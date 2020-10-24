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Новости Политика Украины
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ДТЭК (406) НКРЭКУ (469)

Решение НКРЭКУ о взыскании тарифа на передачу электроэнергии при экспорте противоречит всем требованиям ЕС, - ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение НКРЭКУ о взыскании тарифа на передачу электроэнергии при экспорте противоречит всем требованиям ЕС, - ДТЭК

Взыскание тарифа на передачу электроэнергии при экспорте противоречит обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Об этом написал гендиректор компании "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко в колонке для "Экономической правды", передает Цензор.НЕТ.

"Взимание платы за передачу электроэнергии при экспорте противоречит взятым Украиной обязательствам по Соглашению об ассоциации с ЕС, Договору об учреждении Энергетического Сообщества, позиции Секретариата Энергетического Сообщества, директивам ЕС и позиции Европейского суда справедливости", - написал Бутенко.

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Он отметил, что компаниями группы ДТЭК уплачено 9 млрд грн за пользование электрической сетью в период с 1 июля 2019 года.

Кроме того, по его словам, установление тарифа на передачу тока при экспорте является прямым методом препятствия экспорту электроэнергии, поскольку создает дополнительное финансовое бремя для экспортеров. И подчеркнул: ни одна из стран не вводит такой платы, поскольку это приведет к двойной оплате тарифа - в стране экспорта и в стране потребления электроэнергии.

"Это является нарушением национального и международного законодательства, существенно снижает конкурентоспособность украинской электроэнергии в Европе. В Украине профицит электроэнергии. Отечественная генерация и ГарПок захлебываются в долгах. Экспорт электроэнергии является одним из рычагов, может помочь отрасли выйти из кризиса", - подчеркнул Бутенко.

По его мнению, решение НКРЭКУ по взысканию тарифа на передачу электроэнергии при экспорте является губительным не только для энергетической отрасли, но и для экономики Украины в целом и ее имиджа на международном уровне.

Напоминаем, что ранее Секретариат Европейского Энергетического Сообщества обнародовал свою позицию относительно взимания тарифа на передачу электроэнергии при экспорте. В частности, в заключении Секретариата ЕЭС отмечается, что взимание тарифа на передачу при экспорте противоречит статье 41 Договора об Энергетическом Сообществе и Соглашении об ассоциации с ЕС.
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Топ комментарии
+16
Пора уже ету рыжую Падлу вздернуть на столбе. Сколько еще Гудок будет издеваться над 40-ка миллионами украинцев? мало того что он нам впаривает свою ненужную електроенергию в 10 раз дороже рыночной цены так он еще ворует у нас нашу дешовую атомную и толкает за бугор, при етом не хочет платить за использование наших ЛЕП, которые обслуживаем опять же мы за свои деньги.
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24.10.2020 10:47
+13
В Украине профицит электроэнергии. Отечественная генерация и ГарПок захлебываются в дол

Падло Ахметовское, почему тогда в твоем Киевобленерго мне и многим другим моим клиентам отказываются подключить мощность более 3-5кВт, рассказывая что НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТЕЙ? Когда же тебя взорвут мразину сепарскую.
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24.10.2020 11:03
+9
ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ АТОМНАЯ ДЕШОВАЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ИДЕТ НА ЕКСПОРТ, КОГДА У НАС ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ НЕ ОБЕСПЕЧЕНА ДОСТАТОЧНЫМ ОБРАЗОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕЙ?
ПОЧЕМУ АХМЕТОВСКИЕ ПРИХВАТИЗИРОВАННЫЕ ОБЛЕНЕРГО НЕ ДАЮТ НАСЕЛЕНИЮ БОЛЬШЕ 3-5кВт НА ОДИН ЧАСТНЫЙ ДОМ? Ето просто насмешка, государства над людьми, когда людям дают подключить (притом за бешенные деньги) всего 3кВт которых хватает только чтобы чайник закипятить. И ето бл**** в 21 веке.
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24.10.2020 10:51
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Оно и для людей с потолка взято.
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24.10.2020 10:45 Ответить
Пора уже ету рыжую Падлу вздернуть на столбе. Сколько еще Гудок будет издеваться над 40-ка миллионами украинцев? мало того что он нам впаривает свою ненужную електроенергию в 10 раз дороже рыночной цены так он еще ворует у нас нашу дешовую атомную и толкает за бугор, при етом не хочет платить за использование наших ЛЕП, которые обслуживаем опять же мы за свои деньги.
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24.10.2020 10:47 Ответить
Наперсточники володіють світом Рішення НКРЕКП про стягнення тарифу на передачу електроенергії під час експорту суперечить всім вимогам ЄС, - ДТЕК - Цензор.НЕТ 8739Такі реалії..
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24.10.2020 11:17 Ответить
ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ АТОМНАЯ ДЕШОВАЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ИДЕТ НА ЕКСПОРТ, КОГДА У НАС ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ НЕ ОБЕСПЕЧЕНА ДОСТАТОЧНЫМ ОБРАЗОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕЙ?
ПОЧЕМУ АХМЕТОВСКИЕ ПРИХВАТИЗИРОВАННЫЕ ОБЛЕНЕРГО НЕ ДАЮТ НАСЕЛЕНИЮ БОЛЬШЕ 3-5кВт НА ОДИН ЧАСТНЫЙ ДОМ? Ето просто насмешка, государства над людьми, когда людям дают подключить (притом за бешенные деньги) всего 3кВт которых хватает только чтобы чайник закипятить. И ето бл**** в 21 веке.
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24.10.2020 10:51 Ответить
Не несите чепухи ни одна АЭС не соединена с сетями ЕС, весь экспорт электроэнергии идет с Бурштына, а это тепловая электростанция.
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24.10.2020 13:08 Ответить
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245156043

