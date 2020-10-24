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ОПГ (260) СБУ (18659) Офис Генпрокурора (2034)

СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Украине прекращена деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалась на проведении незаконной оперативно-розыскной деятельности, сбыте оружия, рейдерских захватах и вымогательствах, изготовлении и сбыте наркотических веществ.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, бывшие бойцы добровольческих батальонов, представители криминальной среды и работники охранных компаний, которые входили в состав группировки, занимались незаконной детективной деятельностью. Действующие правоохранители получали санкции на прослушивание, а их сообщники сбывали полученную информацию. Кроме этого, члены группировки занимались продажей специальных технических средств для негласного получения информации и трафика соединений абонентов мобильной связи", - отмечается в сообщении.

Также члены ОПГ, в которой были четко распределены роли, сбывали огнестрельное оружие и взрывчатые вещества из зоны ООС, принимали участие в рейдерских захватах, изготавливали и сбывали наркотические вещества, занимались вымогательством средств у предпринимателей и незаконным завладением имуществом.

Смотрите также: Сотрудник СБУ задержан на взятке в $5 тыс. за розыск украденного автомобиля в Харькове, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Правоохранители провели 45 одновременных обысков в Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком: по местам функционирования так называемых охранно-детективных компаний, месту жительства организаторов и членов группировки и местам дислокации оперативно-технических подразделений одного из правоохранительных органов. "Изъяты специальные технические средства, в том числе средства анонимной связи, компьютерная техника и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации и ведения незаконной оперативно-розыскной деятельности, а также боеприпасы и наркотические вещества", - отмечено в сообщении.

СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 01
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 02
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 03
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 04
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 05
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 06
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 07
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 08
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 09
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 10
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 11
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 12
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 13
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 14

В настоящее время двум организаторам сообщено о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, незаконного приобретения, сбыта или использование специальных технических средств получения информации и несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей (ст. 263, ст. 359 и 361 УК Украины), а двум активным участникам - по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также: Полиция в этом году арестовала почти 400 участников ОПГ и ликвидировала более 270 организованных преступных группировок, - МВД. ВИДЕО

Следственные действия продолжаются.

В свою очередь пресс-центр СБУ сообщил, что в бандформирование входили бывшие и действующие правоохранители.

"Сотрудники СБУ разоблачили почти 100 участников преступной группировки. Кроме правоохранителей в него входили представители криминальной среды и охранных фирм", - информирует пресс-центр.

По их данным, участники ОПГ готовили провокации накануне проведения местных выборов в Донецкой области.

"Злоумышленники действовали под прикрытием так называемой "охранно-детективной компании", - отметили в СБУ.

СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 15
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 16
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 17
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 18
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах 19
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Топ комментарии
+31
Не цікавить...
Коли вже та СБУ займеться сепарнею і зрадниками національних інтересів при владі ?
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24.10.2020 11:09
+24
сама назва яка - служба безпеки УКРАЇНИ.
То займайтесь нею.
Бо зазирнеш у виборчий список , а там практично 50 % кремлівських потвор у владу балотуються.
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24.10.2020 11:11
+18
Я вже подумав був, - майнула думка, - що заарештували ОПГ-За Жиддя.
Але потім відразу ж згадав, хто в нас президент. І розчаровано зітхнув. СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах - Цензор.НЕТ 8632
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24.10.2020 11:48
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Правила форума Совет форумчан
Не цікавить...
Коли вже та СБУ займеться сепарнею і зрадниками національних інтересів при владі ?
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24.10.2020 11:09 Ответить
сама назва яка - служба безпеки УКРАЇНИ.
То займайтесь нею.
Бо зазирнеш у виборчий список , а там практично 50 % кремлівських потвор у владу балотуються.
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24.10.2020 11:11 Ответить
Я вже подумав був, - майнула думка, - що заарештували ОПГ-За Жиддя.
Але потім відразу ж згадав, хто в нас президент. І розчаровано зітхнув. СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах - Цензор.НЕТ 8632
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24.10.2020 11:48 Ответить
це ж рідна організація для ЗЕ.
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24.10.2020 11:50 Ответить
Білий шум. Літінант імітує кипучу діяльність і ганяється за чортами.
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24.10.2020 11:14 Ответить
НИКОГДА, с бухого сепара можно взять только анализ и то когда подуется, а тут баксы сейфы и премия от конкурентов СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах - Цензор.НЕТ 4113
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24.10.2020 12:07 Ответить
ТАК УЖЕ СЛЕГКА ЗАНЯЛОСЬ.
В СБУ "День сурка". Задержаны представители охранных структур связанных с Медведчуком. Самое смешное состоит в том, что их уже задерживали. Почти год назад. Но тогда отпустили с миром. Сейчас прихватили уже с оружием и наркотиками.
* см. по теме https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Хроника 05.12.2019 г. Вчерашние обыски в охранных структурах Медведчука - это логическое продолжение операции начатой СБУ еще в октябре 2019 г. когда СБУ ликвидировало тренировочный лагерь этих структур на Трухановом острове (сообщение Хроники от 25.10.2019 г.) После этого последовала попытка Медведчука и К открыто надавить на СБУ возбуждением ГБР дел против руководства СБУ (сообщение Хроники от 13.11.2019 г.).
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24.10.2020 12:48 Ответить
ну так, - медведчуковские шуцманы, самые что ни на есть сепары и предатели...С кого же начинать, как не с них...?
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24.10.2020 13:28 Ответить
В демократических странах, после этого министр сам пишет заяву.
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24.10.2020 11:14 Ответить
А все було виявлено завдяки ось цьому
СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах - Цензор.НЕТ 3358
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24.10.2020 11:15 Ответить
Бєня віджимає бізнес в... самі знаєте в кого
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24.10.2020 11:17 Ответить
Авак_off?
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24.10.2020 11:28 Ответить
Если бы это государство, в котором невозможно разбогатеть по-честному, само не толкало бы своих граждан на преступления, то это была бы позитивная новость.
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24.10.2020 11:17 Ответить
Заставляли бедных наркотиками торговать... Напиши конкретнее, кто именно их заставлял, а то какое то абстрактное "государство", которое как минимум мы сами и избираем. Не инопланетяне же "государство" привозят.
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24.10.2020 11:24 Ответить
Негатив цієї новини в тому, що в правоохоронних органах багато зрадників.
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24.10.2020 13:31 Ответить
а позитив в том что их взяли с поличным. Надеюсь, в судах дела не развалятся, зная наши суды...
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24.10.2020 14:02 Ответить
все равно!!! вот если вы возьмете за яйца Мертвечука Портнова Бойко тогда риспект а этой дымовой завессой изображая видимость работы не удивиш к тому же Аваков останется на посту и не будет уволен
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24.10.2020 11:18 Ответить
Мусора это бандиты в форме. Так было всегда
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24.10.2020 11:20 Ответить
На других ресурсах пишут такое от источников в СБУ стали известны подробности этой спецоперации.

По их данным, было проведено 46 обысков у более чем 100 представителей партии "Национальный корпус" и движения "Азов". Обыски прошли в Харькове, Киеве, Хмельницком, Житомире
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24.10.2020 17:45 Ответить
А що на це скаже товаріщ Сабаков?! СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах - Цензор.НЕТ 3686
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24.10.2020 11:21 Ответить
"Сотрудники СБУ разоблачили почти 100 участников преступной группировки. Кроме правоохранителей в него входили представители криминальной среды и охранных фирм", - информирует пресс-центр.

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сообщите когда кого-то из них посадят. Остальное-неинтересно. СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах - Цензор.НЕТ 4522
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24.10.2020 11:22 Ответить
Никого.
Потому что:
- либо это часть предвыборной показухи
- либо кто-то охренел и не занес. Щас занесут и дело закроют или дадут условно, типа были процедурные нарушения при сборе доказательств и аресте, наши «славные» суды

