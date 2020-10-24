Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп "Батькивщины" Пузийчук. ВИДЕО
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Народный депутат "Батькивщины", глава Временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Андрей Пузийчук заявляет о беспрецедентной коррупции в сфере. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения и жалобы, поступающие в адрес ВСК.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Никогда в стране не была настолько заблокирована строительная отрасль. В государстве происходит имитация реформы, зато созданы тепличные условия для коррупционеров, для их окружения, для бэк-офисов, которые администрируют ДАБИ", - отмечает Пузийчук.
По его словам, чиновники ДАБИ блокируют работу государственных и коммунальных предприятий: "Не выдают разрешение на реконструкцию газотранспортной системы страны, которая является стратегической собственностью государства. Другой пример - коммунальное предприятие "Ковельводоконал" не может выполнить реконструкцию сетей и сорокатысячный город на грани того, чтобы остаться без воды. Коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ" в Киеве получило три отказа на строительство жилья для атошников, для воинов, которые защищают наше государство".
"Президент Зеленский должен сделать выводы, возможно, не лучшие выводы для тех лиц, которые ему предложили такую псевдореформу. Ведь именно этой так называемой реформой создано благоприятное поле для незаконных застроек, для нарушения норм, для процветания коррупции. Зато добропорядочные застройщики не могут получить разрешения, ввести объекты в эксплуатацию", - подытожил Пузийчук.
Он также озвучил первоочередные шаги, которые необходимо сделать, чтобы разблокировать работу в строительной отрасли.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.
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які ж ви ласі на чужу біду
до речі, жоден з місцевих таращанських ресурсів про цю "новину" анічичирк, у соцмережах - тільки перепости мосційчучки
найраніше, як виглядає, цей вкид почали поширювати - еге ж, росіянські лжерела
На крышующего строительную мафию Авакова нет никакой управы.