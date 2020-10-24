"Энергоатому" необходимо более 11 млрд грн и десятки лет на безопасную остановку одного энергоблока АЭС
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НАЭК "Энергоатом" оценивает сумму затрат на вывод из эксплуатации энергоблоков типа ВВЭР-440 в сумме $300 млн на один блок, а блоков ВВЭР-1000 - $400 млн; ожидается, что процесс снятия с эксплуатации будет продолжаться десятки лет.
Об этом 19 октября во время online-встречи по проблемам и перспективам развития атомной энергетики, организованной Energy Club, сообщил вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.
"По нашим оценкам, первыми блоками, которые должны быть выведены из эксплуатации, - это два блока на Ривненской станции, это ВВЭР-440. Стоимость вывода такого блока (это оценочная цифра) где-то около $300 млн. Если мы говорим о ВВЭР-1000 - это где-то около $400 млн", - сказал он.
По словам Галущенко, процесс вывода из эксплуатации атомных энергоблоков длиться десятками лет, в течение этого периода компания должна зарабатывать средства для финансирования этих расходов.
Напомним, за все годы эксплуатации АЭС в Фонд вывода из эксплуатации блоков атомных электростанций Украина не накопила средства для вывода по крайней мере одного из пятнадцати действующих блоков. В фонде сейчас есть около 200 млн долларов.
По данным Министерства энергетики, цена в 57 копеек за 1 кВт * ч, по которой энергогенерирующая компания "Энергоатом" реализует 85% производимой электроэнергии, не включает стоимость покрытия вывода из эксплуатации блоков атомных электростанций.
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СС24.
2278 единиц тактического ЯО. (точное количество единиц изделий не известно).
Взамен на бессрочную поставку твэлов , убирание ядерных отходов и территориальную целостность Украины .
И где теперь этот крадий кравчук (укравший 330 кораблей Черноморского пароходства)и гармонист полигона Байрам-Али (Ленинск 7) "красный директор" , убивший всю промышленность в Украине.
Хоча згоден, що закатати в асфальт. Не думаю, що там велика технологічність в обслуговуванні була.
https://www.youtube.com/watch?v=4LDSstITVWw
Военный парад в Пхеньяне в честь 75-летия Трудовой партии Кореи. см . с 13.13 мин. Нищая Сев. Корея с 13 ед. ЯО и 2-мя водородными бомбами .10 .10. 2020 г.
Ночные полеты истребителей су 27 , Ни один не упал .Ударные беспилотники и т . д. Современная Армия .
Новейшие системы РСЗО и баллистические ракеты " Хвасон 14 -15" с тремы голвами ЯО на 11-ти осных платформах МАЗ с дальностью полета 13 000 км.
Стратегические ракеты на строящуюся атомную подводную лодку -3 ед.""Пуккыксон" - Полярная Звезда.А , что в Украине сделали полезного за 30 лет для оснащения Украинской Армии успешные бизнесмены от умножителей на "о" )вопрос( конечно интересный !
Кроме сдачи ЯО ? И подписания Будапештского Меморандума от 05.12. 1994 года.