РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16455 посетителей онлайн
Новости Происшествия
7 931 61
осквернение (53) памятник (2209) Нацполиция (15725) Небесная Сотня (409)

Дело об осквернении мемориала Небесной Сотни уже расследовали и в понедельник передадут в суд

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Дело об осквернении мемориала Небесной Сотни уже расследовали и в понедельник передадут в суд

Полиция завершила следствие по делу о совершении 21-летним студентом хулиганских действий на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Оксана Блищик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, полиция Печерского района столицы завершила досудебное следствие в уголовном производстве о хулиганских действиях студента одного из киевских вузов, который справил нужду на стеллу памяти на Аллее Героев Небесной сотни.

В понедельник дело передадут в Печерский районный суд Киева.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Киеве неизвестные осквернили памятник Небесной Сотне: открыто уголовное производство, - полиция. ВИДЕО

Такое быстрое расследование объясняется как резонансом события, так и тем, что действия подозреваемого являются уголовным проступком, который, в отличие от уголовного преступления, расследуется по упрощенной процедуре.

Напомним, ночью 22 октября на спецлинию 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграмм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

Также на Цензор.НЕТ: "Никогда не сомневался в положениях теории Дарвина", - Геращенко обнародовал видео допроса студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве. ВИДЕО

Вскоре злоумышленника задержали. Источники Цензор.НЕТ в столичной полиции озвучили его имя и паспортные данные. Это 21-летний житель Донецка, в Киеве он учится в Государственном университете коммуникаций.

Хулиган объясняет свои действия тем, что был пьян.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко просит руководства вуза, в котором учится нарушитель, "принять меры дисциплинарного взыскания".

Читайте также: Геращенко обратился к руководству вуза с просьбой "принять дисциплинарные меры" в отношении студента Борисенко, осквернившего мемориал Небесной Сотне

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
Всіх пільговиків з ОРДЛО потрібно перевести на контрактну форму навчання і позбавити пільг!
показать весь комментарий
24.10.2020 01:43
+33
Тварь .21 всего уже Конченный сепар -- нахер такие (наши люди) нужны в Украине Дело об осквернении мемориала Небесной Сотни уже расследовали и в понедельник передадут в суд - Цензор.НЕТ 5006
показать весь комментарий
24.10.2020 01:51
+32
даунбасс - гнездо потенциальных дипломников с высшим образованием.
напоминаю - дважды не судимымый проффессор именно оттуда.
интересно в каких киевских вузах учатся сопля с ноздрей?
показать весь комментарий
24.10.2020 02:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всіх пільговиків з ОРДЛО потрібно перевести на контрактну форму навчання і позбавити пільг!
показать весь комментарий
24.10.2020 01:43 Ответить
Тварь .21 всего уже Конченный сепар -- нахер такие (наши люди) нужны в Украине Дело об осквернении мемориала Небесной Сотни уже расследовали и в понедельник передадут в суд - Цензор.НЕТ 5006
показать весь комментарий
24.10.2020 01:51 Ответить
Заблукав, пацак?
показать весь комментарий
24.10.2020 08:03 Ответить
Не розстріляти? Щось гриценківці якісь м'якотілі пішли.
показать весь комментарий
24.10.2020 08:01 Ответить
Какой-то моральный недоделок ...

