україна видасться вам демократичним раєм.
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24.10.2020 12:50 Ответить
 
 