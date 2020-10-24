Дело об осквернении мемориала Небесной Сотни уже расследовали и в понедельник передадут в суд
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Полиция завершила следствие по делу о совершении 21-летним студентом хулиганских действий на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.
Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Оксана Блищик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По ее словам, полиция Печерского района столицы завершила досудебное следствие в уголовном производстве о хулиганских действиях студента одного из киевских вузов, который справил нужду на стеллу памяти на Аллее Героев Небесной сотни.
В понедельник дело передадут в Печерский районный суд Киева.
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Такое быстрое расследование объясняется как резонансом события, так и тем, что действия подозреваемого являются уголовным проступком, который, в отличие от уголовного преступления, расследуется по упрощенной процедуре.
Напомним, ночью 22 октября на спецлинию 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграмм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.
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Вскоре злоумышленника задержали. Источники Цензор.НЕТ в столичной полиции озвучили его имя и паспортные данные. Это 21-летний житель Донецка, в Киеве он учится в Государственном университете коммуникаций.
Хулиган объясняет свои действия тем, что был пьян.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко просит руководства вуза, в котором учится нарушитель, "принять меры дисциплинарного взыскания".
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Пожалуйста, подождите...
Как такой ушлёпок вообще попал в ВУЗ и как он там учится ? Оно ж тупое животное...
напоминаю - дважды не судимымый проффессор именно оттуда.
интересно в каких киевских вузах учатся сопля с ноздрей?
2 Изьять паспорт и препроводить до границы с Дырой
3 Дать подсрачника
4 Занести в черный срисок - оно наверняка припрется восстанавливать паспорт
Так отож оця дермократія нас і погубить, нас це Українв і українськість!
Бо в Києві гниль сцить на могили героїв і нічого не боїться, а треба члени рубать!
Проживает Борисенко в общежитии университета на улице Соломенская, 7А.
Чтобы получить паспорт Украины приезжал в Волноваху из Донецка в январе 2015-го. В 2017-м приехал в Киев, получил загранпаспорт, поступил в вуз."
Ю.Бутусов
Сложно сдерживать эмоции, за такое преступление должно быть неотвратимое наказание.
А потім хлопчик буде співати тонким голосом у Сятогірській Лаврі.
І вища освіта не знадобиться...
З якої проростали метастази!
Народ є в світі, гірший чим скотина
І дуже важко збутися зарази.
Пухлину цю ростили московіти,
Давно вже ними в цих краях смерділо.
Там виріс набрід, у якого діти,
Сприймали Україну знавісніло.
Набрід Донбасу - послід московітів,
З боліт і нетрів завезених сюди,
Щоб спорожнілі села заселити
Та Голодомору приховать сліди.
Після війни вже, за рішенням властей,
Зробили тут, як місце для відходів,
Де поселяли злочинців всіх мастей,
З усіх країв непотріб і народів. І ріс той набрід у звіриній люті,
В ненависті страшній і дикій злобі.
Червона зірка в нього на покутті,
Їх треба було нищити в утробі!
Війну ця нечесть у Донбас призвала,
Махала знавісніло «триколором»
За мову, прапор, стрічку нас вбивала
Й оте «расея» скандувала хором.
Там стільки закатованих і вбитих!
А нам про вибори, статус і формат!?
Та набрід треба цей обгородити
Колючим дротом, ще й у кілька ряд!
А потім, десь вже через десять років,
Привівши трохи наволоч до тями,
Робити можна і наступні кроки
З їх громадянством, їхніми правами.
***
Той, хто бездумно прагне повернути
Змосковщений, зомбований Донбас,
Коня троянського нам хоче впиханути!
Що було потім, знає кожен з нас!
15. 08. 2020 р.