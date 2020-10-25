Враг вчера четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе: в ВСУ без потерь
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За минувшие сутки российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 24 октября, на участках ответственности украинских подразделений вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня… Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - говорится в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в воскресенье.
В частности, стрелковое оружие противник применил вблизи Каменки и дважды - недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного российские наемники вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
"На провокационные враждебные выстрелы украинские военнослужащие оружие не применяли", - подчеркнули в штабе.
Кроме того, сообщается, что 24 октября военнослужащие ВСУ вместе с пожарными ГСЧС ликвидировали очаги пожаров близ населенного пункта Лопаскино.
"С начала текущих суток, 25 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано", - сказано в сводке.
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каже, що ж ви брешете світові та своєму народові про мир.
А ці статисти знову беруть цифри зі стелі.
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война...
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
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. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
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как бы гусский мир..
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И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .