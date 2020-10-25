"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - эксперт

НАЭК "Энергоатом" резко изменил ценовую политику и начал продавать электроэнергию на 17 коп./КВт.ч ниже своей себестоимости, из-за чего в день имеет около 32 млн грн прямых убытков.

Об этом пишет эксперт энергетических рынков "Центра Разумкова" Максим Белявский в своей статье "Немецкое горе: -210 млн "Энергоатома" за неделю".

По информации эксперта, странное изменение ценовой политики связано с решением одного из вице-президентов компании - Якоба Хартмута - отправить опытных трейдеров ОП "Энергоатом-Трейдинг" в неожиданный отпуск и самому занять место главного трейдера.

"Подобные действия Якоба Хартмута озадачили рынок. Они свидетельствуют либо о профессиональной некомпетентности или о хитром замысле. Некий мотив, направленный на снижение цен на рынке для продажи электроэнергии "Энергоатома" отдельным трейдерам по заниженным ценам. В любом случае эти действия не были и не имели ничего общего с тактикой зарабатывать больше", - убежден эксперт.

По его оценкам, от подобных действий Хартмута больше всего страдает сам "Энергоатом", который и так находится по существу на грани банкротства.

"Кто ответит за потерянные сотни миллионов на ровном месте? Убежден - никто. Потому что то, что касается биржевых торгов и трейдерского поведения в Украине, не понимают ни в одном из государственных органов", - добавил Белявский.

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Напомним, по результатам I полугодия 2020 НАЭК "Энергоатом" получил убыток 2,65 млрд грн по сравнению с 1 млрд грн прибыли за аналогичный период 2019 года.

Одной из основных причин убыточности госкомпании стали манипуляции на балансирующем рынке, так называемые схемы "торговли воздухом", из-за которых "Энергоатом" терял миллионы гривен ежедневно.

В начале года временная следственная комиссия парламента начала проверку причин возникновения этого кризиса и установила ответственность за нее должностных лиц НКРЭКУ.