За деньги, которые потратят на "опрос" Зеленского, можно было бы купить тысячу кислородных концентраторов, - Порошенко

По подсчетам Гражданской сети "ОПОРА" опрос Зеленского обойдется не менее чем в 100 млн гривен. Эти деньги были бы эффективнее потратить на обеспечение медучреждений.

Об этом заявил пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Хочу напомнить, что с февраля месяца мой фонд финансирует борьбу с коронавирусом. Могу сказать, что кислородный концентратор за рубежом стоит полторы тысячи долларов, здесь он стоит уже 100 тыс.. Даже если это будет 100 тыс., то это будет 1 тыс. кислородных концентраторов, тысяче больных пациентов одновременно будут спасены жизни", - отметил Порошенко.

"Это миллионы и миллионы масок, десятки миллионов тестов. Это оборудование, КТ. Вы знаете, что у нас на сегодняшний день более 27 аппаратов закупленных ранее стоят и не введены в эксплуатацию? Это преступление. И для них это все неважно. Для них принципиальная позиция - обмануть людей и пройти в местные советы", - убежден пятый Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19

"Я же не против спрашивать у народа. Проинформируйте, за чей счет банкет, кто платит? Убедитесь, что там нет коррупции - и в любой из 365 дней опрашивайте - 1, 8, 15 ноября. Один день Конституция вам запрещает это делать - 25 октября. Запрещено", - отметил лидер "ЕС".

"Это не опрос, это запрещеная агитация и фальсификация выборов, которая отбрасывает нас от Европы, разрушает демократические стандарты, разрушает все, что было создано нами, и возвращает нас обратно в сферу влияния России", - предостерегает Порошенко.

Читайте: В борьбе с пандемией COVID-19 власть капитулировала, ситуация вышла из-под контроля, - Порошенко