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Предстоятель Церкви Кипра упомянул Епифания на литургии. Это означает признание ПЦУ, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Церковь Кипра признает автокефалию Украинской православной церкви.
Об этом сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Предстоятель одной из древнейших и авторитетных церквей, автокефалия которой была признана III Вселенским собором, упомянул имя Митрополита Епифания в Диптихе во время совместной с членами Синода Кипрской Церкви литургии. Это, как известно, является актом признания автокефалии ПЦУ и знаком установления полного евхаристического общения", - написал он.
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+52 Ksenia VB
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+33 Шрек Баблокат
показать весь комментарий24.10.2020 12:03
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Американцы же никого в Украине-Руси не убивали,земель её не аннексировали,историю её и самоназвание себе не присваивали,а наоборот Украине помогают, а вас,азиопскую рассеянскую орду спасали от голода в 20-ые годы прошлого века, века, в котором вы уморили искусственным голодом, страшной смертью миллионы украинцев,
Америка помогала харчами вам,вОнюшкам и в 90-ые, без их, Америки, помощи хрен бы Совок и Гитлера победил.
Так шта, ни русичам-украинцам, ни вам, сраной кацапо-орде, американцев не в чем упрекать и обвинять.
А попов своего москальського гебешного сатаната РПЦ-КГБ забирай к себе, в свою сраную рашка-говняшку, в Украине-Руси им делать нечего.
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Посмотрим шо завтра моя Одесса скажет...У нас Труханов, Кивалов, рабинович...и клоун филимонов....
...
Я буду портить бюллетень ....