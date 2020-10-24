Более 67 тыс. тестов сделаны за минувшие сутки, из них ПЦР - свыше 40 тыс., - Степанов

В Украине за прошедшие сутки было сделано рекордное количество ПЦР-тестов - более 40 тыс.

Об этом сообщил на брифинге в субботу министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине остается высоким показатель госпитализации больных COVID-19. По состоянию на сегодня 61% коек, отведенных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, уже заняты. Учитываются как больные с подтвержденным диагнозом, так и подозрением", - рассказал Степанов.

Он также отметил, что за прошедшие сутки было сделано рекордное количество ПЦР-тестов - более 40 тыс. исследований. По словам министра, в ноябре этот показатель составит 50 тыс. тестов в сутки.

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Всего за сутки проведено 67 573 тестирования, в частности 41 430 исследований методом ПЦР, а также 26 143 - методом ИФА.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 24 октября, зафиксировано 7 014 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 177 человек, умерли 125 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.