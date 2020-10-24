Турчинов: Советую не только игнорировать "опрос от Зеленского", но и документировать это преступление и вызывать правоохранителей
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"Опрос от Зеленского" – это попытка в день голосования нагло агитировать за провластную партию, злоупотребление властью и грубое нарушение Конституции и законодательства Украины.
Об этом сказал Александр Турчинов в своем комментарии.
По его словам, грязные технологии, применяемые Зе-командой, предполагают непосредственное влияние на избирателей в день голосования.
"Они будут пытаться пропускать людей через палатки для опроса еще до того, как те проголосуют, чтобы создать у граждан впечатление, что Зе-слуги переживают об их будущем и в ближайшее время будут реализовывать популистский бред, использованный в вопросах", - сказал Турчинов, подчеркнув, что так называемых волонтеров "Слуги народа" нанимают за неучтенную наличку (черный нал).
Политик подчеркнул, что цинизм этого фарса состоит еще в том, что "у Зеленского были все механизмы для реализации всех его "хотелок" и обещаний во время пребывания на посту (монобольшинство, правительство, местные администрации)".
"Он мог все это сделать, как сделал, в частности, с легализацией азартных игр, о чем никто ни у кого не спрашивал", - пояснил Турчинов.
"Советую всем не принимать участия в этом преступном фарсе, не становиться его соучастниками, демонстративно игнорируя эту провокацию. В случае навязчивого приставания к вам представителей "Слуг народа" на избирательных участках, - фиксировать эти нарушения, составлять акты и заявления о совершении преступления и вызывать правоохранителей", - сказал он, резюмировав, что никто не имеет права агитировать в день голосования, мешая волеизъявлению наших граждан.
Пожалуйста, подождите...
На це безглузде і протиправне опитуванна підуть мілліони грн , в той час , коли в Чернівецькій , Харківській і інших областних
лікарнях бракує кисню!
Ситуація критична , хворі дихають по черзі !!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Сейчас на сайте уже есть 99 вопросов, из которых путем голосования будут отобраны 5 вопросов для опроса 25 октября.
"Зеленский хочет опроса в день выборов? Уже есть видосик о 5 вопросах? Мы, Справа громад, авторитетно заявляем - это лютый трэш, нарушение закона и просто "мерзость". Но поскольку каждый из нас - президент... мы тоже проведем свой опрос", - отмечают создатели сайта.https://5-zapytan.org.ua/
6 хрестів, як на цвинтарі, якими ви позначили місце моїх коментарів свідчать тільки про одне - вам немає чим відповісти, крім хрестиком, але це з вашої, вже поголеної курячої гузки ("Кривавого нібито Пастора") не зніме відповідальності, сподіваюсь за іншого президента кримінальної, бо просраний Крим, це злочин без терміну давності.
А з вас, принаймні моральної.
Проте, про що я. Яка там мораль - тільки політична, і кишенькова доцільність, в сенсі в кишені грошенят побільшає.
Згинете ви всі без сліду в історії, а дітям вашим, можливо, буде соромно...
А що поробиш - ВОВА СИЛЬНО ХОЧЕ ДО ТЮРМИ