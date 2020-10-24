Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз

Полиграфические предприятия вынуждены оперативно печатать миллионы "опросников Зеленского", что срывает печать избирательных бюллетеней на 25 октября.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", председатель Харьковской территориальной организации партии Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.

Депутат заявила, что харьковское предприятие "Глобус" из-за авральный режим работы ошибочно напечатала двойной тираж одних и тех же бюллетеней.

"Вопреки нормам Конституции и Избирательного кодекса Зеленский инициировал проведение опроса граждан в день выборов - 25 октября. Организация его проведения осуществляется в авральном режиме. Для печати опросников была вовлечена в Харькове фабрика "Глобус", которая является одним из крупнейших полиграфических предприятий Украины и неоднократно осуществляла печать избирательных бюллетеней для выборов всех уровней", - написала Фриз.

"По состоянию на сейчас сложилась ситуация, когда несмотря на значительные производственные мощности фабрики печать избирательных бюллетеней оказалась под угрозой, а с уже напечатанными происходят "странные" метаморфозы. В частности, на одной из ТИК мы имеем двойную печать бюллетеней одного образца, общим тиражом - 3 000, которые нужно утилизировать", - отмечает народный депутат.

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Фриз пишет, что по словам работников фабрики предприятие осуществило печать всего объема опросников, необходимого для проведения опроса по всей стране. "А это десятки миллионов экземпляров. Перегрузка производства привело к превышению сроков печати, ошибок в пересчете и упаковке бюллетеней. В результате, участковые избирательные комиссии недополучили значительное количество избирательных документов", - отметила Фриз.

По ее словам, проведение выборов на некоторых участках может оказаться под угрозой или начаться не вовремя.

"Европейская Солидарность" в Харьковской области обращается по этому случаю в Комитет избирателей Украины и Гражданской сети ОПОРА", - сообщила Фриз.

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