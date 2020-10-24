Режим тишины на Донбассе действует уже почти 90 дней, этот механизм действительно работает, - Зеленский

Режим тишины на Донбассе, который действует уже почти 90 дней, помог минимизировать потери украинской армии.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с координатором системы ООН в Украине и по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что режим тишины действует на Донбассе уже почти 90 дней. Президент констатировал: есть провокации врага, выстрелы и, к сожалению, один погибший военный, но режим прекращения огня помог минимизировать потери в украинской армии.

"Мы сочувствуем семьям всех погибших на Донбассе, но еще раз хочу подчеркнуть, что весь мир видит, что за последние 90 дней с начала режима тишины у нас только одна боевая потеря. К сожалению, эта потеря есть, но, тем не менее, мы понимаем, что этот механизм действительно работает. Мы благодарны всем нашим партнерам за эту большую работу. И прежде всего благодарим ООН", - сказал президент.

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Лубрани отметила важность режима тишины и для прекращения войны, и для безопасности граждан, живущих на Донбассе

"Факт того, как чрезвычайно уменьшилось количество погибших гражданских на Донбассе, - просто поражает. Очень важно, что вы оказались одним из тех, кто отреагировал на призыв генерального секретаря ООН о важности прекращения огня", - сказала координатор ООН В Украине.

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