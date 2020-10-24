Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену
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Столичные следователи сообщили о подозрении одному из участников конфликта, в результате которого пострадал участник АТО Иван Деев и его супруга.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Мы установили, что мужчины начали выяснять отношения по поводу возможного нарушения правил дорожного движения. В результате один из водителей с кулаками набросился на оппонента. Впоследствии в драку между мужчинами вмешался еще пассажир БМВ и начал бить не только водителя "Ауди", но и его жену. Очевидцы инцидента вызвали полицию, однако, когда правоохранители прибыли на вызов, активные участники конфликта скрылись с места происшествия", - рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.
Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили двух человек, причастных к правонарушению. Одному из них следователь Печерского управления полиции уже сообщил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ветеран АТО Иван Деев пострадал во время дорожного конфликта 16 октября. По словам жены Деева, двое мужчин напали на них после того, как Иван посигналил перекрывшей ему движение машине. Более детально об инциденте можно узнать из статьи главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Донецкий теневой миллионер Свиридов избил тяжело больного героя-диверсанта Ивана Деева, который чудом выжил в застенках боевиков".
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Інший з Донбасу побив ветерана.
А Україна досі толерастує???
"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
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