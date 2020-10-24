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Наемники РФ дважды открывали провокационный огонь из стрелкового оружия возле Шумов, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ дважды открывали провокационный огонь из стрелкового оружия возле Шумов, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 24 октября, в зоне проведения ООС зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Недалеко от населенного пункта Шумы враг дважды провоцировал наших воинов неприцельными выстрелами из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Ответный огонь украинские защитники не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Также, военнослужащие Вооруженных Сил вместе с пожарными ГСЧС ликвидировали очаги пожаров близ населенного пункта Лопаскино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Леонов заявил, что никакой "тишины" на фронте нет: "По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно!"

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 23 октября, российско-оккупационные войска дважды нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы. Враг открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. А в районе Катериновки противник задействовал подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Боевых потерь и ранений среди наших защитников не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 47 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 811 транспортных средств и 4 204 человека. Были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Также читайте: "Слуга народа" Фролов о поездке на Донбасс: "Зафиксировали огромное количество проблем, которые нужно решать"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
А як скоротить на десятки тисяч, то ще міцнішою стане. Десь, як в 2013, при януковочі.
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24.10.2020 18:18
+8
Ни в коем случае не стрелять в ответ. Правда, ЗЕбилы?
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24.10.2020 18:12
+6
Вам терористи повідомляють, що вони відкрили " провокаційний" вогонь, чи ви за власною ініціативою шукаєте виправдання свідомому зриву перемир'я "тойстороной"?
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24.10.2020 18:16
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Ни в коем случае не стрелять в ответ. Правда, ЗЕбилы?
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24.10.2020 18:12 Ответить
так.
це демонструє міць нашої армії
вона ніколи не була такою сильною - лише при ЗЕ !
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24.10.2020 18:16 Ответить
А як скоротить на десятки тисяч, то ще міцнішою стане. Десь, як в 2013, при януковочі.
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24.10.2020 18:18 Ответить
Касапоголовые как всегда.. и судя по всему - на всегда..
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24.10.2020 18:16 Ответить
теперь буба задержку субсидий с пенсиями устроит провокаторам?
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24.10.2020 18:16 Ответить
Он им свободную экономическую зону устроит - свобода контрабанде и никаких налогов.
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24.10.2020 18:51 Ответить
и министра контрабаса лично назначит...
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24.10.2020 18:55 Ответить
Вам терористи повідомляють, що вони відкрили " провокаційний" вогонь, чи ви за власною ініціативою шукаєте виправдання свідомому зриву перемир'я "тойстороной"?
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24.10.2020 18:16 Ответить
они просто хотят инспекцию. ничего опасного или провокационного нет
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24.10.2020 18:17 Ответить
Таки точно провлкаційний? Блін, от до зеленого "миру" все було зрозуміло: постріли у наш бік - загроза життю військових. По рібно подав ти джерела небезпеки для збереження їхнього життя і здоров'я. Тепер є вогонь провокативних, не прицільний, одинокий, не серйозний і тоиюму подібне. Цікаво, де і в яких нормативних документах можна дізнатися про критерії класифікації ворожого вогню?
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24.10.2020 18:19 Ответить
Один идиот подписал, а второй продолжил «имплиментацию»... лять...
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24.10.2020 18:20 Ответить
слyгей не задело - же куда ж мы паны бе з их..
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24.10.2020 18:25 Ответить
цікаво в якій бригаді гостювали дубінский з бужанським під час вояжу слуг хитрого народу на передову?
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24.10.2020 18:27 Ответить
вроде и просыпаться пора - експеримемт с клоунами привел к отрицательному результату.....
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24.10.2020 18:31 Ответить
Я так понимаю, чтобы штаб ООС начал выдвать правду, вдоль траншей слуг народа надо к столбам привязать.
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24.10.2020 18:50 Ответить
Найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 71
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24.10.2020 18:51 Ответить
Шото запутали зовсім.
То «рєжим тішини» нарушають, то «прєкращєния огня»...
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24.10.2020 19:00 Ответить
може все таки "перестать стрелять" заменить на "тварей убивать"?
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24.10.2020 19:14 Ответить
«Во всем виновата Россия!
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир.. https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg ... https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg ...
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. https://uploads.di


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24.10.2020 23:50 Ответить
 
 