Как такой ушлёпок вообще попал в ВУЗ и как он там учится ? Оно ж тупое животное...
показать весь комментарий
24.10.2020 01:51 Ответить
Да по роже видно что он дебил.
показать весь комментарий
24.10.2020 13:08 Ответить
даунбасс - гнездо потенциальных дипломников с высшим образованием.
напоминаю - дважды не судимымый проффессор именно оттуда.
интересно в каких киевских вузах учатся сопля с ноздрей?
показать весь комментарий
24.10.2020 02:01 Ответить
горный в Кривом Роге
показать весь комментарий
24.10.2020 07:24 Ответить
сбу на заметку....
показать весь комментарий
24.10.2020 10:14 Ответить
Государственный университет коммуникаций. Каких коммуникаций не знаю, но судя по этому кадру, видать что-то приближенное к канализации. Может он и выполнял "практическое задание".
показать весь комментарий
24.10.2020 08:23 Ответить
я бы не спешил палить университет из за одной даунбасяцкой падлы....
показать весь комментарий
24.10.2020 08:31 Ответить
Нет такого намерения. Просто исхожу, что ложка дёгтя может испортить бочку мёда.
показать весь комментарий
24.10.2020 08:53 Ответить
У нас є покарання за наругу над державною символікою. "Небесня сотня" де факто також є символом нашої держави. Дело об осквернении мемориала Небесной Сотни уже расследовали и в понедельник передадут в суд - Цензор.НЕТ 1062
показать весь комментарий
24.10.2020 03:42 Ответить
К сожалению "де факто" а не "де юре". Вот подобные подонки и куражаться на мемориалах, памятниках и могилах погибших воинов.
показать весь комментарий
24.10.2020 09:03 Ответить
Дать п.зды и обос.ать(тут на выбор) г.нюка)
показать весь комментарий
24.10.2020 04:09 Ответить
почему сразу выбор? - тот случай когда одно другому не мешает.
показать весь комментарий
24.10.2020 04:25 Ответить
Чечню брал 2 раза,фуфел вонючий,ваших шакалов Мавзолейных знаешь сколько там валяется?
показать весь комментарий
24.10.2020 07:51 Ответить
Справу про плюндрування меморіалу Небесної Сотні вже розслідували і в понеділок передадуть до суду - Цензор.НЕТ 6450Справу про плюндрування меморіалу Небесної Сотні вже розслідували і в понеділок передадуть до суду - Цензор.НЕТ 8476Справу про плюндрування меморіалу Небесної Сотні вже розслідували і в понеділок передадуть до суду - Цензор.НЕТ 161Справу про плюндрування меморіалу Небесної Сотні вже розслідували і в понеділок передадуть до суду - Цензор.НЕТ 1360Справу про плюндрування меморіалу Небесної Сотні вже розслідували і в понеділок передадуть до суду - Цензор.НЕТ 585
показать весь комментарий
24.10.2020 08:46 Ответить
Никакого выбора - и ТО и ДРУГОЕ!!! Дело об осквернении мемориала Небесной Сотни уже расследовали и в понедельник передадут в суд - Цензор.НЕТ 3780
показать весь комментарий
24.10.2020 08:00 Ответить
Штраф за цю наволоч заплатяь і завтра знову буде щось подібне. Має бути РЕАЛЬНИЙ СТРОК, тоді будуть боятись. А так йому і на штраф дадуть, і ще зверху. А владі потрібно добре дивись, кого вона пускає на навчання, а не пускати усіх хто бажання виявить. У цього ж на морді все написано.
показать весь комментарий
24.10.2020 06:18 Ответить
За шість років з *вишкребка колорадів * ..людина не виросте ..
показать весь комментарий
24.10.2020 06:22 Ответить
зараз 21 тому виродку, це йому з 14 років мізки промивали, і воно ж бидло вчиться в Києві, могло б і побачити, і зрозуміти, що то все брехня, а ні там мозку нема, одна вата.
показать весь комментарий
24.10.2020 09:43 Ответить
Ментальність людини виробляється сторіччями !!))
показать весь комментарий
24.10.2020 10:04 Ответить
Дело об осквернении мемориала Небесной Сотни уже расследовали и в понедельник передадут в суд - Цензор.НЕТ 869 Дело об осквернении мемориала Небесной Сотни уже расследовали и в понедельник передадут в суд - Цензор.НЕТ 3791
показать весь комментарий
24.10.2020 06:28 Ответить
І **** у тебе не відпав....мабуть ,почнеш сцяти через трубочку...
показать весь комментарий
24.10.2020 07:49 Ответить
1 Отработать дворником полгода
2 Изьять паспорт и препроводить до границы с Дырой
3 Дать подсрачника
4 Занести в черный срисок - оно наверняка припрется восстанавливать паспорт
показать весь комментарий
24.10.2020 07:53 Ответить
Це самі правильні дії. Їх треба прописати в законі.
показать весь комментарий
24.10.2020 09:05 Ответить
Надовго запам'ятає - не можна пісяти депопало.
показать весь комментарий
24.10.2020 08:00 Ответить
А нам говорят "услышь бамбас". Нечего там слушать, либо живёте по правилам, либо вы стойло, либо на раху
показать весь комментарий
24.10.2020 09:14 Ответить
Тай що почуєшь у відповідь ,маячню "Русского мира"!!!))
показать весь комментарий
24.10.2020 10:03 Ответить
ізбіратєль "пальчіка-кацапчіка"...
показать весь комментарий
24.10.2020 09:19 Ответить
А от цікаво що було б в Лугандонії такому "герою" якби він там посцяв на пам'ятник якимось "героям"?!
Так отож оця дермократія нас і погубить, нас це Українв і українськість!
Бо в Києві гниль сцить на могили героїв і нічого не боїться, а треба члени рубать!
показать весь комментарий
24.10.2020 09:29 Ответить
"Подонка зовут Илларион Олегович Борисенко, 25.11.1998 года рождения. Этот 21-летний житель Донецка, где он прописан по улице Кадиевская, приехал в Киев и учится в Государственном университете коммуникаций на 3-м курсе.

