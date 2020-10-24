Наемники РФ два раза нарушили перемирие за минувшие сутки: в ВСУ без потерь
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.
"За прошедшие сутки, 23 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов не было", - отметили в штабе.
Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие.
Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных сил и спасатели Госслужбы по ЧС ликвидировали пожар вблизи Станицы Луганской и локализовали очаги возгорания недалеко от населенного пункта Лопаскино.
"С начала текущих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - добавили в штабе.
Пожалуйста, подождите...
Судя по его переляку на сильный звук - недолго и до дурки его довести!
рубрика: "В мире животных"
Його хлопчик з Одеси сам же здав дурнувате перемир'я гаранта, яке заборонило нашій армії стріляти.
Хай буде тиша, так подумав зе - у вільній економічній зоні всім вистачить по кілька мільярдів, ну окрім дурних українці, які собі обрали оце замість гаранта.
Вчора о 09:26 ·
Убівалі нардепов зєльонєнькіх
Рікошетілі пулі врага
На дєрєв'ях повісла оторвана
Дєпутата Качури нога
Дєпутати Дубінскій з Ярьомєнко
Тьомной ночью нє сдалісь врагу
За отсуствієм сосн корабєльних
Разрєшалі друг другу табу
Словно дрон пролєтєла над вражескім
Бліндажом дєпутат Вєрєщук
І готова била біть по ворогу
Но бомбіть запрєтіл Мєдвєдчук
Знают правду тєпєрь слугі общєства
ЗМІ не зможуть тєпєрь ім соврать
Ща получат по ордєну мужества
І поєдут в Вєлюр обмивать