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В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, - "ЕС"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, -

В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах.

Об этом говорится в заявлении Киевской городской организации "Европейская Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"Не успел начаться процесс голосования на местных выборах, как в Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов. Выявить это удалось менее чем за сутки до начала голосования, когда Территориальная избирательная комиссия была готова развезти бланки протоколов в участковые комиссии. В графах для заполнения были перепутаны не только названия партий, их порядковые номера, но и фамилии кандидатов", - говорится в сообщении.

Считаем, что эта манипуляция могла стать поводом для срыва всего избирательного процесса в столице, отмечают в "ЕС".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз

"Европейская Солидарность" возлагает всю ответственность за совершенные действия на власть, которая действует в интересах партии "Слуга народа", и которая делегировала своих представителей в руководство Территориальной избирательной комиссии в Киеве. Призываем ТИК в Киеве в срочном порядке исправить все ошибки в протоколах и не срывать избирательный процесс в столице", - заявили в партии.

В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, - ЕС 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+23
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 3884
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24.10.2020 20:05
+16
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати НЕ МОЖНА тільки ворожину:
- СН
- ОПЗЖ

- Наш край
- За майбутнє
- Пальчевського
- Шарія
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24.10.2020 20:01
+12
Вас дивує, що "чесна" зелена влада намагається сфальшувати вибори ?
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24.10.2020 20:04
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Правила форума Совет форумчан
Плутанина не є маніпуляція? Особенно если речь идет о преднамеренной "плутанині".
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24.10.2020 20:01 Ответить
Ваши доказательства не доказательства...
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24.10.2020 20:05 Ответить
От ти клоун... Викрито плутанину з назвами та номерами партій та прізвищ кандидатів - людський фактор. Ті хто це викрили та заявили про це - маніпулятори. Тобі б на кацапТБ пропагандоном працювати.
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24.10.2020 20:15 Ответить
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 6358 Та всі бачать яка в тебе "правда". Така сама як у скабєєвой.
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24.10.2020 20:22 Ответить
Евгеньевич Євгенович прав !
для прикладу, гра в скорлупку то не маніпуляція, то - ДЕШЕВА ПЛУТАНИНА У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7173
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24.10.2020 20:21 Ответить
убийство - тоже человеческий фактор
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24.10.2020 20:21 Ответить
ОйфсЬО.)))
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24.10.2020 20:22 Ответить
Вас дивує, що "чесна" зелена влада намагається сфальшувати вибори ?
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24.10.2020 20:04 Ответить
"Во Львове всё спокойно". (с)
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24.10.2020 20:08 Ответить
То плісняві всюди пролітають. Вони вже й відмазку придумали. Їх арахамія так і сказала: "Не очень то и хотелось выигривать"
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24.10.2020 20:10 Ответить


Pavlo Nuss



Телеграм канал "ПУТЧ" опублікував відео на якому кандидат в мери Полтави Сергій Іващенко та його команда "люб'язно" спілкується з виборцями.
Обережно - матюки В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 4909
Яка цьому жлобству альтернатива? Відповідь очевидна - Андрій Карпов та партія "ЄС".

https://twitter.com/i/status/1318888323667185665
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24.10.2020 19:57 Ответить
Тупенький пропагандон цей Павло Нусс.
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24.10.2020 20:00 Ответить
Кар/пов был капитаном команды КВН, а КВНщикі вже є при владі
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24.10.2020 20:39 Ответить
зЭ - еще те аферисты...-как вам такое - турборежим ...

Тысяча евро зарплаты руководителю таможни: у меня - все В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 5690
турборежим ...

В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 7912
Роман НасировРасследования / Мнения
4 часа назад
В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 791213,9 т.

Пока не говорю о всем остальном, но оцените: руководитель всей таможни, ЗП - чуть больше 1 тыс дол и чуть меньше 1 тыс евро...

У меня - все...
PS: на поиск - суббота, воскресенье, понедельник. В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 9145

