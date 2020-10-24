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АЭС (479) Энергоатом (377) атомная энергетика (280) Галущенко (174)

"Энергоатому" необходимо более 11 млрд грн и десятки лет на безопасную остановку одного энергоблока АЭС

Новости Цензор.НЕТ Экономика Технологии

НАЭК "Энергоатом" оценивает сумму затрат на вывод из эксплуатации энергоблоков типа ВВЭР-440 в сумме $300 млн на один блок, а блоков ВВЭР-1000 - $400 млн; ожидается, что процесс снятия с эксплуатации будет продолжаться десятки лет.

Об этом 19 октября во время online-встречи по проблемам и перспективам развития атомной энергетики, организованной Energy Club, сообщил вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По нашим оценкам, первыми блоками, которые должны быть выведены из эксплуатации, - это два блока на Ривненской станции, это ВВЭР-440. Стоимость вывода такого блока (это оценочная цифра) где-то около $300 млн. Если мы говорим о ВВЭР-1000 - это где-то около $400 млн", - сказал он.

По словам Галущенко, процесс вывода из эксплуатации атомных энергоблоков длиться десятками лет, в течение этого периода компания должна зарабатывать средства для финансирования этих расходов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы отстояли возможность продавать на рынке 50% атомной генерации, - вице-президент "Энергоатома" Галущенко

Напомним, за все годы эксплуатации АЭС в Фонд вывода из эксплуатации блоков атомных электростанций Украина не накопила средства для вывода по крайней мере одного из пятнадцати действующих блоков. В фонде сейчас есть около 200 млн долларов.
По данным Министерства энергетики, цена в 57 копеек за 1 кВт * ч, по которой энергогенерирующая компания "Энергоатом" реализует 85% производимой электроэнергии, не включает стоимость покрытия вывода из эксплуатации блоков атомных электростанций.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+14
ти дебіл????? АЕС і є самою дешевою. Собівартість - 30 коп. за кВ. І будь-які сонячні панелі навіть близько не стояли з такою собівартістю.
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24.10.2020 18:06
+14
А тому, що навіть зараз Енергоатом збитковий!!! Лише вдумайся в це!!!! Всі підприємства олігархів тирять електроенергію. Хтось же має отримати збиток в кінці. Ну ось . ..
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24.10.2020 18:08
+10
У "зеленой энергетики" ахметки деньги заберут. или у пети, который крышивал этот хитросделанный "бизнес".
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24.10.2020 18:02
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Подгорает, кацапчик?
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24.10.2020 18:53 Ответить
Дякую, пореготав про "вбудовану можливість".
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24.10.2020 18:46 Ответить
"Енергоатому" необхідно понад 11 млрд грн і десятки років на безпечну зупинку одного енергоблоку АЕС - Цензор.НЕТ 1010
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24.10.2020 18:48 Ответить
1272 боеголовки с ракетных комплексов СС-18 и новейших твердотопливных комплексов
СС24.
2278 единиц тактического ЯО. (точное количество единиц изделий не известно).

Взамен на бессрочную поставку твэлов , убирание ядерных отходов и территориальную целостность Украины .
И где теперь этот крадий кравчук (укравший 330 кораблей Черноморского пароходства)и гармонист полигона Байрам-Али (Ленинск 7) "красный директор" , убивший всю промышленность в Украине.
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24.10.2020 18:51 Ответить
Їх обслуговувати потрібно було. А обслуговували лише в рашці.
Хоча згоден, що закатати в асфальт. Не думаю, що там велика технологічність в обслуговуванні була.
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24.10.2020 18:52 Ответить
Реальну цінність має лише сам заряд, а не засоби доставки. Без атомних електростанцій терористи не можуть виготовити ядерні пристрої. Можна було зняти комплекси з чергування а заряди зберігати "на всякий випадок". Випадок настав, але останній заряд "дуже вчасно" злив Яник. Тепер йому спокійно в Ростові...
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24.10.2020 18:59 Ответить
А как же Ким обслуживает в такой нищей стране 15 ядерных боеголовок .

https://www.youtube.com/watch?v=4LDSstITVWw
Военный парад в Пхеньяне в честь 75-летия Трудовой партии Кореи. см . с 13.13 мин. Нищая Сев. Корея с 13 ед. ЯО и 2-мя водородными бомбами .10 .10. 2020 г.
Ночные полеты истребителей су 27 , Ни один не упал .Ударные беспилотники и т . д. Современная Армия .
Новейшие системы РСЗО и баллистические ракеты " Хвасон 14 -15" с тремы голвами ЯО на 11-ти осных платформах МАЗ с дальностью полета 13 000 км.
Стратегические ракеты на строящуюся атомную подводную лодку -3 ед.""Пуккыксон" - Полярная Звезда.А , что в Украине сделали полезного за 30 лет для оснащения Украинской Армии успешные бизнесмены от умножителей на "о" )вопрос( конечно интересный !
Кроме сдачи ЯО ? И подписания Будапештского Меморандума от 05.12. 1994 года.

"Енергоатому" необхідно понад 11 млрд грн і десятки років на безпечну зупинку одного енергоблоку АЕС - Цензор.НЕТ 7678
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24.10.2020 19:10 Ответить
зе-мрази давно ходят кругами чтобы уничтожить атомную энергетику по заданию паРашестана...
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24.10.2020 18:49 Ответить
...мабуть у світі не має покоління народу, котрі практично народилися з країною, мали з країною дітячи роки, приймали участь у розквіті країни, бачили занепад країни, та помруть разом з країною.. Ізраїль та кочевніки на верблюдах зробили свої країни з пустелі - нащадки творців зробили з країни пустелю...Жесть...
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24.10.2020 19:20 Ответить
Дэнги давай!
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24.10.2020 19:29 Ответить
Давай дэнги тебе говорю!
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24.10.2020 20:16 Ответить
Кацапы рядом с каждой АЭС строят АЭС-2. А старые реакторы может и 100 лет будут демонтировать. У нас, как понял, речь о новых вообще не стоит?
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24.10.2020 19:29 Ответить
Вони ж договорилися з Вестенхаусом. Чи знову збрехали..
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24.10.2020 19:59 Ответить
Галущенко явно дешевле будет уволить и отослать обратно в расею-матушку.
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24.10.2020 23:16 Ответить
c 2000 года в цену киловата електроенергии заложень 1 копейка для постройки нового реактора АЭС, но видимо за 20лет его разворовали
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25.10.2020 02:00 Ответить
Кого нужно пристрелить, чтобы эти гниды отстали от атомной энергетики и не мешали ей работать?
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25.10.2020 03:51 Ответить
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