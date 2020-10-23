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Пальчевский раскрыл себя как российского агента, заявив, что операции с "вагнеровцами" якобы не было, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пальчевский раскрыл себя как российского агента, заявив, что операции с

Новая российская технология - раскручивать своих кандидатов под видом "независимых блогеров", таких, как Пальчевский и Шарий.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Бутусов напомнил, что Пальчевский скрыл как свое российское гражданство, так и то, что он пользуется поддержкой ОПЗЖ.

"Особенно характерно, что Пальчевский выступил против меня по делу "вагнеровцев", выступил в защиту этого предательства и заявил о близких контактах с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, который близко связан с Москвой и ведет переговоры с помощником Путина", - написал Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ задается вопросом о том, почему кандидата в мэры Пальчевского так интересует вопрос спецоперации с "вагнеровцами".

Читайте на Цензор.НЕТ: Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ. ВИДЕО+ФОТО

"Агентура "палится" именно на таких пророссийских заявлениях. Судя по всему, перед нами новая российская технология - раскручивать своих кандидатов под видом "независимых блогеров", которые поддерживают российские инициативы. Шарий, Пальчевский", - считает Бутусов.

"Можно иметь разные политические взгляды, но не может претендовать на влияние в столице Украины пророссийский кандидат. Просто постыдно пытаться так откровенно облапошивать людей", - подытожил Бутусов.

Также на Цензор.НЕТ: Для сбора компромата на украинскую элиту российские спецслужбы открыли "Евролаб" под Пальчевского, - Гордон

