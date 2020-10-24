Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Полиграфические предприятия вынуждены оперативно печатать миллионы "опросников Зеленского", что срывает печать избирательных бюллетеней на 25 октября.
Об этом сообщила в Facebook народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", председатель Харьковской территориальной организации партии Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.
Депутат заявила, что харьковское предприятие "Глобус" из-за авральный режим работы ошибочно напечатала двойной тираж одних и тех же бюллетеней.
"Вопреки нормам Конституции и Избирательного кодекса Зеленский инициировал проведение опроса граждан в день выборов - 25 октября. Организация его проведения осуществляется в авральном режиме. Для печати опросников была вовлечена в Харькове фабрика "Глобус", которая является одним из крупнейших полиграфических предприятий Украины и неоднократно осуществляла печать избирательных бюллетеней для выборов всех уровней", - написала Фриз.
"По состоянию на сейчас сложилась ситуация, когда несмотря на значительные производственные мощности фабрики печать избирательных бюллетеней оказалась под угрозой, а с уже напечатанными происходят "странные" метаморфозы. В частности, на одной из ТИК мы имеем двойную печать бюллетеней одного образца, общим тиражом - 3 000, которые нужно утилизировать", - отмечает народный депутат.
Фриз пишет, что по словам работников фабрики предприятие осуществило печать всего объема опросников, необходимого для проведения опроса по всей стране. "А это десятки миллионов экземпляров. Перегрузка производства привело к превышению сроков печати, ошибок в пересчете и упаковке бюллетеней. В результате, участковые избирательные комиссии недополучили значительное количество избирательных документов", - отметила Фриз.
По ее словам, проведение выборов на некоторых участках может оказаться под угрозой или начаться не вовремя.
"Европейская Солидарность" в Харьковской области обращается по этому случаю в Комитет избирателей Украины и Гражданской сети ОПОРА", - сообщила Фриз.
Пожалуйста, подождите...
Вот же непонятливая пани депутат
За этот "опрос" он еще будет отвечать в суде!
Вот здесь
Всё превращается в говно...
А если за говно берётся
То просто тратит меньше сил...". (почти "белый" стих).
Але головне: ніякого контролю за підрахунком результатів опитуванні "імені найвеличнішого" не буде, тому всі канали озвучать саме те, що вже вирішили в ОПі д'Єрмак та інші. А шоу опитування так і лишиться дешевим піаром та черговою передвиборчою маніпуляцією.
оно к среде проснется може шо и вспомнт - ленке бубе в ухо "бу" не нужно...
наша раша казалсь нам чем-то смешным
а оказалось что тот сериал
дебильную сущность росиян показал
а позже смеялись с квартала, да, да!
а но после прозрели - все это байда!
за куклою Зе откровенно тупой
стоит карабас управляя рукой
Сейчас, не смешон не квартал и не раша
что-то стало со мной иль свободою нашей?
не кривляется больше на сцене паяц
он теперь преЗЕдент.. иль гундосящий кац?
І чим дурні одне від одного відрізняються...
допоки не озебілились
P.S. Так піде чи ще далі послати?
Теж мені... Помовчали би. Свиня неблагодарна.
Чудний ти...
"Слуги" ж говорили, что всего 5млн