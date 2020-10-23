Пальчевский раскрыл себя как российского агента, заявив, что операции с "вагнеровцами" якобы не было, - Бутусов
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Новая российская технология - раскручивать своих кандидатов под видом "независимых блогеров", таких, как Пальчевский и Шарий.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Бутусов напомнил, что Пальчевский скрыл как свое российское гражданство, так и то, что он пользуется поддержкой ОПЗЖ.
"Особенно характерно, что Пальчевский выступил против меня по делу "вагнеровцев", выступил в защиту этого предательства и заявил о близких контактах с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, который близко связан с Москвой и ведет переговоры с помощником Путина", - написал Бутусов.
Главред Цензор.НЕТ задается вопросом о том, почему кандидата в мэры Пальчевского так интересует вопрос спецоперации с "вагнеровцами".
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"Агентура "палится" именно на таких пророссийских заявлениях. Судя по всему, перед нами новая российская технология - раскручивать своих кандидатов под видом "независимых блогеров", которые поддерживают российские инициативы. Шарий, Пальчевский", - считает Бутусов.
"Можно иметь разные политические взгляды, но не может претендовать на влияние в столице Украины пророссийский кандидат. Просто постыдно пытаться так откровенно облапошивать людей", - подытожил Бутусов.
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Розумні які, аж страшно.
Якщо серйозно, то "совєтські" охвіцери це одна велика консерва.
Ви хоч уявляєте чому їх вчили в тих "ВИШАх"? Ці "знання" спотворюють світогляд назавжди. А в нас таких людей десятки тисяч. До речі , в наших "гівнопартіях" дуже запитувані люди. Вміють тупо виконувати і мовчати, беручи "кеш".