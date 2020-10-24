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Новости Политика Украины
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ВСК (440) коррупция (8384) Пузийчук (2) ГАСИ (103)

Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп "Батькивщины" Пузийчук. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат "Батькивщины", глава Временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Андрей Пузийчук заявляет о беспрецедентной коррупции в сфере. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения и жалобы, поступающие в адрес ВСК.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Никогда в стране не была настолько заблокирована строительная отрасль. В государстве происходит имитация реформы, зато созданы тепличные условия для коррупционеров, для их окружения, для бэк-офисов, которые администрируют ДАБИ", - отмечает Пузийчук.

По его словам, чиновники ДАБИ блокируют работу государственных и коммунальных предприятий: "Не выдают разрешение на реконструкцию газотранспортной системы страны, которая является стратегической собственностью государства. Другой пример - коммунальное предприятие "Ковельводоконал" не может выполнить реконструкцию сетей и сорокатысячный город на грани того, чтобы остаться без воды. Коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ" в Киеве получило три отказа на строительство жилья для атошников, для воинов, которые защищают наше государство".

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"Президент Зеленский должен сделать выводы, возможно, не лучшие выводы для тех лиц, которые ему предложили такую ​​псевдореформу. Ведь именно этой так называемой реформой создано благоприятное поле для незаконных застроек, для нарушения норм, для процветания коррупции. Зато добропорядочные застройщики не могут получить разрешения, ввести объекты в эксплуатацию", - подытожил Пузийчук.

Он также озвучил первоочередные шаги, которые необходимо сделать, чтобы разблокировать работу в строительной отрасли.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп Батькивщины Пузийчук 01
Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп Батькивщины Пузийчук 02
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Топ комментарии
+10
Ну а что вы хотите? Вова голытьбу собрал через интернет и сказал ЖРИТЕ, СКОЛЬКО ВОЙДЕТ, МЫ ТУТ НЕНАДОЛГО. Вот везде только и занимаются набиванием защечных мешков.
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24.10.2020 13:43
+6
Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп "Батькивщины" Пузийчук - Цензор.НЕТ 1734
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24.10.2020 14:01
+5
мусейчук позавчера пиарилась в своей праве на вдалу на смертях медиков, которые не умерли ниразу, но их сыночка в Бога не верит, бо распятый мальчик Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп "Батькивщины" Пузийчук - Цензор.НЕТ 2775
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24.10.2020 13:51
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Ну а что вы хотите? Вова голытьбу собрал через интернет и сказал ЖРИТЕ, СКОЛЬКО ВОЙДЕТ, МЫ ТУТ НЕНАДОЛГО. Вот везде только и занимаются набиванием защечных мешков.
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24.10.2020 13:43 Ответить
потому и прикольно читать требования новых лиц которые типа "не будут воровать")
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24.10.2020 13:52 Ответить
На предприятии где работает ~ 1000 человек, меньше половины трудоустроенны, и то на всякий случай - мало ли проверка налоговой с Киева. Если вдруг эта проверка, то все кто не по трудовой в приказном порядке как тараканы со всех щелей только не через проходную по домам ! Кто по трудовой, тот получает по документам минималку, а в конверте остальные деньги ! Я уверен, что такое везде ! И о каких поступлениях в казну при таком расскладе может идти речь ???
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24.10.2020 13:46 Ответить
И да, начиная с первого марта, предприятие для госорганов числится на карантине, хотя все работают ! Налоги ~ 1000 гр. в месяц с минималки исправно снимаются, а в пенсионный фонд поступления не идут ! При вопросе почему так, и когда это безобразие закончится - отвечают если не нравится - увольняйся.
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24.10.2020 13:53 Ответить
А что за предприятие?
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24.10.2020 14:11 Ответить
Я еще хочу работать. Так, что извините.
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24.10.2020 14:29 Ответить
Я таких историй могу сочинить множество. Навіть за Януковича будівельна галузь не була настільки заблокованою, маємо масштабну корупцію та імітацію реформи, - нардеп "Батьківщини" Пузійчук - Цензор.НЕТ 1189
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24.10.2020 14:43 Ответить
Позвони директору Черниговского кирпичного завода, телефон в нете найдешь, он тебе расскажет про ситуацию.
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24.10.2020 15:36 Ответить
ЄСВ хоча б мінімальна, а це в пісійний фонд, платиться обов'язково, це якщо без зберження зп у відпустці, то не платять.
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24.10.2020 17:45 Ответить
вы правы - это везде, мне знакомые тоже самое рассказывают... мало того, тягают как им удобно - сегодня чел по трудовой, а через месяц уже нет -потом обратно переставляют
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24.10.2020 14:14 Ответить
вирните федрыча и бакс по восемь, да зебобы? Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп "Батькивщины" Пузийчук - Цензор.НЕТ 3162
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24.10.2020 13:47 Ответить
Не неси чушь. Достаточно включить 1+1 чтоб убедится что коррупции в Украине уже нет как явления, благодаря мудрому руководству Владимир Ссанича. А отдельные малозначительные случаи связаны исключительно с именем кровавого шоколадного барыги.
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24.10.2020 13:49 Ответить
мусейчук позавчера пиарилась в своей праве на вдалу на смертях медиков, которые не умерли ниразу, но их сыночка в Бога не верит, бо распятый мальчик Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп "Батькивщины" Пузийчук - Цензор.НЕТ 2775
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24.10.2020 13:51 Ответить
дрібні людці, гієни стервоїдні,
які ж ви ласі на чужу біду