Жили себе и жили. До 90-х дожили. Пипец
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24.10.2020 11:39 Ответить
Ничего нового: правоохранители в Украине - это и есть ОПГ.
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
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24.10.2020 11:30 Ответить
Вот так лапти кацапоидные внушают. Что Украина недострана и территория бесстыдства и беззакония.
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24.10.2020 13:16 Ответить
На жаль, на сьогодні Україною править мафія. І кацапи, звичайно, з того радіють і мають зиск.
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24.10.2020 13:34 Ответить
Читаешь коменты-вроде нелегальный детсад накрыли.Банда,оборотни в погонах,взрывчатка,оружие,вроде бы радоваться надо,что отловили.Но...одна фраза-"бывшие воины добробатов",и все,пускай гуляют и дальше.А ведь речь идет об обычной банде.
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24.10.2020 11:35 Ответить
Прослушка, трафик не смеши.предьяа только за не законное хранение из 100, всего нескольким человекам. Сейчас ментя СБУ накроют, круговорот в общем, никаких последствий кроме понравится избирателям
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24.10.2020 11:39 Ответить
Я думаю добробатовцы там были в роли бойцов. Как показали последние несколько месяцев быть защитником своей страны - опасно, власть таких по тюрьмам держит ни за что
Рулили менты и сбушники.
По этому занесут куда надо и всех отпустят.
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24.10.2020 11:43 Ответить
Поздняк метаться, выборы уже завтра.
От тормоза, надо было накрыть банду хотя бы неделю назад, чтобы пипл схавал накануне выборов
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24.10.2020 11:35 Ответить
Главное работают. Славься Зе. Ты наш герой, Оскар твой!
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24.10.2020 11:36 Ответить
СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах - Цензор.НЕТ 6093 "Політіческоє преслєдованіє" "вождя бледноліцих"...
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24.10.2020 11:39 Ответить
это вам, зебилы, отвлекающий инфоповод от Бакланова за обоссаный из-за "болгарки" памперс мужественной Зели
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24.10.2020 11:40 Ответить
Сильно много аналогий зебила с овощем. Теперь еще одна. До усрачки перепуганные оба. Того яйцо с ног свалило, этого просто громкий звук.
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24.10.2020 11:46 Ответить
Много аналогий . почему- кадры старые Аваков - пахан как был министром МВД так и рулит. все помят как при Порошенке еще установили . что Аваков только с Одессы ежемесячно имел 800 000 зелённых. Владимир А - это ширма. а правят - Аваков . Коломойский и К
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24.12.2020 16:36 Ответить
На официальном сайте не распространяются, что это за организация такая из ссученых ментов и бывших добробатовцев, но уже известно, что это - национальный корпус. Операция проводилась СБУ в тайне от Авакова и Венедиктовой. Налицо начало конфликта между руководством СБУ и МВД. Баканов решил пошатнуть Арсена. Не знаю получится ли. Если Аваков не даст ответку в виде аналогичных действий по отношению к С-14, а Венедиктова - по отношению к Стерненко, то можно будет с уверенностью говорить, что у Баканова получается. Кстати, в его пользу говорит и тот результат, что члены нацкорпуса, напавшие на автобус Кивы, до сих пор на нарах, хотя Билецкий им обещал полную неприкосновенность для Фемиды.
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24.10.2020 11:51 Ответить
Та конец Авакову скорее всего. Сейчас его бандюков зачистят, а он сам или сдрыснет или сядет. Как политик он кончился давно.
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24.10.2020 13:37 Ответить
Сомневаюсь. Скорее всего он придет к одному клоуну, возомнившему себя королем и тонко намекнет, что завтра все эти ребята будут стоять под его резиденцией с коктейлями молотова.
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24.10.2020 23:33 Ответить
Какая польза от ловли этих чертей, если суд их масимум через две недели выпускает.
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24.10.2020 11:55 Ответить
предлагаете сразу их отпустить и даже не пытаться инчего сделать? вы шо - москаль?
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24.10.2020 14:04 Ответить
А в Україні взагалі є злочинці окрім можновладців.депутатів і силовиків?
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24.10.2020 11:55 Ответить
В СБУ "День сурка". Задержаны представители охранных структур связанных с Медведчуком.
Самое смешное состоит в том, что их уже задерживали.
Почти год назад. Но тогда отпустили с миром.
Сейчас прихватили уже с оружием и наркотиками.
