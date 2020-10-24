РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15898 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Помощь Украине
957 16
ООН (3926) Донбасс (26945) гуманитарная помощь (1202)

За шесть лет ООН привлекла для помощи пострадавшему населению Донбасса 500 млн долл.

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За шесть лет ООН привлекла для помощи пострадавшему населению Донбасса 500 млн долл.

В течение последних шести лет для гуманитарной помощи пострадавшему от российской агрессии в Украине населению ООН привлекла более 500 млн. долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Кабмина в Фейсбук.

"На протяжении 2014-2020 гг. в рамках планов гуманитарного реагирования ООН на цели гуманитарной помощи пострадавшему населению в Украине было привлечено более 0,5 млрд долл.", - говорится в сообщении.

По данным Кабмина, согласно Плану гуманитарного реагирования ООН в Украине на 2020 год предполагается помощь для более 2 млн граждан, пострадавших в результате боевых действий, и по состоянию на 22 октября на эти цели мобилизовала 82 млн долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН , - Кулеба

В правительстве проинформировали, что в соответствии с Рамочной программой партнерства на 2018-2022 годы в течение пяти лет организации системы ООН планируют привлечь почти 675 млн долларов для помощи Украине. Речь идет об экономическом развитии, социальной защите, демократическом управлении, а также поддержке восстановления на Донбассе.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Так доказательств нет. Попилили 500 млн, следа не осталось.
показать весь комментарий
24.10.2020 15:06
+1
афигеть - всё как и положено - ООН занимается спонсированием терроризма.
потому что если не будет терроризма то и ООН нафиг не нужен.

А, ну да - кроме как спонсирование терроризма ещё и заражение всей планеты коронавирусом руками ВООЗ.
показать весь комментарий
24.10.2020 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так доказательств нет. Попилили 500 млн, следа не осталось.
показать весь комментарий
24.10.2020 15:06 Ответить
Ни копейки не получил
показать весь комментарий
24.10.2020 15:12 Ответить
сытый голодного никогда не поймет.
показать весь комментарий
24.10.2020 15:13 Ответить
"Народ Донбасса" віддячив обстрілами мирних мешканців
показать весь комментарий
24.10.2020 15:14 Ответить
Ага. Особенно помощь бугаю хугу и его свите, которые жировали в дамбасячих обрыгаловках и которые, и по сей день не знают почему так получилось и почему такое творится. Ну, а остальное....рашистским "миротворцам", которые делили пайки местным опущенцам. За шість років ООН залучила для допомоги постраждалому населенню Донбасу 500 млн дол. - Цензор.НЕТ 8732
показать весь комментарий
24.10.2020 15:40 Ответить
Шизоїдна та ООН , яка допомогає окупантам закріпитись. Треба їх пострілами відганяти від попадання їх допомоги в ДиРУ! Нехай допоможуть біженцям з Донбасу , а не бандитам.
показать весь комментарий
24.10.2020 15:46 Ответить
афигеть - всё как и положено - ООН занимается спонсированием терроризма.
потому что если не будет терроризма то и ООН нафиг не нужен.

А, ну да - кроме как спонсирование терроризма ещё и заражение всей планеты коронавирусом руками ВООЗ.
показать весь комментарий
24.10.2020 15:53 Ответить
а де гроші?
показать весь комментарий
24.10.2020 16:00 Ответить
Кіллер для ***** обійшовся б дешевше.
показать весь комментарий
24.10.2020 16:03 Ответить
И где эти 500 млн долл?! За шість років ООН залучила для допомоги постраждалому населенню Донбасу 500 млн дол. - Цензор.НЕТ 2151 За шість років ООН залучила для допомоги постраждалому населенню Донбасу 500 млн дол. - Цензор.НЕТ 1230
показать весь комментарий
24.10.2020 16:20 Ответить
"Получатели помощи" задают вопрос " А где деньги Зин"
показать весь комментарий
24.10.2020 16:28 Ответить
За шість років ООН залучила для допомоги постраждалому населенню Донбасу 500 млн дол. - Цензор.НЕТ 5520 І де ці гроші?
показать весь комментарий
24.10.2020 16:30 Ответить
Лучше бы на эти деньги пуцина заказали...
показать весь комментарий
24.10.2020 16:39 Ответить
 
 