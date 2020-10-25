РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6253 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
8 939 39
убытки (269) Энергоатом (377)

"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

НАЭК "Энергоатом" резко изменил ценовую политику и начал продавать электроэнергию на 17 коп./КВт.ч ниже своей себестоимости, из-за чего в день имеет около 32 млн грн прямых убытков.

Об этом пишет эксперт энергетических рынков "Центра Разумкова" Максим Белявский в своей статье "Немецкое горе: -210 млн "Энергоатома" за неделю".

По информации эксперта, странное изменение ценовой политики связано с решением одного из вице-президентов компании - Якоба Хартмута - отправить опытных трейдеров ОП "Энергоатом-Трейдинг" в неожиданный отпуск и самому занять место главного трейдера.

"Подобные действия Якоба Хартмута озадачили рынок. Они свидетельствуют либо о профессиональной некомпетентности или о хитром замысле. Некий мотив, направленный на снижение цен на рынке для продажи электроэнергии "Энергоатома" отдельным трейдерам по заниженным ценам. В любом случае эти действия не были и не имели ничего общего с тактикой зарабатывать больше", - убежден эксперт.

По его оценкам, от подобных действий Хартмута больше всего страдает сам "Энергоатом", который и так находится по существу на грани банкротства.

"Кто ответит за потерянные сотни миллионов на ровном месте? Убежден - никто. Потому что то, что касается биржевых торгов и трейдерского поведения в Украине, не понимают ни в одном из государственных органов", - добавил Белявский.

Читайте также: "Энергоатому" необходимо более 11 млрд грн и десятки лет на безопасную остановку одного энергоблока АЭС

Напомним, по результатам I полугодия 2020 НАЭК "Энергоатом" получил убыток 2,65 млрд грн по сравнению с 1 млрд грн прибыли за аналогичный период 2019 года.

Одной из основных причин убыточности госкомпании стали манипуляции на балансирующем рынке, так называемые схемы "торговли воздухом", из-за которых "Энергоатом" терял миллионы гривен ежедневно.

В начале года временная следственная комиссия парламента начала проверку причин возникновения этого кризиса и установила ответственность за нее должностных лиц НКРЭКУ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+18
Ну установили, кто виноват в колоссальных убытках "Энергоатома", а дальше-то что? Опять на Порошенко очередное "дело" откроют?
показать весь комментарий
25.10.2020 10:50
+16
"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - эксперт - Цензор.НЕТ 6383
показать весь комментарий
25.10.2020 10:55
+11
Кому убиток , а кому і прібиль .

"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - эксперт - Цензор.НЕТ 5382 .
показать весь комментарий
25.10.2020 10:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну установили, кто виноват в колоссальных убытках "Энергоатома", а дальше-то что? Опять на Порошенко очередное "дело" откроют?
показать весь комментарий
25.10.2020 10:50 Ответить
Так его же в мае этого года назначили.
показать весь комментарий
25.10.2020 11:00 Ответить
Вот порошенко и назначил. К гадалке не ходи.
показать весь комментарий
25.10.2020 11:09 Ответить
ты ошибаешся)
показать весь комментарий
25.10.2020 11:19 Ответить
проснись, ты обосрался
"Ротердам+ законен и как оказалось цены при нем были ниже чем без него. и убытков НОЛЬ.
показать весь комментарий
25.10.2020 11:19 Ответить
Ну, да. Без " Роттердама" Ахметов не мог продавать уголь Донбасса в три дорога, как, якобы купленный на бирже в "Роттердаме". Сама схема законная и была придумана, чтобы Украина не зависела от угля с Донбасса, закупая импортный уголь. А вот как ею воспользовался Ахметов на пару с Порошенко - преступно, тем более, во время войны.
показать весь комментарий
25.10.2020 14:38 Ответить
идиот!!! "Ротердам+" это формула для расчета прогнозной цены на ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ и она никакого отношения к закупкам угля не имела!
показать весь комментарий
25.10.2020 14:40 Ответить
"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - эксперт - Цензор.НЕТ 6239
показать весь комментарий
25.10.2020 10:51 Ответить
зєсцикло взяв його під особистий контроль

"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - эксперт - Цензор.НЕТ 2146
показать весь комментарий
25.10.2020 10:52 Ответить
Разве это деньги, копейки. Главное заробитчан налогом обложить. А это так маю право на помилку
показать весь комментарий
25.10.2020 10:52 Ответить
"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - эксперт - Цензор.НЕТ 6383
показать весь комментарий
25.10.2020 10:55 Ответить
Нехорошее лицо глубоко непорядочного человека.
показать весь комментарий
25.10.2020 12:24 Ответить
Владі пох, влада опитування ЗЕдебільне проводить.
показать весь комментарий
25.10.2020 16:42 Ответить
Цілком ймовірно що це ахметка хоче збанкрутити свого конкурента - "Енергоатом".
показать весь комментарий
25.10.2020 10:56 Ответить
А потім його "врятувати", купивши задаром, під обіцянку погасити борги.
Звичайно гасити борг ніхто не буде. Його потім спишуть.
Схема стандартна. Майже все в Україні вкрадено саме так.
показать весь комментарий
25.10.2020 11:02 Ответить
Кому убиток , а кому і прібиль .

