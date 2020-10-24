Доплата военным медикам, которые занимаются лечением больных с COVID-19, будет выплачиваться в виде премии, - Минобороны

Военнослужащих военно-медицинских учреждений, которые принимают непосредственное участие в лечении больных COVID-19, ежемесячно будут поощрять денежной премией. Приказ об этом подписал министр обороны Украины Андрей Таран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам министра, из-за пробелов в нормативной базе, военным медикам не была предусмотрена дополнительная доплата в размере до 300% заработной платы, которая в соответствии с постановлением Кабинета Министров, начисляется работникам учреждений здравоохранения Министерства обороны Украины на период пандемии острой респираторной болезни COVID-19.

"Чтобы устранить эту несправедливость, принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, в соответствии с Дисциплинарным уставом ВСУ, в том числе из фонда Министра обороны. Данные выплаты будут начисляться за период от 2 июня 2020 года. То есть, все наши бойцы в белых халатах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, получат премии еще с июня этого года", - заявил Таран.

Премии будут выплачиваться и в дальнейшем, в период действия карантинных мероприятий, установленных правительством.

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Выплату будут осуществлять по месту нахождения военнослужащих на денежном обеспечении. В приказе обязательно будут указывать количество дней, фактическое время выполнения военнослужащим задачи и размер премии. Основанием для поощрения военнослужащих является справка от учреждения здравоохранения с информацией о поденном учете фактического времени выполнения работ по лечению больных COVID-19 и отнесении лица к соответствующей категории.

Первые выплаты премий медикам состоятся уже в ноябре.

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