до речі, жоден з місцевих таращанських ресурсів про цю "новину" анічичирк, у соцмережах - тільки перепости мосційчучки
найраніше, як виглядає, цей вкид почали поширювати - еге ж, росіянські лжерела
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24.10.2020 14:02 Ответить
Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп "Батькивщины" Пузийчук - Цензор.НЕТ 1133
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24.10.2020 14:17 Ответить
Особисто знаю двох забудовників Україно-малоазійського походження, котрі рвонули в Україну на легкі хліба.
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24.10.2020 13:58 Ответить
Пузийчук - член богатой и влиятельной семьи застройщиков: строительный бизнес есть и у его отца Виктора Пузийчука, и у старшего брата Виталия Пузийчука, который является одним из совладельцев крупной строительной компании «Фундамент», заместителем гендиректора которой на момент избрания являлся Андрей Пузийчук.
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24.10.2020 14:01 Ответить
Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп "Батькивщины" Пузийчук - Цензор.НЕТ 1734
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24.10.2020 14:01 Ответить
Юля активізується! Євреї готують рокіровку. Далі треба чекати небувалого рейтингу ВАНОЇ
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24.10.2020 14:34 Ответить
Як вона активізується, коли її реклами немає на ТБ? Я ще дивувався, а що з Юлею, що зовсім немає реклами? Так недовго і забути.
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24.10.2020 18:32 Ответить
это не тот пузийчук, семейка которого, "застройщики от бога", через тендер не может получить ни одного заказа на застройку, а только по блату от федырыча легитимного получала за откаты? оказывается его ВОНА пригрела, ну, ну. ему грех не возмутиться "коррупцией", так скоро совсем семейка "строителей от бога" в трубу вылетит. в такой печальной ситуации можно и на бывшего благодетеля федырыча гнать
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24.10.2020 15:01 Ответить
Потому, как при Януковиче Захарченко был шестеркой, на которую была управа
На крышующего строительную мафию Авакова нет никакой управы.
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24.10.2020 15:58 Ответить
Будувати можна лише при умові, що є підписані протоколи громадських слухань з місцевим населенням. Але такого ніде нема по Україні! Це значить, що ми живемо не в демократичній країні як має бути за Конституцією, а за режиму стаціонарного бандита, який в ставленні до людини гірший, за комуністичний режим.
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24.10.2020 16:10 Ответить
Собственно, строительная отрасль - везде золотое дно для всеразличных форм коррупции, и США тут далеко не исключение. В Филаделфии, к примеру, давно говорят "за каждым подрядчиком стоит человек Гамбино", и это не такая уж невинная шутка, как может показаться.
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24.10.2020 18:30 Ответить
Зеленский и каждый член его маланской банды совершают в день от 10 до 30 преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Украины. Но особенно трясутся руки у зеленого вырыга, когда они понимают, что в Киеве устоялся европейский рынок жилья и ипотеки, и они ничего не смогут украсть. Особенно атакуют зеленские онанисты системных игроков рынка жилья Киева с репутацией -- ДБК3 ДБК4 Сага Девелопмент Столица Груп ПРАТ Фундамент Интергалбуд, правда их везде посылают накуй. Собираются просто с кошмарным обыском и полной блокировкой деятельности в офис Столица Груп - без жилья останутся около 36 К инвесторов.
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24.10.2020 19:29 Ответить
 
 