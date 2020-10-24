В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, - "ЕС"
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В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах.
Об этом говорится в заявлении Киевской городской организации "Европейская Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.
"Не успел начаться процесс голосования на местных выборах, как в Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов. Выявить это удалось менее чем за сутки до начала голосования, когда Территориальная избирательная комиссия была готова развезти бланки протоколов в участковые комиссии. В графах для заполнения были перепутаны не только названия партий, их порядковые номера, но и фамилии кандидатов", - говорится в сообщении.
Считаем, что эта манипуляция могла стать поводом для срыва всего избирательного процесса в столице, отмечают в "ЕС".
"Европейская Солидарность" возлагает всю ответственность за совершенные действия на власть, которая действует в интересах партии "Слуга народа", и которая делегировала своих представителей в руководство Территориальной избирательной комиссии в Киеве. Призываем ТИК в Киеве в срочном порядке исправить все ошибки в протоколах и не срывать избирательный процесс в столице", - заявили в партии.
Пожалуйста, подождите...
для прикладу, гра в скорлупку то не маніпуляція, то - ДЕШЕВА ПЛУТАНИНА
Pavlo Nuss
Телеграм канал "ПУТЧ" опублікував відео на якому кандидат в мери Полтави Сергій Іващенко та його команда "люб'язно" спілкується з виборцями.
Обережно - матюки
Яка цьому жлобству альтернатива? Відповідь очевидна - Андрій Карпов та партія "ЄС".
https://twitter.com/i/status/1318888323667185665
Тысяча евро зарплаты руководителю таможни: у меня - все
турборежим ...
Роман НасировРасследования / Мнения
4 часа назад
13,9 т.
Пока не говорю о всем остальном, но оцените: руководитель всей таможни, ЗП - чуть больше 1 тыс дол и чуть меньше 1 тыс евро...
У меня - все...
PS: на поиск - суббота, воскресенье, понедельник.
то что "насыров" еще то - это нам всем известно...
и не смей гнида иудная даже думать про мою родню.
только не надо рассказывать про "реальную жизнь вне форума". да и про "тролинг" тоже не надо. теперь не поверю
Будь перш за все Людиною. І бажано- Людиною Розумною.
хуже врага - предатель. ты - иуда. свободен
ЗЫ чтец морали из тебя так себе. не впечатляет
От тільки одне цікаво- з якого дива з подачі одної не в міру екзальтованої особи ти так миттєво змінив своє ставлення до мене?
Хоча Ніт- не цікаво. Бувай.
и при чем тут особа? я читать и думать умею. мне достаточно твоих сообщений за пару дней чтобы сложить мнение о человеке. а то что я узнал только что - честно меня сильно обескуражило. я думал просто пишет очередной зеленый бабуин с кашей вместо мозгов, но чтобы это был ты... не ожидал. что же такого могло случиться в твоей жизни что ты так резко перекрасился? не понимаю. Хотя одно пояснение есть - есть такие люди "из большинства". которые всегда топят за тех кого больше. за более сильную команду болея за футбол, за тех кто при власти, за тех кто сейчас сильнее. приспособленцы называются. тут есть таких парочка. тот же художник-передвижник на букву L (никак ник не запомню). с тем же упоением с которым постил карикатуры с срувесны на пороха теперь размещает картинки с шаржами на зеленкина. только саша знаешь, двоежопие не красит человека.
Ви одне одного варті...
Люди і без мене складуть про тебе свою думку.
І правильно написали - не боєць, а пристосувальник.
Він назвав україномовних вишиватою. Ну і з зебілами подружився.
Вибрати НЕ МОЖНА тільки ворожину:
- СН
- ОПЗЖ
- Наш край
- За майбутнє
- Пальчевського
- Шарія
Перелік
24.10.2020 20:01
Кнопкой "СПАМ" боретесь?
ЩО НЕ ТАК???
Хоча про крим і домбас ... Що саме ви маєте на увазі? Реалізацію мокшанських планів по особливому статусу, який Зеленський маскує під сіру зону ЗВТ? Чи про подвійне громадянство, для легалезації ордловців, а мождиво і крисчан, та прив'язки України до мордора, намертво?
То, по вашому, не злив рух у ЄС та НАТО і не зняв санкції з рашки, це і є здобутки Зеленського?
"Українська армія зараз воює як ІДІЛ; коли ми чуємо про реформи за стандартами НАТО, всі сміються, це обман суспільства, в армії у це не вірить жоден з тих, хто реально воює."
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Зрив реформи харчування ЗСУ.
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Ну а тепер ви нам продемонструйте "досягнення". І не забудьте фактами підтвердити, а не пустою бабаканиною чи маячнею.
У них уже скоро междусобой начнётся.
Мер
Highlander Freeman
Ось і почався «злив» інформації про схеми по «фальсифікації» виборів через членів виборчих комісій.
https://twitter.com/i/status/1320014179567325185
Hellis@13Hellis_13 27 мин
Бюллетени ЦИК уже должны быть на всех избирательных участках.
На данный момент полностью в наличии только гребаные бумажки Зеленского.
Аврал и завал. Сколько еще бракованных и "случайно" ошибочных найдут за ночь. А ведь еще доставить, проверить....
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=671580640431170&id=100027377191913
https://docs.google.com/.../1****************.../viewform...
Если Вам понравится, можете поделиться ссылками с кем захотите, чем больше участников, тем достоверней результат. Выложу его на своей страничке в фейсбуке https://www.facebook.com/profile.php?id=100027377191913