Проживает Борисенко в общежитии университета на улице Соломенская, 7А.

Чтобы получить паспорт Украины приезжал в Волноваху из Донецка в январе 2015-го. В 2017-м приехал в Киев, получил загранпаспорт, поступил в вуз."
Ю.Бутусов
показать весь комментарий
24.10.2020 09:51 Ответить
Донбасити, це істоти з спотвореною псіхикою,генетично модіфіковані потвори кремлівської селекціі!!!))
показать весь комментарий
24.10.2020 10:01 Ответить
Нельзя судить обо всех по одному подонку. Эту мразь в первую очередь должны осудить те, кто тоже переселился с оккупированных территорий, но являются патриотами Украины. Кроме того, об этом преступлении должны узнать студенты вуза, где учится это быдло, а ещё лучше- нужно его исключить за недостойное поведение.
Сложно сдерживать эмоции, за такое преступление должно быть неотвратимое наказание.
показать весь комментарий
24.10.2020 10:03 Ответить
А как определить кто из них за кого? У нас работают два беженца и оба поклонники Шария и ждут Путина.
показать весь комментарий
24.10.2020 11:31 Ответить
ото ж ЗЕленые предатели и стараются изо всех сил перетащить на территорию свободной Украины вот такую сепарскую нечисть, которая уже с пеленок ненавидит все украинское... Отсюда и все эти льготы типа для "детей ОРДИЛОСОСии" в украинских ВУЗах ...
показать весь комментарий
24.10.2020 10:12 Ответить
Они поддерживает свой электорат...
показать весь комментарий
24.10.2020 10:18 Ответить
73%-овий лохторат поступово зміщується в бік зажопінців і Ко !!)))
показать весь комментарий
24.10.2020 10:45 Ответить
это то гомно, что поступило без зно? а он такой не один!
показать весь комментарий
24.10.2020 10:34 Ответить
Після деокупаціі Даунбаса в Україні опиняться сотні тисяч,можливо міліони таких зайвохромосомних потвор, з "русскоговорящей" щелепою !!))
показать весь комментарий
24.10.2020 10:44 Ответить
То ще "півбіди"... Коли китайці перейдуть до "активної фази" анексії Сибіру, "брати", спочатку попруть з Сибіру в європейську частину Росії... Але, коли Росія "закипить", то багато хто згадає про "сваи украинские корни", і попруться в Україну... От тоді ми "нюхнем кабаки"...
показать весь комментарий
24.10.2020 10:53 Ответить
Наслідки руйнаціі цього гнійника непередбачувані ,але лайном заляпає все навкруги!!!))
показать весь комментарий
24.10.2020 11:00 Ответить
От це саме і страшне...Відкрий "Скоропадський. Спогади про росіян в Україні". Оце буде те, про що я пишу...
показать весь комментарий
24.10.2020 11:38 Ответить
Чудова нагода для Нацкорпусу - трохи відрихтувати берцем "знаряддя злочину".
А потім хлопчик буде співати тонким голосом у Сятогірській Лаврі.
І вища освіта не знадобиться...
показать весь комментарий
24.10.2020 10:59 Ответить
мы принимаем быдло из даунбаса и крыма на бюджет, за мой и твой счет, даже не удосужившись принять у того быдла экзамен на его украинскость, приезжают явные враги, получают блага, ведут подрывную и шпионскую работу, занимаются уголовщиной... только колючая проволка и ров на даном этапе с этими бунтустанами. придумали еще испекции наших позиций - позор зеленым шмарклям.
показать весь комментарий
24.10.2020 11:26 Ответить
Сделайте этого питора инвалидом,жаль я далеко
показать весь комментарий
24.10.2020 11:27 Ответить
Мирослав Вересюк написав вірш - Донбас, це давня ракова пухлина
З якої проростали метастази!
Народ є в світі, гірший чим скотина
І дуже важко збутися зарази.

