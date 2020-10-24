В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах, - "ЕС"

В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов на местных выборах.

Об этом говорится в заявлении Киевской городской организации "Европейская Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"Не успел начаться процесс голосования на местных выборах, как в Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов. Выявить это удалось менее чем за сутки до начала голосования, когда Территориальная избирательная комиссия была готова развезти бланки протоколов в участковые комиссии. В графах для заполнения были перепутаны не только названия партий, их порядковые номера, но и фамилии кандидатов", - говорится в сообщении.

Считаем, что эта манипуляция могла стать поводом для срыва всего избирательного процесса в столице, отмечают в "ЕС".

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"Европейская Солидарность" возлагает всю ответственность за совершенные действия на власть, которая действует в интересах партии "Слуга народа", и которая делегировала своих представителей в руководство Территориальной избирательной комиссии в Киеве. Призываем ТИК в Киеве в срочном порядке исправить все ошибки в протоколах и не срывать избирательный процесс в столице", - заявили в партии.