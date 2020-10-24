Президент и его партия позорно уклоняются от ответов на суперскандал с Дубинским, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Дубинский - это ты", - хочется сказать президенту Зеленскому и руководству партии "Слуга народа" после последнего эфира "Право на владу".
Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Президент и его партия позорно уклоняются от ответов за суперскандал с главой Киевской областной организации "Слуг народа", народным депутатом Александром Дубинским", - констатирует журналист.
Он напомнил, что две недели назад Дубинского журналисты обвинили в создании фейковых сюжетов против Майдана по заказу структур Януковича во время Революции Достоинства.
"Накануне выборов эти обвинения против Дубинского выдвинул и Сергей Притула в телеэфире канала 1+1. Казалось, такое невозможно игнорировать ни в одной ответственной политической силе, ведь скоро очередная годовщина Революции, а Киевщина сыграла огромную роль в победе Революции. Так почему молчит партия и фракция "Слуг народа"? Вы несете ответственность за одного из лидеров вашей партии. Дубинский - это лицо Зеленского в Киевской области, его одобрил сам президент на этот пост. Молчание Зеленского, Корниенко и других партийцев показывает две вещи: во-первых, они не оправдывают Дубинского и не выступают в его защиту - видимо, признают справедливость обвинений; а во-вторых, они боятся сделать какие-либо замечания Дубинскому, потому что для них Революция Достоинства не является важным событием, ради которого они собираются портить отношения к коллегой. Просто бесчестное поведение. И когда Зеленский будет после такого приходить возлагать цветы к памятнику Героев Небесной сотни на годовщину, вся страна будет знать - так поступают только лицемеры", - констатирует Бутусов.
Ранее проект BIHUS.info, которым руководит Денис Бигус, опубликовал большое расследование о том, как Дубинской во время Революции Достоинства пытался дискредитировать ее участников по заказу окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.
По данным Бигуса, именно Дубинский является автором нашумевшего фейка о том, что на Майдане во время Революции Достоинства якобы работали проститутки.
Кроме этого, Дубинский пытался дискредитировать Виталия Кличко, создав фейк о том, что тот в разгар Революции Достоинства якобы летал в Москву. Для этого планировали арендовать один из чартеров, которыми пользуется Кличко, и действительно отправить его в столицу РФ.
Пожалуйста, подождите...
когда вы выздыхаете !!!
https://racurs.ua/ua/2753-p-yat-zapytan-zelenskogo-yak-vidbuvatymetsya-opytuvannya-i-yak-gotuut-volonteriv.html
А главное для всех нас - не играть с этими жуликами в наперстки и не принимать участия в этом позорище.
Хотя, она туда же и вернется, но Украина теряет время и деньги. Учитывая кумулятивный эффект, мы теряем проценты ВВП из-за, по сути, необразованных людей, которые повелись на популистов.
Модель экономики стран будет меняться к такой, какой по сути еще не было. Всё это озвучено на "Базель III". решениях "Рмского клуба" 2019 и "Давосского форума" 2020.
Так как у нас фактически уничтожена система управления государством, то нам (при благоприятном стечении звёзд) может быть гораздо легче создать на руинах новое, чем тем же странам ЕС сначала развалить сопротивление старых чиновников, а потом строить новое.
Шанс у Украины и украинского народа есть. Вопрос лишь в том - воспользуемся ли мы им или снова прогавим...
Кто там революцию делать будет? 46% ********? Оно им нах не надо.
Четверть из них давно в Польше-Чехии-Германии, класть они хотели в общем-то.
25% (которые при явке 62% = 7.44%?) Ну вполне реально, только низзя ж расшатывать страну-то. А ту Путин проснется и всех нагнет.
Вывод? Так все и останется, точнее никак.
Эх, ЗЕлёная сама пойдёт!...
Тьфу, блин вспомнилось.