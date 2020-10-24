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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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опрос (2618) Харьков (6510) Фриз (202) Европейская Солидарность (997)

Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Из-за авральной печати

Полиграфические предприятия вынуждены оперативно печатать миллионы "опросников Зеленского", что срывает печать избирательных бюллетеней на 25 октября.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", председатель Харьковской территориальной организации партии Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.

Депутат заявила, что харьковское предприятие "Глобус" из-за авральный режим работы ошибочно напечатала двойной тираж одних и тех же бюллетеней.

"Вопреки нормам Конституции и Избирательного кодекса Зеленский инициировал проведение опроса граждан в день выборов - 25 октября. Организация его проведения осуществляется в авральном режиме. Для печати опросников была вовлечена в Харькове фабрика "Глобус", которая является одним из крупнейших полиграфических предприятий Украины и неоднократно осуществляла печать избирательных бюллетеней для выборов всех уровней", - написала Фриз.

"По состоянию на сейчас сложилась ситуация, когда несмотря на значительные производственные мощности фабрики печать избирательных бюллетеней оказалась под угрозой, а с уже напечатанными происходят "странные" метаморфозы. В частности, на одной из ТИК мы имеем двойную печать бюллетеней одного образца, общим тиражом - 3 000, которые нужно утилизировать", - отмечает народный депутат.

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Фриз пишет, что по словам работников фабрики предприятие осуществило печать всего объема опросников, необходимого для проведения опроса по всей стране. "А это десятки миллионов экземпляров. Перегрузка производства привело к превышению сроков печати, ошибок в пересчете и упаковке бюллетеней. В результате, участковые избирательные комиссии недополучили значительное количество избирательных документов", - отметила Фриз.

По ее словам, проведение выборов на некоторых участках может оказаться под угрозой или начаться не вовремя.

"Европейская Солидарность" в Харьковской области обращается по этому случаю в Комитет избирателей Украины и Гражданской сети ОПОРА", - сообщила Фриз.

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Из-за авральной печати опросников Зеленского под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз 01
Из-за авральной печати опросников Зеленского под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз 02

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+24
Двойной тираж это для фальсификаций а не "по ошибке"! Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз - Цензор.НЕТ 9246
Вот же непонятливая пани депутат Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз - Цензор.НЕТ 1466
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24.10.2020 17:03
+17
Кто-то очень серьезно подставил туповатого Зелю.
За этот "опрос" он еще будет отвечать в суде!
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24.10.2020 17:09
+17
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 7751
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24.10.2020 17:51
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До бюджету опитування додється нічна зміна друку з доплатами робітникам
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24.10.2020 17:02 Ответить
шо там вони оцінку дали 103 млн ? уявіть скільки насправді...
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24.10.2020 17:03 Ответить
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 7751
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24.10.2020 17:51 Ответить
Сывый мерен
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24.10.2020 18:57 Ответить
Що ж ти граматику "узкаго язика" скурив?
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24.10.2020 19:46 Ответить
Любит Наш Народ
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24.10.2020 19:47 Ответить
Ожидаемо
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24.10.2020 17:02 Ответить
Двойной тираж это для фальсификаций а не "по ошибке"! Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз - Цензор.НЕТ 9246
Вот же непонятливая пани депутат Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз - Цензор.НЕТ 1466
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24.10.2020 17:03 Ответить
именно. Зачем покупать за 1000 грн. голос какого-нибудь дурачка если за 100 гривен можна купить целую пачку свеженапечатаных бюллетеней. И "голосуй" как хош)
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24.10.2020 17:41 Ответить
Очевидно двійний друк - це надруковано з двох сторін бюлетеню однаковий текст.
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24.10.2020 17:42 Ответить
Ні. Двійний ТИРАЖ, а не двійний друк.
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24.10.2020 17:50 Ответить
Кто-то очень серьезно подставил туповатого Зелю.
За этот "опрос" он еще будет отвечать в суде!
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24.10.2020 17:09 Ответить
После Ледовой Арены в Мариуполе уже не страшно.
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24.10.2020 17:10 Ответить
Вiдклав личину? Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 5917
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24.10.2020 17:22 Ответить
Заложив капсулу нащадкам.
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24.10.2020 17:24 Ответить
SURE... не донес.
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24.10.2020 17:26 Ответить
потому что сюр.
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24.10.2020 17:27 Ответить
не, - СУРовы.е.бу.дни
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24.10.2020 17:29 Ответить
Тот поставляет Зеленского хочет загнать его в угол и сделать из него такого маленького ***** для которого потеря власти будет означать потерю свободы или даже жизни!
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24.10.2020 17:11 Ответить
Давайте замутим иск к Зеле от форумчан?
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24.10.2020 17:27 Ответить
А почему 5 миллионов бюллетеней? У нас что 5 миллионов граждан? Или в опросе зеленского только избранные участвуют?!
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24.10.2020 17:10 Ответить
Где 5 млн., Карл?
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24.10.2020 17:13 Ответить
Слуги обещали только 5./
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24.10.2020 18:23 Ответить
https://m.censor.net/ru/news/3224858/anketa_na_oprose_zelenskogo_budet_imitirovat_byulleten_sluga_naroda_mokan

