На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Беларуси, как и каждую субботу, 24 октября прошел женский марш. По данным некоторых местных изданий, на улицы могли выйти до пяти тысяч человек.

Путь участниц марша проходил через проспект Независимости и площадь Победы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время. Женщины скандировали "Пошел вон, ты и твой ОМОН" и "Забастовка".

Сообщается о задержании двух участниц мероприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры нормандской четверки должны определить, где будет встречаться ТКГ вместо Минска, - Резников









Также читайте: Лукашенко отменил провластный "супермитинг" в Минске, в регионах его бойкотировали

Также на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку действующей власти. На него собралось не более 20 человек, сообщает "Наша Ніва".

Акции прошли в в других городах. Например, в Гродно.

Читайте также: Россия может ввести войска в Беларусь после 1 ноября, - Данилов