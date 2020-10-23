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Новости Политика Украины
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Минск (1560) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников (1167)

Лидеры нормандской четверки должны определить, где будет встречаться ТКГ вместо Минска, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лидеры нормандской четверки должны определить, где будет встречаться ТКГ вместо Минска, - Резников

Учитывая ситуацию, которая сложилась после выборов президента Беларуси, Украина готова рассмотреть другие переговорные площадки для встречи в рамках ТКГ.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По политическим соображениям Минск для Украины не является независимой площадкой. Сегодня многие страны цивилизованного мира, включая Украину, не признают результаты выборов в Беларуси. Поэтому, конечно, у нас нет доверия к той площадке и мы точно как должностные лица, не поедем в Минск", - сказал Резников и отметил, что какой будет другая переговорная площадка - будет зависеть от общего решения ОБСЕ, которая является модератором в процессе.

В то же время Резников напомнил, что ТКГ является логистической площадкой, а основные же переговоры происходят на уровне лидеров нормандского формата. "По решению именно лидеров нормандского формата мы будем определяться какой будет новая площадка для очных встреч", - подчеркнул Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не надо ждать чуда от переговоров в Минске. Это не та площадка, где может быть достигнут мир на Донбассе, - Резников

По мнению министра, это может быть любой город любой страны, имеющей статус нейтральной. Среди возможных вариантов он назвал Стокгольм, поскольку Швеция будет председательствовать в ОБСЕ по январь 2021 года, или Варшаву, которая будет председательствовать после Швеции.

Напоминаем, последняя очная встреча членов ТКГ состоялась в Минске в первой декаде марта, а с начала пандемии COVID-19 ее участники контактируют в формате видеоконференции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Включение особого статуса Донбасса в Конституцию - это путь федерализации и потери суверенитета Украины, - вице-премьер Резников

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Какой смысл в ваших встречах? За 6 лет ваши встречи что то хорошее для Украины принесли? Лучше возьмите пример с Алиева который Новый Год будет встречать с освобожденным Карабахом.
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23.10.2020 23:40
+2
Варшава, Вильнюс,Таллинн, Оттава.
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23.10.2020 23:22
+2
Вильнюс или лучше Оттава. Без вариантов.
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23.10.2020 23:32
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Вовка звалить - тоді й опредєляться
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23.10.2020 23:02 Ответить
Безплідні переговори потрібно припинити і почати звільнення території України військовим шляхом, як це успішно робить Азербайджан!
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24.10.2020 01:48 Ответить
Презніков буде проводити в Біробіджані.
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24.10.2020 07:57 Ответить
Зробіть сміливий крок - взагалі її скасуйте !
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23.10.2020 23:04 Ответить
Вена, Будапешт, Братислава . 1,5 часа лета .
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23.10.2020 23:06 Ответить
Додон уверен, что олигархам, находящимся у власти пора уходит

Молдавия
Страна в Европе
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23.10.2020 23:20 Ответить
Будапешт сейчас прокацапское гнездо путинизма в ЕС.. Во всяком случае если не все мадьяры, то их прокацапское правительство.
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23.10.2020 23:40 Ответить
Бали? Ненуашо.
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23.10.2020 23:08 Ответить
Доки сонце зійде-роса очі виїсть, у нашому випадку: доки Вовка звалить Путін може здохне
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23.10.2020 23:10 Ответить
А что определяться,в мире есть только ндно место так это Гаага.Думаю что это место будет более отверезвляющим для переговорщиков.
Или кто-то имеет против этого места?
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23.10.2020 23:12 Ответить
Предлагаю наших главных инвесторов и стратегических партнёров - братский Оман....
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23.10.2020 23:16 Ответить
Варшава, Вильнюс,Таллинн, Оттава.
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23.10.2020 23:22 Ответить
Вильнюс или лучше Оттава. Без вариантов.
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23.10.2020 23:32 Ответить
Какой смысл в ваших встречах? За 6 лет ваши встречи что то хорошее для Украины принесли? Лучше возьмите пример с Алиева который Новый Год будет встречать с освобожденным Карабахом.
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23.10.2020 23:40 Ответить
касапы для убедительности войска регулярные вводить не будут???
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23.10.2020 23:42 Ответить
А чим Мінськ не підходить?
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24.10.2020 08:08 Ответить
В Каунасе или Варшаве.
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24.10.2020 09:01 Ответить
 
 