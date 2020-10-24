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В ВСУ за сутки 131 новый случай COVID-19, всего болеет 1 317 человек

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В ВСУ за сутки 131 новый случай COVID-19, всего болеет 1 317 человек

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 131 новый случай заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 19 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 94 человека

Всего по состоянию на 10:00 24 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1 317 человек.

Также читайте: За сутки от COVID-19 умерли 125 человек, 2 177 - выздоровели, выявлены 7 014 новых случаев

За время пандемии уже выздоровели - 3 608 человек, летальных случаев - 14. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 357 человек.

Автор: Володимир Янченко
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Давайте розмірковувати логічно:
кого наспрвді можуть цікавити щоденні звіти про кількість нових випадків COVID-19 в ЗСУ?
На мій погляд - тільки ворога..
Тоді для чого оприлюднювати в ЗМІ ці щоденні звіти??
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24.10.2020 12:51 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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24.10.2020 12:55 Ответить
Мені теж здається, що ці оповіщення зайві. Достатньо і тих звітів Степанова, що він дає по цивільним. Тим паче, що ті, хто їх слухають, не завжди адекватно реагують і замість посилити власний захист, шастають без масок, та й руки зайвий раз не помиють. Наче з них від того шкіра злізе...Зате шпигуни від того мають інформаційний зиск.
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24.10.2020 13:01 Ответить
Сподіваюсь, у вашому трактуванні НАЇВНА не означає ДУРНА?
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24.10.2020 13:16 Ответить
 
 