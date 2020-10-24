ГБР в день выборов открывает "горячую линию" для сообщений о нарушениях
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В день проведения местных выборов 25 октября в Государственном бюро расследований будет работать телефонная "горячая линия" для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственными ГБР.
Об этом проинформировала пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, ГБР будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовные правонарушения совершены:
- высокопоставленными чиновниками (народные депутаты, члены ЦИК);
- правоохранителями и военнослужащими;
- судьями.
В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, необходимо сообщать о них по телефону: (044) 294-64-63.
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