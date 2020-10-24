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Россия в рамках ОДКБ не будет помогать армянам в Нагорном Карабахе, - замглавы МИД РФ Панкин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия в рамках ОДКБ не будет помогать армянам в Нагорном Карабахе, - замглавы МИД РФ Панкин

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую создала Россия и в которую входит Армения, не будет помогать "Нагорно-Карабахской республике" в войне с Азербайджаном.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"ОДКБ помогает своим государствам-членам в определенных ситуациях, когда есть явная агрессия. Пока речь идет о Нагорном Карабахе, который не является признанным самими же армянами частью своей территории и не может быть, вероятно, признан, некорректно говорить о привлечении оборонного потенциала ОДКБ", - заявил он журналистам.

В созданную Россией Организацию договора о коллективной безопасности входят, кроме России и Армении, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

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Все эти страны, кроме Армении, поддерживают дружеские отношения с Азербайджаном.

Издание отмечает, что лидер "НКР" Араик Арутюнян написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину в Facebook, в котором призвал его помочь с прекращением боевых действий и возвращением к переговорам.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+32
СМИ узнали о гибели в Карабахе солдата-срочника из России

Россия в рамках ОДКБ не будет помогать армянам в Нагорном Карабахе, - замглавы МИД РФ Панкин - Цензор.НЕТ 2594
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24.10.2020 21:27
+31
Не ризикують, бо за цим стоїть Турція.
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24.10.2020 21:27
+26
Рашка в своєму репертуарі ,послала вірмен в еротичну подорож !!))
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24.10.2020 21:27
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вот и ваш кацапы хваленый одкб куда янек-зэк хотел Украину затащить! вот и хваленая армия рф...... высновок один - зассали кацапы Эрдогана и втихаря говорят а ну её на йух эту армению! себе дороже!!! может и нам пора луганду освобождать от кацапов???
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24.10.2020 23:41 Ответить
Точно. Батяня-комбат, тот, что про алясочку в зад... , ходил по сцене в портупее, а теперь живёт в Германии и, небось, уже гражданство получил.
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25.10.2020 01:11 Ответить
ДА ! .
Он бросил своего Есаула , и коня с россией
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25.10.2020 01:29 Ответить
Ну че ары? Помогли вам ваши кацапы?😷
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25.10.2020 00:50 Ответить
было бы занятно для РФ вписаться за армян учитывая Пашиняна у власти и его курс на отделение от РФ
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25.10.2020 04:35 Ответить
А без рамок 500 ихтамнетов отправлено в НК на днях (TZi)
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25.10.2020 06:47 Ответить
одкб - це дві ушанки і чотири тюбетейкі. ВВП дійсно втратив основу для майбутнього русского язика. Зневажливим ставленням до Турції, Азербайджану він повністю наслідує Леніна та Сталіна. Похабне ставлення Сталіна до турків підтверджував Молотов, він повідомив, що Сталін у 1940 році вирішив назад загнати турків в Азію і відібрати Костантинополь А Ленін взагалі зробив радреспубліку в Азербайджані, звідки його потім прогнали. Щодо вірмен, на початку ВОВ в м.Володимир-Волинський був офіцерський табір військовополонених, то його персонал складався виключно з вірмен-офіцерів, від днювального до начальника табору. Але нічого не було чути про судовий процес над ними після війни.
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25.10.2020 07:39 Ответить
Совки позорные кинули черножопых братиев )))))))))))
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25.10.2020 07:45 Ответить
когда спину прикрывает сильное государство (в данном случае Турция), эрэфии не до референдумов и не до выполнения своих обязательств о военной помощи.
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25.10.2020 08:09 Ответить
Как показывает история,все кто надеется на россию-оказывается в жопе.
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25.10.2020 09:14 Ответить
пистешь от москалей
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25.10.2020 11:13 Ответить
Кто вечно разжигать вражду людскую любит, Того в конце концов его ж
огонь погубит. Саади
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25.10.2020 14:44 Ответить
таким же способом уже давно можно было изгнать кацапских козлячих выродков с Донбасса.
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25.10.2020 16:51 Ответить
Самвелам и Гургенам самое время взять добротные лыковые лапти и похлебать тощих щей - авось полегчает.
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01.11.2020 20:31 Ответить
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