"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - эксперт - Цензор.НЕТ 5382 .
показать весь комментарий
25.10.2020 10:57 Ответить
Вот и славно. А могли б украсть солдаты НАТО, Порошенко)
показать весь комментарий
25.10.2020 11:07 Ответить
Но все проблемы у нас канешно от зеленой енергетики.
показать весь комментарий
25.10.2020 11:10 Ответить
яйца в дверь и все дела....
показать весь комментарий
25.10.2020 11:16 Ответить
Бред сивої кобили. Маніпуляція.
На це вказує часткова і тендеційна подача інформації.

1) Не приводиться цифра собівартості електроенергії Енергоатому (яка вона до речі?), а лише дельта - "НА 17коп./кВт*год".

2) потім цифра - 210 млн.грн за тиждень, що складає приблизно $7млн за тиждень. Або виробітку лише одного енергоблока-міліонника по ціні 57коп/кВт*год. А ціх енергоблоків зараз простоює 5 (з наявних 15) з за "відсутності попиту".

Ага, попит на "зелену електроенергію" по ціні 5-6грн/кВт*год і на ахметівську по ціні 2грн за кВт*год шалений, а ось енергоатомівська державна електроенергія за 57коп/кВт*год якась дефективна. Ніхто її не бажає

Ось і доводиться продавати навіть дешевше "на 17коп". Бо це хоч якісь живі гроши. Бо хоча 5 блоків і стоять і не виробляють свій міліон доларів на день, а обслуговування тем не менше потребують і гроші на це треба десь брати треба. Бо інакше буде 5 нових чорнобильских енергоблока #4.
показать весь комментарий
25.10.2020 12:25 Ответить
Грамотно разложено. Сразу видно кому это выгодно, а не манипуляция цифрами
показать весь комментарий
25.10.2020 13:39 Ответить
Розкладено погано!
Смешались в кучу кони, люди, пулеметы...
Понасмикувано, та складено в ...
Суть в іншому, за рахунок е/атому продовжують годувати ахметку, зелень (в тому рахунку не тільки ЗЕ-тику, але й просто шмарклі).
Детально, це буде сторінок на 10-20!
показать весь комментарий
25.10.2020 16:56 Ответить
Не будьте так категоричні. Чорнобильских не буде.
Будуть затягнуті ППР, буде дорожча для населення та промисловості е/е.
Будуть борги та кредити для е/атому.

А хто сказав, що зароблені е/атомом гроші використовуються за призначенням, та без відкатів, а хто сказав, що керівники е/атому не топлять за ЗЕ?

Один директор ХАЕС чого коштує, реклама СН-директор ХАЕС не затикалася ні в Рівному, ні в Хмельницькому
показать весь комментарий
25.10.2020 16:51 Ответить
І що тут брєд? Інформації 0. А про 5 чернобильських енергоблока - не принижуйте інтелект учасників. Якщо не розумієте процес видобутку ЕЕ на АЕС. В інтернеті знайдіть розпечатки проведення експеременту на ЧАЕС(для тих хто розуміється хоч трошки).
показать весь комментарий
25.10.2020 13:08 Ответить
Навіть не думав нікого принижувати. Кожен може піти на сайт Енергоатому і самотужки переконатись що 5 реакторів простоюють. А ще нещодавно простоювало, до речі, 6

https://www.energoatom.com.ua/ua/

І це не ППР, а як раз штучно створена відсутність попиту. І штучно створена криза неплатежів за вже поставлену Енергоатомом електроенергію. Якщо бажаєте, то можете поїхати до Енергодару. Там буквально поряд стоять день і ніч коптящі небо ТЕС Ахметова і заморожені енергоблоки ЗАЕС. Відразу відпаде питання хто в домі (Україні) хазяїн.
показать весь комментарий
25.10.2020 14:55 Ответить
Автори конєчно супер))) Хартмуд - це ім'я, а не прізвище))) Хоя би вичали, що пишите) Чи є замовлення, а там хоч шось написати))))
показать весь комментарий
25.10.2020 13:36 Ответить
Такой разгон инфы в инете не все себе могут позволить. Более двадцати сайтов у себя разместили. А кто знает подтвердит, деньги это немалые
показать весь комментарий
25.10.2020 13:40 Ответить
Кому вигідно і так зрозуміло) Кому дешева електроенергія як кістка в горлі і заважає піднімати ціну на енергію з ТЕЦ і просувати найдорожчу в Європі зелену енергію)
показать весь комментарий
25.10.2020 13:43 Ответить
Два роки Енергоатом у збитках, а держава і пальцем не ворухне( Зато коли намагється знизити загальну вартість електроенргії в країні, так відразу у збиток працює. Треба підтримувати, а не розповідати про віртуальні збитки
показать весь комментарий
25.10.2020 13:48 Ответить
Манипулятивная статья. Игра цифрами без общей картины. Попытка сформировать негативное отношение к Энергоатому. Хотя все знают, что ЭА прямой конкурент дорогой энергии ТЕЦ и тем более зеленой))))
показать весь комментарий
25.10.2020 13:52 Ответить
Чому ? Якраз загальна картина вимальовується чітко:
1 пр 2019 :+1 млрд
1 пр 2020 :-2.65 млрд
Нє,не зрозуміло ?
Тоді так:

