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Местные выборы-2020: с начала кампании открыто более 600 уголовных производств, составлено 1676 админпротоколов. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С начала избирательной кампании (с 5 сентября по 24 октября) в органы Национальной полиции Украины поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. В целом начато 622 уголовных производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 622 уголовных производствах: 310 - открыты по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 - связаны с избирательным процессом.

Всего органы полиции составили 1676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Местные выборы-2020: с начала кампании открыто более 600 уголовных производств, составлено 1676 админпротоколов 01

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Местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября.

В субботу, 24 октября, - "день тишины".
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Местные выборы-2020: с начала кампании открыто более 600 уголовных производств, составлено 1676 админпротоколов - Цензор.НЕТ 7212
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24.10.2020 11:58 Ответить
Исторические Фото

Арестованный за уклонение от службы в королевской армии Италии 20-летний Бенито Муссолини. Швейцария 1903 г.

Местные выборы-2020: с начала кампании открыто более 600 уголовных производств, составлено 1676 админпротоколов - Цензор.НЕТ 3502
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24.10.2020 12:04 Ответить
Якщо клоун зі своїм цирком програє то не петюнцям, а - ОПЗЖ.
А ті згадають і баризі, і клоуну.... Місцеві вибори-2020: від початку кампанії відкрито понад 600 кримінальних проваджень, складено 1676 адмінпротоколів - Цензор.НЕТ 2840
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24.10.2020 13:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2HtCO53t5oo

-- --
ЭТО ПИПЕЦ !
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24.10.2020 12:10 Ответить
the ПАНДА: （Телеграм-канал）
С большим интересом жду результат «слуг» в Киеве. Кандидат в мэры - позорный, кандидаты в Киевсовет - кошмарные. Т.е. все, что они наберут - это «чистый» рейтинг Зеленского в столице. Все, что осталось. А, учитывая тот сброд, который партия президента ведет на выборы по всей стране, выше написанное касается и остальных регионов. Нынешние выборы - это такой себе референдум о доверии Зеленскому. И, что-то мне подсказывает, его результат Зеленскому не понравится.
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24.10.2020 12:18 Ответить
Да уж! Грязнее и позорнее кампании и не припомню за свои сто лет! А уж как криминалитет развернулся! Хоть в лихие 90-е я была в крутом бизнесе, но таких дерзких наездов в своем окружении переживать не пришлось. И слава Богу! Зато сейчас, можно сказать на закате своих лет, видишь такое, от чего кровь в жилах сворачивается. А похоже, это только начало...
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24.10.2020 12:24 Ответить
the Панда:
Большая ошибка воспринимать результат на местных выборах как успех или неуспех той или иной киевской политсилы. Победа на выборах в местный совет «Слуги народа», «ОПЗЖ» или «Батькивщины» - это, конечно же, не победа этих партий, а победа местных феодальных кланов, купивших франшизу у «Слуги народа», «ОПЗЖ» или «Батькивщины». Партиям, которые их выдвинули, это если что и принесет, то разве что имиджевые проблемы. Потому что новоиспеченные местные депутаты будут, конечно же, заниматься тем же, чем они занимались до этого - конструированием схем и деребаном бюджетов.
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24.10.2020 12:27 Ответить
Це все робочи моменти: https://uapost.com.ua/clyha-napodu-pozpoviv-iak-pidkypovyie-komisiiu-hotyie-falcyfikatsiiu-vybopiv-ta-cpivppatsiu-z-opzzh-bideo/
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24.10.2020 12:45 Ответить
Циркоа вистава-вибори ,триває !!))
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24.10.2020 12:58 Ответить
 
 