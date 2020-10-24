Студент Борисенко, осквернивший мемориал Небесной сотни, отчислен из университета, - Геращенко

Студент Илларион Борисенко, осквернивший мемориал Небесной сотни в Киеве, отчислен из Государственного университета телекоммуникаций.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Студент Борисенко И. О., тот самый, что осквернил памятник Героям Небесной сотни, справив на него нужду, приказом ректора Государственного Университета Телекоммуникаций Владимира Толубко - номер 03-88 ст. от 23.10.2020, отчислен из Университета", - написал Геращенко.

Напомним, ночью 22 октября на спецлинию 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграмм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

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Вскоре злоумышленника задержали. Источники Цензор.НЕТ в столичной полиции озвучили его имя и паспортные данные. Это 21-летний житель Донецка, в Киеве он учится в Государственном университете телекоммуникаций.

Хулиган объясняет свои действия тем, что был пьян.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко попросил руководство вуза, в котором учится нарушитель, "принять меры дисциплинарного взыскания".

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