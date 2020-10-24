"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий и другие города "красной зоны"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила "Укрзализныце" восстановить движение с ряда станций, которые были закрыты из-за карантина.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Укрзализныця положительно оценивает решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 26 октября восстановить движение с большинства закрытых станций. Путешествия в поездах более безопасны для граждан, ведь компания строго придерживается противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
Так, с 26 октября УЗ открывает продажу билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко, Сумы на поезда:
№ 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;
№ 7/8 Киев - Черновцы
№ 12/11 Одесса - Львов;
№ 15/16 Харьков - Рахов;
№ 21/22 Харьков - Трускавец;
№ 41/42 Днепр - Трускавец;
№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;
№ 49/50 Киев - Трускавец;
№ 72/71 Запорожье - Киев;
№ 76/75 Кривой Рог - Киев;
№ 81/82 Киев - Ужгород;
№ 84/83 Мариуполь - Киев;
№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;
№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
№ 98/97 Ковель - Киев;
№ 102/101 Киев - Херсон;
№ 108/107 Одесса - Ужгород;
№ 110/109 Львов - Херсон;
№ 116/115 Киев - Бердянск;
№ 118/117 Черновцы - Киев;
№ 122/121 Николаев - Киев;
№ 136/135 Одесса - Черновцы
№ 217/218 Киев - Рахов;
№ 702/701 Львов - Черновцы
№ 715/716 Киев - Львов;
№ 732/731 Киев - Запорожье;
№ 734/733 Киев - Покровск;
№ 738/737 Киев - Запорожье;
№ 739/740 Киев - Кривой Рог
№ 743/744 Киев - Львов;
№ 749/750 Киев - Ивано-Франковск;
№ 766/765 Киев - Херсон;
№ 769/770 Киев - Каменец-Подольский;
№ 772/771 Хмельницкий - Киев;
№ 779/780 Сумы - Киев - Винница;
№ 782/781 Черкассы - Киев.
Также с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на следующие поезда:
№ 106/105 Киев - Одесса;
№ 108/107 Одесса - Ужгород;
№136 / 135 Одесса - Черновцы
№ 146/145 Киев - Измаил;
№ 763/764 Киев - Одесса.
Пожалуйста, подождите...
В красной зоне ходят поезда, работают кинотеатры и т.п.
Вопрос: кому нужно деление на все эти зоны и весь этот бред??
ось як має бути :
У Польщі тимчасово закривають школи, спортзали, кав'ярні і ресторани
НОВИНИ 24 ЖОВТНЯ, 2020
Прем'єр-міністр Польщі повідомив, що з 24 жовтня в країні вводять нові карантинні обмеження. Школи, спортзали, басейни і ресторани закривають, спортивні та культурні заходи обмежують.
Так, всіх школярів планують перевести на дистанційне навчання. Кав'ярні, ресторани та інші заклади зможуть працювати тільки на виніс або через доставку. Спортзали й басейни повністю закриють. Мінімум на два тижні.
Крім того, діти до 16 років зможуть виходити з дому тільки у супроводі дорослих. Збиратися вдома і на вулиці можна буде компаніями тільки до 5 чоловік.
- інтерв'ю із заступником голови Отвоцької міської ради