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Новости Политика Украины
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ВР (28724) опрос (2618) Разумков Дмитрий (1521)

Сокращение числа нардепов до 300 на качестве работы Рады не отразится, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сокращение числа нардепов до 300 на качестве работы Рады не отразится, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что сокращение количества народных депутатов не отразится на качестве работы украинского парламента.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает Цензор.НЕТ.

"Моя личная позиция - я думаю, что если будет уменьшено до 300 народных депутатов, это существенно на качество работы Верховной Рады не повлияет", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.

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Как сообщалось, 4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в статью 76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их по пропорциональной системе.

В анонсированном президентом опросе, который проводится в день местных выборов 25 октября, есть вопрос о целесообразности сокращения до 300 количества народных депутатов Верховной Рады.
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Топ комментарии
+10
Чим менше депутатів, тим менша вірогідність потрапляння туди хоч якихось пристойних людей.
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25.10.2020 11:05
+9
Коли в країні 73% живуть безмазгов, то кількість дупатутів не має значення.
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25.10.2020 11:08
+6
А кто тебе дурачку сказал что кто то участвовал в этом говноопросе от осла?? Мы обсуждаем слова разумкова...а не участвуем в говноопросе...
До чего же тупые эти зебилы...для них все "а какая разница"....
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25.10.2020 11:20
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Чим менше депутатів, тим менша вірогідність потрапляння туди хоч якихось пристойних людей.
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25.10.2020 11:05 Ответить
А так, разумков правий - яка різниця склільки зебілів - підсумок від них однаковий.
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25.10.2020 11:06 Ответить
Коли в країні 73% живуть безмазгов, то кількість дупатутів не має значення.
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25.10.2020 11:08 Ответить
Чому ж це ?
Якщо брати у відсотках, то замість одного пристойного депутата ми маємо хоча б 20.
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25.10.2020 11:12 Ответить
різниця в тім що Карабас зменьшить витрати на цирк
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25.10.2020 11:18 Ответить
Не смішіть. Перед тим як зменшити - вони збільшать. От як, наприклад, як фінансування офісу ЗЕлупи збільшили на наступний рік на 40%.
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25.10.2020 11:25 Ответить
Витрати на нардепів з бюджету щезаюче мала величина на фоні збитків від їх лобістськой/корупційної діяльності. І від зменшення кількості депутатів зменшаться не ці збитки а лише затрати на них олігархів.
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25.10.2020 11:33 Ответить
тим менше грошей заносити тим, хто захопив Вовку та та купив його слуг.
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25.10.2020 11:07 Ответить
В США в Верховном Суде -9 человек.А у нас ,во всех Верховных и Конституционном? Не сосчитать!!!.И качество судебных решений -такое же.
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25.10.2020 11:17 Ответить
Тупень, ты что про ВС США знаешь, ты про наш только название слышал
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25.10.2020 11:21 Ответить
В США інша правова система. Якщо взяти країни зі схожою правовою системою, то наприклад Верховний суд Іспанії має 79 суддів, ВС Польщі - 86 суддів і т.д.
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25.10.2020 12:45 Ответить
Так ты предлагаешь сократить количество судей - и качество решений сразу возрастет? Ты дебил, или кацап? Или два в одном? Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 4204
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25.10.2020 16:14 Ответить
Тим менде треба зелених ^зарплатню^. Тим дешевша кампанія на виборах!
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25.10.2020 16:38 Ответить
Ви,зелене лайно,маєте монобільшість,хто вам заважав зменшити кількість депутатів.
Ублюдки зелені.
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25.10.2020 11:07 Ответить
Они пытаются прикрыться "волеизъявлением народа" Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 949
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25.10.2020 16:14 Ответить
ПНХ рыго-зебил недобитый
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25.10.2020 11:07 Ответить
Я не проти, якщо скоротити до 300-т і менше, але через скорочення непотрбіу із СН і ОПЗЖ (осатнніх, бажано повністю).
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25.10.2020 11:09 Ответить
Менше будуть тратитись олігархи.
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25.10.2020 11:09 Ответить
Это врядли. Они будут больше просить доплаты.
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25.10.2020 11:50 Ответить
Та цеж мед на спраглі вуста зубожілого лохторату!
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25.10.2020 11:09 Ответить
Дебільна теорія- чим менше депутатів, тим легше потрапити пристойним... Це питаннячко саме від тих, кому не хочеться велику більшість у ВР кормити.
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25.10.2020 11:10 Ответить
абсолютно не отразится Сокращение числа нардепов до 300 на качестве работы Рады не отразится, - Разумков - Цензор.НЕТ 5323 даже и 300 много.
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25.10.2020 11:12 Ответить
ага) И Игорь Валерич расходы оптимизирует.
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25.10.2020 11:14 Ответить
Можна вообще одного разумкова оставить. Вот секономим так секономим. Или нет? Сокращение числа нардепов до 300 на качестве работы Рады не отразится, - Разумков - Цензор.НЕТ 966
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25.10.2020 11:12 Ответить
Ну конечно. Смотря кого сократить, если таких как Кива или фермер с Коломыи, то не отразится. Но ведь есть же и депутаты которые работают. Так что если сокращать, то тогда нужно ужесточать требования к кандидатам.
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25.10.2020 11:14 Ответить
Чем меньше депутатов..тем дешевле тот или иной закон для ахметки ..коломойского или какого нить другого пинчука...
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25.10.2020 11:15 Ответить
О! Порохоботы в комментах балаболят, а говорили, что не будут участвовать в опросе от пана Президента! Сокращение числа нардепов до 300 на качестве работы Рады не отразится, - Разумков - Цензор.НЕТ 897
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25.10.2020 11:18 Ответить
А кто тебе дурачку сказал что кто то участвовал в этом говноопросе от осла?? Мы обсуждаем слова разумкова...а не участвуем в говноопросе...
До чего же тупые эти зебилы...для них все "а какая разница"....
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25.10.2020 11:20 Ответить
Только что поучастволвал в опросе.И это хорошо.Слава Богу, хулиганья с битами и бомбами не было.Был один с заточкой,Улыбался так многозначительно.
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25.10.2020 13:04 Ответить
Улыбался после того как насадил тебя на бутылку, или до? Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 6405
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25.10.2020 16:16 Ответить
Присядет ,как миленький
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25.10.2020 20:08 Ответить
бачив на одній дільниці опитувальника студентського віку...

