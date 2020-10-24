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Студент Борисенко, осквернивший мемориал Небесной сотни, отчислен из университета, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Студент Борисенко, осквернивший мемориал Небесной сотни, отчислен из университета, - Геращенко

Студент Илларион Борисенко, осквернивший мемориал Небесной сотни в Киеве, отчислен из Государственного университета телекоммуникаций.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Студент Борисенко И. О., тот самый, что осквернил памятник Героям Небесной сотни, справив на него нужду, приказом ректора Государственного Университета Телекоммуникаций Владимира Толубко - номер 03-88 ст. от 23.10.2020, отчислен из Университета", - написал Геращенко.

Напомним, ночью 22 октября на спецлинию 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграмм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

Также на Цензор.НЕТ: "Никогда не сомневался в положениях теории Дарвина", - Геращенко обнародовал видео допроса студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве. ВИДЕО

Вскоре злоумышленника задержали. Источники Цензор.НЕТ в столичной полиции озвучили его имя и паспортные данные. Это 21-летний житель Донецка, в Киеве он учится в Государственном университете телекоммуникаций.

Хулиган объясняет свои действия тем, что был пьян.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко попросил руководство вуза, в котором учится нарушитель, "принять меры дисциплинарного взыскания".

Также читайте: Дело об осквернении мемориала Небесной Сотни уже расследовали и в понедельник передадут в суд

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+112
Нехай повертаєцця в ордло.
Йому навіть не личить серед свиней жити. Мерзота така.
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24.10.2020 16:36
+75
Певунов гимна раши тоже бы неплохо проверить кто такие...
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24.10.2020 16:36
+66
Теперь один путь. Назад в гнойную Говнороссию
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24.10.2020 16:37
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Теперь - спецрейсом на родину.
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25.10.2020 10:07 Ответить
Интересно...что бы порохоботы гавкали если бы по пьяни там выссался студент со Львова?)))))))
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25.10.2020 10:45 Ответить
Модер,вибачаюсь,досить піарити це лайно на заголовку сайту !
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25.10.2020 10:58 Ответить
Просто русскій іларіон ! І цим все сказано . Їм зю хоче надати "асобий статус" .
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25.10.2020 11:20 Ответить
Дети сепаров приезжают в свободную Украину со справками, что они от туда, по которым они поступают в наши ВУЗы без экзаменов! Студента Борисенка, який осквернив меморіал Небесної сотні, відраховано з університету, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4980
Я не понимаю такой лояльной и привилегированной политики государства к тем людям, которые просто вытирают ноги об Украину. Их родители выбрали рюзьке мир, а значит разруху, войну и безнадежность! Пусть сдают экзамены на госязыке, как и все!
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25.10.2020 11:24 Ответить
+++++
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25.10.2020 12:28 Ответить
А посадить этого гадёныша слабо?? Или хотя бы 15 суток, пусть улицы подметает!!
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25.10.2020 11:32 Ответить
мало. хотя бы годик реальной зоны. ненказанное зло порождает новое зло
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25.10.2020 12:30 Ответить
Гарна новина, хоча хотілося б бачити, що його рештки знайшли десь в лісополосі під Києвом. Скажімо внаслідок ДТП чи ще якоїсь пригоди.
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25.10.2020 12:12 Ответить
мало. нужно еще срок впаять контрацептиву! пусть хоть годик на зоне позагарает
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25.10.2020 12:14 Ответить
за недержание - полгода. Если предоставит медсправку, шо па-адорваный на дно, то в универе восстановят.
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25.10.2020 12:43 Ответить
ааа. так он типа ссыцца. значь нада выписать ублюдку таких мандюлей шоб еще и срацца начал. и потом отправить к такой то матери дамой в дырку (дыныры)
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25.10.2020 14:36 Ответить
а если с годик принудительных работ
по уходу за порядком в городе
а так просто кормить его и все /и опять мы терпилы /
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25.10.2020 12:46 Ответить
Пацан шел к успеху,не фартануло
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25.10.2020 12:58 Ответить
чудак был изрядно пьян, дурных мыслей не держал в голове, просто, захотелось писать
видать сильно захотелось, а доступных туалетов там нет
где смог, там и пописал
это не повод для отчисления, админ штраф
ему надо в суд подать и суд его восстановит, т.к. не в админкодексе такой статьи
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25.10.2020 15:06 Ответить
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