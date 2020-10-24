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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Зеленский (16498) опрос (2616) Турчинов (3337)

Турчинов: Советую не только игнорировать "опрос от Зеленского", но и документировать это преступление и вызывать правоохранителей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Турчинов: Советую не только игнорировать

"Опрос от Зеленского" – это попытка в день голосования нагло агитировать за провластную партию, злоупотребление властью и грубое нарушение Конституции и законодательства Украины.

Об этом сказал Александр Турчинов в своем комментарии.

По его словам, грязные технологии, применяемые Зе-командой, предполагают непосредственное влияние на избирателей в день голосования.

"Они будут пытаться пропускать людей через палатки для опроса еще до того, как те проголосуют, чтобы создать у граждан впечатление, что Зе-слуги переживают об их будущем и в ближайшее время будут реализовывать популистский бред, использованный в вопросах", - сказал Турчинов, подчеркнув, что так называемых волонтеров "Слуги народа" нанимают за неучтенную наличку (черный нал).

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Политик подчеркнул, что цинизм этого фарса состоит еще в том, что "у Зеленского были все механизмы для реализации всех его "хотелок" и обещаний во время пребывания на посту (монобольшинство, правительство, местные администрации)".

"Он мог все это сделать, как сделал, в частности, с легализацией азартных игр, о чем никто ни у кого не спрашивал", - пояснил Турчинов.

"Советую всем не принимать участия в этом преступном фарсе, не становиться его соучастниками, демонстративно игнорируя эту провокацию. В случае навязчивого приставания к вам представителей "Слуг народа" на избирательных участках, - фиксировать эти нарушения, составлять акты и заявления о совершении преступления и вызывать правоохранителей", - сказал он, резюмировав, что никто не имеет права агитировать в день голосования, мешая волеизъявлению наших граждан.
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Топ комментарии
+62
Ни кто не боиться, просто НАРУШЕНИЕ Конституци Украины есть ПРЕСТУПЛЕНИЕ и его надо тщательно задукоментировать. Для суда.
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24.10.2020 15:09
+48
Турчинов: Советую не только игнорировать "опрос от Зеленского", но и документировать это преступление и вызывать правоохранителей - Цензор.НЕТ 6853
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24.10.2020 15:06
+37
Боюсь показаться банальным, но соблюдение законов избирательного права, хотя бы самим президентом, не последнее дело.
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24.10.2020 15:10
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Блазень опитує дурнів...
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24.10.2020 19:13 Ответить
Он их не спрашивает. Просто когда начнётся развал, он скажет - так хотел народ, а я выполнял его волю...
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24.10.2020 19:32 Ответить
Раніше спортсмени йшли в тренери, тепер в політику. Рівень самозакоханності людей різко стартонув вгору. Кожен бачить себе Верховним управителем системи. Як вони вже дістали усі.
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24.10.2020 19:55 Ответить
кто не хочет тот не будет в опросах не понятных участвовать
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24.10.2020 21:13 Ответить
Зеленський, по@онок , , будеш відповідати за таку ситуацію по всій країні на суді.
На це безглузде і протиправне опитуванна підуть мілліони грн , в той час , коли в Чернівецькій , Харківській і інших областних
лікарнях бракує кисню!
Ситуація критична , хворі дихають по черзі !!
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24.10.2020 22:49 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.10.2020 23:16 Ответить
В сети Интернет появился сайт 5-zapytan.org.ua, на котором каждый желающий может поставить свой вопрос к народу Украины - как альтернативу опросу президента Украины Владимира Зеленского. Пользователь имеет возможность или поддержать уже сформулированный вопрос, проголосовав за него, или добавить собственный. Об этом сообщается на сайте ОО "Справа громад", которое и стало инициатором создания нового ресурса.
Сейчас на сайте уже есть 99 вопросов, из которых путем голосования будут отобраны 5 вопросов для опроса 25 октября.
"Зеленский хочет опроса в день выборов? Уже есть видосик о 5 вопросах? Мы, Справа громад, авторитетно заявляем - это лютый трэш, нарушение закона и просто "мерзость". Но поскольку каждый из нас - президент... мы тоже проведем свой опрос", - отмечают создатели сайта.https://5-zapytan.org.ua/
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24.10.2020 23:19 Ответить
Я не пойму. Евреев в стране крайне мало. Но по ТВ и в интернете сплошные разборки между евреями.
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24.10.2020 23:23 Ответить
вы антисемит ?
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24.10.2020 23:42 Ответить
Не глупите.
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24.10.2020 23:46 Ответить
В морду бить?
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25.10.2020 00:19 Ответить
Ну що ж, панове, ви настільки ж передбачувані наскільки й примітивні, зовсім як руськомірні з Путінрейху - не бачу, не називаю, то його і не існує.

6 хрестів, як на цвинтарі, якими ви позначили місце моїх коментарів свідчать тільки про одне - вам немає чим відповісти, крім хрестиком, але це з вашої, вже поголеної курячої гузки ("Кривавого нібито Пастора") не зніме відповідальності, сподіваюсь за іншого президента кримінальної, бо просраний Крим, це злочин без терміну давності.

А з вас, принаймні моральної.
Проте, про що я. Яка там мораль - тільки політична, і кишенькова доцільність, в сенсі в кишені грошенят побільшає.

Згинете ви всі без сліду в історії, а дітям вашим, можливо, буде соромно...
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25.10.2020 02:44 Ответить
"Опрос от Зеленского" - это попытка в день голосования нагло агитировать за провластную партию, злоупотребление властью и грубое нарушение Конституции и законодательства Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3226832

А що поробиш - ВОВА СИЛЬНО ХОЧЕ ДО ТЮРМИ Турчинов: Раджу не лише ігнорувати "опитування від Зеленського", а й документувати цей злочин і викликати правоохоронців - Цензор.НЕТ 3414 Турчинов: Раджу не лише ігнорувати "опитування від Зеленського", а й документувати цей злочин і викликати правоохоронців - Цензор.НЕТ 1751
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25.10.2020 02:50 Ответить
заметушились упыри... значит все делается правильно!!!
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25.10.2020 03:51 Ответить
Идиот ! Креститься надо когда кажется .
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25.10.2020 06:03 Ответить
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