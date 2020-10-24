Местные выборы-2020: с начала кампании открыто более 600 уголовных производств, составлено 1676 админпротоколов. ИНФОГРАФИКА
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С начала избирательной кампании (с 5 сентября по 24 октября) в органы Национальной полиции Украины поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. В целом начато 622 уголовных производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 622 уголовных производствах: 310 - открыты по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 - связаны с избирательным процессом.
Всего органы полиции составили 1676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.
Местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября.
В субботу, 24 октября, - "день тишины".
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Арестованный за уклонение от службы в королевской армии Италии 20-летний Бенито Муссолини. Швейцария 1903 г.
А ті згадають і баризі, і клоуну....
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ЭТО ПИПЕЦ !
С большим интересом жду результат «слуг» в Киеве. Кандидат в мэры - позорный, кандидаты в Киевсовет - кошмарные. Т.е. все, что они наберут - это «чистый» рейтинг Зеленского в столице. Все, что осталось. А, учитывая тот сброд, который партия президента ведет на выборы по всей стране, выше написанное касается и остальных регионов. Нынешние выборы - это такой себе референдум о доверии Зеленскому. И, что-то мне подсказывает, его результат Зеленскому не понравится.
Большая ошибка воспринимать результат на местных выборах как успех или неуспех той или иной киевской политсилы. Победа на выборах в местный совет «Слуги народа», «ОПЗЖ» или «Батькивщины» - это, конечно же, не победа этих партий, а победа местных феодальных кланов, купивших франшизу у «Слуги народа», «ОПЗЖ» или «Батькивщины». Партиям, которые их выдвинули, это если что и принесет, то разве что имиджевые проблемы. Потому что новоиспеченные местные депутаты будут, конечно же, заниматься тем же, чем они занимались до этого - конструированием схем и деребаном бюджетов.