не заздрю...
Отримають річну норму прокльонів ))))
ці пару гривень цього не варті... Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 7523
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25.10.2020 12:09 Ответить
1 питання від Вовки - це для зовім ідіотів що ще в нього вірять.
2 питання - для олігархів
3 питання - для олгархів
4 підтягти молодь для Вовки
5 питання - навішати лапшу про його шлях до миру тим же ідіотам з першим питанням
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25.10.2020 11:18 Ответить
А на содержание 300 рыл можно потратить больше чем на содержание 450 рыл...
Так что экономия она не на рылах должна быть...а на содержании рыл....зарплаты...льготы...квартиры...помошники...и прочее...вот что нужно сокращать....
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25.10.2020 11:19 Ответить
будь яке скорочення держморд, призводить до їх збільшення... Аксіома, що відома ще до Ющенка... Особисто мене, цікавить кількість населення України... Де ті дебіли, що кричали про 20млн.?
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25.10.2020 13:11 Ответить
Ой, 🤬 ... и тут зрада
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25.10.2020 11:19 Ответить
И тут тупые зебилы
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25.10.2020 11:24 Ответить
Члены слуги хотят сократить число депутатов в Раде, ибо Квартал-95 не резиновый, на 450 мест клоунов не хватит...
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25.10.2020 11:23 Ответить
Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 5887
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25.10.2020 11:28 Ответить
помилка у бюлетні ,тому він недійсний...
не можна робити позначок поза межами клітинок... Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 8210
тому треба було обмежитись двома словами... )))
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25.10.2020 12:05 Ответить
спочатку знайдіть 300 голосів щоб змінити Конституцію, лузери
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25.10.2020 11:33 Ответить
особливо тупим.. Референдум має вищість...навіть над конституційною більшістю...

