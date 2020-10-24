Наемники РФ дважды открывали провокационный огонь из стрелкового оружия возле Шумов, - пресс-центр ОС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
С начала текущих суток, 24 октября, в зоне проведения ООС зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Недалеко от населенного пункта Шумы враг дважды провоцировал наших воинов неприцельными выстрелами из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Ответный огонь украинские защитники не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.
Также, военнослужащие Вооруженных Сил вместе с пожарными ГСЧС ликвидировали очаги пожаров близ населенного пункта Лопаскино.
ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ
За прошедшие сутки, 23 октября, российско-оккупационные войска дважды нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы. Враг открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. А в районе Катериновки противник задействовал подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Боевых потерь и ранений среди наших защитников не было.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 47 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 811 транспортных средств и 4 204 человека. Были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.
Пожалуйста, подождите...
це демонструє міць нашої армії
вона ніколи не була такою сильною - лише при ЗЕ !
То «рєжим тішини» нарушають, то «прєкращєния огня»...
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир.. https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg ... https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg ...
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