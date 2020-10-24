Режим тишины на Донбассе действует уже почти 90 дней, этот механизм действительно работает, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Режим тишины на Донбассе, который действует уже почти 90 дней, помог минимизировать потери украинской армии.
Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с координатором системы ООН в Украине и по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский отметил, что режим тишины действует на Донбассе уже почти 90 дней. Президент констатировал: есть провокации врага, выстрелы и, к сожалению, один погибший военный, но режим прекращения огня помог минимизировать потери в украинской армии.
"Мы сочувствуем семьям всех погибших на Донбассе, но еще раз хочу подчеркнуть, что весь мир видит, что за последние 90 дней с начала режима тишины у нас только одна боевая потеря. К сожалению, эта потеря есть, но, тем не менее, мы понимаем, что этот механизм действительно работает. Мы благодарны всем нашим партнерам за эту большую работу. И прежде всего благодарим ООН", - сказал президент.
Лубрани отметила важность режима тишины и для прекращения войны, и для безопасности граждан, живущих на Донбассе
"Факт того, как чрезвычайно уменьшилось количество погибших гражданских на Донбассе, - просто поражает. Очень важно, что вы оказались одним из тех, кто отреагировал на призыв генерального секретаря ООН о важности прекращения огня", - сказала координатор ООН В Украине.
Пожалуйста, подождите...
Не погано було б в Конституції прописати мінімальну кваліфікацію для кандидата на Верховного Головнокомандувача військове звання полковнік із практичним досвідом керування військовими підрозділами. Щоб не чули ми цього "уклоністського трешу"
Наша мразота все про результаты какие-то несет чушь.
З початку 2020 року, станом на 7 вересня, загинули в результаті бойових дій на Донбасі 46 військових, 318 - були поранені.
При цьому небойові втрати з початку року перевищили бойові і становили 53 загиблих.
"61 - боєць поранений з "небойових "причин", - сказано в повідомленні.
Як писав УНН, за оцінками військових експертів, Генштаб ЗСУ і штаб ООС ретельно приховують інформацію про бойові втрати на фронті.
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .
.