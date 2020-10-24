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Саммит ЕС-Украина был успешным, хотя там и не было прорывных решений, - представитель Еврокомиссии Матернова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Саммит ЕС-Украина был успешным, хотя там и не было прорывных решений, - представитель Еврокомиссии Матернова

Саммит ЕС-Украина, который состоялся 6 октября в Брюсселе был успешным, его решения являются свидетельством зрелости двусторонних отношений, которые вышли на уровень конкретного сотрудничества.

Об этом  заявила представительница Еврокомиссии Екатерина Матернова, заместитель Генерального директора по вопросам политики соседства и расширения ЕС, которая возглавляет европейскую оперативную группу поддержки Украины в осуществлении структурных реформ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я полностью разделяю мнение, что саммит ЕС-Украина был успешным. Возможно, у кого-то вызывает разочарование, что там не было прорывных решений. Я бы сказала, что это хорошо. Мы достигли той стадии в двусторонних отношениях, которая шире тех, что попадают в кричащие заголовки. Они иногда обыденные, и звучат вовсе не "секси", как, например, соглашение о соответствии технических стандартов, или авиационное соглашение, или соглашение, как взаимодействовать в "зеленой" трансформации. Это такая технократическая повестку дня, но я очень довольна, что этот саммит был наполнен многими конкретными шагами", - сказала представительница Еврокомиссии.

По ее словам, вторая цель, которой европейская сторона хотела достичь во время саммита - это убедиться, что президент Зеленский лично и его ближайшая команда глубоко воспринимают эту повестку дня.

"Зеленский все еще относительно новый человек, это был второй саммит для него, но первый состоялся всего через несколько дней после его инаугурации. Этот саммит был первым через год, плюс, это была возможность общения на личном уровне также с новым руководством Европейских институтов. К сожалению, президент Еврокомиссии фон дер Ляйен не смогла принять участие, физическая встреча, будем надеяться, состоится позже, но уже произошло много телефонных обменов и телеконференций ", - отметила Матернова.

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Она напомнила, что в течение прошлого года Украине удалось достичь заметных результатов в реформах и в двустороннем сотрудничестве с ЕС. Например, провести анбандлинг (разукрупнение - ред.) Нафтогаза, к чему Европейская сторона призвала течение многих лет. Заработал Высший антикоррупционный суд, была осуществлена ​​земельная реформа. Важные преобразования произошли в банковском секторе, была возвращена уголовная ответственность за незаконное обогащение, осуществлена ​​фискальная децентрализация, по которой полномочия по сбору налогов были переданы местным властям.

"Формально и неформально во время саммита мы мощно поддерживали украинскую власть в продолжении реформ. Мы были с ними честными, как с друзьями, и выразили обеспокоенность в отношении некоторых аспектов судебной системы в Украине, напомнили о необходимости продолжать сужать пространство для коррупции и двигаться к более эффективному преследованию коррупционного поведения, чем это было до этого", - сообщила представитель Еврокомиссии.

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Матернова напомнила, что оперативная группа Еврокомиссии по поддержке реформ в Украине, которую она возглавляет с марта текущего года, является уникальной структурой, в которую вовлечены представители различных секторов Еврокомиссии.

"Ни одна другая страна мира за пределами Евросоюза, кроме Украины, не имеет такой оперативной группы. Мы стараемся в полной мере воспользоваться ее преимуществами вместе с коллегами из всей Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий. Мы готовы продолжать этот диалог", - отметила представитель Еврокомиссии.

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Автор: Володимир Янченко
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Верховна Рада ...вона зараз така....пахне хвоєю сосєн....

Саммит ЕС-Украина был успешным, хотя там и не было прорывных решений, - представитель Еврокомиссии Матернова - Цензор.НЕТ 9060

Ця ЗЕмерзота перетворила Верховну Раду в панель...
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24.10.2020 13:38 Ответить
День тиші. Не забуваємо. Саммит ЕС-Украина был успешным, хотя там и не было прорывных решений, - представитель Еврокомиссии Матернова - Цензор.НЕТ 3260

Саммит ЕС-Украина был успешным, хотя там и не было прорывных решений, - представитель Еврокомиссии Матернова - Цензор.НЕТ 1496
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24.10.2020 13:42 Ответить
харошие сосны, ту матч
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24.10.2020 13:44 Ответить
Баби да, баби да.
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24.10.2020 13:56 Ответить
ЗЕевропа! ЗЕинтеграция!!! ЗЕ.бись!!!!!!!
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24.10.2020 13:42 Ответить
В Брюселі сказали що кловунам бабла не дадуть.
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24.10.2020 13:54 Ответить
Алло, алло?
Джем, какие вести?
Давно я дома не была
Пятнадцать дней, как я в отъезде
Ну, как идут у нас дела?
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так, ерунда, пустое дело
Кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
Алло, алло?
Мартель, ужасный случай
Моя кобыла умерла
Скажите мне, мой верный кучер
Как эта смерть произошла?
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Всё хорошо, как никогда
К чему скорбеть от глупого сюрприза
Ведь это, право, ерунда
С кобылой что - пустое дело
Она с конюшнею сгорела
А в остальном, прекрасная маркиза
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Алло, алло?
Паскаль, мутится разум
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Всё хорошо, всё хорошо
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24.10.2020 14:07 Ответить
А это как все у зеленых. Никаких результатов нет, но в целом все успешно...
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24.10.2020 14:38 Ответить
Не послали их нахрен, это для них успех, хоть и без "прорывных решений", но уже радостно соплежуям.
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24.10.2020 15:39 Ответить
 
 