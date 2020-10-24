СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах. ФОТОрепортаж
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В Украине прекращена деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалась на проведении незаконной оперативно-розыскной деятельности, сбыте оружия, рейдерских захватах и вымогательствах, изготовлении и сбыте наркотических веществ.
Об этом сообщил Офис генпрокурора в субботу, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, бывшие бойцы добровольческих батальонов, представители криминальной среды и работники охранных компаний, которые входили в состав группировки, занимались незаконной детективной деятельностью. Действующие правоохранители получали санкции на прослушивание, а их сообщники сбывали полученную информацию. Кроме этого, члены группировки занимались продажей специальных технических средств для негласного получения информации и трафика соединений абонентов мобильной связи", - отмечается в сообщении.
Также члены ОПГ, в которой были четко распределены роли, сбывали огнестрельное оружие и взрывчатые вещества из зоны ООС, принимали участие в рейдерских захватах, изготавливали и сбывали наркотические вещества, занимались вымогательством средств у предпринимателей и незаконным завладением имуществом.
Правоохранители провели 45 одновременных обысков в Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком: по местам функционирования так называемых охранно-детективных компаний, месту жительства организаторов и членов группировки и местам дислокации оперативно-технических подразделений одного из правоохранительных органов. "Изъяты специальные технические средства, в том числе средства анонимной связи, компьютерная техника и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации и ведения незаконной оперативно-розыскной деятельности, а также боеприпасы и наркотические вещества", - отмечено в сообщении.
В настоящее время двум организаторам сообщено о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, незаконного приобретения, сбыта или использование специальных технических средств получения информации и несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей (ст. 263, ст. 359 и 361 УК Украины), а двум активным участникам - по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются.
В свою очередь пресс-центр СБУ сообщил, что в бандформирование входили бывшие и действующие правоохранители.
"Сотрудники СБУ разоблачили почти 100 участников преступной группировки. Кроме правоохранителей в него входили представители криминальной среды и охранных фирм", - информирует пресс-центр.
По их данным, участники ОПГ готовили провокации накануне проведения местных выборов в Донецкой области.
"Злоумышленники действовали под прикрытием так называемой "охранно-детективной компании", - отметили в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Коли вже та СБУ займеться сепарнею і зрадниками національних інтересів при владі ?
То займайтесь нею.
Бо зазирнеш у виборчий список , а там практично 50 % кремлівських потвор у владу балотуються.
Але потім відразу ж згадав, хто в нас президент. І розчаровано зітхнув.
В СБУ "День сурка". Задержаны представители охранных структур связанных с Медведчуком. Самое смешное состоит в том, что их уже задерживали. Почти год назад. Но тогда отпустили с миром. Сейчас прихватили уже с оружием и наркотиками.
* см. по теме https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Хроника 05.12.2019 г. Вчерашние обыски в охранных структурах Медведчука - это логическое продолжение операции начатой СБУ еще в октябре 2019 г. когда СБУ ликвидировало тренировочный лагерь этих структур на Трухановом острове (сообщение Хроники от 25.10.2019 г.) После этого последовала попытка Медведчука и К открыто надавить на СБУ возбуждением ГБР дел против руководства СБУ (сообщение Хроники от 13.11.2019 г.).
По их данным, было проведено 46 обысков у более чем 100 представителей партии "Национальный корпус" и движения "Азов". Обыски прошли в Харькове, Киеве, Хмельницком, Житомире
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сообщите когда кого-то из них посадят. Остальное-неинтересно.
Потому что:
- либо это часть предвыборной показухи
- либо кто-то охренел и не занес. Щас занесут и дело закроют или дадут условно, типа были процедурные нарушения при сборе доказательств и аресте, наши «славные» суды
Жили себе и жили. До 90-х дожили. Пипец
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
Рулили менты и сбушники.
По этому занесут куда надо и всех отпустят.
От тормоза, надо было накрыть банду хотя бы неделю назад, чтобы пипл схавал накануне выборов
Самое смешное состоит в том, что их уже задерживали.
Почти год назад. Но тогда отпустили с миром.
Сейчас прихватили уже с оружием и наркотиками.