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У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У

Бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера увидел схожесть "опроса Зеленского" и псевдореферендумом, которые провели в Крыму и на Донбассе в 2014 году.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"После реализации так называемого "опроса Зеленского" в 2020 году я не понимаю, как теперь украинская власть сможет преследовать организаторов и исполнителей "народного волеизъявления" в Крыму и на Донбассе в 2014 году. Ведь события и 2014-го, и 2020-го объединяет общая черта - противоправность, неконституционность и незаконность. Может, это так и задумано было изначально?", - предполагает он.

У опроса Зеленского есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гурин об "опросе Зеленского": Не понимаю, зачем это, создали сами себе проблемы на пустом месте

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Также читайте: Кулеба о вопросе по Будапештскому меморандуму в "опросе Зеленского": "Назрела потребность в разговоре о гарантиях безопасности для Украины"

Автор: Анна Судак
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заблокував самий популярний канал серед політикума України Медведчука. Канал існував з березня 2019року.У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера - Цензор.НЕТ 8904
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25.10.2020 00:31
+36
Хроника одного презEдента
Появление Михаила Фаворова с его "украинской вакциной" и прямое участие в этом вопросе г-на Ермака можно было бы списать на извечную страсть "распилить и утащить", свойственную всей власти Зеленского и Ермаку в частности, если бы не очень интересные связи г-на Фаворова в России. В частности с Хромовой Дарьей Михайловной, научным сотрудником Федерального государственного унитарного предприятия "Научный центр "Сигнал". одной из ключевых организаций в российской программе создания нового поколения химического и биологического оружия.
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25.10.2020 00:41
+35
вавий усиленно наматывает себе на катушку статьи. зачем? почему? потому что "урист" липовый. он не понимает что его "играют". как только он станет ненужен - его тупо сольют толпе как источник всех проблем. а сами сядут на его место как спасители.
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25.10.2020 00:32
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ой баюс-баюс
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25.10.2020 07:28 Ответить
Внимание!!! Зеленые готовят массовые фальсификации на местных выборах! Массовые "ошибки" при печати бюллетеней, а так же "лишние" бюллетени исчисляются сотнями тысяч. Подобная инфа уже есть из Харькова, Одессы и Запорожья. И это, похоже, только верхушка айсберга(((

Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друк бюлетенів для місцевих виборів - Фріз

У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера - Цензор.НЕТ 4423
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25.10.2020 01:34 Ответить
У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера - Цензор.НЕТ 3834
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25.10.2020 01:35 Ответить
Мне кажется , первым возьмут БЭНЮ.
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25.10.2020 02:35 Ответить
Бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера увидел схожесть "опроса Зеленского" и псевдореферендумом, которые провели в Крыму и на Донбассе в 2014 году. Источник: https://censor.net/ru/n3226867

Вовав Зе - ТИ СЄПАР У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера - Цензор.НЕТ 9685

