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Киев (24531) Нацполиция (15728) Клименко (361)

С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые

Полиция с ночи воскресенья, 25 октября, фиксирует факты незаконного массового подвоза людей на автобусах для голосования на местных выборах в Украине.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 12 часов ночи мы задерживаем автобусы, которые возят людей по регионам, так называемые "карусели". Такие случаи у нас есть в Днепропетровской области, в Киеве", - рассказал Клименко.

По его словам, в настоящий момент задержаны два автобуса из Луганской области, которые заехали в Киев, чтобы люди "голосовали".

В Одесской области, как рассказал глава Нацполиции, также зафиксирован факт подвоза граждан для голосования.

"Организатор – гражданин РФ, задержан", - сказал Клименко.

Кроме того, по его словам, полиция проверяла информацию о нарушении в Киеве.

"По Святошинскому району мы получили информацию, что 300 человек пытались получить медицинские бумаги, что они не могут прийти на участок для голосования и чтобы комиссия пришла к ним домой", - сказал глава Нацполиции.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой рассказал, что уже зарегистрировано 383 заявления о нарушениях в день голосования, составлено 2 админпротокола и открыто 6 уголовных производств.

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Топ комментарии
+8
С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8564
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25.10.2020 10:47
+8
Каруселі ноу-хау ригів, а зелень маладиє риганали.
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25.10.2020 11:00
+7
С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 6275
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25.10.2020 10:50
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С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8564
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25.10.2020 10:47 Ответить
Але другий таки добряче червонопузою цеглою підпертий...
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25.10.2020 10:49 Ответить
Когда-то, в истории судебных решений США, был такой забавный случай: на склоне холма находилось 2 усадьбы, после местной бури и потопа, верхний участок, вместе с домом и хоз.постройками "сьехал" на территорию нижнего участка... и суд признал право собственности всем "сьехавшим" имуществом у владельцев нижнего участка, поскольку всё это находилось на его территории )))
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25.10.2020 11:27 Ответить
С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 6275
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25.10.2020 10:50 Ответить
Зачем нам это рассказывать, это как власти любят рассказывать нам о фальсификате лекарств, спиртного и т.д. На кой вы мне это рассказываете, зачем мы блин вас держим, платим налоги, содержим. Где задержанные, привлеченные к ответственности, посаженные ( и на долго) и не только стрелочники, а и заказчики. Где это все...
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25.10.2020 10:55 Ответить
Ишь, как зеленые с жопоблоком стараются! В "лучших" традициях партии регионов. Чтоб вы, сволочи, провально проиграли,- и вместе, и поодиночке!!! А идиотам, участвующим в "каруселях", Бог воздаст, пусть не сомневаются!
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25.10.2020 10:55 Ответить
Це зєбіли так часи переводять, а ви ще кажете за їх голосування. С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1087

С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1695
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25.10.2020 10:57 Ответить
Акакаяразніца.
С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1621
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25.10.2020 11:04 Ответить
Каруселі ноу-хау ригів, а зелень маладиє риганали.
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25.10.2020 11:00 Ответить
О каруселях на ЗЕ-опросе полиция не желает сообщить?
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25.10.2020 11:01 Ответить
Цікаво, на користь яких партій каруселі?
Думаю, що не тільки на користь "слуг"
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25.10.2020 11:06 Ответить
Молоді Регіони правлять балом...
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25.10.2020 11:32 Ответить
Обратите внимание. Не ПРЕСЕКАЮТ а фиксируют.
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25.10.2020 11:50 Ответить
Рожеві маски вже катаються...
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25.10.2020 12:02 Ответить
Дивна теперішня поліція та її очільники. Самі дають статистику щодо 383 заяв про правопорушення, а лише складено 3 протоколи. Та в кожному автобусі по 40 "голосувальників", на кожного вже мав бути виписаний протокол, в т.ч. на водія, фірму перевізника, а на організаторів і кримінал. Де день (ніч) тиші, для чого збирали і для якої партії, ось тобі протоколи, друга частина протоколів за підкуп виборців (везли хіба на екскурсію, ні, на голосування, у день і ніч, коли агітація заборонена, зрозуміло, що за гроші), але де там, так можна і на владну команду напоротись, пагони втратити . Ліпше би вже мовчали до завершення виборів.
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25.10.2020 14:54 Ответить
 
 