Пухлину цю ростили московіти,
Давно вже ними в цих краях смерділо.
Там виріс набрід, у якого діти,
Сприймали Україну знавісніло.

Набрід Донбасу - послід московітів,
З боліт і нетрів завезених сюди,
Щоб спорожнілі села заселити
Та Голодомору приховать сліди.

Після війни вже, за рішенням властей,
Зробили тут, як місце для відходів,
Де поселяли злочинців всіх мастей,
З усіх країв непотріб і народів. І ріс той набрід у звіриній люті,
В ненависті страшній і дикій злобі.
Червона зірка в нього на покутті,
Їх треба було нищити в утробі!

Війну ця нечесть у Донбас призвала,
Махала знавісніло «триколором»
За мову, прапор, стрічку нас вбивала
Й оте «расея» скандувала хором.

Там стільки закатованих і вбитих!
А нам про вибори, статус і формат!?
Та набрід треба цей обгородити
Колючим дротом, ще й у кілька ряд!

А потім, десь вже через десять років,
Привівши трохи наволоч до тями,
Робити можна і наступні кроки
З їх громадянством, їхніми правами.

***
Той, хто бездумно прагне повернути
Змосковщений, зомбований Донбас,
Коня троянського нам хоче впиханути!
Що було потім, знає кожен з нас!

15. 08. 2020 р.
показать весь комментарий
24.10.2020 11:29 Ответить
В народний суд,там вирок винесуть швидко і на все життя - інвалід щоб тільки повзав,права ходити по землі немає.
показать весь комментарий
24.10.2020 13:03 Ответить
Привязать на площади к столбу и пусть все желающие его обосцут.
показать весь комментарий
24.10.2020 13:10 Ответить
А опосля хлоркой присыпать - эффект будет еще тот.
показать весь комментарий
24.10.2020 14:25 Ответить
.....передадуть в суд....Мабуть Вовку або тій,що Василя Стуса засудила мертвого ще з 1985 року,бо донецькі ...украинцев ....нє пєрєварівают ( плешива падаль з емемем Пушилін ).
показать весь комментарий
24.10.2020 13:36 Ответить
Решение суда - ай ай ай.
показать весь комментарий
24.10.2020 21:58 Ответить
 
 