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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Руководство одного из вузов ГФС на Киевщине указывало курсантам, за кого голосовать на выборах, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Руководство одного из вузов ГФС на Киевщине указывало курсантам, за кого голосовать на выборах, - прокуратура

Курсанты одного из университетов Государственной фискальной службы Украины в Киевской области получали указание от командного состава отдать свои избирательные голоса на местных выборах в воскресенье за определенных кандидатов в депутаты.

Об этом сообщается на странице Киевской областной прокуратуры в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, одно из лиц командного состава курсантов университета ГФС Украины по предварительному сговору с должностными лицами указанного вуза, дала курсантам указание отдать свои избирательные голоса в пользу определенных кандидатов в депутаты от одной из политических партий. Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей)", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в открытом уголовном производстве осуществляет Киевская областная прокуратура. Ведется досудебное следствие, проводятся следственные и розыскные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

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Руководство одного из вузов ГФС на Киевщине указывало курсантам, за кого голосовать на выборах, - прокуратура 01
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Топ комментарии
+19
Руководство одного из вузов ГФС на Киевщине указывало курсантам, за кого голосовать на выборах, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2720
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25.10.2020 10:30
+11
Зеленського не варто порівнювати з Порошенком. Нічого спільного. А ось з януковочем, в самий раз. Зеленський його перевершив.
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25.10.2020 10:42
+10
Повинні бути позбавлені права протягом життя займати бюджетні посади. Перед цим відсидіти. І нехай спробують заробити на хліб працею, нікчеми.
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25.10.2020 10:31
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Руководство одного из вузов ГФС на Киевщине указывало курсантам, за кого голосовать на выборах, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2720
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25.10.2020 10:30 Ответить
Сашапанамарь жги еще ...неубедительные у тебя фотожопы
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25.10.2020 10:44 Ответить
останнє речення і тебе стосується. Руководство одного из вузов ГФС на Киевщине указывало курсантам, за кого голосовать на выборах, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7787
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25.10.2020 10:45 Ответить
А ти що, не знаєш, чим ідіот відрізняється від мислячої людини? Тим, що його ні в чому "убєдіть" не можна... От тому те, що пише Сашко, здається тобі "нєубєдітельним"...
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25.10.2020 12:11 Ответить
Повинні бути позбавлені права протягом життя займати бюджетні посади. Перед цим відсидіти. І нехай спробують заробити на хліб працею, нікчеми.
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25.10.2020 10:31 Ответить
А це як, щоб податківці "заробляли чесною працею"? Це взагалі то фантастика.
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25.10.2020 10:42 Ответить
Тут только два варианта
1. За "Слуг урода"
2. За ЖОПу
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25.10.2020 10:43 Ответить
Якщо їхні прийдуть, то краще ЗаЖОПу.
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25.10.2020 12:23 Ответить
Зеленського не варто порівнювати з Порошенком. Нічого спільного. А ось з януковочем, в самий раз. Зеленський його перевершив.
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25.10.2020 10:42 Ответить
Обидва КАЗЛИ.

І Пєцік і Зєльц
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25.10.2020 12:20 Ответить
Чим би вам зайнятися, як не лайному плюватися?
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25.10.2020 12:27 Ответить
как раз на оборот, два сапога и пара, комик и порох
одного роду-племени, хитро сделаные
янык, это недоразумение от слова совсем
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25.10.2020 15:32 Ответить
От і доведіть нам фактами, що Порох і бубочка одного роду-племені. Можете почати зі здобутків бубочки. Менше часу займе.
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25.10.2020 15:41 Ответить
ірпенський індустріальний технікум - вотчина ригів, завжди паскудить на виборах
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25.10.2020 11:20 Ответить
"слуги народа" - это просто перекрашенные "зажопники", те же мутки на "выборах"!
на кузбасе какой-то воздух отравленный? почему, как только с тех краёв кто-то попадает во власть он сразу пытается её узурпировать?
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25.10.2020 11:22 Ответить
Руководство ?
Государственного фискального вуза ?
Даже **** не могу понять за какое зелёное говно они агитируют, вообще не понятно
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25.10.2020 11:37 Ответить
Будущим налоговикам надо отдавать свои голоса только за партию коррупционеров. У молодёжи должно быть светлое будущее.
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25.10.2020 12:20 Ответить
Такое указание не может нести никаких последствий в волеизъявлении курсантов. Без подтверждающей фиксации бюлетней (что противозаконно и наказуемо) никто не может проконтролировать кто за кого отдал свой голос.
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25.10.2020 12:37 Ответить
Ирпенская вотчина будущих выродков опять отметилась !!!
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25.10.2020 14:31 Ответить
 
 