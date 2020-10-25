"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - эксперт
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НАЭК "Энергоатом" резко изменил ценовую политику и начал продавать электроэнергию на 17 коп./КВт.ч ниже своей себестоимости, из-за чего в день имеет около 32 млн грн прямых убытков.
Об этом пишет эксперт энергетических рынков "Центра Разумкова" Максим Белявский в своей статье "Немецкое горе: -210 млн "Энергоатома" за неделю".
По информации эксперта, странное изменение ценовой политики связано с решением одного из вице-президентов компании - Якоба Хартмута - отправить опытных трейдеров ОП "Энергоатом-Трейдинг" в неожиданный отпуск и самому занять место главного трейдера.
"Подобные действия Якоба Хартмута озадачили рынок. Они свидетельствуют либо о профессиональной некомпетентности или о хитром замысле. Некий мотив, направленный на снижение цен на рынке для продажи электроэнергии "Энергоатома" отдельным трейдерам по заниженным ценам. В любом случае эти действия не были и не имели ничего общего с тактикой зарабатывать больше", - убежден эксперт.
По его оценкам, от подобных действий Хартмута больше всего страдает сам "Энергоатом", который и так находится по существу на грани банкротства.
"Кто ответит за потерянные сотни миллионов на ровном месте? Убежден - никто. Потому что то, что касается биржевых торгов и трейдерского поведения в Украине, не понимают ни в одном из государственных органов", - добавил Белявский.
Напомним, по результатам I полугодия 2020 НАЭК "Энергоатом" получил убыток 2,65 млрд грн по сравнению с 1 млрд грн прибыли за аналогичный период 2019 года.
Одной из основных причин убыточности госкомпании стали манипуляции на балансирующем рынке, так называемые схемы "торговли воздухом", из-за которых "Энергоатом" терял миллионы гривен ежедневно.
В начале года временная следственная комиссия парламента начала проверку причин возникновения этого кризиса и установила ответственность за нее должностных лиц НКРЭКУ.
Пожалуйста, подождите...
"Ротердам+ законен и как оказалось цены при нем были ниже чем без него. и убытков НОЛЬ.
Звичайно гасити борг ніхто не буде. Його потім спишуть.
Схема стандартна. Майже все в Україні вкрадено саме так.
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солдаты НАТО, Порошенко)
На це вказує часткова і тендеційна подача інформації.
1) Не приводиться цифра собівартості електроенергії Енергоатому (яка вона до речі?), а лише дельта - "НА 17коп./кВт*год".
2) потім цифра - 210 млн.грн за тиждень, що складає приблизно $7млн за тиждень. Або виробітку лише одного енергоблока-міліонника по ціні 57коп/кВт*год. А ціх енергоблоків зараз простоює 5 (з наявних 15) з за "відсутності попиту".
Ага, попит на "зелену електроенергію" по ціні 5-6грн/кВт*год і на ахметівську по ціні 2грн за кВт*год шалений, а ось енергоатомівська державна електроенергія за 57коп/кВт*год якась дефективна. Ніхто її не бажає
Ось і доводиться продавати навіть дешевше "на 17коп". Бо це хоч якісь живі гроши. Бо хоча 5 блоків і стоять і не виробляють свій міліон доларів на день, а обслуговування тем не менше потребують і гроші на це треба десь брати треба. Бо інакше буде 5 нових чорнобильских енергоблока #4.
Смешались в кучу кони, люди, пулеметы...
Понасмикувано, та складено в ...
Суть в іншому, за рахунок е/атому продовжують годувати ахметку, зелень (в тому рахунку не тільки ЗЕ-тику, але й просто шмарклі).
Детально, це буде сторінок на 10-20!
Будуть затягнуті ППР, буде дорожча для населення та промисловості е/е.
Будуть борги та кредити для е/атому.
А хто сказав, що зароблені е/атомом гроші використовуються за призначенням, та без відкатів, а хто сказав, що керівники е/атому не топлять за ЗЕ?
Один директор ХАЕС чого коштує, реклама СН-директор ХАЕС не затикалася ні в Рівному, ні в Хмельницькому
https://www.energoatom.com.ua/ua/
І це не ППР, а як раз штучно створена відсутність попиту. І штучно створена криза неплатежів за вже поставлену Енергоатомом електроенергію. Якщо бажаєте, то можете поїхати до Енергодару. Там буквально поряд стоять день і ніч коптящі небо ТЕС Ахметова і заморожені енергоблоки ЗАЕС. Відразу відпаде питання хто в домі (Україні) хазяїн.
1 пр 2019 :+1 млрд
1 пр 2020 :-2.65 млрд
Нє,не зрозуміло ?
Тоді так:
"Віце-президент державного Енергоатому Хартмут насправді акціонер російського ПАТ «Федеральна мережева компанії Єдиної енергетичної мережі», компанії - яка будувала лінії електропередачі в анексованої Кремлем український Крим.
Ще раз: віце-президент державної компанії «Енергоатом» отримує двивіденди від російської компанії, яка допомагає окупації українського півострову. Ви серйозно?
Остання виплата дивідендів цієї компанії була в лютому 2020 року і віце-президент нашого Енергоатому їх отримав. Тобто російська компанія заробила на поставках електрики в анексований Крим і прибуток від цих поставок перепав нашому пану Хартмуму з державного Енергоатому.
І це прямо вказано в його декларації. Окрім цього там акції і інших російських енергокомпаній - "ТНС Енерго Нижній Новгород", "МРСК Центра и Приволжжя" (обидві - Нижній Новгород, РФ), "Т Плюс" (Самара), які входять в сферу інтересів російського сенатора Олексндра Бабакова, того самого який голосував за право Путіна вводити війська в Україну.
Там же в декларації і інвестиції Хартмута в цінні папери венесуельскої нафтової компанії PDVSA на суму 0,5 млн доларів.
Через цю компанію права рука Путіна Ігор Сєчін прогнав десятки мільярдів доларів позик, які йшли безпосередньо президенту Мадуро для утримання влади в країні шляхом терору. Путін і Сечін особисто гарантували фінансування в період 2016-2019 рр. Це ніякі не позики - це такі ж 3 млрд Януковича тільки для Мадуро. І наш німець певно був частиною схеми цього фінансування.
Як ця людина взагалі могла потрапити на державну службу, я уже не кажу про посаду віце-президента «Енергоатому» з доступом до державної таємниці. Як людині з такими зв'язками з країною-агесором дали право вирішувати у кого купувати ядерне паливо - у американців чи росіян?" https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/3562095707162974
"Хартмут Якоб работал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Опыт господина Якоба включает работу во Всемирном банке и ведущих инвестиционных банках Восточной Европы. Работал руководителем энергетических исследований в лондонском офисе австрийского инвестиционного банка Creditanstalt"
Ну вот вообще на кацапского шпиона не тянет с такой биографией.
А с учетом того как быстро в ВОСКРЕСЕНЬЕ два десятка сайтов разместило эту информацию, то правдивость ее под очень большим сомнением.
Фактов ноль. Один трындеж и проплаченные статьи
Зе ВЛАДА НА ПРОХАННЯ КАЦАПІВ ГРОБИТЬ АТОМНУ ЕНЕРГЕТИКУ УКРАЇНИ
МОЖЕ ВЖЕ ПРИЙШОВ ЧАС КОМУСЬ ВКАЗАТИ НА ДВЕРІ ?