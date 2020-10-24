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"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий и другие города "красной зоны"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила "Укрзализныце" восстановить движение с ряда станций, которые были закрыты из-за карантина.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Укрзализныця положительно оценивает решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 26 октября восстановить движение с большинства закрытых станций. Путешествия в поездах более безопасны для граждан, ведь компания строго придерживается противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

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Так, с 26 октября УЗ открывает продажу билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко, Сумы на поезда:

№ 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;

№ 7/8 Киев - Черновцы

№ 12/11 Одесса - Львов;

№ 15/16 Харьков - Рахов;

№ 21/22 Харьков - Трускавец;

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№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 72/71 Запорожье - Киев;

№ 76/75 Кривой Рог - Киев;

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№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 84/83 Мариуполь - Киев;

№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 102/101 Киев - Херсон;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

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№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 116/115 Киев - Бердянск;

№ 118/117 Черновцы - Киев;

№ 122/121 Николаев - Киев;

№ 136/135 Одесса - Черновцы

№ 217/218 Киев - Рахов;

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№ 702/701 Львов - Черновцы

№ 715/716 Киев - Львов;

№ 732/731 Киев - Запорожье;

№ 734/733 Киев - Покровск;

№ 738/737 Киев - Запорожье;

№ 739/740 Киев - Кривой Рог

№ 743/744 Киев - Львов;

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№ 749/750 Киев - Ивано-Франковск;

№ 766/765 Киев - Херсон;

№ 769/770 Киев - Каменец-Подольский;

№ 772/771 Хмельницкий - Киев;

№ 779/780 Сумы - Киев - Винница;

№ 782/781 Черкассы - Киев.

Также с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на следующие поезда:

№ 106/105 Киев - Одесса;

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№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№136 / 135 Одесса - Черновцы

№ 146/145 Киев - Измаил;

№ 763/764 Киев - Одесса.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Похоже, что всю молодую команду технократов можно заменить даже не простым скриптом, а просто генератором случайных чисел.
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24.10.2020 22:45
+2
Балуются мальчики..
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24.10.2020 22:31
+2
А пригородные поезда когда-нибудь восстановят?
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24.10.2020 22:41
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Правила форума Совет форумчан
Балуются мальчики..
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24.10.2020 22:31 Ответить
"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші міста "червоної зони" - Цензор.НЕТ 4544"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші міста "червоної зони" - Цензор.НЕТ 4544"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші міста "червоної зони" - Цензор.НЕТ 5554
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24.10.2020 23:24 Ответить
А пригородные поезда когда-нибудь восстановят?
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24.10.2020 22:41 Ответить
они убыточны
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24.10.2020 23:09 Ответить
слишком много безбилетников
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24.10.2020 23:10 Ответить
Не при этой власти.
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24.10.2020 23:21 Ответить
Похоже, что всю молодую команду технократов можно заменить даже не простым скриптом, а просто генератором случайных чисел.
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24.10.2020 22:45 Ответить
Собака машет хвостом , - хвіст вихляє собакою .
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24.10.2020 22:55 Ответить
А брехали, что дальние пассажироперевозки такие убыточные. А как их не стало, даже коронавирус не остановил. "Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші міста "червоної зони" - Цензор.НЕТ 8219
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24.10.2020 23:10 Ответить
Циркова вистава триває !!!Заборона діяла лише до виборів!! Навіщо було ізолювати Західну Україну ???)))
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24.10.2020 23:14 Ответить
цирк на дроті.
В красной зоне ходят поезда, работают кинотеатры и т.п.

Вопрос: кому нужно деление на все эти зоны и весь этот бред??
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24.10.2020 23:17 Ответить
Цирк
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24.10.2020 23:35 Ответить
Гуд! Зеленые решили проредить население. Созданы все условия - выборы на подъеме второй волны эпидемии, обеспечить побольше контактов между людьми, фонд борьбы с короновирусом пустили на дороги вместо создания госпиталей для больных и т.д.
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25.10.2020 00:42 Ответить
Комиссия не может подменять закон, конституцию, ЖД боится ответственности и суда после провала ковидного заеовора.
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25.10.2020 05:28 Ответить
а ты всё ещё на "заговоре" застрял?
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25.10.2020 10:40 Ответить
НЕПОСЛІДОВНО ЦіЛКОВИТО, (((
ось як має бути :



У Польщі тимчасово закривають школи, спортзали, кав'ярні і ресторани
НОВИНИ 24 ЖОВТНЯ, 2020



"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші міста "червоної зони" - Цензор.НЕТ 3014
Прем'єр-міністр Польщі повідомив, що з 24 жовтня в країні вводять нові карантинні обмеження. Школи, спортзали, басейни і ресторани закривають, спортивні та культурні заходи обмежують.

Так, всіх школярів планують перевести на дистанційне навчання. Кав'ярні, ресторани та інші заклади зможуть працювати тільки на виніс або через доставку. Спортзали й басейни повністю закриють. Мінімум на два тижні.
Крім того, діти до 16 років зможуть виходити з дому тільки у супроводі дорослих. Збиратися вдома і на вулиці можна буде компаніями тільки до 5 чоловік.
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25.10.2020 09:05 Ответить
«У Польщі штраф за порушення карантинних обмежень сягає 30 тис. злотих…»(200 тис.грн)
- інтерв'ю із заступником голови Отвоцької міської ради
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25.10.2020 09:07 Ответить
поехали, ребята! Кто туда привезёт, кто там подцепит. Главное - не сидеть на месте.
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25.10.2020 10:26 Ответить
степаша у шустера признался что тесты 60% не показвают достоверно. Отменнить тестоы нельзя. Где ж тогда больных брать? На 90% они бессимптомны выявленные. А остальные не имеют явных признаков это не чума и не оспа а простое сезонное орви . Обращаемость летальность не возрастает но зато растет число выявленых врагов народа которых надо посадить на карантин и штрафовать. И это только начало.
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25.10.2020 12:06 Ответить
бла-бла-бла! Короче - хрень собачья!
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25.10.2020 13:38 Ответить
 
 