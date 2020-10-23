Кличко уже месяц не может дозвониться ни Зеленскому, ни Ермаку, с мэрами никто не хочет разговаривать, - Филатов

Руководство страны отказывается общаться с представителями Ассоциации городов Украины, которая объединяет 900 глав территориальных общин.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил городской глава Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

"Месяц назад Ассоциация городов Украины собрала внеочередное правление. На котором 56 мэров городов, представляя 900 мэров вообще территориальных громад по стране, проголосовали о том, что с президентом нам нужно встретиться, срочно поговорить", - рассказал он.

По словам Филатова, руководство Ассоциации не смогло связаться с руководством государства.

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"Виталий Владимирович Кличко, который является председателем Ассоциации городов Украины, не может дозвониться ни Ермаку, ни Зеленскому. С нами никто месяц даже не хочет разговаривать", - заявил Филатов.

Он предположил, что в Офисе Президента ждут результатов местных выборов, чтобы общаться уже с теми, кто на них победит.

"Ну, это ненормально. Президент должен собрать мэров и с ними поговорить. Я так понимаю, они ждут до выборов, когда, условно, кто выиграет", - сказал Филатов.

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