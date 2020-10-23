Кличко уже месяц не может дозвониться ни Зеленскому, ни Ермаку, с мэрами никто не хочет разговаривать, - Филатов
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Руководство страны отказывается общаться с представителями Ассоциации городов Украины, которая объединяет 900 глав территориальных общин.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил городской глава Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.
"Месяц назад Ассоциация городов Украины собрала внеочередное правление. На котором 56 мэров городов, представляя 900 мэров вообще территориальных громад по стране, проголосовали о том, что с президентом нам нужно встретиться, срочно поговорить", - рассказал он.
По словам Филатова, руководство Ассоциации не смогло связаться с руководством государства.
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"Виталий Владимирович Кличко, который является председателем Ассоциации городов Украины, не может дозвониться ни Ермаку, ни Зеленскому. С нами никто месяц даже не хочет разговаривать", - заявил Филатов.
Он предположил, что в Офисе Президента ждут результатов местных выборов, чтобы общаться уже с теми, кто на них победит.
"Ну, это ненормально. Президент должен собрать мэров и с ними поговорить. Я так понимаю, они ждут до выборов, когда, условно, кто выиграет", - сказал Филатов.
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Пожалуйста, подождите...
"Працювати треба, а не теліпати мовою" - каже Олег Петрович.
"Работать надо, а не майданить" - казали якісь "кормільци всєя України".
Втім у вашому коменті є доля істини, тільки речення треба скоротити:
"Про що мерам говорити з Президентом, який не є".
Отак збсь ✔
Мабуть, таки дійсно є питання (не дивно, враховуючи "таланти" президента й слуг) і з цього приводу потрібна серйозна тертушка. І що ж Зеленський та Єрмак за неабиякі цабе, що "оне не изволят"?
Латвія не церемониться! Все просто: «чемодан-вокзал-руцкіймір»
https://www.youtube.com/watch?v=smkzZwD1RdM&ab_channel=OmTVUA
хотя бы сказать - привет дурак
и услышать ответ - сам привет
Ти диви, як "високо вознєслісь господа", що мери міст (!) для них "ничтожное холопье".
дороги асхвальтом недокатаны, Алимпияда на носу, пять медгородков повисли.
работать надо преЗику, а не
лялякать с мэрами за какой-то коронавирус
вот "квартал" 24 жовтня в "Палаці Україна" (на 3 тисяці місць!!!) даэ 2 (два !!!) концерти
https://kiev.karabas.com/ua/vechirnij-kvartal-17-03
косят бабло під час чуми,
ра-бо-та-ют
Оля Полякова, ти дурна, в "Україні" треба виступати і тобі за це нічого не буде
слугухозяина, но не могут найти.
А для того, что бы твои Дерьмаки и Зеленские не устраивали частных вечеринок с Ахметовыми и Коломойскими.
И не мотались в Оман перетереть свои дела с кацапами
Это идёт разрушение управления государством - внушают быдлу что согласовывать свои действия нужно с агентом ФСБ.
На днях вспоминали, как он выгнал детскую флотилию из удобного здания в центре и заселил туда, на секундочку, департамент гумполитики и управление внешкольного образования. Каков цинизм! https://www.facebook.com/vladislav.slobodyanik/posts/3481986445200813
Мэры должны хозяйственные вопросы решать, а не политикой заниматься