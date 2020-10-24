Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники
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В Польше 13 октября задержали украинского моряка Алексея Быстрику, которого якобы за преступление в Чехии разыскивал Интерпол. С тех пор с ним нет связи, и родственники ничего не знают о его судьбе. Жена моряка утверждает, что тот никогда не был в Чехии.
Об этом сегодня сообщила на брифинге глава наблюдательного совета благотворительной организации "Фонд помощи морякам и трудовым мигрантам "Ассоль" (Одесса) Светлана Фабрикант, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По ее словам, в организацию обратились родственники моряка - жителя Одессы. Быстрика направлялся на работу на теплоход "Западный" в должности кадета. Посадка на судно должна была состояться в порту Клайпеды (Литва) 13 октября.
На судно моряк следовал транзитом из международного аэропорта "Одесса" в Варшаву (Польша), откуда планировался вылет в Вильнюс (Литва).
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Как сообщила его супруга Анна Быстрика, в Варшаве он был задержан, и суд постановил задержать его на 7 суток до выяснения ситуации. По телефону переводчик суда сообщил, что задержание связано с запросом правоохранителей Чехии.
Как утверждает Анна Быстрика, с тех пор связи с супругом нет, и родственники ничего не знают о его судьбе.
"Уже прошло 11 дней с момента задержания. Мы по-прежнему в неведении. За это время могло произойти все что угодно. Мы просто хотим знать, что он жив, понять, что происходит и в чем его обвиняют", - сказала супруга моряка.
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Она утверждает, что ее муж никогда не был в Чехии, а в Польше оказался впервые в октябре, так как следовал через эту страну транзитом.
Родственники говорят, что им удалось выйти на консульскую службу Украины. При этом, как рассказал брат задержанного - Валерий Быстрика, представитель посольства оказался не в курсе происходящего и заявил, что у дипломатов "много работы". По словам родственника, этой проблемой также отказались заниматься в посольстве Польши в Украине.
Пожалуйста, подождите...
каждый моряк, побывавший в чехии, вызывает подозрение
Посол России спрашивает:
- Зачем вам это? У вас же нет моря.
- Но ведь у вас есть министерство культуры!
Гражданин страны пропал, найти его их первейшая обязанность
Как то будучи в Чехии помогал человеку восстановить потерянные документы - так вот, все чешские службы отработали на 5+, хотя день был предпраздничный, и с обеда все уже разошлись по домам - но украинское консульство показало себя полным гавном!
Вплоть до того, что после получаса матюков выпустили нас из здания консульства (особняк), закрыли за нами двери - а выйти с территории мы не можем! Ворота (калитка) тоже закрыты! 15 минут стучались обратно в двери, чтобы иметь возможность выйти с территории! Бо паньство уже село в консульстве бухать в честь праздника
Хоть дело было еще до Майдана, но не думаю чтобы что-то поменялось в их стиле работы.
шо у кого было до Майдана - будем рассказывать друг другу после победы Майдана.
пока шо зелено-кацапы наступают - Майдан пятится....
Ложится на пожухлую траву,
Ещё недавно был тот лист зелёным
И нес с восторгом всякую ботву.
Судьба у листьев разная бывает:
Лист фикуса - ухоженный,в горшке,
С берёзы - в бане к жопе прилипает,
Дубовый лист гербарий украшает,
Лавровый же - и в супе, и в венке.
Но все они заканчивают просто:
Их топчут люди,черви их жуют
И зелень вдруг становится компостом,
И вот уже для организмов роста
Их в виде удобрений продают.
Якщо його розшукує Інтерпол, то чому сім'я не звернулись в украінське бюро інтерполу щоб хочаб підтвердити що той «перекладач суду» каже?
Як його випустили з Украіни, якщо він у розшуку? Украіна ж теж в інтерполі.
Що за компанія його наймала кадетом, вони ж несуть відповідальність.
Що це за судно таке, «Западний»???? Звучить як кацапське. Зазвичай комерційні судна таких назв не мають. Ця назва звучить як назва військового кацапського корабля.
Підсумок: чувак, на фото явно дорослий, жінка вже є, не кадетського віку, з якогось дива іде кадетом на якесь дивне судно. Він в розшуку, але украінські прикордоники дозволяють йому залишити краіну. А Польщі він зникає, на зв'язок не виходить. Консульство про нього нічого не нає.
Блискуче.
Дедвейт всего 3200, а год постройки 1970 (ахренеть).
В данный момент идет из Нидерландов в Британию.
Как же он PSC проходит с таким возрастом и флагом???
https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices