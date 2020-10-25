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В Киеве шесть избирательных участков открылись с опозданием, два не начали работу

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве шесть избирательных участков открылись с опозданием, два не начали работу

В Киеве шесть избирательных участков начали работу с опозданием, а два не открылись.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 8 часов начали работу 1 103 участковых избирательных комиссий на территории Киева, шесть из которых в Шевченковском (3) и Соломенском (3) районе столицы - с опозданием, а две - в Оболонском и Дарницком районах - по состоянию на 8:30 не открылись. Сведения о событиях внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений, проводится проверка", - указывается в сообщении.

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25.10.2020 09:56 Ответить
Порядок есть порядок!
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25.10.2020 10:12 Ответить
Їжачок не винуватий
Сам Іванко вийшов з хати.

В кайфі після косячка
Голий сів на їжачка.
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25.10.2020 10:30 Ответить
 
 