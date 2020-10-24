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Новости За рубежом
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Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники

В Польше 13 октября задержали украинского моряка Алексея Быстрику, которого якобы за преступление в Чехии разыскивал Интерпол. С тех пор с ним нет связи, и родственники ничего не знают о его судьбе. Жена моряка утверждает, что тот никогда не был в Чехии.

Об этом сегодня сообщила на брифинге глава наблюдательного совета благотворительной организации "Фонд помощи морякам и трудовым мигрантам "Ассоль" (Одесса) Светлана Фабрикант, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, в организацию обратились родственники моряка - жителя Одессы. Быстрика направлялся на работу на теплоход "Западный" в должности кадета. Посадка на судно должна была состояться в порту Клайпеды (Литва) 13 октября.

На судно моряк следовал транзитом из международного аэропорта "Одесса" в Варшаву (Польша), откуда планировался вылет в Вильнюс (Литва).

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Как сообщила его супруга Анна Быстрика, в Варшаве он был задержан, и суд постановил задержать его на 7 суток до выяснения ситуации. По телефону переводчик суда сообщил, что задержание связано с запросом правоохранителей Чехии.

Как утверждает Анна Быстрика, с тех пор связи с супругом нет, и родственники ничего не знают о его судьбе.

"Уже прошло 11 дней с момента задержания. Мы по-прежнему в неведении. За это время могло произойти все что угодно. Мы просто хотим знать, что он жив, понять, что происходит и в чем его обвиняют", - сказала супруга моряка.

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Она утверждает, что ее муж никогда не был в Чехии, а в Польше оказался впервые в октябре, так как следовал через эту страну транзитом.

