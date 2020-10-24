За шесть лет ООН привлекла для помощи пострадавшему населению Донбасса 500 млн долл.

В течение последних шести лет для гуманитарной помощи пострадавшему от российской агрессии в Украине населению ООН привлекла более 500 млн. долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Кабмина в Фейсбук.

"На протяжении 2014-2020 гг. в рамках планов гуманитарного реагирования ООН на цели гуманитарной помощи пострадавшему населению в Украине было привлечено более 0,5 млрд долл.", - говорится в сообщении.

По данным Кабмина, согласно Плану гуманитарного реагирования ООН в Украине на 2020 год предполагается помощь для более 2 млн граждан, пострадавших в результате боевых действий, и по состоянию на 22 октября на эти цели мобилизовала 82 млн долларов.

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В правительстве проинформировали, что в соответствии с Рамочной программой партнерства на 2018-2022 годы в течение пяти лет организации системы ООН планируют привлечь почти 675 млн долларов для помощи Украине. Речь идет об экономическом развитии, социальной защите, демократическом управлении, а также поддержке восстановления на Донбассе.