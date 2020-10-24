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Более 67 тыс. тестов сделаны за минувшие сутки, из них ПЦР - свыше 40 тыс., - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Более 67 тыс. тестов сделаны за минувшие сутки, из них ПЦР - свыше 40 тыс., - Степанов

В Украине за прошедшие сутки было сделано рекордное количество ПЦР-тестов - более 40 тыс.

Об этом сообщил на брифинге в субботу министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине остается высоким показатель госпитализации больных COVID-19. По состоянию на сегодня 61% коек, отведенных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, уже заняты. Учитываются как больные с подтвержденным диагнозом, так и подозрением", - рассказал Степанов.

Он также отметил, что за прошедшие сутки было сделано рекордное количество ПЦР-тестов - более 40 тыс. исследований. По словам министра, в ноябре этот показатель составит 50 тыс. тестов в сутки.

Читайте также: За сутки от COVID-19 умерли 125 человек, 2 177 - выздоровели, выявлены 7 014 новых случаев

Всего за сутки проведено 67 573 тестирования, в частности 41 430 исследований методом ПЦР, а также 26 143 - методом ИФА.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 24 октября, зафиксировано 7 014 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 177 человек, умерли 125 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
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Топ комментарии
+3
ПЦР - это для исследований или какие?

Американский профессор недавно сказал что обрывки, ошметки ковида в организме до 70 дней.
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24.10.2020 12:57
+3
То треба робити КТ.
І лікувати пневмонію вже, а не вірус. В стаціонарі, якщо є задишка.
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24.10.2020 14:39
+2
А вот действительно, автор вроде заявлал, что тесты для исследований, а не диагностики, а их все больше и больше делают? И при этом рассказывают о ложно позитивных и ложно негативных.
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24.10.2020 13:40
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ПЦР - это для исследований или какие?

Американский профессор недавно сказал что обрывки, ошметки ковида в организме до 70 дней.
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24.10.2020 12:57 Ответить
И все страны сразу прекратили тестирование?
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24.10.2020 13:26 Ответить
А вот действительно, автор вроде заявлал, что тесты для исследований, а не диагностики, а их все больше и больше делают? И при этом рассказывают о ложно позитивных и ложно негативных.
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24.10.2020 13:40 Ответить
Наверное, где-то есть еще как минимум один профессор, который говорит, что и для диагностики подхожит, хотя и с рядом оговорок.
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24.10.2020 13:50 Ответить
Все эти тесты дают ложные результаты. Их не даром хреначат каждый день всем кто попадается, потому что они дают видимость пандемии, которой нет в природе. Степанов - слуга сатаны и занимается утилизацией украинцев.
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24.10.2020 16:33 Ответить
вчера с челом из красноярска общался - вот там Опа с большой буквы! Жена знакомого зная что у нее ковид не говорила мужу об этом, и когда у него появились симптомы - отговаривала от ренгена.. в надежде что скопытится и к рукам прибрать имущество. Вот это трешак! россия- это просто тупиковая ветвь эволюции , он сказал по итогу!
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24.10.2020 13:53 Ответить
Ложно позитивная жена.
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24.10.2020 13:58 Ответить
Напомнило анекдот про Чапаева, Анку и бактериологическую войну.
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24.10.2020 14:16 Ответить
а нех было жениться на такой жене...
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24.10.2020 15:01 Ответить
Да. Поэтому сейчас грипп и другие ОРВИ пропали. Всё на ковид записывается.
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24.10.2020 17:07 Ответить
Папуга.
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24.10.2020 12:57 Ответить
До жопи можна прикласти ці тести, коли показує негативний, а людина задихається, яка ніколи нічим не хворіла.
Або навмисно не показують реальні дані.
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24.10.2020 14:25 Ответить
То треба робити КТ.
І лікувати пневмонію вже, а не вірус. В стаціонарі, якщо є задишка.
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24.10.2020 14:39 Ответить
Тестити потрібно кілька разів.
Бо не завжди показує
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24.10.2020 14:39 Ответить
про шо ви кажете .. тут люди одного по десять днів чекають, а де інде і в черзі стоять по три дні шоб здати мазки.. а ви по кілька разів...
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24.10.2020 15:00 Ответить
а с каких это вдруг х..ёв начали по 70 тыс. тестов в сутки "печатать" ?? .. Шо новых лабораторий понастроили ?-Нет. Или оборудования накупили в работающие ?? -Нет. Или может лаборантов добрали на работу несметное количество ???-Нет. Тогда в чём причина такого взлёта тестирования ??
А о качестве этих тестов уже и говорить нечего...
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24.10.2020 14:56 Ответить
Бабло распиливают под фуфлодемию.
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24.10.2020 17:08 Ответить
Степанов, ти таке ж тупе брехло, як і твій зедибілохозяїн, ти **** був на переферії в лікарнях, я три тижні з двусторонньою відносною пневмонією міг би багато тобі розповісти про про твою стану кончена убогу та розкрадену медицина і не по докладах, а з середини як вона є...Але ж тварина ти ти кончена, тому це тобі і на не ну... Бо ти просто коЗЕл...
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24.10.2020 15:21 Ответить
Цікаво - а скільки тих 40 тисяч тестів зробили безкоштовно? Бо їх не роблять навіть захворівшим людям, якщо в них нема високої температури та іншіх небеспечних проявів Ковіду. Тобто якщо в тебе хвороба проходить зі слабкою симптоматикою, то фіг ти допросишся безкоштовного тестування!
Приходиться платити по 1,5-2 тисячі за тест у приватних лабораторіях.
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24.10.2020 18:25 Ответить
 
 