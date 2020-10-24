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Президент и его партия позорно уклоняются от ответов на суперскандал с Дубинским, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент и его партия позорно уклоняются от ответов на суперскандал с Дубинским, - Бутусов

"Дубинский - это ты", - хочется сказать президенту Зеленскому и руководству партии "Слуга народа" после последнего эфира "Право на владу".

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент и его партия позорно уклоняются от ответов за суперскандал с главой Киевской областной организации "Слуг народа", народным депутатом Александром Дубинским", - констатирует журналист.

Он напомнил, что две недели назад Дубинского журналисты обвинили в создании фейковых сюжетов против Майдана по заказу структур Януковича во время Революции Достоинства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Притула и Дубинский выяснили отношения в эфире 1+1: "Мерзавец зарабатывал на фейках против Революции Достоинства!" "Тупое животное!". ВИДЕО

"Накануне выборов эти обвинения против Дубинского выдвинул и Сергей Притула в телеэфире канала 1+1. Казалось, такое невозможно игнорировать ни в одной ответственной политической силе, ведь скоро очередная годовщина Революции, а Киевщина сыграла огромную роль в победе Революции. Так почему молчит партия и фракция "Слуг народа"? Вы несете ответственность за одного из лидеров вашей партии. Дубинский - это лицо Зеленского в Киевской области, его одобрил сам президент на этот пост. Молчание Зеленского, Корниенко и других партийцев показывает две вещи: во-первых, они не оправдывают Дубинского и не выступают в его защиту - видимо, признают справедливость обвинений; а во-вторых, они боятся сделать какие-либо замечания Дубинскому, потому что для них Революция Достоинства не является важным событием, ради которого они собираются портить отношения к коллегой. Просто бесчестное поведение. И когда Зеленский будет после такого приходить возлагать цветы к памятнику Героев Небесной сотни на годовщину, вся страна будет знать - так поступают только лицемеры", - констатирует Бутусов.

Президент и его партия позорно уклоняются от ответов на суперскандал с Дубинским, - Бутусов 01

Также смотрите: "Не завидуй, лох", - "слуга народа" Дубинский ответил тем, кто критиковал его за неправильную парковку. ФОТО

Ранее проект BIHUS.info, которым руководит Денис Бигус, опубликовал большое расследование о том, как Дубинской во время Революции Достоинства пытался дискредитировать ее участников по заказу окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

По данным Бигуса, именно Дубинский является автором нашумевшего фейка о том, что на Майдане во время Революции Достоинства якобы работали проститутки.

Кроме этого, Дубинский пытался дискредитировать Виталия Кличко, создав фейк о том, что тот в разгар Революции Достоинства якобы летал в Москву. Для этого планировали арендовать один из чартеров, которыми пользуется Кличко, и действительно отправить его в столицу РФ.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+101
Президент и его партия позорно уклоняются от ответов на суперскандал с Дубинским, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8884
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24.10.2020 21:49
+50
Только подтверждает истину

Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6564
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24.10.2020 22:29
+45
Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
А Дубинського мер Дніпра Філатов вірно назва "говорящей жопой Коломойского ".
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24.10.2020 21:51
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Президент и его партия позорно уклоняются от ответов на суперскандал с Дубинским, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8861
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24.10.2020 21:59 Ответить
Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8992
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24.10.2020 22:08 Ответить
Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8706
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24.10.2020 22:09 Ответить
шизофазия ж у вовочки Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 674
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24.10.2020 22:32 Ответить
А вот это сильно! Браво!
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24.10.2020 22:16 Ответить
Крах зеленого сброда. Таких уродов Украина еще не видела...
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24.10.2020 22:00 Ответить
не, ну в рыгионах тоже куча шариковых была. позабывал уже их фамилии Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6352
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24.10.2020 22:33 Ответить
Поки що крах української України. А зелені ''на коні'', бо вміло використовують схильність українців вірити словам, а не справам.
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25.10.2020 01:03 Ответить
уродов как пэтя ? Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 273
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25.10.2020 09:43 Ответить
песики задрали ...
когда вы выздыхаете !!! Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4577
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25.10.2020 09:45 Ответить
Президент и его партия позорно уклоняются от ответов на суперскандал с Дубинским, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8039 Президент и его партия позорно уклоняются от ответов на суперскандал с Дубинским, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2181
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24.10.2020 22:01 Ответить
Давайте посмотрим на результаты выборов ... .
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24.10.2020 22:03 Ответить
Мама любит быструю еду из алюминиевой миски.
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24.10.2020 22:05 Ответить
дірявою ложкою
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24.10.2020 22:09 Ответить
П'ять запитань Зеленського: як відбуватиметься опитування і як готують волонтерів

