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Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, -

Члены Святошинского теризбиркома обратились в полицию по поводу возможной подделки гражданами медицинских справок для голосования на дому, правоохранители проводят проверку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети "ОПОРА".

"О якобы массовом поступлении в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей, в которых они просили обеспечить им голосования по месту пребывания, 24 октября в полицию сообщили 10 членов Святошинской ТИК", - говорится в сообщении.

Согласно информации, изложенной в заявлении членов ТИК в Святошинском районе Киева (ТИО №10 и ТИО №11) в ТИК узнали, что 23 октября несколько неизвестных людей, которые представлялись волонтерами "от одного из субъектов избирательного процесса", приносили во многие ТИК заявления по организации голосования избирателей, не способных передвигаться самостоятельно, по их месту пребывания, при этом один человек подавал до 20 таких заявлений. Кроме того, члены ТИК утверждали, что медицинские справки, прилагаемые к заявлениям, "изготавливаются одними и теми же медицинскими учреждениями и в большинстве выглядят идентично".

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По информации представителей "ОПОРЫ", накануне начались единичные случаи подачи заявлений, от определенных лиц, для того чтобы предоставить возможность голосования по месту пребывания. Комиссиям приносили по 10, 15, 20 таких заявлений, которые "были написаны или одним почерком, или справки выданные одним учреждением, или там были бланки с печатью-ксерокопией". В организации подчеркнули, что большинство комиссий, в которые поступали такие заявления, находятся в ТИО №10.

"В полиции проверяют информацию о возможной подделке медицинских справок гражданами для их голосования на дому. Соответствующее обращение от членов территориальной избирательной комиссии зарегистрировано в Святошинском управлении столичной полиции. По результатам его рассмотрения этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация… Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Святошинском управлении полиции в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проводится проверка по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию", - говорится в сообщении на сайте организации, со ссылкой на правоохранителей.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
это будут самые грязные выборы после 2004 года
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25.10.2020 02:19
+8
Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 3872
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25.10.2020 08:19
+5
Зе пошел по беспределу. Демократия закончена. Забудьте. Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 6662
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25.10.2020 06:46
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это будут самые грязные выборы после 2004 года
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25.10.2020 02:19 Ответить
Звісно, петяботи багнюкой закидають.
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25.10.2020 09:12 Ответить
вас не грязью закидывать надо. вас пиз..ить нещадно надо. а еще лучше - выгнать нахер из страны
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25.10.2020 09:14 Ответить
Ось із таких як ти гнид в Україні одні проблеми. Ви ладні розвалити державу, лише щоб ваш ідол був президентом. А на справді своєю тупістью та зверхністью зробили все те що привело дл "как фанера над парижем пролетел".
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25.10.2020 09:20 Ответить
пасть закрой херсонский рукожоп. кто как и куда пролетел время покажет. молись чтобы про тебя забыли когда зеленое говно съедет с банковой
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25.10.2020 09:24 Ответить
Інкогніто, ти своєю злобою захлинешся. І це буде заслужено.
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25.10.2020 09:30 Ответить
З чого ти вирішив, шо це справжній порохобот? Справжні мають розуміти, шо ці гойдалки вічно тривати не можуть.
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25.10.2020 10:12 Ответить
ТЕхнологии попередников...
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25.10.2020 04:52 Ответить
За умышленное использование поддельных документов с человека возьмут штраф в размере до 50 минимальных зарплат, посадят под арест на срок до 6 месяцев либо ограничат свободу на срок до двух лет.
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25.10.2020 05:48 Ответить
Зе пошел по беспределу. Демократия закончена. Забудьте. Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 6662
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25.10.2020 06:46 Ответить
ЗЕ-оседлал все схемы"папередников". Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 71
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25.10.2020 07:49 Ответить
Галочка, Вам и вправду не нравится Зеленский или же Вы пишете то, что Вам сказали? ))

Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 5474
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25.10.2020 08:07 Ответить
Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 3872
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25.10.2020 08:19 Ответить
Тільки результат дуже передбачуваний.
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25.10.2020 08:31 Ответить
Чё, вы оба показали результат ниже 50?? ))))
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25.10.2020 17:30 Ответить
Які ми вумні! Тільки зеленою опежопою розмовляємо. Так? До багатьох ТВК Святошинського району Києва масово приносили ідентичні медичні довідки для голосування вдома, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 9742
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25.10.2020 17:55 Ответить
Не то, чтобы очень не нравится. Просто я я вижу среди наших политиков, тех, кто управлял бы страной на порядок эффективнее.
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25.10.2020 08:23 Ответить
Ну, я давно уже не вижу среди людей у власти истинных государственников
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25.10.2020 17:31 Ответить
У нас без фальсификаций и таракана на кухню не выберешь.
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25.10.2020 06:57 Ответить
Президенты меняются-схемы прежние. Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 1073
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25.10.2020 07:48 Ответить
І не кажи, як було при Поросі, так і залишилось. Я правильно зрозумів? ))
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25.10.2020 08:08 Ответить
Так чим тоді нові обличчя краще? Тим більше, що якщо навіть при уряді Гройсмана (який я свого часу тут нещадно критикував за впопулізм, бо я не порохобот) ріст ВВП був 4,5%, а уже в січні 2020 (до початку епідемії) ВВП в мінус пішов...
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25.10.2020 08:46 Ответить
Ну, не переживай. В связи с вирусом короны, ВВП ещё больше упадёт, но обвинять в этом будут как всегда Зеленского и иже с ним.
До багатьох ТВК Святошинського району Києва масово приносили ідентичні медичні довідки для голосування вдома, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2550
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25.10.2020 17:35 Ответить
Ежу понятно, появляйся на горизонте. Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 483
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25.10.2020 08:46 Ответить
Що, знову як при Януковичу? Звичайно, кадри зека повернулися, а отже і методи також!
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25.10.2020 09:22 Ответить
Хто дає бабло Вовці на соціологов по конопляному питаннячку , той й танцюватиме пермогу Мертвечуківсих для майбутнього захоплення влади.А шо такоє- Качура ж обіцяв партнерсвто с опозажопістами - а там бабло і Мертвечука й Ахметова , й вечерком ще тітушок підкинуть
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25.10.2020 10:51 Ответить
 
 