В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 7763
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24.10.2020 20:00 Ответить
"Роман Насіров"- джерело інформації?)))
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24.10.2020 20:02 Ответить
иди отвечай на 5-ть "вопроссссссссов" У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 2151
то что "насыров" еще то - это нам всем известно...
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24.10.2020 20:07 Ответить
дурак ты саня... я возвращаю тебе твое приглашение на рыбалку на пляжик тобой очищенный. рыбачь с зелеными. с ними видимо тебе комфортнее.
и не смей гнида иудная даже думать про мою родню.
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24.10.2020 20:29 Ответить
Пересидів ти на форумі. І не ти один, як я бачу.
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24.10.2020 20:37 Ответить
та ладно. скурвился - бывает. чо уж теперь
только не надо рассказывать про "реальную жизнь вне форума". да и про "тролинг" тоже не надо. теперь не поверю
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24.10.2020 20:39 Ответить
"пляжИК"- ще якісь докази вивихнутих тут від політики мізків потрібні?
Будь перш за все Людиною. І бажано- Людиною Розумною.
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24.10.2020 20:42 Ответить
честно, мне теперь насрать и на тебя и на твой пляжИК.
хуже врага - предатель. ты - иуда. свободен
ЗЫ чтец морали из тебя так себе. не впечатляет
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24.10.2020 20:43 Ответить
Та пох. Я все життя білою вороною прожив і мінятися не збираюся.
От тільки одне цікаво- з якого дива з подачі одної не в міру екзальтованої особи ти так миттєво змінив своє ставлення до мене?
Хоча Ніт- не цікаво. Бувай.
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24.10.2020 20:48 Ответить
да не белая ты ворона. не белая.
и при чем тут особа? я читать и думать умею. мне достаточно твоих сообщений за пару дней чтобы сложить мнение о человеке. а то что я узнал только что - честно меня сильно обескуражило. я думал просто пишет очередной зеленый бабуин с кашей вместо мозгов, но чтобы это был ты... не ожидал. что же такого могло случиться в твоей жизни что ты так резко перекрасился? не понимаю. Хотя одно пояснение есть - есть такие люди "из большинства". которые всегда топят за тех кого больше. за более сильную команду болея за футбол, за тех кто при власти, за тех кто сейчас сильнее. приспособленцы называются. тут есть таких парочка. тот же художник-передвижник на букву L (никак ник не запомню). с тем же упоением с которым постил карикатуры с срувесны на пороха теперь размещает картинки с шаржами на зеленкина. только саша знаешь, двоежопие не красит человека.
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24.10.2020 20:53 Ответить
Ти зі мною і 10 грамів солі не з'їв- а вже "пляжИК". Лісом давай, лісом.
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24.10.2020 20:55 Ответить
Приклад з льончика береш ?
Ви одне одного варті...
Люди і без мене складуть про тебе свою думку.
І правильно написали - не боєць, а пристосувальник.
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24.10.2020 21:00 Ответить
- завтра зЭ- придумает тебе еще 5-ть....- готовся - напрягись... У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 4913
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24.10.2020 20:10 Ответить
Та не напрягайся, луснеш.
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24.10.2020 20:14 Ответить
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7671 - ні , все було в "міру"...
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24.10.2020 20:55 Ответить
Мда.... Отак Крещатик став зебілом...
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24.10.2020 20:16 Ответить
Не мели дурню, кацахол.
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24.10.2020 20:18 Ответить
да ладно.. быть не может. это Крещатик?
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24.10.2020 20:22 Ответить
Складно повірити, правда ж ?
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24.10.2020 20:24 Ответить
капец.... я в шоке....
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24.10.2020 20:25 Ответить
Я шокувалась ще в ФБ.
Він назвав україномовних вишиватою. Ну і з зебілами подружився.
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24.10.2020 20:26 Ответить
значит слаб на мозги
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24.10.2020 20:28 Ответить
Він самий.
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24.10.2020 20:41 Ответить
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати НЕ МОЖНА тільки ворожину:
- СН
- ОПЗЖ

- Наш край
- За майбутнє
- Пальчевського
- Шарія
показать весь комментарий
24.10.2020 20:01 Ответить
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 8542
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24.10.2020 20:08 Ответить
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 6036
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24.10.2020 20:22 Ответить
Маме Риме очень аБидно... У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 1351- они за руцкий мир...- миротворцы хреновы
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24.10.2020 20:57 Ответить
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 3884
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24.10.2020 20:05 Ответить
З ким боретеся?
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24.10.2020 20:09 Ответить
З ворогами та колаборантами.
Перелік
24.10.2020 20:01
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24.10.2020 20:12 Ответить
Ну и как успехи?
Кнопкой "СПАМ" боретесь? У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 1402
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24.10.2020 20:14 Ответить
Навіщо мені заважати вам ганьбитися? Якщо це ваш свідомий вибір. Демократія. У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 4321
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24.10.2020 20:24 Ответить
А ты чьё, за моржовой ..., охотишься??? =)
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24.10.2020 21:07 Ответить
Так усе погано? Та невже...)))
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24.10.2020 20:15 Ответить
Для кого як. Для олігархів та ригів, все прекрасно.
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24.10.2020 20:25 Ответить
А з Україною що не так? Ми вийшли з Асоціації з ЄС? Не йдемо в НАТО? Відмовилися від Криму та Донбасу? Дозволили зняти санкції з Рашки?
ЩО НЕ ТАК???
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24.10.2020 20:28 Ответить
Я знаю, що зробив Порох для України, можете не перелічувати. Мене цікавить, що зробив для України Зеленський.
Хоча про крим і домбас ... Що саме ви маєте на увазі? Реалізацію мокшанських планів по особливому статусу, який Зеленський маскує під сіру зону ЗВТ? Чи про подвійне громадянство, для легалезації ордловців, а мождиво і крисчан, та прив'язки України до мордора, намертво?
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24.10.2020 21:17 Ответить
Щез раз -ЩО НЕ ТАК? Ну, окрім дурних істерик політиків, що програли вибори.
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24.10.2020 21:20 Ответить
Вибори були півтора роки тому. Де здобутки Зеленського?
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24.10.2020 21:25 Ответить
Не переводьте розмову- я поставив чітке пряме питання. Чекаю відповідей.
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24.10.2020 21:29 Ответить
Чекаєте відповідей? Серйозно? Після вас. І не намагайтесь маніпулювати, будь ласка.
То, по вашому, не злив рух у ЄС та НАТО і не зняв санкції з рашки, це і є здобутки Зеленського?
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24.10.2020 21:44 Ответить
Тобто жодного НЕ ТАК назвати не здатні. Ото і не звиздіть!
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24.10.2020 21:47 Ответить
Не здатні назвати жодного здобутку бубочки. Ото і не маніпулюйте.
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24.10.2020 22:38 Ответить
Залишились тільки правильні слова. Самі ж дії - протилежні. Хоча зеленого ЕЕ це, мабуть, влаштовує.
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24.10.2020 21:18 Ответить
Які саме дії ПРОТИЛЕЖНІ? Приклади- на форум! Тільки приклади, а не порожні слова чи марення.
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24.10.2020 21:21 Ответить
Мир очима офіцера ЗСУ: Що змінилося в армії? Такого бардака, як зараз, на фронті не було ніколи.