Вот схема. Внимательно смотрим на стрелочки, куда экспортируется электроэнергия с РАЭС, ХАЭС, ЮУ АЭС.
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24.10.2020 13:38 Ответить
Отличная схема. Думаю для вас не составит труда назвать 2 даты: когда Украина отсеоединилась от Росссийской энергосистемы и когда подсоединилась к Европейской энергосистеме, чтоб собственно продавать электроэнергию в ЕС. Насколько мне известно, только Бурштынский энергоостров подсоединен в системе ЕС, и он как обеспечивает Запад Украины электроэнергией+торгует излишками в ЕС.
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24.10.2020 14:13 Ответить
Я вам предоставил карту из первоисточника, министерства энергетики. РАЭС и ХАЭС изначально проектировались под производства электроэнергии на экспорт. ЛЭП от РАЗС в сторону Киева протянули буквально лет 5-6 назад.
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24.10.2020 19:34 Ответить
Проект и реальность вещи разные.
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25.10.2020 03:04 Ответить
что за бред? У меня вон 30 квт подключено мощности.
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24.10.2020 15:02 Ответить
бородатой бабушке нужно бабло ®
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24.10.2020 10:58 Ответить
В Украине профицит электроэнергии. Отечественная генерация и ГарПок захлебываются в дол

Падло Ахметовское, почему тогда в твоем Киевобленерго мне и многим другим моим клиентам отказываются подключить мощность более 3-5кВт, рассказывая что НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТЕЙ? Когда же тебя взорвут мразину сепарскую.
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24.10.2020 11:03 Ответить
Потому что вы неуч и не понимаете, что речь идет о нехватке передающих мощностей, а именно подстанции не рассчитаны передавать больше и провода от них соответственно тоже.
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24.10.2020 13:11 Ответить
Не хочется платить ? А нам в тридорога "зелёную" продавать в тютельку? Карма ...
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24.10.2020 11:23 Ответить
По требованием ЕС? *ЕС* имеется ввиду Петина Европейская Солидарность? Тоесть простолюдинам подымать тарифы можно и даже нужно, а Ахметову низзя? Тоесть простолюдины обязаны платить и за подключение и за провода и за трубы которые нам насчитывает Обленерго Ахметова, и за растаможку и пошлины, а господину Ринату должна только чистая прибыль в Монако перечисляться? Заметили как с завидной регулярностью Бутусов печатает статьи как притесняют бедного Рината и заставляют его платить налоги а порохоботы поддерживают?
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24.10.2020 11:34 Ответить
Может противоречит требованиям рыжей скотины ахметова?!
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24.10.2020 11:56 Ответить
Рішення НКРЕКП про стягнення тарифу на передачу електроенергії під час експорту суперечить всім вимогам ЄС, - ДТЕК - Цензор.НЕТ 8869 А що, передача єнергии на єкспорт осуществляется не по проводам?
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24.10.2020 12:01 Ответить
По требованием ЕС?
А что, Украина уже полноправный член ЕС?
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24.10.2020 13:04 Ответить
Нет, но с дуру много обязательств на себя взяла.
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24.10.2020 13:13 Ответить
Не с дуру.
https://interfax.com.ua/news/election/575916.html
Для этого надо было мягко стелиться перед ЕС.
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24.10.2020 15:54 Ответить
Бажаєш бути в ЄС ,то дотримуйся їх законодавства !!))
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24.10.2020 14:31 Ответить
а якщо НЕ бажаєш ?
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24.10.2020 16:19 Ответить
 
 