https://racurs.ua/ua/2753-p-yat-zapytan-zelenskogo-yak-vidbuvatymetsya-opytuvannya-i-yak-gotuut-volonteriv.html
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24.10.2020 22:07 Ответить
Профанация. Абсолютно бесконтрольная. И нефиг этим "волонтерам" вообще что-то считать - всё равно в Офисе президента нарисуют результат, который им нужен.
А главное для всех нас - не играть с этими жуликами в наперстки и не принимать участия в этом позорище.
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24.10.2020 22:59 Ответить
але нас запишуть, що "брали участь".
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24.10.2020 23:21 Ответить
Полностью согласен с Соло.Но позорище,кроме опроса,и сами местные выборы.Оставшиеся,после предыдущего правления,местные базарные "элиты",на полном серьезе,сейчас себя спасают от всех люстраций,деклараций и любых имущественных претензий.За "место" в списках"проплачено,ждут дивиденты.Вот зачем сегодня терять время,идя на избирательные участки?Заразиться короной?
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25.10.2020 16:18 Ответить
А ведь создание фейков Дубинским во время Революции, это похлеще вчерашнего проступка пьяного гамадрила.
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24.10.2020 22:11 Ответить
Па таму та гамадрілла єтая їшь чьйо не у "Слугах народових".Не доріс,падлюка.
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24.10.2020 22:21 Ответить
Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8893
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24.10.2020 22:11 Ответить
Кстати, если бы не две революции, вся эта зеленая п#здобратия работала бы там же, откуда ее зачерпнул социальный лифт.

Хотя, она туда же и вернется, но Украина теряет время и деньги. Учитывая кумулятивный эффект, мы теряем проценты ВВП из-за, по сути, необразованных людей, которые повелись на популистов.
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24.10.2020 22:17 Ответить
«Революцію задумують романтики, втілюють в життя фанатики, а її плодами користуються негідники» - Томас Карлейль
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24.10.2020 23:36 Ответить
Исключительность ситуации в том, что после кризиса 2009-го года, да еще на фоне короновируса, весь мир однозначно будет кардинально меняться. Например, вместо двух супердержав, будут появляться региональные лидеры.
Модель экономики стран будет меняться к такой, какой по сути еще не было. Всё это озвучено на "Базель III". решениях "Рмского клуба" 2019 и "Давосского форума" 2020.

