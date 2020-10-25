Азербайджан готов к перемирию, но только на условиях возвращения своих земель, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к перемирию в Нагорном Карабахе при условии заявления Армении о приверженности основным принципам урегулирования.

Об этом Алиев заявил в интервью американскому телевизионному каналу "Fox News", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Да, мы готовы. Я неоднократно об этом заявлял. Мы готовы сегодня согласовать перемирие. Но, в то же время премьер Армении должен заявить, что он привержен основным принципам урегулирования, разработанным США, Россией и Францией", - сказал Алиев.

"Мы хотим перемирия, мы хотим возвращения наших земель. Армения должна взять на себя обязательства по освобождению земель на основании резолюций Совбеза ООН, мирного плана, представленного США, Францией и Россией. Но она этого не делает", - заявил он.

Смотрите также: "Байрактары" уничтожили шесть армянских гаубиц и два танка. ВИДЕО