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апелляция (616) суд (24691) Милан (27) Национальная гвардия (1845) Маркив (188)

Четвертое заседание по апелляции на приговор Маркиву прошло в Милане - выступала сторона защиты. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В апелляционном суде Милана закончилось четвертое судебное заседание по рассмотрению апелляции на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Заседание длилось с 10:00 до 21:00 по местному времени. Сегодня в суде выступала сторона защиты Виталия Маркива.

Поддержать нацгвардейца приехал глава МВД Арсен Аваков. Он заявил, что решение апелляционного суда по этому делу может быть принято в начале ноября.

"Мы сегодня представили целую кучу доказательств, сформировали системные, разложенные по фактам группы доказательств, подтверждающих абсурдность обвинения, выдвинутого против Виталия. Мы очень рассчитываем на справедливое правосудие и рассчитываем, что решение, которое будет объявлено - видимо, не сегодня, а в начале ноября - будет в пользу Виталия, и очередной гибридный удар по Украине не произойдет", - заявил Аваков.

Следующее заседание должно состояться 3 ноября.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Также на Цензор.НЕТ: Приговор Маркиву необоснованный и бездоказательный, - правозащитный центр "Мемориал" и Центр гражданских свобод

Четвертое заседание по апелляции на приговор Маркиву прошло в Милане - выступала сторона защиты 01
Четвертое заседание по апелляции на приговор Маркиву прошло в Милане - выступала сторона защиты 02
Четвертое заседание по апелляции на приговор Маркиву прошло в Милане - выступала сторона защиты 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
"європейське правосуддя" ?! Повна дискредитація правосуддя , політична справа , підкріплена меркантильними інтересами родини потерпілого .
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23.10.2020 23:26
+4
Тільки прочитав новину перше що спало на думку,на цьому буде ПіАритись чортРюкзакян.Звичайно Італія проросійська держава,але ця **** розказує про абсурдність звинувачень і справедливий суд,забувши про "звинувачення" у справі Шеремета і "справедливий" суд у справі самозахисту Стерненка.
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23.10.2020 23:42
+3
Что мешает нашим спецслужбам обвинить любого заезжего высокопоставленного макаронника во всех смертных грехах? А потом милостиво взаимно снять обвинения. Отсутствие желания у власть предержащих постоять за страну приводит к тому, что во внешнем мире,любого из украинцев независимо от его материального положения или политических предпочтений могут безнаказанно пинать все кто угодно. От неграмотных нигерийских пиратов до утонченных итальянских вафлистов.
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24.10.2020 00:20
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На фото прокурорша? Подлая, бессовестная дрянь в услужении людоедов! Четвертое заседание по апелляции на приговор Маркиву прошло в Милане - выступала сторона защиты - Цензор.НЕТ 3874
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23.10.2020 23:19 Ответить
"європейське правосуддя" ?! Повна дискредитація правосуддя , політична справа , підкріплена меркантильними інтересами родини потерпілого .
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23.10.2020 23:26 Ответить
_Да это просто вопиющий акт агрессии! Бандитское нападение и похищение человека организованной преступной группировкой в форме и рясах судей!
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23.10.2020 23:37 Ответить
Судьюнамыло!
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24.10.2020 06:33 Ответить
А когда уже наконец-то начнутся заседания этих судей относительно присвоения ,,Ордена Миртворца,, Папой Римским относительно ***** после того как анексировал Крым и пытался уже регулярными войсками прорубить сухопутную дорогу в Крым?
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23.10.2020 23:36 Ответить
Never! От подельников и сообщников людоедов этого ожидать попросту нелепо.
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23.10.2020 23:38 Ответить
Тільки прочитав новину перше що спало на думку,на цьому буде ПіАритись чортРюкзакян.Звичайно Італія проросійська держава,але ця **** розказує про абсурдність звинувачень і справедливий суд,забувши про "звинувачення" у справі Шеремета і "справедливий" суд у справі самозахисту Стерненка.
показать весь комментарий
23.10.2020 23:42 Ответить
Что мешает нашим спецслужбам обвинить любого заезжего высокопоставленного макаронника во всех смертных грехах? А потом милостиво взаимно снять обвинения. Отсутствие желания у власть предержащих постоять за страну приводит к тому, что во внешнем мире,любого из украинцев независимо от его материального положения или политических предпочтений могут безнаказанно пинать все кто угодно. От неграмотных нигерийских пиратов до утонченных итальянских вафлистов.
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24.10.2020 00:20 Ответить
Целую кучу "доказательств" Аваков за собой убрал?
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24.10.2020 00:42 Ответить
Не кидайте тапками в Авакова - он действительно помогает . Почему упирается итальянская Фемида ? "Дело" было состряпано на скорую руку, чтобы сразу удовлетворить две "хотелки" - первая, это "успокоить" родителей погибшего , бегавших по всем инстанциям и стучавшим во все двери, подсунув им первого попавшегося украинца, вернувшегося из АТО в Италию (да еще и ляпавшего языком направо и налево). Второе - регион, где проводилось судилище - проропутинский и профашистский (что есть одно и то же), подтянулись фашики , надавили на судей, и те - ошибочно решив, что дело на никому неизвестного украинца можно состряпать безнаказанно - пошли на явную профанацию. Теперь почему "буксует" - это норм для итальянской фемиды в случаях явной судейской ошибки, потому-что компенсация от государства за невинное осуждение может потянуть на миллионы евро, что уже случалось. Если ит.суд его не отпустит, отпустит европейский и компенсация будет еще больше. Адвокаты Маркива скорее всего прекрасно знают об этом.
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24.10.2020 16:54 Ответить
 
 