"Віце-президент державного Енергоатому Хартмут насправді акціонер російського ПАТ «Федеральна мережева компанії Єдиної енергетичної мережі», компанії - яка будувала лінії електропередачі в анексованої Кремлем український Крим.

Ще раз: віце-президент державної компанії «Енергоатом» отримує двивіденди від російської компанії, яка допомагає окупації українського півострову. Ви серйозно?

Остання виплата дивідендів цієї компанії була в лютому 2020 року і віце-президент нашого Енергоатому їх отримав. Тобто російська компанія заробила на поставках електрики в анексований Крим і прибуток від цих поставок перепав нашому пану Хартмуму з державного Енергоатому.

І це прямо вказано в його декларації. Окрім цього там акції і інших російських енергокомпаній - "ТНС Енерго Нижній Новгород", "МРСК Центра и Приволжжя" (обидві - Нижній Новгород, РФ), "Т Плюс" (Самара), які входять в сферу інтересів російського сенатора Олексндра Бабакова, того самого який голосував за право Путіна вводити війська в Україну.

Там же в декларації і інвестиції Хартмута в цінні папери венесуельскої нафтової компанії PDVSA на суму 0,5 млн доларів.

Через цю компанію права рука Путіна Ігор Сєчін прогнав десятки мільярдів доларів позик, які йшли безпосередньо президенту Мадуро для утримання влади в країні шляхом терору. Путін і Сечін особисто гарантували фінансування в період 2016-2019 рр. Це ніякі не позики - це такі ж 3 млрд Януковича тільки для Мадуро. І наш німець певно був частиною схеми цього фінансування.

Як ця людина взагалі могла потрапити на державну службу, я уже не кажу про посаду віце-президента «Енергоатому» з доступом до державної таємниці. Як людині з такими зв'язками з країною-агесором дали право вирішувати у кого купувати ядерне паливо - у американців чи росіян?" https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/3562095707162974
показать весь комментарий
25.10.2020 14:17 Ответить
кремлядські агенти банкротують українську атомну енергетику
показать весь комментарий
25.10.2020 14:15 Ответить
Краще це було б наслідком жадності або некомпетентності. Але по аналогії з російським мінистом оборони України та головою СБУ 2014 року - картина вимальовується.....
показать весь комментарий
25.10.2020 15:03 Ответить
Ну это ж Порошенко виноват, не?
показать весь комментарий
25.10.2020 15:27 Ответить
Як би Порошенко вирішив питання заміни ядерного топлива для наших АЕС з російського на європейське, а краще Українське - ціни б йому не було в віках атомної енергетики України, але він не Господь. Думаю це питання лежить в основі негараздів з АЕС.
показать весь комментарий
25.10.2020 15:50 Ответить
У меня чтото логика обвинений не складывается.

"Хартмут Якоб работал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Опыт господина Якоба включает работу во Всемирном банке и ведущих инвестиционных банках Восточной Европы. Работал руководителем энергетических исследований в лондонском офисе австрийского инвестиционного банка Creditanstalt"


Ну вот вообще на кацапского шпиона не тянет с такой биографией.
А с учетом того как быстро в ВОСКРЕСЕНЬЕ два десятка сайтов разместило эту информацию, то правдивость ее под очень большим сомнением.
Фактов ноль. Один трындеж и проплаченные статьи
показать весь комментарий
25.10.2020 19:33 Ответить
НАЭК "Энергоатом" резко изменил ценовую политику и начал продавать электроэнергию на 17 коп./КВт.ч ниже своей себестоимости, из-за чего в день имеет около 32 млн грн прямых убытков. Источник: https://censor.net/ru/n3226887

Зе ВЛАДА НА ПРОХАННЯ КАЦАПІВ ГРОБИТЬ АТОМНУ ЕНЕРГЕТИКУ УКРАЇНИ "Енергоатом" за тиждень отримав 210 млн грн збитку через дії віцепрезидента Хартмута, - експерт - Цензор.НЕТ 7678
МОЖЕ ВЖЕ ПРИЙШОВ ЧАС КОМУСЬ ВКАЗАТИ НА ДВЕРІ ? "Енергоатом" за тиждень отримав 210 млн грн збитку через дії віцепрезидента Хартмута, - експерт - Цензор.НЕТ 7678
показать весь комментарий
25.10.2020 19:59 Ответить
 
 