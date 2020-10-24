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На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В столице Беларуси, как и каждую субботу, 24 октября прошел женский марш. По данным некоторых местных изданий, на улицы могли выйти до пяти тысяч человек.
Путь участниц марша проходил через проспект Независимости и площадь Победы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время. Женщины скандировали "Пошел вон, ты и твой ОМОН" и "Забастовка".
Сообщается о задержании двух участниц мероприятия.
Также на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку действующей власти. На него собралось не более 20 человек, сообщает "Наша Ніва".
Акции прошли в в других городах. Например, в Гродно.
Топ комментарии
+59 Gennadiy Hrenov
показать весь комментарий24.10.2020 18:44
+42 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий24.10.2020 18:46
+30 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий24.10.2020 18:48
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https://www.youtube.com/watch?v=bIB8Php2DEg
В ДТП под Луганском погиб командир батальона «Призрак» Алексей Марков («Добрый»).
Взагалі-то: самоліквідувався очільник бандформування "Прізрак", що є бойовим крилом терористичної організації "лнр".
Терористи не гинуть, їх або ліквідують, або вони самоліквідуються.
Коммуняки конченые упоротые с красными тряпками...и это весь их потенциал красножопых
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Что касаемо нас...сколько раз можно повторять, что должна быть не декоммузация, а декацапизация !!!!!
https://glavred.info/ua/world/v-minske-siloviki-povyazali-uchastnic-zhenskogo-marsha-novini-svitu-10215140.html
А я здесь на видео и фото больше 200 не вижу. Похоже там правы насчет 200.
Безыменный автор статьи то еще брехло циничное.