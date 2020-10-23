За деньги, которые потратят на "опрос" Зеленского, можно было бы купить тысячу кислородных концентраторов, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По подсчетам Гражданской сети "ОПОРА" опрос Зеленского обойдется не менее чем в 100 млн гривен. Эти деньги были бы эффективнее потратить на обеспечение медучреждений.
Об этом заявил пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Хочу напомнить, что с февраля месяца мой фонд финансирует борьбу с коронавирусом. Могу сказать, что кислородный концентратор за рубежом стоит полторы тысячи долларов, здесь он стоит уже 100 тыс.. Даже если это будет 100 тыс., то это будет 1 тыс. кислородных концентраторов, тысяче больных пациентов одновременно будут спасены жизни", - отметил Порошенко.
"Это миллионы и миллионы масок, десятки миллионов тестов. Это оборудование, КТ. Вы знаете, что у нас на сегодняшний день более 27 аппаратов закупленных ранее стоят и не введены в эксплуатацию? Это преступление. И для них это все неважно. Для них принципиальная позиция - обмануть людей и пройти в местные советы", - убежден пятый Президент.
"Я же не против спрашивать у народа. Проинформируйте, за чей счет банкет, кто платит? Убедитесь, что там нет коррупции - и в любой из 365 дней опрашивайте - 1, 8, 15 ноября. Один день Конституция вам запрещает это делать - 25 октября. Запрещено", - отметил лидер "ЕС".
"Это не опрос, это запрещеная агитация и фальсификация выборов, которая отбрасывает нас от Европы, разрушает демократические стандарты, разрушает все, что было создано нами, и возвращает нас обратно в сферу влияния России", - предостерегает Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
1. Распил.
2. Агитация во время выборов прямо у избирательных участков, когда остальным агитация запрещена.
3. Опрос, результаты которого можно объявить как угодно без проверок.
В понедельник тебе обїявят, что все против конопли и все за свободную экономическую зону в Донбабве и все - ЗЕ будет этим прикрываться, обдирая Украину и финансируя террористов.
2.Опрос вне правового поля,априори нелегитимен и применения не найдёт.
3.Распил возможно.Но насколько я знаю Зеля банкует со своего кармана и карманов заинтересованных почувствовать народ олигархов.
На примитивных даже телевизор действует. А уж такие хорошие вопросы в такой важный день...
Вся деятельность ЗЕ уже второй год вне правового поля. Но это ему не особо мешает.
«Більшенько накладайте цукерочок "Рошен", але уважненько пильнуйте, аби не сплутати - за кругленькі по 170, за квадратненькі по 230 - щоб не занизити підсумочок у рахуночках на оплату».
А інколи як гаркне: «Я кому сказав, нездари тупоголові, чорти б вас позабирали!»