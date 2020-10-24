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Новости ПроисшествияФоторепортаж Силовики Местные выборы-2020
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Борисполь (764) Киевская область (3537) подкуп (597) Нацполиция (15727) правоохранительные органы (2944)

Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полиция установила злоумышленника, который в городе Борисполь (Киевская область) организовал сеть подкупа избирателей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция 01

27-летний молодой человек привлек к своей преступной деятельности других лиц, которые помогали в получении личных данных местных жителей, которые за денежное вознаграждение в день выборов пообещали проголосовать за определенного кандидата. Один голос "стоил" 500 грн.

По месту жительства злоумышленника и в автомобиле, которым он пользуется, работники Бориспольского отдела полиции при проведении обыска обнаружили и изъяли деньги, заметки, блокноты с фамилиями лиц, которые должны были проголосовать в пользу одного из кандидатов, листовки политической партии, инструкции для голосования и другие вещественные доказательства.

Также читайте: На Закарпатье задержана группа лиц, платившая 1 тыс. грн при голосовании за "правильного" кандидата, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция 02

По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Читайте также: Массовый подкуп для изменения избирателями адресов проживания разоблачен на Херсонщине, - СБУ

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Стадо продажное ....
Рабство на столько в крови, что они срать хотели даже на своих детей
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24.10.2020 15:41
+2
Не пойду на выборы , принципильно . Из всех кандидатов нема ни одного , кому я готов дать легитимность своим голосом . Ну и канешно Зиленскай со своим опросом , который непонятно хто финансирует . Голосуйте без меня в этот раз , бо нема желания принимать участие в этом балагане Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7334
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24.10.2020 15:30
+2
Голосовать не за кого.. Кто не приходит одно разочарование.. Выбирать не кого -
Партия клоуна,
партия барыги
партия кума *****
тетя юля...
одно гавно.
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24.10.2020 16:19
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Не пойду на выборы , принципильно . Из всех кандидатов нема ни одного , кому я готов дать легитимность своим голосом . Ну и канешно Зиленскай со своим опросом , который непонятно хто финансирует . Голосуйте без меня в этот раз , бо нема желания принимать участие в этом балагане Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7334
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24.10.2020 15:30 Ответить
Во, рейтинги падают , было же по 1000.
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24.10.2020 15:32 Ответить
скоро и гроша ломаного давать не будут .
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24.10.2020 15:33 Ответить
Це не їх рейтінги падають,це лохторат зніцінюється !!)))
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24.10.2020 18:01 Ответить
Аферисты! В Киеве и Закарпатье за "правильное" голосование по штуке раздают
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24.10.2020 15:32 Ответить
27 лет интересно от какой партии.
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24.10.2020 15:37 Ответить
Или карусели будут или фото. Вынести очень легко. Много бюллетеней. На понт можно взять если понятно будет что уже есть заполненный бюллетень. В кабинке в принципе видно что делают
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24.10.2020 15:40 Ответить
Стадо продажное ....
Рабство на столько в крови, что они срать хотели даже на своих детей
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24.10.2020 15:41 Ответить
Самое простое решение было три столика поставить на большом расстоянии. И без всяких ширм, за которыми можно мошенничать
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24.10.2020 15:44 Ответить
за кого голосовать,если нет ЕС в списках?у меня восемь штук кандидатов-и все сепары различной свежести... Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3420
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24.10.2020 15:46 Ответить
Зіпсуйте бюлетень.
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24.10.2020 15:48 Ответить
я думаю по другому...отдать голос самому слабому,шоб более сильным не досталось Мережу підкупу виборців виявлено в Борисполі, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9624.все таки меньше поддержка будет
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24.10.2020 15:55 Ответить
В комплексі з повітрям.
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24.10.2020 18:13 Ответить
Сколько живу, никто денег не давал за голосование, как только "дают" так где-то и кому-то Мережу підкупу виборців виявлено в Борисполі, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8887
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24.10.2020 15:50 Ответить
Майдутнє свої дітей продати за 500 грн? Не дорого.
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24.10.2020 15:53 Ответить
Голосовать не за кого.. Кто не приходит одно разочарование.. Выбирать не кого -
Партия клоуна,
партия барыги
партия кума *****
тетя юля...
одно гавно.
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24.10.2020 16:19 Ответить
Шо за ціни в Борисполі?
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24.10.2020 16:34 Ответить
Мережу підкупу виборців виявлено в Борисполі, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1982 Мережу підкупу виборців виявлено в Борисполі, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4079
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24.10.2020 16:36 Ответить
Ну вот почему мне ни одна падла денег не предложила?(((
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24.10.2020 16:50 Ответить
.. ну так берут и голосуют за деньги реальные идиоты!!! Вы сожалеете, что Вам не предлагают столь *почётное* звание за деньги? Хотя многие голосуют за ЖоппоБлок... Пальчевского... Зелёную падаль... (((.. И там это опять же это *почётное* звание получают вполне заслуженно...))))
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24.10.2020 17:59 Ответить
В країні "ходять" гроші і можливо вам не вдається з ними зустрітися.
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24.10.2020 18:19 Ответить
І хто ж це такий багатенький буратіно(кандидат)? Озвучать після виборів в числі переможців?
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24.10.2020 18:17 Ответить
 
 