Родственники говорят, что им удалось выйти на консульскую службу Украины. При этом, как рассказал брат задержанного - Валерий Быстрика, представитель посольства оказался не в курсе происходящего и заявил, что у дипломатов "много работы". По словам родственника, этой проблемой также отказались заниматься в посольстве Польши в Украине.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
"у дипломатов "много работы" - сигареты дипломатической почтой возят? Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 1153
Гражданин страны пропал, найти его их первейшая обязанность Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 1153
Как то будучи в Чехии помогал человеку восстановить потерянные документы - так вот, все чешские службы отработали на 5+, хотя день был предпраздничный, и с обеда все уже разошлись по домам - но украинское консульство показало себя полным гавном! Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 8691
Вплоть до того, что после получаса матюков выпустили нас из здания консульства (особняк), закрыли за нами двери - а выйти с территории мы не можем! Ворота (калитка) тоже закрыты! Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 2425 15 минут стучались обратно в двери, чтобы иметь возможность выйти с территории! Бо паньство уже село в консульстве бухать в честь праздника Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 1153
Хоть дело было еще до Майдана, но не думаю чтобы что-то поменялось в их стиле работы.
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24.10.2020 03:15
+6
Якась дивна від початку історія.
Якщо його розшукує Інтерпол, то чому сім'я не звернулись в украінське бюро інтерполу щоб хочаб підтвердити що той «перекладач суду» каже?
Як його випустили з Украіни, якщо він у розшуку? Украіна ж теж в інтерполі.
Що за компанія його наймала кадетом, вони ж несуть відповідальність.
Що це за судно таке, «Западний»???? Звучить як кацапське. Зазвичай комерційні судна таких назв не мають. Ця назва звучить як назва військового кацапського корабля.
Підсумок: чувак, на фото явно дорослий, жінка вже є, не кадетського віку, з якогось дива іде кадетом на якесь дивне судно. Він в розшуку, але украінські прикордоники дозволяють йому залишити краіну. А Польщі він зникає, на зв'язок не виходить. Консульство про нього нічого не нає.
Блискуче.
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24.10.2020 07:25
+4
Вот жёлтый лист,кружась,слетает с клёна,
Ложится на пожухлую траву,
Ещё недавно был тот лист зелёным
И нес с восторгом всякую ботву.
Судьба у листьев разная бывает:
Лист фикуса - ухоженный,в горшке,
С берёзы - в бане к жопе прилипает,
Дубовый лист гербарий украшает,
Лавровый же - и в супе, и в венке.
Но все они заканчивают просто:
Их топчут люди,черви их жуют
И зелень вдруг становится компостом,
И вот уже для организмов роста
Их в виде удобрений продают.
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24.10.2020 06:44
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Правила форума Совет форумчан
У чехії овал хворих, питання чого поперся до польщі.
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24.10.2020 01:59 Ответить
в чехии моряку делать нечего...там жеж нет моря...
каждый моряк, побывавший в чехии, вызывает подозрение
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24.10.2020 06:37 Ответить
В Чехии решили создать министерство морского флота.
Посол России спрашивает:
- Зачем вам это? У вас же нет моря.
- Но ведь у вас есть министерство культуры!
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24.10.2020 12:04 Ответить
прачечная
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24.10.2020 16:52 Ответить
Надо что бы журналисты больше об этом писали и ещё что бы журналисты звонили и писали в посольство Украины в Польше
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24.10.2020 02:49 Ответить
"у дипломатов "много работы" - сигареты дипломатической почтой возят? Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 1153
Гражданин страны пропал, найти его их первейшая обязанность Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 1153
Как то будучи в Чехии помогал человеку восстановить потерянные документы - так вот, все чешские службы отработали на 5+, хотя день был предпраздничный, и с обеда все уже разошлись по домам - но украинское консульство показало себя полным гавном! Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 8691
Вплоть до того, что после получаса матюков выпустили нас из здания консульства (особняк), закрыли за нами двери - а выйти с территории мы не можем! Ворота (калитка) тоже закрыты! Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 2425 15 минут стучались обратно в двери, чтобы иметь возможность выйти с территории! Бо паньство уже село в консульстве бухать в честь праздника Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 1153
Хоть дело было еще до Майдана, но не думаю чтобы что-то поменялось в их стиле работы.
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24.10.2020 03:15 Ответить
давайте все таки говорить об етом конкретном случае...
шо у кого было до Майдана - будем рассказывать друг другу после победы Майдана.
пока шо зелено-кацапы наступают - Майдан пятится....
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24.10.2020 06:36 Ответить
а давайте без давайте, ок? Українського моряка Бистрику затримали в Польщі нібито за скоєний у Чехії злочин, із ним немає зв'язку, - родичі - Цензор.НЕТ 2746
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24.10.2020 12:32 Ответить
без проблем, весь внимание и буду искать ваш ответ
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24.10.2020 14:16 Ответить
это я еще не дорассказал как консульство в итоге развело этого несчастного гражданина на деньги (50 долл в эквиваленте, не копейка) - взяло оплату (красиво, через почтампт, по квитанции) и не сделало ничего Українського моряка Бистрику затримали в Польщі нібито за скоєний у Чехії злочин, із ним немає зв'язку, - родичі - Цензор.НЕТ 1952
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24.10.2020 12:36 Ответить
have to keep an eye on that case.
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24.10.2020 06:28 Ответить
Вот жёлтый лист,кружась,слетает с клёна,
Ложится на пожухлую траву,
Ещё недавно был тот лист зелёным
И нес с восторгом всякую ботву.
Судьба у листьев разная бывает:
Лист фикуса - ухоженный,в горшке,
С берёзы - в бане к жопе прилипает,
Дубовый лист гербарий украшает,
Лавровый же - и в супе, и в венке.
Но все они заканчивают просто:
Их топчут люди,черви их жуют
И зелень вдруг становится компостом,
И вот уже для организмов роста
Их в виде удобрений продают.
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24.10.2020 06:44 Ответить
Кадетом !? ..Потрібно було по- перше до армії сходити !
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24.10.2020 06:48 Ответить
Мутная история .... Что - то нам родственники моряка не договаривают....Возможно , он в Чехии всё - таки ограбил какой - то банк или кого - то изнасиловал...
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24.10.2020 07:13 Ответить
Якась дивна від початку історія.
Якщо його розшукує Інтерпол, то чому сім'я не звернулись в украінське бюро інтерполу щоб хочаб підтвердити що той «перекладач суду» каже?
Як його випустили з Украіни, якщо він у розшуку? Украіна ж теж в інтерполі.
Що за компанія його наймала кадетом, вони ж несуть відповідальність.
Що це за судно таке, «Западний»???? Звучить як кацапське. Зазвичай комерційні судна таких назв не мають. Ця назва звучить як назва військового кацапського корабля.
Підсумок: чувак, на фото явно дорослий, жінка вже є, не кадетського віку, з якогось дива іде кадетом на якесь дивне судно. Він в розшуку, але украінські прикордоники дозволяють йому залишити краіну. А Польщі він зникає, на зв'язок не виходить. Консульство про нього нічого не нає.
Блискуче.
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24.10.2020 07:25 Ответить
Zapadny это реальное название судна, видимо принадлежит кацапам, но зарегистрирован под флагом Белиза.
Дедвейт всего 3200, а год постройки 1970 (ахренеть).
В данный момент идет из Нидерландов в Британию.
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24.10.2020 11:44 Ответить
Еще и танкер.
Как же он PSC проходит с таким возрастом и флагом???
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25.10.2020 04:51 Ответить
Мутная история,..якобы..
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24.10.2020 07:33 Ответить
Оло вы дозвонились в полициею мне жаль что у вас проблемы досвиданию
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24.10.2020 08:06 Ответить
Ну ви тут...того, а я працювати поїхав. І да- не соромте Україну своїми коментами.
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24.10.2020 08:07 Ответить
Почему "якобы" Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 3384 ? Грамотные журналисты пишут "по подозрению" . Набрал Бутусов ПТУшников Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 5643
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24.10.2020 08:20 Ответить
"Дёшево и сердито" (с)
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24.10.2020 08:26 Ответить
А що він накоїв?
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24.10.2020 08:34 Ответить
Інтерпол - не райвідділ поліції. Там все серйозно.
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24.10.2020 08:49 Ответить
ну это родственники думают шо он никогда не был в Чехии...
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24.10.2020 10:16 Ответить
Перебрал все варианты написания его фамилии, искал по имени - нет его в базе разыскиваемых лиц Интерпола. Попробуте кто-то еще

https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
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24.10.2020 11:05 Ответить
Там из разыскиваемых Чешской республикой всего 20 человек и Бистрика там нет. Может, уже удалили из базы, по причине задержания?
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24.10.2020 11:15 Ответить
Зачем тебе это нужно?
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24.10.2020 13:15 Ответить
А зачем тебе знать, зачем мне это нужно?
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24.10.2020 13:28 Ответить
пшеки ваще берега спутали какашки крылатые паны ляхи вонючки
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24.10.2020 16:55 Ответить
Ну ты ж моряк, Лёха, а это значит...
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24.10.2020 21:50 Ответить
 
 