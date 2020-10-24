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Предстоятель Церкви Кипра упомянул Епифания на литургии. Это означает признание ПЦУ, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Предстоятель Церкви Кипра упомянул Епифания на литургии. Это означает признание ПЦУ, - Порошенко

Церковь Кипра признает автокефалию Украинской православной церкви.

Об этом сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Предстоятель одной из древнейших и авторитетных церквей, автокефалия которой была признана III Вселенским собором, упомянул имя Митрополита Епифания в Диптихе во время совместной с членами Синода Кипрской Церкви литургии. Это, как известно, является актом признания автокефалии ПЦУ и знаком установления полного евхаристического общения", - написал он.

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Предстоятель Церкви Кипра упомянул Епифания на литургии. Это означает признание ПЦУ, - Порошенко 01
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Топ комментарии
+52
Зелі до того діла немає.
Армія не його. Мова не його. Церква не його.
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24.10.2020 11:47
+34
Предстоятель Церкви Кіпру згадав Епіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2917
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24.10.2020 11:57
+33
Это прекрасное и важное для Украины и для Автокефальной Православной Церкви Украины событие..
но еще я хочу напомнить, что у РПЦ нет Томоса на Патриаршество(вообще нет, не получали), а Томос на автокефалию содержит около 70 поддельных подписей, т.е. это липовый сфальсифицированный документ..
таким образом, РПЦ это секта, а прихожане РПЦ и УПЦ МП это сектанты..
Правда на стороне Украины!!!
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24.10.2020 12:03
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Поки писав цю кацапську шльондру вже видалили. Це я на нього лаявся
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24.10.2020 15:37 Ответить
санек,кацапсина сраная под прокси,а аннексия части украинской земли и убийство тысяч русичей-украинцев ботоксным вашим Сцарьком-лысогномом и вами,сраной азиопской кацапо-ордой, это и есть проявление вашей лживой, "братской любви"?

Американцы же никого в Украине-Руси не убивали,земель её не аннексировали,историю её и самоназвание себе не присваивали,а наоборот Украине помогают, а вас,азиопскую рассеянскую орду спасали от голода в 20-ые годы прошлого века, века, в котором вы уморили искусственным голодом, страшной смертью миллионы украинцев,
Америка помогала харчами вам,вОнюшкам и в 90-ые, без их, Америки, помощи хрен бы Совок и Гитлера победил.

Так шта, ни русичам-украинцам, ни вам, сраной кацапо-орде, американцев не в чем упрекать и обвинять.

А попов своего москальського гебешного сатаната РПЦ-КГБ забирай к себе, в свою сраную рашка-говняшку, в Украине-Руси им делать нечего.
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24.10.2020 15:42 Ответить
Я бы мог написать глубокий комментарий, но *бись оно конём. Если завтра слуга урода наберёт больше 13% умножу рентабельность втрое
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24.10.2020 19:37 Ответить
слуга народа еще не дно...днище зажиддя и шарий
....
Посмотрим шо завтра моя Одесса скажет...У нас Труханов, Кивалов, рабинович...и клоун филимонов.... Предстоятель Церкви Кіпру згадав Епіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2316
...
Я буду портить бюллетень ....
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24.10.2020 20:25 Ответить
А если вы ночью проснулись на матрасе и над вами звездное небо, значит у вас украли палатку.
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24.10.2020 21:47 Ответить
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