Вот здесь
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24.10.2020 19:21 Ответить
Так хтось відслідкував фінансування афери Зеленського ?
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24.10.2020 17:12 Ответить
Детективное агентство Кролл отследило, когда бенины махинации по миру расследовало Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 6094
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24.10.2020 17:41 Ответить
Вот так происходит распад государства,может Мацква чипом регулирует нашего Главнокомандующего?
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24.10.2020 17:12 Ответить
Чип на машине Давида пока только нашли.
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24.10.2020 17:15 Ответить
Это чип установили в самолёте Медведчука,когда Главнокомандующий возвращался с Омана. Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз - Цензор.НЕТ 5526
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24.10.2020 17:15 Ответить
і тут напаскудило.
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24.10.2020 17:14 Ответить
Срыв выборов - это уже солидная статья.
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24.10.2020 17:16 Ответить
Представляете,после опроса в Украине не будет КОРРУПЦИИ Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз - Цензор.НЕТ 5041..украинцы Вы верите?
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24.10.2020 17:18 Ответить
Ага верим ещё верим в русалок леших и домовых ну и что ***** хочет мира! Кто сейчас мешает судам садить за корупцию на 15 лет? Тоже не мало!
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24.10.2020 17:20 Ответить
"За что Зеленский ни возьмётся
Всё превращается в говно...
А если за говно берётся
То просто тратит меньше сил...". (почти "белый" стих).
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24.10.2020 17:21 Ответить
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 3157
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24.10.2020 17:21 Ответить
вы большего хотите от веселого хапа?
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24.10.2020 17:24 Ответить
Вы ничего не понимаете, решается судьба народа домбасса, если не будет СЭЗ (а это желает вся Украина) то они умрут с голоду и перестанут кормить пол европы вместе с украинцами
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24.10.2020 17:22 Ответить
К кому вы обращаетесь? оно ничего не слышитЧерез авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 555Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 1432
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24.10.2020 17:22 Ответить
"...необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее!"
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24.10.2020 17:23 Ответить
Шикарно! Но здесь не тот контингент, шоб заценил...
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24.10.2020 17:29 Ответить
шикарно один рыг выпал из окна, - а тоже любил потролить на предмет "а шо вы нам сделаете".
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24.10.2020 17:36 Ответить
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 9906
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24.10.2020 17:23 Ответить
Підготовка до масових фальсифікацій чи вказівка по пріоритетах з гори? Піар ЗЕ! головний, а вибори - на другому плані?
Але головне: ніякого контролю за підрахунком результатів опитуванні "імені найвеличнішого" не буде, тому всі канали озвучать саме те, що вже вирішили в ОПі д'Єрмак та інші. А шоу опитування так і лишиться дешевим піаром та черговою передвиборчою маніпуляцією.
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24.10.2020 17:25 Ответить
самоцель - наэлектризовать народ к гражданскому противостоянию.
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24.10.2020 17:28 Ответить
Это как с конституцией у кацапов, ее уже приняли, а через 3 месяца сделали опрос, типа народ решил
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24.10.2020 17:29 Ответить
А, значит, зрады не будет. Слава Богу!
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24.10.2020 17:31 Ответить
По ідеї бюлетні вже повинні їхати у ТВК, щоб роздаватись у ДВК... Як завжди приїдуть у свинячий голос і будуть ставити печатку до самого ранку, а потім задрочені і сонні цілий день будуть на дільниці. Як буде вестись підрахунок вже відомо...
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24.10.2020 17:28 Ответить
бубин некоституционный опрос ставит под сомененение результат выборов.
оно к среде проснется може шо и вспомнт - ленке бубе в ухо "бу" не нужно...
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24.10.2020 17:29 Ответить
тю, сприсне, предоставит заготовленную ( с детства) справку на вменяемость- НЕ...
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24.10.2020 17:32 Ответить
Господа, вы разве не чувствуете, что демократия у нас уже закончилась? Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 2025
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24.10.2020 17:30 Ответить
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 6404
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24.10.2020 17:31 Ответить
Нам квартальные мультики - уже поперек горла, досить.
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24.10.2020 17:33 Ответить
а у тих хто на 20 років старіший які були мультики у дитинстві? про них ви нічого не хочете дізнатися Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 437
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24.10.2020 18:08 Ответить
до нападения раши на крым
наша раша казалсь нам чем-то смешным
а оказалось что тот сериал
дебильную сущность росиян показал

