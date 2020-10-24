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Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену

Столичные следователи сообщили о подозрении одному из участников конфликта, в результате которого пострадал участник АТО Иван Деев и его супруга.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Мы установили, что мужчины начали выяснять отношения по поводу возможного нарушения правил дорожного движения. В результате один из водителей с кулаками набросился на оппонента. Впоследствии в драку между мужчинами вмешался еще пассажир БМВ и начал бить не только водителя "Ауди", но и его жену. Очевидцы инцидента вызвали полицию, однако, когда правоохранители прибыли на вызов, активные участники конфликта скрылись с места происшествия", - рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили двух человек, причастных к правонарушению. Одному из них следователь Печерского управления полиции уже сообщил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ветеран АТО Иван Деев пострадал во время дорожного конфликта 16 октября. По словам жены Деева, двое мужчин напали на них после того, как Иван посигналил перекрывшей ему движение машине. Более детально об инциденте можно узнать из статьи главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Донецкий теневой миллионер Свиридов избил тяжело больного героя-диверсанта Ивана Деева, который чудом выжил в застенках боевиков".
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Топ комментарии
+38
Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 3364
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24.10.2020 09:54
+31
Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 7494Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 7926Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 1831Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 7269Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 2573
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24.10.2020 09:56
+31
К сожалению, мало кто в Украине осознает, какой хитрый, лживый, циничный враг УПЦ МП=РПЦ=ФСБ. Это коварный клан негодяев, свивший гнездо в самом сердце украинского православия - Киево-Печерской Лавре - не имеет ничего общего с верой. Это бизнес-проект ФСБ РФ для масштабного влияния на граждан Украины, манипуляторы, собравшие вокруг себя негодяев и подонков типа Новинского, Добкина, Вилкула и проч. нечисти. Не думайте, что покровительство УПЦ МП донецких рыгов было случайным, их объединяла ненависть ко всему украинскому и любовь к "русскому миру". Да и цели у них одни: деньги и власть.
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24.10.2020 10:17
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Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 3364
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24.10.2020 09:54 Ответить
Подозрение ? В сизо на время следствия может нужно Поліція повідомила про підозру одному з чоловіків, які побили ветерана АТО Дєєва і його дружину - Цензор.НЕТ 3053
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24.10.2020 10:45 Ответить
Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 7494Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 7926Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 1831Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 7269Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 2573
показать весь комментарий
24.10.2020 09:56 Ответить
К сожалению, мало кто в Украине осознает, какой хитрый, лживый, циничный враг УПЦ МП=РПЦ=ФСБ. Это коварный клан негодяев, свивший гнездо в самом сердце украинского православия - Киево-Печерской Лавре - не имеет ничего общего с верой. Это бизнес-проект ФСБ РФ для масштабного влияния на граждан Украины, манипуляторы, собравшие вокруг себя негодяев и подонков типа Новинского, Добкина, Вилкула и проч. нечисти. Не думайте, что покровительство УПЦ МП донецких рыгов было случайным, их объединяла ненависть ко всему украинскому и любовь к "русскому миру". Да и цели у них одни: деньги и власть.
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24.10.2020 10:17 Ответить
Цікаво,які вірні адепти московсько православ'я в Україні крокують в першому ряду: єврей,молдаванин і напіввірменин-напівкацап.
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24.10.2020 12:23 Ответить
даунбаське бидло шикує в Києві, а мало би тремтіти.
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24.10.2020 10:00 Ответить
Взагалі то в цій справі ситуація досить двояка... Якщо з неї прибрати особливості сторін, тобто - "домбабвійці" та "учасник АТО", і розглядати як типовий конфлікт між фізичними особами то невідомо на чиїй стороні було б прихільність коментаторів...
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24.10.2020 12:16 Ответить
А было бы оружие ...
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24.10.2020 10:01 Ответить
Надеюсь резонанс сделает своё дело!А потерпевший настоящий герой,почитайте про него.
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24.10.2020 10:02 Ответить
Поліція, без копняка, не могла порушити справу проти бика доуМбаського? ДБР не планує зацікавитися цими істотами, чи своїх не чіпає?
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24.10.2020 10:09 Ответить
Если бы не резонанс в СМИ, все бы так и спустили на тормозах.
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24.10.2020 10:18 Ответить
Поліція повідомила про підозру одному з чоловіків, які побили ветерана АТО Дєєва і його дружину - Цензор.НЕТ 5223
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24.10.2020 10:39 Ответить
Поліція повідомила про підозру одному з чоловіків, які побили ветерана АТО Дєєва і його дружину - Цензор.НЕТ 6467
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24.10.2020 10:39 Ответить
Один з Донбассу обісцяв меморіал Небесної Сотні.
Інший з Донбасу побив ветерана.
А Україна досі толерастує???
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24.10.2020 10:46 Ответить
Я так розумію, "бикував" Свиридов, а підозру оголосили його водію?... Не перший випадок...
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24.10.2020 10:47 Ответить
Підпільному мільйонеру-рецидивісту , чи одному з його шісток ? Це має значення .
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24.10.2020 10:58 Ответить
Дорогі українці, будьте дуже уважні. "Руцький мір" ніколи не покладав надії знищити Україну. Його адепти уже відкрито про це заявляють. Українська армія зупинила ворожу армаду, яка мала намір "прорубати" сухопутний коридор до Криму та створити Новоросію. Герої повернулись із війни і отримують побиття від даунів з Донбасу, які шикують у столиці замість того, щоб сидіти у в"язниці. Це лише один з прикрих випадків, бо ніхто предметно не займається ні криміналітетом, ні ворогами держави. Що воно там робить у Києві? Який у нього там бізнес після втечі з Донбасу? Таких ідіотів -за поребрик. А коли більш серйозно, то для ******** реформованих правоохоронних органів та найсправедливіших судів хотів би розповісти один випадок із життя. На Заході України, в одному селі на Великдень 2 "герої" побили старшого чоловіка. Так би може і зійшло, але в це село прибула СОГ з молодим слідчим, ********* арештували, СІЗО, суд , реальний строк (відбуття покарання в спецкомендатурі). Через 25 років зустрів людей із того села, впізнали, у розмові повідомили, що з того часу в селі не було більше жодної подібної прикрої історії. Люди "прозріли", що так робити не можна.
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24.10.2020 11:10 Ответить
Жітєля дамбаса вєрнуть назад в дамбас
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24.10.2020 11:43 Ответить
Тільки без українського паспорта.
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24.10.2020 15:15 Ответить
А де цивільні корпуси Азову, ПС чи це не їхнє діло,ах да проплатити немає кому. Хлопці де ви, куди дивитесь? Чи оцей покидьок недоторканий?
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24.10.2020 11:46 Ответить
Може вступиш до цивільного корпусу Азову? Їх на всіх мудаків прокацапських не вистачає. Допоможи хлопцям.
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24.10.2020 12:30 Ответить
Отрезать чем писять, пусть писяет через трубочку
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24.10.2020 12:44 Ответить
или как баба , сидя ))
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24.10.2020 12:54 Ответить
Співробітники Служби безпеки України затримали в Київській області двох учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі в рейдерських захопленнях, мітингах та акціях протесту. Про затримання повідомляється у п'ятницю, 23 жовтня, на сайті СБУ.
"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kN5E
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24.10.2020 12:52 Ответить
 
 