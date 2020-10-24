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На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В столице Беларуси, как и каждую субботу, 24 октября прошел женский марш. По данным некоторых местных изданий, на улицы могли выйти до пяти тысяч человек.

Путь участниц марша проходил через проспект Независимости и площадь Победы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время. Женщины скандировали "Пошел вон, ты и твой ОМОН" и "Забастовка".

Сообщается о задержании двух участниц мероприятия.

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На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 01
На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 02
На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 03
На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 04

Также читайте: Лукашенко отменил провластный "супермитинг" в Минске, в регионах его бойкотировали

Также на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку действующей власти. На него собралось не более 20 человек, сообщает "Наша Ніва".

На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 05

Акции прошли в в других городах. Например, в Гродно.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+59
20, но не тысяч На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 - Цензор.НЕТ 6766
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24.10.2020 18:44
+42
Пани Ксения, 20 штук. На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 - Цензор.НЕТ 5932
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24.10.2020 18:46
+30
ОК, голов. На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 - Цензор.НЕТ 2182
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24.10.2020 18:48
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Марш гигиенических прокладок!)))
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24.10.2020 19:40 Ответить
Девушки красивые , Таракан рискует их всех лишится , расхватают их богатые мужики со всего мира . У китайцев женщин не хватает , арабы не прочь На жіночий марш у Мінську вийшли до п'яти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20 - Цензор.НЕТ 8865 На жіночий марш у Мінську вийшли до п'яти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20 - Цензор.НЕТ 8865 На жіночий марш у Мінську вийшли до п'яти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20 - Цензор.НЕТ 8865
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24.10.2020 19:57 Ответить
чернильниц не жалко
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24.10.2020 21:03 Ответить
Сябри,ви все просрали...
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24.10.2020 20:07 Ответить
Не сябар ты нам. А в Беларуси всё только начинается
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24.10.2020 21:08 Ответить
Прапор у руки На жіночий марш у Мінську вийшли до п'яти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20 - Цензор.НЕТ 6876 На жіночий марш у Мінську вийшли до п'яти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20 - Цензор.НЕТ 2342
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24.10.2020 22:32 Ответить
Vot eti s Belorus?Tut na belorus jazyke oni pojut da?

https://www.youtube.com/watch?v=bIB8Php2DEg
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25.10.2020 00:39 Ответить
20 poklonikov samozvanca eto mnogo sto govorit.
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24.10.2020 20:18 Ответить
Та то було 20 провокаторів від опозиції, щоб підставити Лукашенка. Їм добре заплатили, щоб вони взяли в руки ті червоні фашистські тряпки.
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24.10.2020 22:37 Ответить
Частина червоносраких совкодрочерів натягла на голови "пілотки" - значить справа накривається звіздою.
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24.10.2020 20:19 Ответить
На жіночий марш у Мінську вийшли до п'яти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20 - Цензор.НЕТ 5710 На жіночий марш у Мінську вийшли до п'яти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20 - Цензор.НЕТ 671
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24.10.2020 20:22 Ответить
Было замечено с десяток краснозадых тварей с серпом и кувалдой...
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24.10.2020 20:36 Ответить
слыхали новость?
В ДТП под Луганском погиб командир батальона «Призрак» Алексей Марков («Добрый»).
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24.10.2020 21:00 Ответить
Хто-хто? )))
Взагалі-то: самоліквідувався очільник бандформування "Прізрак", що є бойовим крилом терористичної організації "лнр".

Терористи не гинуть, їх або ліквідують, або вони самоліквідуються.
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24.10.2020 21:44 Ответить
Не похожи они на согнанных лукой эти 20 шт...больше похоже на будущих отметеленных омоном, чтобы не путались под ногами ))))
Коммуняки конченые упоротые с красными тряпками...и это весь их потенциал красножопых На жіночий марш у Мінську вийшли до п'яти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20 - Цензор.НЕТ 2089
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Что касаемо нас...сколько раз можно повторять, что должна быть не декоммузация, а декацапизация !!!!!
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24.10.2020 22:03 Ответить
"Пошел вон, ты и твой ОМОН". Ну и культура в этих женщин.
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24.10.2020 22:58 Ответить
Судя по 20 это пациенты дурки
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24.10.2020 22:59 Ответить
На другом сайте сказали, что "В акції взяли участь близько 200 дівчат".
https://glavred.info/ua/world/v-minske-siloviki-povyazali-uchastnic-zhenskogo-marsha-novini-svitu-10215140.html
А я здесь на видео и фото больше 200 не вижу. Похоже там правы насчет 200.
Безыменный автор статьи то еще брехло циничное.
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24.10.2020 23:09 Ответить
Наталия Кравченко, а видео смтрела? Там таки не 200, а намного больше и акция прошла в других городах Беларуси. "Это вам не это", как говорил персонаж одного фильма.
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25.10.2020 09:11 Ответить
******** Nedoshitko. Я все смотрела. И видео и фото. Там видео и фото акций в разных городах. В Минске около 200, в других городах около десятка в каждом. Любомиру советую посмотреть самому прежде чем фантазировать и говорить. А то стыдно должно быть говорить неправду.
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25.10.2020 15:07 Ответить
ЛУКУ В ТЮРЬМУ к его же живодерам ОМОНовцам и пройти всю их "программу"! На жіночий марш у Мінську вийшли до п'яти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20 - Цензор.НЕТ 1231
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25.10.2020 05:12 Ответить
Оці фото з "масовою підтримкою" вусатого таракана слід було б розповсюджувати у всіх світових ЗМІ, щоб карлику з Кремля не було що казати в ООН про "белорусское волеизьявление" в пользу Лукашенки.
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25.10.2020 09:06 Ответить
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