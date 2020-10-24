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Наемники РФ два раза нарушили перемирие за минувшие сутки: в ВСУ без потерь

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наемники РФ два раза нарушили перемирие за минувшие сутки: в ВСУ без потерь

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

"За прошедшие сутки, 23 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов не было", - отметили в штабе.

Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

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Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных сил и спасатели Госслужбы по ЧС ликвидировали пожар вблизи Станицы Луганской и локализовали очаги возгорания недалеко от населенного пункта Лопаскино.

"С начала текущих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - добавили в штабе.

Наемники РФ два раза нарушили перемирие за минувшие сутки: в ВСУ без потерь 01
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Топ комментарии
+7
Чергова звіздьож від Зеленського.
Його хлопчик з Одеси сам же здав дурнувате перемир'я гаранта, яке заборонило нашій армії стріляти.
Хай буде тиша, так подумав зе - у вільній економічній зоні всім вистачить по кілька мільярдів, ну окрім дурних українці, які собі обрали оце замість гаранта.
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24.10.2020 08:36
+5
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24.10.2020 08:53
+5
А що, пострілюють? Та неправда! віфсьоврьотє! Он сам Бубочка каже, що пєрєиіріє!
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24.10.2020 09:15
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Надо пару петард бахнуть под окнами Бубочки и сказать, что ночная тишина не нарушалась!
Судя по его переляку на сильный звук - недолго и до дурки его довести!
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24.10.2020 08:25 Ответить
Навіщо петарди? Там вистачить три бомжі, літра горілки і відро вареного гороху. 😊
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24.10.2020 08:49 Ответить
просто напоминаю один из многих рядовых эпизодов
рубрика: "В мире животных"
Наемники РФ два раза нарушили перемирие за минувшие сутки: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 6141
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24.10.2020 08:28 Ответить
ну уже хорошо то, что нарушили перемирие наемники РФ, а не повстанцы из бунтующих степей или сепаратисты. Уже прогресс.
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24.10.2020 08:29 Ответить
в мире есть страна, победившая разум

Наемники РФ два раза нарушили перемирие за минувшие сутки: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 7944
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24.10.2020 08:31 Ответить
Чергова звіздьож від Зеленського.
Його хлопчик з Одеси сам же здав дурнувате перемир'я гаранта, яке заборонило нашій армії стріляти.
Хай буде тиша, так подумав зе - у вільній економічній зоні всім вистачить по кілька мільярдів, ну окрім дурних українці, які собі обрали оце замість гаранта.
показать весь комментарий
24.10.2020 08:36 Ответить
Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 2205Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 4758
показать весь комментарий
24.10.2020 08:53 Ответить
А що, пострілюють? Та неправда! віфсьоврьотє! Он сам Бубочка каже, що пєрєиіріє!
показать весь комментарий
24.10.2020 09:15 Ответить
Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 2740
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24.10.2020 09:22 Ответить
Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 2824
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24.10.2020 10:52 Ответить
Украина обязательно одержит победу в войне, которую развязала РФ.
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24.10.2020 09:57 Ответить
Vitaliy Deynega

Вчора о 09:26 ·

Убівалі нардепов зєльонєнькіх

Рікошетілі пулі врага
На дєрєв'ях повісла оторвана
Дєпутата Качури нога

Дєпутати Дубінскій з Ярьомєнко

Тьомной ночью нє сдалісь врагу
За отсуствієм сосн корабєльних
Разрєшалі друг другу табу

Словно дрон пролєтєла над вражескім

Бліндажом дєпутат Вєрєщук
І готова била біть по ворогу
Но бомбіть запрєтіл Мєдвєдчук

Знают правду тєпєрь слугі общєства

ЗМІ не зможуть тєпєрь ім соврать
Ща получат по ордєну мужества
І поєдут в Вєлюр обмивать Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 793 Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 793 Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 793 Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 793 Найманці РФ двічі порушили перемир'я за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 793
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24.10.2020 11:14 Ответить
 
 