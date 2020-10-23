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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Зеленский (16493) опрос (2616) Порошенко (19359) коронавирус (17041)

За деньги, которые потратят на "опрос" Зеленского, можно было бы купить тысячу кислородных концентраторов, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За деньги, которые потратят на

По подсчетам Гражданской сети "ОПОРА" опрос Зеленского обойдется не менее чем в 100 млн гривен. Эти деньги были бы эффективнее потратить на обеспечение медучреждений.

Об этом заявил пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Хочу напомнить, что с февраля месяца мой фонд финансирует борьбу с коронавирусом. Могу сказать, что кислородный концентратор за рубежом стоит полторы тысячи долларов, здесь он стоит уже 100 тыс.. Даже если это будет 100 тыс., то это будет 1 тыс. кислородных концентраторов, тысяче больных пациентов одновременно будут спасены жизни", - отметил Порошенко.

"Это миллионы и миллионы масок, десятки миллионов тестов. Это оборудование, КТ. Вы знаете, что у нас на сегодняшний день более 27 аппаратов закупленных ранее стоят и не введены в эксплуатацию? Это преступление. И для них это все неважно. Для них принципиальная позиция - обмануть людей и пройти в местные советы", - убежден пятый Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19

"Я же не против спрашивать у народа. Проинформируйте, за чей счет банкет, кто платит? Убедитесь, что там нет коррупции - и в любой из 365 дней опрашивайте - 1, 8, 15 ноября. Один день Конституция вам запрещает это делать - 25 октября. Запрещено", - отметил лидер "ЕС".

"Это не опрос, это запрещеная агитация и фальсификация выборов, которая отбрасывает нас от Европы, разрушает демократические стандарты, разрушает все, что было создано нами, и возвращает нас обратно в сферу влияния России", - предостерегает Порошенко.

Читайте: В борьбе с пандемией COVID-19 власть капитулировала, ситуация вышла из-под контроля, - Порошенко

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+39
За деньги, которые потратят на "опрос" Зеленского, можно было бы купить тысячу кислородных концентраторов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7932
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23.10.2020 22:34
+28
Відразу впізнаєш зедебіла. Сам шучу, сам торчу.
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23.10.2020 22:35
+25
проблемка, що витрата таких коштів на акцію, яка проходить в день голосування - це корупція. Окрім очевидного порушення виборчого законодавства.
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23.10.2020 22:41
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Страница 2 из 2
Благодаря деятельности таких людей, как Порошенко, большинство украинцев кроме буханки хлеба вряд ли что-то способны купить
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24.10.2020 00:28 Ответить
А ты, бедняга, аж в Турцию здриснул, чтоб этого не видеть?
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24.10.2020 00:56 Ответить
Загострення?
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24.10.2020 13:34 Ответить
А, если тебя на органы разобрать, то тоже что-то да купить можно будет.
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24.10.2020 01:24 Ответить
А за сумму налогов, уплаченных в казну РФ Липецкой фабрикой после 2014 можно было купить 2000 концентраторов!
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23.10.2020 23:50 Ответить
Я незнаю сколько Липецкая кино фабрика Зеленского заплатила налогов в РФ но думаю поболее чем 2000!
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23.10.2020 23:51 Ответить
"но думаю". Этого не может быть.
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23.10.2020 23:53 Ответить
вот урод .
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24.10.2020 00:07 Ответить
Щось тут москалями тхне !! 🤣
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24.10.2020 00:17 Ответить
За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 1657 При Шапкокраді народилася "приказка": адепти розробили новий засіб створення діаманту шляхом вилизування язиками чавунної болванки..."Халва, халва",- а усе рівно лайно...
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24.10.2020 00:52 Ответить
За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 3408
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24.10.2020 01:04 Ответить
За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 4213
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24.10.2020 01:05 Ответить
Та можно и Пуйла замовити.Гроши на ветер.100 лямов в никуда.Ладно ещё если бы был какой то выхлоп с этого опроса.А так..На языке бизнеса бессмысленное вложение За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 3274
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24.10.2020 01:24 Ответить
Фигасе бессмысленное.
1. Распил.
2. Агитация во время выборов прямо у избирательных участков, когда остальным агитация запрещена.
3. Опрос, результаты которого можно объявить как угодно без проверок.