Так как у нас фактически уничтожена система управления государством, то нам (при благоприятном стечении звёзд) может быть гораздо легче создать на руинах новое, чем тем же странам ЕС сначала развалить сопротивление старых чиновников, а потом строить новое.
Шанс у Украины и украинского народа есть. Вопрос лишь в том - воспользуемся ли мы им или снова прогавим...
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25.10.2020 17:34 Ответить
А от скандала с братьями-ермаками продающими должности и сливающими операции СБУ??? Да таких зашкваров достаточно на "пожизненное"- любимое словечко зели судя по его дебильным "опитуванням"...
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24.10.2020 22:19 Ответить
Не знаю як за це Беніне посміховисько можуть голосувати жителі Київщини ?
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24.10.2020 22:21 Ответить
Дубинский -это 73 %((((
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24.10.2020 22:24 Ответить
У этой зелени карликовой ничего святого нету и на грамм, а если б было то Украину, в которой и сам же живёт, не называл бы ПРОСТИТУТКОЙ
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24.10.2020 22:28 Ответить
Все они там питорасы.. одним мерилом мерянные и одним миром мазанные..
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24.10.2020 22:30 Ответить
От не хотел завтра голосовать . Но теперь пойду на принцип . ( Меня всё устраивает ) .
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24.10.2020 22:33 Ответить
так поступают не только лицемеры , но и подонки .
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24.10.2020 22:36 Ответить
Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7404
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24.10.2020 22:40 Ответить
Бутусов, дави нелоха да по злее. Зюзя уже за год успел осточертеть.
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24.10.2020 22:43 Ответить
А ми вас всіх 73/43%зебілів, і навіть таких упоротих, як ти, Игокович, дебілів - півтора-два роки тому попереджали...
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24.10.2020 23:20 Ответить
"Неначе суки з кобелями,жиди злигались з москалями. І тічка ця здавна й понині гаса по нашій Україні." Т. Шевченко.
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24.10.2020 22:46 Ответить
Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9095
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24.10.2020 22:47 Ответить
Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4891
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24.10.2020 22:53 Ответить
смешно, но - кому?
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25.10.2020 20:24 Ответить
г+г то інкубатор антиукраїнських вилупків.
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24.10.2020 23:12 Ответить
Да,политическая система не изменилась,но ГОСПЕРЕВОРОТА и подавно не было.Был запрос общества на смену власти,который и произошёл,благодаря которой произойдут революционные изменения в нашем обществе.Переживём и эту убогую,ущербную и краткосрочную, типично совковую власть.А французская революция длилась 98лет.Последняя революция, приведшая к узурпации власти коммунистами, была февральская,которая начиналась 40лет до её свершения. Отчёт начала революции,которая далеко до завершения,у нас надо считать с 2004года.
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24.10.2020 23:43 Ответить
О какая чушь несусветная. Переживут они. Долго переживать придется. Ибо нарид следующими ОПЗЖ выберет. Вот тогда и начнете переживать.
Кто там революцию делать будет? 46% ********? Оно им нах не надо.
Четверть из них давно в Польше-Чехии-Германии, класть они хотели в общем-то.
25% (которые при явке 62% = 7.44%?) Ну вполне реально, только низзя ж расшатывать страну-то. А ту Путин проснется и всех нагнет.
Вывод? Так все и останется, точнее никак.
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25.10.2020 08:37 Ответить
То что Вы написали,то этого не может быть,потому что этого не может быть никогда.Революция это не смена власти,а изменение строя в обществе.Этот процес.Т.е. развития ситуации.В процессе всегда есть время.А то ,что ОПЗЖ может прийти к власти,не исключено.Но с их приходом,или с зелёными,или с рыгами никогда не смогут произойти революционные изменения,а запрос остаётся.Да народ тупой и процесс у нас длительный,но он будет продолжаться и идти в ту точку.Это исторический процесс,но по какому пути это будет происходить вопрос и сколько для этого понадобится времени не известно.Сейчас мир с таким потоком информации этот процесс развивается более стремитеьно,чем ранее.Даже может быть так,что мало никому не покажется.Революция у нас продолжается!!! Сожалею,что Вы забыли,а может и не знали то,чему нас учили в школе и институте.
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25.10.2020 09:33 Ответить
В 19 году все думали "этого не может быть никогда", когда вспоминали о том что клоун президентом станет. А вот нихуяшеньки, стал. Ибо идиотов всегда большинство)))
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25.10.2020 17:51 Ответить
Был уверен,что зе прийдёт к власти ,за 4 месяца до 1-го тура.И это, вполне очевидное должно было состояться.За него у меня никогда не могла поднятся рука отдавая свой голос.Вы правы, идиотов большинство,даже включая всех тех,которые тогда думали что*этого не может быть никогда*. А для таких как Вы, очень трудно находить ответы на вопросы,которые стоят перед обществом.
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25.10.2020 18:13 Ответить
Фарисеї - всі лицеміри !
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24.10.2020 23:24 Ответить
Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1732
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24.10.2020 23:31 Ответить
зеленский - это реванш антимайдана. беркутня убивавшая майдановцев - на свободе, штепы - в раде, а не нарах, ефремов - честный чиновник, а исполнители сепаратистских новороссий уже завтра получат мандаты управлять облсоветами на юго-востоке.. каких вам еще доказальств не хватает?
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24.10.2020 23:54 Ответить
Ты под российским флагом!😊
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25.10.2020 00:23 Ответить
Это я презерватив прокси одевал, чтоб по вражьим сайтам в разведку сходить
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25.10.2020 07:43 Ответить
Дубінському можна все!!! Він допоміг Янелоху стати преЗЕдентом. Оббріхував Порошенка, робив на нього фейки і це спрацювало, лохи повірили та повелися. Жеріть, сцуки, свого Зедубінського, насолоджуйтесь його матюками та бородатою дупою, яка у нього замість обличчя.
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25.10.2020 01:11 Ответить
Иренка,все еще облизываешь снизу и сверху сывочолого?Окстись,надо идти вперед.Не создавай себе кумира...
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25.10.2020 16:25 Ответить
Борюсік! Все відсмоктуєш у Янелоха? Досить, ти ж все одно голосував за ху#ла, а підтримуючи Янелоха ти сподівався, що Україна повернеться у кацапське стойло. Нідаждеся! Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8308
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25.10.2020 17:38 Ответить
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, ЗЕлёная сама пойдёт!...
Тьфу, блин вспомнилось.
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25.10.2020 07:16 Ответить
Президент і його партія ганебно ухиляються від відповідей на суперскандал із Дубінським, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1790
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25.10.2020 07:30 Ответить
Ну і Філатов! Правильно підмітив схожість.
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25.10.2020 07:44 Ответить
Та країна навіть не буде знати чи приніс ЗЕ квіти до памятника Небесної Сотні бо це буде тишком-нишком і не видно із-за кортежу і частоколу охорони.
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25.10.2020 07:41 Ответить
як ПРЕЗЕРВАдент може щось заперечити, якщо він же ж сам радив "рАздАть бЄркуту ********* палкі, штоб електрічЄство дабівать с протЄстуюшчіх"?? Сьогодні головКОкомандучий - це продовження обісраного ДУБ-кого...
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25.10.2020 07:53 Ответить
дубінський це членосос коломойши
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25.10.2020 09:03 Ответить
Забагато слів для зеленого лайна, я б скоротив заголовок до "Президент и его партия позорні"
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25.10.2020 10:00 Ответить
А можно так? " Последний Президент Украины..."
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25.10.2020 17:38 Ответить
дубінський - хвойда. А якщо зеленський прикриває/захищає хвойду, то, виходить він сутенер? Досить дивно, бо зеленський і сам хвойда, тільки в каломойського.
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26.10.2020 00:58 Ответить
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