У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера - Цензор.НЕТ 7168
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25.10.2020 02:53 Ответить
***** от *****а не знаком отличается
отличается своими *****ными поступками
чем *****ней поступок, тем больший *****
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25.10.2020 14:53 Ответить
5 вопросов одного из уголовных дел будущего!
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25.10.2020 04:02 Ответить
Так нариду все по хер🙄🤔😡
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25.10.2020 05:57 Ответить
А экзитпол хоть будет? Чтобы не было подтасовок. А то на избирательном участке присутствует достаточно бланков в двойном объеме, чтобы заменить те бюллетени, которые "неправильно" проголосовали. Ну " ошиблись" люди. А потом попробуйте проверьте, как вы записаны. Проконтролировать могли бы экзитполы. Они будут?
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25.10.2020 06:08 Ответить
за це "опитування" у майбутньому при зміні влади клоуну яйця будуть відривати всі кому не лінь.
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25.10.2020 07:14 Ответить
Сам президент нарушает закон, люди продолжают свой голос отдавать за гречку ...
Какая Европа, тут хоть бы через несколько поколений цивилизация настала ......
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25.10.2020 07:40 Ответить
Суд уже высказался, нарушений закона нет.
Остальное зависит от людей и их сознательности
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25.10.2020 07:44 Ответить
Не было ни какого решения суда, была высказано мнение
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25.10.2020 07:46 Ответить
Нет нарушений закона. Если кто-то считает, что есть- подавайте в суд. Но только никто из прлитиканов-критиканов не высовывается с судом.
Опрос добровольный, кому не нравится, проходит мимо. Кстати, опрос может увеличить активность избирателей .
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25.10.2020 07:50 Ответить
Магера - це не політикан-критикан, це один із небагатьох членів ЦВК, які пішли проти Підрахуя і відмовилися в 2004 оголошувати президентом обізьЯника! Це дуже фаховий юрист саме з виборчого права!
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25.10.2020 08:55 Ответить
Было
https://censor.net/ru/news/3226878/verhovnyyi_sud_ne_stal_zapreschat_opros_zelenskogo_prezident_imel_iskrennie_namereniya
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25.10.2020 09:17 Ответить
Ради интереса, возьмите сами почитайте, а не ждите что вам начнут навязывать .
Учитесь думать
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25.10.2020 07:48 Ответить
Меня опрос не напрягает, даже интересно.
И лишняя мотивация пойти на голосование)) очень хочется написать "нет" сэз на дамбасе
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25.10.2020 07:56 Ответить
Ст. 6 Конституції: Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Тобто президент чи депутати слуги народу можу діяти ВИКЛЮЧНО в межах повноважень. Оголошувати опитування - такого повноваження немає ані у президента, ані у депутата!
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25.10.2020 09:05 Ответить
В суд, все в суд ))
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25.10.2020 09:11 Ответить
В суд краще постфактум - щоб уже визнали факт правопорушення, а не лише намір))
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25.10.2020 10:46 Ответить
Проинформируете нас, как все получилось в суде )))
Хотя Верховный суд уже был
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25.10.2020 10:49 Ответить
Пруф? Де рішення?
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25.10.2020 10:53 Ответить
https://censor.net/ru/news/3226878/verhovnyyi_sud_ne_stal_zapreschat_opros_zelenskogo_prezident_imel_iskrennie_namereniya
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25.10.2020 11:00 Ответить
І вас не насторожує мотивація "мав хороші наміри"??? І так, це ж реформований Петром суд, як ви їм можете вірити?))
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25.10.2020 11:10 Ответить
Кого, что не устраивает: В суд, все в суд))
Я считаю, что это уже абсурд выискивать в опросе зраду.
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25.10.2020 11:16 Ответить
Ты идиот, хотя бы почитал формулировки ответа суда. А там написано, почти дословно, что, поскольку опрос ЕЩЕ не проведен, то ПОКА нет нарушений закона. так как суд судит за свершенные действия, а не за намерения. Скользоватая формулировка, но совсем не о том, что пишешь ты. после проведения "опроса", уже по факту зедебила надо засыпать судебными исками за нарушение закона и на аннуляцию любых результатов этого "опроса".
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25.10.2020 08:54 Ответить
🔜
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25.10.2020 09:02 Ответить
Во всех его действиях есть много общего,с действиями"папередников". У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера - Цензор.НЕТ 5875
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25.10.2020 07:52 Ответить
У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера - Цензор.НЕТ 9640
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25.10.2020 08:13 Ответить
Вовик этот прос сам оплачивает? А что там в декларации на эту сотню с гаком миллионов? А налоги с этой " заработанной " суммы заплатил?
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25.10.2020 08:22 Ответить
Бедная Ленка: то Оман ему оплачивай, то опрос.
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25.10.2020 11:30 Ответить
На моїй дільниці (Закарпаття м.Рахів) не було ніяких опитувань, тому я підозрюю, що це опитування буде проводитись тільки в малоросько-кацапських регіонах, а в українських "уродливі слуги" будуть самостійно проставляти галочки в потрібні квадратики.
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25.10.2020 09:19 Ответить
Та певно ще сплять.
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25.10.2020 09:20 Ответить
У бланках протоколів для місцевих виборів у Києві зафіксували помилки.
Там були переплутані назви партій, їх порядкові номери та прізвища кандидатів.
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25.10.2020 09:24 Ответить
зеленский - это реванш антимайдана и новороссий. Он легитимизирует автономный статус бамбасса и анексию крыма, чтобы с кацапов сняли санкции. Для этого его и впарали кремлефашисты тупорылым хохлам.
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25.10.2020 09:39 Ответить
А Новоросія чомусь кордонами співпадає з проектом Нового Єрусалиму. Тому Зелені узурпатори взяли стратегію маленьких кроків у знищенні України.
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25.10.2020 10:08 Ответить
Нічого дивного, - під одну кальку, чого ж морочитися, схавали ті, можуть схавати і ці.
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25.10.2020 10:18 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.10.2020 10:21 Ответить
ИМХО согласен с Магерой. Опрос незаконен, если подходить со всей строгостью закона. Тем не менее есть существенное отличие от псевдореферендума в Крыму и на Донбасе.. Этот опрос не имеет никаких политических и юридических последствий и его проводит не оккупант, а президент страны в своей стране.
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25.10.2020 12:48 Ответить
Магера это еще тот ушлепок и любитель людям лашпу на уши вешать!

Пусть он покажет где в Конституции и в каком Законе (законах) запрещено проводить соцопросы, а потом будет заявлять... А Цензор тоже хорош - публикует лживые высказывания всяких психов-неадекватов
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25.10.2020 12:57 Ответить
а почему в День выборов, другого дня не нашлось?. Возможностей сколько угодно - хоть на улице, хоть по телефону. Надо же - припереться на выборы!!
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25.10.2020 16:09 Ответить
Есть запрет в каком-либо законе на день выборов?
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25.10.2020 21:12 Ответить
Магера повністю правий щодо того, що форма виконання цього шахрайства точно така ж, як робили окупанти в Криму, в Донецьку і Луганську навесні 2014: так само надрукували будь-що на канцелярському папері А4 і створювали у людей ілюзію, начебто це якесь голосування - коробки поставили, які на вигляд схожі на урни для голосування, обклеєні теж папірцями, нарізаними з канцелярського паперу А4... Повністю аналогічний спосіб здійснення шахрайства.

Головна ціль - створити у людей ілюзію, ніби, вони за щось голосують.

Але навіть пряме пояснення про це і про те, що потім організатори просто викинуть ці папірці, а оголосять будь-що, що самі захочуть, і будуть брехати, що це, начебто, результати опитування... - Багатьох людей це все одно не зупиняло! Було видно, що люди хочуть висловити свою думку або, принаймні, якось заявити про себе. І деякі з людей казали що, так, це може бути обман, але що робити??? Що робити? Як люди можуть висловитися?
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25.10.2020 19:42 Ответить
Саме оцим бажанням людей висловитися і "бути почутими", відчути свою значущість
і зловживають шахраї, і так обманюють людей (як в путінській Росії, так і в Україні під час президенства Зеленського).
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25.10.2020 20:09 Ответить
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