В понедельник тебе обїявят, что все против конопли и все за свободную экономическую зону в Донбабве и все - ЗЕ будет этим прикрываться, обдирая Украину и финансируя террористов.
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24.10.2020 01:28 Ответить
1.Агитация не поможет.
2.Опрос вне правового поля,априори нелегитимен и применения не найдёт.
3.Распил возможно.Но насколько я знаю Зеля банкует со своего кармана и карманов заинтересованных почувствовать народ олигархов. За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 6278
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24.10.2020 01:37 Ответить
Банкует он, а проводит не он. За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 1464

На примитивных даже телевизор действует. А уж такие хорошие вопросы в такой важный день...

Вся деятельность ЗЕ уже второй год вне правового поля. Но это ему не особо мешает.
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24.10.2020 01:45 Ответить
По мне, це як у классика"Много шума из ничего".Плодами опроса всё равно никто пользоваться не будет по нескольким причинам.Первая-это его неправомочность,а вторая- ума тупо нет,щоб его использовать. За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 8125
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24.10.2020 01:57 Ответить
"За деньги, которые я трачу на какао-ботов, мармеладо-каналы и "акции протеста" можно было бы купить миллион кислородных концентраторов" - Порошенко
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24.10.2020 03:40 Ответить
А ще Порошенко запропонував купити тобі,недоумку,мізки.
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24.10.2020 04:35 Ответить
Это именно его натура - заглядывать в чужой карман. Был таким, есть такой и будет таким. Завистливый по натуре, не украинец , а истинны хохол. Насколько я понимаю эти бабки на опрос идут из партийной кассы СН. Это же не его бабки! Так уже и туда рученки свои пытается запустить. Или он бросил уже свою ЕС и переметнулся в СН? Почему не расскажет, куда идут партийные бабки ЕС? Или рассказать нечего? Реальный хохол!!!
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24.10.2020 07:39 Ответить
З Петра міг би бути непоганий головний лікар районної лікарні
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24.10.2020 08:30 Ответить
Міг би, але став найкращим президентом України.
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24.10.2020 08:49 Ответить
За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 2950
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24.10.2020 08:50 Ответить
Нервове? За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко - Цензор.НЕТ 2551
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24.10.2020 09:24 Ответить
редчайший подонок . И Зеля его в этом деле уже догоняет .
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24.10.2020 09:21 Ответить
сцикун вже перегнав янукоовоща.
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24.10.2020 09:25 Ответить
Яка добра, чуйна, чемна, уважна, вихована, делікатна людина - наш п'ятий президент. А як він піклується про людей, як зворушливо спостерігати коли Петро Олексійович особисто керує розподілом допомоги з власних коштів малозабезпеченим та соціально незахищеним родинам, які теплі слова знаходить при цьому:
«Більшенько накладайте цукерочок "Рошен", але уважненько пильнуйте, аби не сплутати - за кругленькі по 170, за квадратненькі по 230 - щоб не занизити підсумочок у рахуночках на оплату».
А інколи як гаркне: «Я кому сказав, нездари тупоголові, чорти б вас позабирали!»
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24.10.2020 09:10 Ответить
Сьогодні прямо якесь зелено-совково-кацапське загострення. Наче останній совковий рубіж кинулись захищати зеленоопзжопні гібриди.
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24.10.2020 13:40 Ответить
А скільки можна було б купити за гроші, які ти витратив на відпочинок на Мальдівах, на себе і своїх клопів, які сосуть кров з України, ти про це не питаєш ? Звичайно, у твого буратіна бутусова теж питань до шефа немає ...
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25.10.2020 02:14 Ответить
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