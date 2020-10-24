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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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телефон (247) ГБР (2539)

ГБР в день выборов открывает "горячую линию" для сообщений о нарушениях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ГБР в день выборов открывает

В день проведения местных выборов 25 октября в Государственном бюро расследований будет работать телефонная "горячая линия" для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственными ГБР.

Об этом проинформировала пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, ГБР будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовные правонарушения совершены:

- высокопоставленными чиновниками (народные депутаты, члены ЦИК);

- правоохранителями и военнослужащими;

- судьями.

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В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, необходимо сообщать о них по телефону: (044) 294-64-63.
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Так ось слухайте, зєлєнський чмошнік.
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24.10.2020 08:50 Ответить
Я свидетель, именно он и есть главный нарушитель. Арестуйте его немедленно, вместе с сообщниками, пока они ещё дров не наломали... Хотя они и без того уже наломали...
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24.10.2020 14:04 Ответить
гбр замінило всі правоохоронні структури
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24.10.2020 09:07 Ответить
И точно такой же результат. Ноль.
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24.10.2020 09:13 Ответить
это конечно хорошо придумали с горячей линией .Только вот никого ещё за нарушения реально не наказали за всё время выборов .
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24.10.2020 09:13 Ответить
Я вважаю, що їм це вже не допоможе.
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24.10.2020 09:25 Ответить
А ломи для "роботи" по заявам приготували?
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24.10.2020 09:29 Ответить
Голосування мало б відбуватись через мобільний додаток "дія" , а не пещерно-паперово, щоб не наражати всю країну на небезпеку в час пандемії і дати можливість людям проголосувати спокійно та безпечно . Коли пів країни не голосує - це вже фальш .
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24.10.2020 11:13 Ответить
 
 