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+75
Ермак, Пальчевский, Медведчук, Новинский, Деркач, Бойко и т д. и т.п.
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23.10.2020 23:01
+70
Пальчевский раскрыл себя как российского агента, заявив, что операции с "вагнеровцами" якобы не было, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8737
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23.10.2020 22:58
+53
Можно и без компромата увидеть расейскую гниду рвущуюся во власть.
Их не мерено в Украине Пальчевский раскрыл себя как российского агента, заявив, что операции с "вагнеровцами" якобы не было, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7953
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23.10.2020 22:56
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Тільки сліпий не бачить що Пальчевський, Єрмак, Медведчук це російські окупанти з українськими паспортами. Це завдяки їм і їм подібним у нас окуповані Крим і Донбас, а також десятки тисяч вбитих!
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24.10.2020 08:30 Ответить
і таких "сліпих" махрових ще понад 15 % - особливо там, по ту сторону Дніпра....
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24.10.2020 10:32 Ответить
Собрать всю ватную шелупонь и проширять кацапской вакциной!
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24.10.2020 08:31 Ответить
Постыдно не облапошивать,а,я бы сказал,облапошиваться.
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24.10.2020 08:32 Ответить
Все верно Юрий, "вскрывайте" крото-консервы....- а придет возможно время..., мы их "утилизируем"... Пальчевський виказав себе як російського агента, заявивши, що операції з "вагнерівцями" нібито не було, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8343
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24.10.2020 10:30 Ответить
пальчевский - всранная кацапская падаль ,как зебил и мертвечук..
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24.10.2020 11:51 Ответить
Можна,буду говорити з усіма,як з дітьми. Тут люди волають....не має СБУ,ДБР,Судів...ніхто з ворогами не бореться. А хто повинен боротись? Сам же президент,а він ,цей, замість того їм допомагає з нами,з країною,з її державністю, з народом( це я про конституційне громадянство) ...доволі таки успішно вже боротись. Бо якщо агенти кремля вже сидять в радах, готуються посісти і в столичну мерію, то скажіть тоді: чи є в цій країні і чи дотримуються в ній ,пробачте, ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ? Ну, по Конституції хоча б?! Совість і мораль вже пора забути,ще з 21.04.2019 року,коли самі,ще ті громадяни,самі обрали собі не просто ПРОБЛЕМУ, а ВЕЛИКУ БІДУ,яка з кожним днем нам видає супеньку до ЯМИ. Якщо не усунемо Зеленського з Кодлом антидержавників,тг слідуючий рік буде для нас вже не кепським,а і взагалі його не буде! До речі, в кремлі московському всі ходять з припіднятим натроєм. Це не до добра для нас!
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24.10.2020 12:40 Ответить
На палю гниду кацапську! Пальчевський виказав себе як російського агента, заявивши, що операції з "вагнерівцями" нібито не було, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2136
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24.10.2020 12:59 Ответить
Скоро у нас президент будет с российским гражданством. И это во время войны и оккупации части нашей земли, столько жертв и все напрасно? Опять в рабство россии?
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24.10.2020 13:12 Ответить
Гавнюк
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24.10.2020 13:16 Ответить
на гіляку москаля!!!!
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24.10.2020 13:18 Ответить
"консерва, консерва".
Розумні які, аж страшно.
Якщо серйозно, то "совєтські" охвіцери це одна велика консерва.
Ви хоч уявляєте чому їх вчили в тих "ВИШАх"? Ці "знання" спотворюють світогляд назавжди. А в нас таких людей десятки тисяч. До речі , в наших "гівнопартіях" дуже запитувані люди. Вміють тупо виконувати і мовчати, беручи "кеш".
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24.10.2020 13:28 Ответить
многие уже глубокие пенсионеры и вреда от них очень мало
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24.10.2020 20:06 Ответить
сегодня день тишины потому примерю тришкин кафтан на себя...я не баллотируюсь. К примеру: я бы баллотировался, но у меня не было бы протеже и ГРУшной крыши, но пусть было бы денег, мама не горюй ... Пусть я бы какую-нить лабораторию открыл по анализам выдвиженцев. И пусть я бы махлевал, шо со свинного гриппа анализами , чи ковид-19... Дык , пусть даже была бы мною высоко оплачиваемая охрана... Думаю, шо это бы мне не помогло... Меня бы если не грохнули за пир во время чумы, а за счет нечестно заработанных денег(бо нормальным легитимным путем в наше время заработать - это сказки про белого бычка) я бы еще со своим свинным рылом полез и баллотироваться, то в крайнем случае на Ростов меня отправили бы, даже не подпустив квыборам - это если на здоровую голову, Это и Васька не чешись. Так шо не всегда правильной будет позиция, мол, не иди против течения, не иди против - иди туда, куда тебе нужно... Иногда полезно просто притормозить и никуда не соваться(временно).
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24.10.2020 13:50 Ответить
По факту, така публікація нині виглядає як непогана реклама. Пальчевський виказав себе як російського агента, заявивши, що операції з "вагнерівцями" нібито не було, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4668
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24.10.2020 14:16 Ответить
Пальчевський виказав себе як російського агента, заявивши, що операції з "вагнерівцями" нібито не було, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3360
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24.10.2020 14:29 Ответить
в наручники и нары Пальчевского!
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24.10.2020 14:35 Ответить
А ведь никто его, друзья, никуда не вызовет, даже в миграционную службу, для уточнения гражданства. Он для нашего венценосного, как электронный браслет, одетый поневоле, но на продолжительное время.
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24.10.2020 15:06 Ответить
В тридцатые годы прошлого века с росии и белоруси было ввезено больше 600 эшелонов с пятой колонной. Следующему Украинскому президенту надо начать с организации эшелонов в сторону эрэфии. Давать по 5 тысяч $, будет дешевле, чем они будут жить в Украине и нах.
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24.10.2020 15:07 Ответить
Ще дешевше - просто квиток в одін кінець, без 5 тис. Нехай і тому радіють.
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24.10.2020 19:33 Ответить
ну смотрите забанена ссылка на хз какой театр
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24.10.2020 20:05 Ответить
на навального-то как похож
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24.10.2020 19:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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24.10.2020 20:06 Ответить
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