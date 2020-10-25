"Слуга народа" Гурин об "опросе Зеленского": Не понимаю, зачем это, создали сами себе проблемы на пустом месте
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Депутат "Слуги народа" Дмитрий Гурин высказал свое мнение об объявленном президентом Владимиром Зеленским всеукраинском опросе.
Член совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук в посте на Facebook сообщил, что подал заявление в Бюро относительно незаконности объявленного президентом Владимиром Зеленским всеукраинского опроса, информирует Цензор.НЕТ.
В комментарии под ним он затегал "слугу народа" Дмитрия Гурина с вопросом: "Интересно, кто-то президенту объяснял что он реально в тюрьму сядет за весь этот беспредел?". Нардеп ответил: "Я не понимаю, зачем эти опросы, объективно создали сами себе проблемы на пустом месте".
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https://www.youtube.com/watch?v=N2Aka7kOhTI
карпатський бокораш
Вчора мав розмову з нашим місцевим ідейним "лідєром" Зелених. Так от, розказав багато цікавих речей. Одним словом кинули його з місцевими виборами дуже серйозно, а організація їхня то ще то кубло гадюк.
Hellis@13Hellis_13 1 ч
Бюллетени ЦИК уже должны быть на всех избирательных участках.
На данный момент полностью в наличии только гребаные бумажки Зеленского.
Аврал и завал. Сколько еще бракованных и "случайно" ошибочных найдут за ночь. А ведь еще доставить, проверить....
міхайлічєнко воно, з кріворожия
Так це ваше кредо за останні 1.5 року. Вже пора і б звикнути.
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 10 ч
Якщо під виборчою дільницею поставити граблі, чи вважатиметься це незаконною агітацією у день виборів?
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В опросе из 5 вопросов - 4 просто фикция. Лишь бы задать. Получив четыре "за" и автоматом "за" за ключевой 5-ый (не по счету) вопрос.
Смысл опроса в том, чтобы получить поддержку у народа за легализацию канабиса (марихуаны).
За этим вопросом видать стоят очень важные люди с большими деньгами. Поэтому Зеленский и лезет напролом со своим опросником, в ожидании большого куша или Зеленского крепко держат за яйца каким-то компроматом.
Да, кстати. Кому Зеленский сдавал свои анализы перед президентскими выборами?
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-sdal-analizy-v-eurolab-863671.html
И этот человек сейчас обвиняется в связях с ФСБ и наличием росийского гражданства. Пробирка с пробами крови Зеленского и результат анализа может уже находится в москве, у путина в личном сейфе.
Кстати русские любят использовать слово "сознательный" для оскорбление украинцев, что делает твой комментарий еще веселее ))
горохоботы, особенно начинающие, в этом точно следуете методичкам )
Чи ви подуріли люди, чи такими і раніше були...
Не подобається опитування- не беріть в ньому участь, усе просто.
А законно це чи ні вирішить реформована попередньою владою суддівська гілка влади.
Що не ясно?
1) незаконна агітація в день виборів;
2) результатами можна буде маніпулювати як завгодно.
А "ґуріни" глаголять щоб відвернути нашу увагу від їх планів.