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24.10.2020 12:20 Ответить
а что бенин, Харьковский педофильный гомик сАбаков крышующий всю контробанду, янтарь, наркоту и т.д туда не входил!!!
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24.10.2020 12:27 Ответить
А бывают вообще ОПГ без правоохранителей? СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах - Цензор.НЕТ 8672
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24.10.2020 12:30 Ответить
Ні. Ніде в світі організованна злочинність не може довго існувати без прикриття з боку правоохоронців чи можновладців.
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24.10.2020 12:55 Ответить
Макаков напрягся?? Или скажет шо я ни-чо не знаю и это не мои орлы??
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24.10.2020 12:32 Ответить
Перед выборами изображают бурную деятельность. Свои своих накрыли СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах - Цензор.НЕТ 27726-го будут бухать в одном ресторане.
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24.10.2020 13:02 Ответить
Имитация бурной деятельности паразитов и бездельников 27-30 -тысячной СБУ.Правильно пишут в коментах,что ,то или их отпустит,самый справедливый(коррупционный) суд в мире, то ли уголовное дело спустят на "тормозах",когда медведчуковцы занесут российские "бабки", так называемым ,следователям СБУ и так далее по списку украинских мерзостей,от которых противно.
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24.10.2020 13:24 Ответить
Нет. Это попытка убрать силовой блок Авакова перед тем как его снять с поста. Сейчас зачистят его людей и всё. Нет Авакова.
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24.10.2020 13:34 Ответить
Эти шавки, люди Авакова - не смешите мои тапки...
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24.10.2020 16:43 Ответить
Короче, скоро Нацкорпус Белецкого будет свинки кидать в стены тюрьмы, где будет сидеть. Белецкий вспомнит кем он был при Януковиче. Зеком.
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24.10.2020 13:35 Ответить
А всем этим Боцманам-Малютам пусть смотрят на судьбу Тесака. Великого вождя русских националистов. Что с ним стало.
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24.10.2020 13:35 Ответить
Невже шайку Авакова-Бєлєцкого пресонули ?
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24.10.2020 13:46 Ответить
Самое большое ОЗУ это МВС во главе с авакяном.
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24.10.2020 14:10 Ответить
Роблячи аналіз подій в Україні "боротьбі"СБУ,прихожу до виводу,що іде чітко спланована операція проти держави__зробити хаос,неконтрольованіість, суцільної брехні, корупції,продажності,хамства і т.ін.--щоб розвалити державу.і розпалити ворожнечу. І як наслідок приходу до влади посібників фашистської росії.
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24.10.2020 15:13 Ответить
Весь цей "травневий" шум перед виборами нагадує мені ще шум води з зливного бачка в талеті і нічого більше. Ще ніхто не сів, всі оці "подвиги"СБУ закінчуються нічим, бо там нічого нема.
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24.10.2020 15:13 Ответить
А ЧТО ЭТО ЗА ПРИБОР НА ПРЕДПОСЛЕДНЕМ ФОТО !?)
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24.10.2020 16:30 Ответить
Е**т мозги картинками и мелкими сошками... А таких хитроскрытых и замаскированных преступников, как зеленский, ермак, лёвочкин, мертвечук - ну никак не могут поймать. Уж очень коварно они прячутся .7 Просто х*р найдёшь всей СБУой. !
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24.10.2020 17:04 Ответить
Ну раз офіційні органи ймовірно неефективно виконують свою роботу, то хтось в країні повинен займатися проведенням оперативно-розшуковою діяльностю, хоч і тз незаконною
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24.10.2020 18:06 Ответить
Классно арестовывать барыг, совсем не так фанатиков. а дальше как в том анекдоте Таксисту, нашедшему папку с грифом "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" предлагаем застрелиться самому!
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24.10.2020 19:42 Ответить
В СБУ є патріотично налаштовані офіцери, які вітатимуть падіння віслюка оманського. підстава відсторонення віслюка від влади - державна зрада - підслідність сбу. не потрібно рипатись - народ усе зробить за вас
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24.10.2020 19:55 Ответить
Згоден,але коли буде скорочення СБУ, iх перших постараються звiльнити,тобто як завжди буде негативний вiдбiр,таке природа ссученоi влади,а залишать "спецов" по кошмаренню бiзнеса,в них накопичилось багато "бабок",щоб "вiдмазатись.Плохе передчуття,що з такою владою,з таким кадровим вiдбором-негативна селекцiя СБУ буде ще гiрша.
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25.10.2020 08:30 Ответить
 
 