а позже смеялись с квартала, да, да!
а но после прозрели - все это байда!
за куклою Зе откровенно тупой
стоит карабас управляя рукой

Сейчас, не смешон не квартал и не раша
что-то стало со мной иль свободою нашей?
не кривляется больше на сцене паяц
он теперь преЗЕдент.. иль гундосящий кац?
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24.10.2020 18:09 Ответить
Вот гаденыш мелкий! Деньги некуда девать? Окажи благотворительную помощь больницам в виде кислородных концентраторов, или онкобольным детям, или военным купи элементарные тепловизоры. Слуги знают, что нужно бойцам, они только оттуда. И нечего трынькать народные копейки на всякие глупости!
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24.10.2020 17:37 Ответить
Ога, оно удавится... Шо вы хотели, если не стеснятся на людях - давится фастфудовскими беляшами с кошачьей начинкой , как с голодного края.
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24.10.2020 17:41 Ответить
типо , корм для котиков.
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24.10.2020 17:41 Ответить
купи беляш с шаурмой и собири котенка со щенком?
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24.10.2020 18:10 Ответить
идите на выборы - все хотят знать чем страна дышит
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24.10.2020 17:41 Ответить
им разве срам не добалды?
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 4894
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24.10.2020 17:48 Ответить
Хтось вас часто спамить.
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24.10.2020 19:21 Ответить
У ЗЕбилоидов все через сраку. Скоты тупорылые
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24.10.2020 17:43 Ответить
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 4291
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24.10.2020 17:47 Ответить
Панове порохоботы в комментах, хоть ударьте "членом по роялю", а опросу таки быть! Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 6906 Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 3005
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24.10.2020 18:12 Ответить
Одним дурням дали забавку, а іншим дурням загадали її відібрати.
І чим дурні одне від одного відрізняються...
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24.10.2020 18:17 Ответить
Яку тільки дурню не вигадають заради піару. А наче відповідальними політиками виглядали...
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24.10.2020 18:15 Ответить
ви теж за адекватного раніше виглядали.
допоки не озебілились
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24.10.2020 18:25 Ответить
На вашому фоні будь-хто виглядає адевкватним.
P.S. Так піде чи ще далі послати?
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24.10.2020 18:48 Ответить
У вас посилалка не відросла.
Теж мені... Помовчали би. Свиня неблагодарна.
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24.10.2020 19:21 Ответить
Не хрюкай так багато, забанять.)))
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24.10.2020 19:29 Ответить
Мене ?
Чудний ти...
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24.10.2020 19:30 Ответить
печать всего объема опросников, необходимого для проведения опроса по всей стране. "А это десятки миллионов экземпляров. """

"Слуги" ж говорили, что всего 5млн
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24.10.2020 18:18 Ответить
Бюллетени давно прошиты, заверены печатями и лежат в сейфах ДВК под охраной полиции.
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24.10.2020 19:04 Ответить
Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз - Цензор.НЕТ 215
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24.10.2020 19:09 Ответить
клоун зі стажем виходить на арену )))
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24.10.2020 21:10 Ответить
Браво зеледолбикам !!!
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24.10.2020 19:18 Ответить
Да не волнуйтесь за бюллетени. Если вбросов не будет, то явка будет 35-40%.. На всех хватит.
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24.10.2020 19:29 Ответить
Фриз знатная выдумщица затейница изобретательница. Стоит очередному Андерсену из "Европейской Солидарносьти" озвучить свои тезисы, как мухи тут же падают от страха замертво на землю с блiзрастущiх дерев та кущiв.
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24.10.2020 21:37 Ответить
Избирательные бюллетени сегодня завезены на все 30 с лишним тысяч участков, приняты по акту председателем и секретарем ДВК и лежат в сейфах под печатью
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24.10.2020 22:54 Ответить
Этот опрос проводит фсб а пианист просто выполняет приказы кремлевского ***** !
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25.10.2020 08:17 Ответить
 
 