"Українська армія зараз воює як ІДІЛ; коли ми чуємо про реформи за стандартами НАТО, всі сміються, це обман суспільства, в армії у це не вірить жоден з тих, хто реально воює."

Генштаб повідомив про скорочення ЗСУ на 20 тисяч.

Зрив реформи харчування ЗСУ.

Україну накрила нова хвиля корупції - експерти.

Чому в Україні відбувся відкат у боротьбі з корупцією - DW.

Ну а тепер ви нам продемонструйте "досягнення". І не забудьте фактами підтвердити, а не пустою бабаканиною чи маячнею.
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24.10.2020 22:49 Ответить
По-моему, уже со всеми.
У них уже скоро междусобой начнётся.
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24.10.2020 20:13 Ответить
Та то тільки на Інтернет-диванах така війна.)))
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24.10.2020 20:16 Ответить
Я дивлюсь, що вам там вдох і не скучно! У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 1939
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24.10.2020 20:20 Ответить
Та их уже и на улицах гонять начали. У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 8556
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24.10.2020 20:20 Ответить
а когда в Украине перестанут путать приход во власть незаконным способом (это как минимум маленький переворот) с манипуляциями. любую такую манипуляцию можно переквалифицировать в измену или подрыв экономики что одно и тоже
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24.10.2020 20:14 Ответить
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 1910
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24.10.2020 20:14 Ответить
Чудовий колектив Полуніна. Жаль, давно не чув про них.
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24.10.2020 20:17 Ответить
Сейчас живёт недалеко от Парижа.
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 4019
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24.10.2020 20:24 Ответить
Які глибокі філософські образи він створив без жодного слова. Геній!
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24.10.2020 20:25 Ответить
Согласен.
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24.10.2020 20:26 Ответить
Дуже розумна людина і не лише тому що живе під Парижем, а не в Підмоцьков"є,а головним чином тому, що не лізе в президенти,бо він клоун, а не президент !!!))
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24.10.2020 20:57 Ответить
Вспомнилась сказка про ежика и зайца. Там два вывода - зеленый тормоз-ежик может победить зайца в забеге только дуриловом, и второй - только дурной заяц поверит, что его обогнал тормоз-ежик.
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24.10.2020 20:26 Ответить
Київрада
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 8940

Мер
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 5930
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24.10.2020 20:29 Ответить
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 6240
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24.10.2020 20:31 Ответить
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 3881
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24.10.2020 20:33 Ответить
Вся Зеленая власть это сплошная манипуляция популизи и новый термин Зебилизм
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24.10.2020 20:36 Ответить
за педалика переписаны протоколы?
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24.10.2020 20:44 Ответить
Хто не бачив язЕлоха на велосипеді в останній час, той порохобот!!!
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24.10.2020 22:45 Ответить


Highlander Freeman



Ось і почався «злив» інформації про схеми по «фальсифікації» виборів через членів виборчих комісій.


https://twitter.com/i/status/1320014179567325185
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24.10.2020 21:17 Ответить
иначе говоря, сезонный и возрастной климакс верхушки со всеми вытекающими.
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24.10.2020 22:00 Ответить


Hellis@13Hellis_13 27 мин

Бюллетени ЦИК уже должны быть на всех избирательных участках.
На данный момент полностью в наличии только гребаные бумажки Зеленского.
Аврал и завал. Сколько еще бракованных и "случайно" ошибочных найдут за ночь. А ведь еще доставить, проверить....
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24.10.2020 22:22 Ответить
"Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням".(2 Тим. гл.4, 4)
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24.10.2020 22:53 Ответить
Предлагаю Вашему вниманию альтернативный опрос "5 вопросов непрезидента", абсолютно законный:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=671580640431170&id=100027377191913
https://docs.google.com/.../1****************.../viewform...
Если Вам понравится, можете поделиться ссылками с кем захотите, чем больше участников, тем достоверней результат. Выложу его на своей страничке в фейсбуке https://www.facebook.com/profile.php?id=100027377191913
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25.10.2020 00:20 Ответить
 
 