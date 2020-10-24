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Зеленский (16498) Донбасс (26945) перемирие (1476)

Режим тишины на Донбассе действует уже почти 90 дней, этот механизм действительно работает, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Режим тишины на Донбассе действует уже почти 90 дней, этот механизм действительно работает, - Зеленский

Режим тишины на Донбассе, который действует уже почти 90 дней, помог минимизировать потери украинской армии.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с координатором системы ООН в Украине и по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что режим тишины действует на Донбассе уже почти 90 дней. Президент констатировал: есть провокации врага, выстрелы и, к сожалению, один погибший военный, но режим прекращения огня помог минимизировать потери в украинской армии.

"Мы сочувствуем семьям всех погибших на Донбассе, но еще раз хочу подчеркнуть, что весь мир видит, что за последние 90 дней с начала режима тишины у нас только одна боевая потеря. К сожалению, эта потеря есть, но, тем не менее, мы понимаем, что этот механизм действительно работает. Мы благодарны всем нашим партнерам за эту большую работу. И прежде всего благодарим ООН", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о перемирии на Донбассе: Мы не реагируем на одиночные выстрелы с оккупированной территории. Я считаю, что это наша победа

Лубрани отметила важность режима тишины и для прекращения войны, и для безопасности граждан, живущих на Донбассе

"Факт того, как чрезвычайно уменьшилось количество погибших гражданских на Донбассе, - просто поражает. Очень важно, что вы оказались одним из тех, кто отреагировал на призыв генерального секретаря ООН о важности прекращения огня", - сказала координатор ООН В Украине.

Также читайте: "Слуга народа" Леонов заявил, что никакой "тишины" на фронте нет: "По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно!"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+36
Ой дурааак!
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24.10.2020 19:11
+28
Режим тишины на Донбассе действует уже почти 90 дней, этот механизм действительно работает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6599
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24.10.2020 19:12
+25
А мож оно спросит у своих шавок, как режим тишины на Донбассе действует?

Бо вчера одна слуга уже сперепугу обосралась при обстреле.
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24.10.2020 19:13
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Страница 2 из 2
Зе живет в своем, виртуальном мире, можно сказать, что вовчик потерял связь с реальным миром, уже неоднократно настаиваю на обследовании Зе, на предмет психического здоровья, поскольку под угрозой безопасность государства.
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24.10.2020 19:43 Ответить
Интересно , зеленский знает значение слова тишина или ему надо подарить толковый словарь?
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24.10.2020 19:46 Ответить
Режим тиші на Донбасі діє вже майже 90 днів, цей механізм справді працює, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8361
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24.10.2020 19:47 Ответить
"..режим прекращения огня помог минимизировать потери в украинской армии."

Не погано було б в Конституції прописати мінімальну кваліфікацію для кандидата на Верховного Головнокомандувача військове звання полковнік із практичним досвідом керування військовими підрозділами. Щоб не чули ми цього "уклоністського трешу"
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24.10.2020 19:52 Ответить
Вот это здорово было бы, я согласен.
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24.10.2020 20:33 Ответить
Украина обязательно одержит победу в войне, которую развязала РФ.
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24.10.2020 19:56 Ответить
а иначе и быть не может!
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24.10.2020 20:30 Ответить
ИДИОТ!
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24.10.2020 19:59 Ответить
Тишина только в его тупой голове - Наемники РФ дважды открывали провокационный огонь из стрелкового оружия возле Шумов, - пресс-центр ОС
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24.10.2020 20:06 Ответить
тишина ему, просто снится...
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24.10.2020 20:27 Ответить
"а вздовж дороги мертві з косами стоять. І тиша".(с) Схоже Зе релакснув через край
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24.10.2020 20:08 Ответить
Перефразируя фильм - *Дядя Вова,ты дурак?*
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24.10.2020 20:12 Ответить
Ну зачем в наглую врать, что режим тишины соблюдается 90 дней? Ты что, совсем людей считаешь лохами, какая на хрен тишина, если ежедневно идут обстрелы, и какое это перемирие? Да, ты запретил нашим воинам открывать ответный огонь, но это-же не тишина и не перемирие называется. Так может рассуждать только кретин, ну да, ты хотел бы, чтоб было перемирие, да и народ того-же хочет, наверное даже больше тебя, но его-же нету, разуй глаза - артист! Если б было настоящее перемирие и конец войны, то тогда бы ты поднял свой рейтинг, который тебе ну уж офигено нужен и о котором так мечтаешь, но его нету, понимаешь - НЕТУ!!!
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24.10.2020 20:21 Ответить
Он сказал "почти", но поставил это слово не в том месте правильно сказать не "соблюдается почти 90 дней", а "почти соблюдается....".а это две большие разницы.
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24.10.2020 22:53 Ответить
Алиев на наших дураках Пете и Вове отлично понял, как надо правильно делать перемирие и прекращение огня. Уже почти весь Карабах освободил.
Наша мразота все про результаты какие-то несет чушь.
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24.10.2020 20:26 Ответить
Ваш дурак в Ново Огореве сидит. Голубь ты наш Чебоксарский)))))
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24.10.2020 20:44 Ответить
Надоть писать Ново-Огарево.
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24.10.2020 20:50 Ответить
Это перемирие работает исключительно в наркоглюках Осла Оманского.
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24.10.2020 20:34 Ответить
етот маханизм деиствует тока в зеленых бошках
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24.10.2020 20:40 Ответить
2 дороги чувачку за мой счет...
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24.10.2020 20:47 Ответить
Если какое-то затишье и имеет место быть, то только потому, что Путину сейчас не до Донбасса: у него подгорает в Беларуси, в Хабаровске и в Карабахе. Как только там ситуация стабилизируется, Путин снова подкинет угольков в Лугандон. От Украины он не откажется, даже если придется ради этого пожертвовать Арменией, Беларусью и половиной Сибири!
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24.10.2020 20:52 Ответить
+
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24.10.2020 21:40 Ответить
входит и выходит, как удивительно

Режим тиші на Донбасі діє вже майже 90 днів, цей механізм справді працює, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6973
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24.10.2020 20:52 Ответить
потери минимизирует генерал хомячок, а все как было так и осталось
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24.10.2020 20:56 Ответить
Механизм сокрытия войны по Зеленскому!
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24.10.2020 21:40 Ответить
Ну так если действует отправь в Донецк депутатов.
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24.10.2020 22:06 Ответить
Упоротый дебил!
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24.10.2020 23:06 Ответить
З початку року рівень небойових втрат у ЗСУ перевищив рівень бойових

З початку 2020 року, станом на 7 вересня, загинули в результаті бойових дій на Донбасі 46 військових, 318 - були поранені.
При цьому небойові втрати з початку року перевищили бойові і становили 53 загиблих.
"61 - боєць поранений з "небойових "причин", - сказано в повідомленні.
Як писав УНН, за оцінками військових експертів, Генштаб ЗСУ і штаб ООС ретельно приховують інформацію про бойові втрати на фронті.
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24.10.2020 23:08 Ответить
.
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .
.
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25.10.2020 01:39 Ответить
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