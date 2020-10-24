ГБР в день выборов открывает "горячую линию" для сообщений о нарушениях

В день проведения местных выборов 25 октября в Государственном бюро расследований будет работать телефонная "горячая линия" для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственными ГБР.

Об этом проинформировала пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, ГБР будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовные правонарушения совершены:

- высокопоставленными чиновниками (народные депутаты, члены ЦИК);

- правоохранителями и военнослужащими;

- судьями.

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В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, необходимо сообщать о них по телефону: (044) 294-64-63.