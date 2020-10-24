РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3906 посетителей онлайн
Новости Здоровье Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
982 7
карантин (16730) Минобороны (8215) врачи (1449) COVID-19 (18599) Таран Андрей (267) коронавирус (17041)

Доплата военным медикам, которые занимаются лечением больных с COVID-19, будет выплачиваться в виде премии, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Доплата военным медикам, которые занимаются лечением больных с COVID-19, будет выплачиваться в виде премии, - Минобороны

Военнослужащих военно-медицинских учреждений, которые принимают непосредственное участие в лечении больных COVID-19, ежемесячно будут поощрять денежной премией. Приказ об этом подписал министр обороны Украины Андрей Таран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам министра, из-за пробелов в нормативной базе, военным медикам не была предусмотрена дополнительная доплата в размере до 300% заработной платы, которая в соответствии с постановлением Кабинета Министров, начисляется работникам учреждений здравоохранения Министерства обороны Украины на период пандемии острой респираторной болезни COVID-19.

"Чтобы устранить эту несправедливость, принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, в соответствии с Дисциплинарным уставом ВСУ, в том числе из фонда Министра обороны. Данные выплаты будут начисляться за период от 2 июня 2020 года. То есть, все наши бойцы в белых халатах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, получат премии еще с июня этого года", - заявил Таран.

Премии будут выплачиваться и в дальнейшем, в период действия карантинных мероприятий, установленных правительством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские врачи быстро научились лечить пациентов с коронавирусом, Италия не просто так приглашала наших медиков. - Зеленский

Выплату будут осуществлять по месту нахождения военнослужащих на денежном обеспечении. В приказе обязательно будут указывать количество дней, фактическое время выполнения военнослужащим задачи и размер премии. Основанием для поощрения военнослужащих является справка от учреждения здравоохранения с информацией о поденном учете фактического времени выполнения работ по лечению больных COVID-19 и отнесении лица к соответствующей категории.

Первые выплаты премий медикам состоятся уже в ноябре.

Читайте: Харьковская ж/д больница отказывается принимать больных COVID-19 из-за нехватки персонала и оборудования

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То есть не из фонда Ковид, куда вкинули 65 миллиардов,

а за счёт премий других военнослужащих
показать весь комментарий
24.10.2020 12:36 Ответить
ключевое слово- "будут"
может будут, а может и не будут...
показать весь комментарий
24.10.2020 12:46 Ответить
Знов буде все колись, як і всім медикам.
показать весь комментарий
24.10.2020 12:55 Ответить
Премию могут дать, а могут и не дать. Хитрожопые ...
показать весь комментарий
24.10.2020 13:00 Ответить
Головний госпіталь МО на Печерську, Київ, зі слів знайомого лікаря - кожного дня, зранку черга 100 - 150 людей хто з підтвердженим ковідідом, хто з пневмонією, за один день написали чотири лікаря на звільнення, чергують усі з усіх відділень, про 300 % надбавки сказали, ти військовий то мовчи і працюй. Потрібно приходити на зміну на 06:30 до 18.00, людей не вистачає. Перше чергування пройшло без жодного ковтку води і туалету.
показать весь комментарий
24.10.2020 13:13 Ответить
А Таран знает, что премии не учитываются при начислении пенсий? Экономники гребаные.
показать весь комментарий
24.10.2020 13:43 Ответить
А премии, как известно, в подсчет пенсии не входят. Курите бамбук, дорогие медики!
показать весь комментарий
24.10.2020 15:42 Ответить
 
 