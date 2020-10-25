У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера увидел схожесть "опроса Зеленского" и псевдореферендумом, которые провели в Крыму и на Донбассе в 2014 году.
Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"После реализации так называемого "опроса Зеленского" в 2020 году я не понимаю, как теперь украинская власть сможет преследовать организаторов и исполнителей "народного волеизъявления" в Крыму и на Донбассе в 2014 году. Ведь события и 2014-го, и 2020-го объединяет общая черта - противоправность, неконституционность и незаконность. Может, это так и задумано было изначально?", - предполагает он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.
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Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друк бюлетенів для місцевих виборів - Фріз
Вовав Зе - ТИ СЄПАР
отличается своими *****ными поступками
чем *****ней поступок, тем больший *****
Какая Европа, тут хоть бы через несколько поколений цивилизация настала ......
Остальное зависит от людей и их сознательности
Опрос добровольный, кому не нравится, проходит мимо. Кстати, опрос может увеличить активность избирателей .
https://censor.net/ru/news/3226878/verhovnyyi_sud_ne_stal_zapreschat_opros_zelenskogo_prezident_imel_iskrennie_namereniya
Учитесь думать
И лишняя мотивация пойти на голосование)) очень хочется написать "нет" сэз на дамбасе
Тобто президент чи депутати слуги народу можу діяти ВИКЛЮЧНО в межах повноважень. Оголошувати опитування - такого повноваження немає ані у президента, ані у депутата!
Хотя Верховный суд уже был
Я считаю, что это уже абсурд выискивать в опросе зраду.
Там були переплутані назви партій, їх порядкові номери та прізвища кандидатів.
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Пусть он покажет где в Конституции и в каком Законе (законах) запрещено проводить соцопросы, а потом будет заявлять... А Цензор тоже хорош - публикует лживые высказывания всяких психов-неадекватов
Головна ціль - створити у людей ілюзію, ніби, вони за щось голосують.
Але навіть пряме пояснення про це і про те, що потім організатори просто викинуть ці папірці, а оголосять будь-що, що самі захочуть, і будуть брехати, що це, начебто, результати опитування... - Багатьох людей це все одно не зупиняло! Було видно, що люди хочуть висловити свою думку або, принаймні, якось заявити про себе. І деякі з людей казали що, так, це може бути обман, але що робити??? Що робити? Як люди можуть висловитися?
і зловживають шахраї, і так обманюють людей (як в путінській Росії, так і в Україні під час президенства Зеленського).