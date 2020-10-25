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Враг вчера четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе: в ВСУ без потерь

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг вчера четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе: в ВСУ без потерь

За минувшие сутки российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 24 октября, на участках ответственности украинских подразделений вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня… Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - говорится в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в воскресенье.

В частности, стрелковое оружие противник применил вблизи Каменки и дважды - недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного российские наемники вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

"На провокационные враждебные выстрелы украинские военнослужащие оружие не применяли", - подчеркнули в штабе.

Кроме того, сообщается, что 24 октября военнослужащие ВСУ вместе с пожарными ГСЧС ликвидировали очаги пожаров близ населенного пункта Лопаскино.

"С начала текущих суток, 25 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано", - сказано в сводке.

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Враг вчера четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе: в ВСУ без потерь 01
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Топ комментарии
+10
йому це в очі кинув журналіст ввс
каже, що ж ви брешете світові та своєму народові про мир.
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25.10.2020 08:23
+9
На кожній точці мінімум 4 порушення щодня.
А ці статисти знову беруть цифри зі стелі.
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25.10.2020 08:22
+9
Супер стійкий режим тиші від зеленого наркімана.
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25.10.2020 08:22
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Так Зеленский же говорил что перемирие работает? Соврал?)
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25.10.2020 08:21 Ответить
йому це в очі кинув журналіст ввс
каже, що ж ви брешете світові та своєму народові про мир.
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25.10.2020 08:23 Ответить
На кожній точці мінімум 4 порушення щодня.
А ці статисти знову беруть цифри зі стелі.
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25.10.2020 08:22 Ответить
Супер стійкий режим тиші від зеленого наркімана.
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25.10.2020 08:22 Ответить
Враг вчера четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 5205
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25.10.2020 08:25 Ответить
Враг вчера четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 290
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25.10.2020 08:27 Ответить
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война...
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25.10.2020 08:30 Ответить
Руслан Хомчак після публікації допису про його квартири співаком і волонтером Тарасом Тополею змусив військкомат, до якого приписаний Тополя, призвати співака до армії
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25.10.2020 08:53 Ответить
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..

.
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25.10.2020 09:26 Ответить
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .
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25.10.2020 09:44 Ответить
 
 