інше питання,що за 20 років депутти НЕ СПРОМОГЛИСЯ імплементувати рішення референдуму 2000-го року..
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25.10.2020 12:07 Ответить
Pavlo Dudra "Референдум має вищість" - Що??
Ви читали Розділ XIII Конституції України??
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25.10.2020 12:55 Ответить
В Эмиратах законотворческий орган всего 56 человек, причем все нанятые по контракту со всего мира крупные специалисты по праву, экономисты, социологи и ни от кого не зависят. Есть ставка, а есть бонусы за эффективность работы, которые во много раз могут превосходить ставку. Воровства нет поскольку воровать не у кого, владельцы всего и вся - эмиры, они же и нанимают на работу. Пока все довольны и страна интенсивно развивается., главный политический ориентир - обучение и воспитание молодежи! Бедных нет, все работают! Итог - за все время, начиная с советских времен никто не объяснил, зачем в Украине 450 народных депутатов, причем 450 и в 146-ти миллионной России и при менее 40 млн. в Украине. Самое главное никто до сих пор не поднял вопрос об эффективности Рады в целом, кроме как непомерный безнаказанный дерибан гос.бюджета этими депутатами. Этот орган превратился фактически в кормушку определенной части людей, приближенных к власти. Все крупные экономические преступления начинаются именно в Раде!!! И ещё не маловажное для законодательного органа - туда протаскивают и попадают в основном не профессионалы, даже без нормалього образования и без стажа прохиндеи, способные за взятки совершить любую шкоду для государства и народа. Это внутренние террористы для украинской государственности. В Китае ежегодно десятки тысяч подобных нуворишей рассреливают.
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25.10.2020 11:41 Ответить
Я б їх до 30-ти скоротив . Менше буде злодіїв біля корита 🇺🇦😁👍
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25.10.2020 11:46 Ответить
Серйозно? Ви вже вибрали "монобільшість", яка протягує все, що забажає. Скоротіть до 30 і вони почнуть царювати на свій розсуд. Проголосують закон, за яким влада за ними залишається пожиттєво і передається у спадок їх нащадкам.
Ну що? Ще є бажання "Сделать себя и своих потомков еще раз вместе"?
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25.10.2020 12:12 Ответить
А в ссср вообще было политбюро и там было меньше 20.И они корыто для всех свиней до всрачки пытались наполнять,а харя у них становилось всё больше и больше,а в корыте с каждым днём помоев прибавлялось.И этот факт никуда не деть.Наш народ к этому приучен и будет ещё долго не расстоваться с этим корытоим,выбирая зелёных,яников.опзжопников и всякой подобной дряни.
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25.10.2020 13:36 Ответить
Я вам больше скажу - полное отсутствие депутатов тоже не скажется на работе Рады. А может даже оздоровит её
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25.10.2020 11:48 Ответить
))).. навіть якщо вас всіх у мартенівський пічі спалити, це аж ніяк не відобразиться на якості роботи Ради. Бо ви ніяких рішень не приймаєте, ви просто ставите плюсікі там де вам скажуть. "рада", мля... Купка лакеїв та слуг олігархів.
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25.10.2020 11:53 Ответить
Да, если за неявку на работу их будут увольнять ( лишать мандата). И каждый рабочий день Рады ( в течении всего дня) там будет присутствовать все 300 человек. ( те кто "системно будут болеть" лишать мандата " по состоянию здоровья" из за невозможности выполнять данную работу.
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25.10.2020 11:59 Ответить
ЗАЇ..АЛИ.

з постійним підняттям теми про скорочення кількості депутатів до 300.. (((


ПИТАННЯ БУЛО ВИРІШЕНЕ РЕФЕРЕНДУМОМ 2000 року..
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25.10.2020 12:03 Ответить
У територіально меншої Польщі депутатів на 10 більше.
Справа не в кількості, а в якості, та патріотизмі.
А в нашій Раді більшість, це клоуни та колаборанти. І незалежно від їх кількості вони будуть продавати та нищити Україну. Чим менше депутатів, тим простіше олігархам та фуйлу з ними домовитися. Та й дешевше.
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25.10.2020 12:07 Ответить
шановна, а при чому тут територія? Кількість населення порівнювати треба.
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25.10.2020 13:15 Ответить
Ну і ..? Кількість населення Польщі менша ніж в Україні. А результат той же. У Польщі на 10 депутатів більше, ніж у нас.
Мені вже приводили "аргумент" зі 120 ізраїльськими депутатами. Та Ізріїль крихітка в порівнянні з Україною, та й наслення близько 8 міліонів.
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25.10.2020 13:23 Ответить
вважаєте, що я з вами сперечаюсь? Ні, уточнюю. Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 2019 Скажіть, а яке населення України? Пам'ятаєте як зубожілі від тарифного геноциду, кричали, що 20млн.
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25.10.2020 13:33 Ответить
Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 4615 Ні, я так не думаю. Просто хоч круть, хоч верть, а в Україні депутатів менше ніж в тих же процівітаючих Польщі чи Ізраїлі. Якість депутатів інша. Там при владі професіонали, які працюють на благо своєї Батьківщини, а не на вражину.
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25.10.2020 13:53 Ответить
50 достатньо.
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25.10.2020 12:19 Ответить
краще, залишимо саму Бубочку, воно ж грамотне аж жуть. Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 3971
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25.10.2020 13:17 Ответить
Выход с участков никак не соединён со входом.Опрос строго после голосования.Одно плохо при голосовании.За намулени могды голосовать не хотелось ,а за новые лица- кот в мешке,слишком мало информации.Мне вспоминается начало карьеры Тетчер.Она умудрилась поздороваться почти с каждым избирателем и победила.Хотя верхушка консерваторов задвинула её на непроходной для консерваторов округ.Хотелось бы и мне познакомиться с каждым кандидатом.Зась, однако, пока.Молодёжь должна сделать намуленых.
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25.10.2020 13:14 Ответить
А Ахметов и Коломойский при этом хорошо с экономят
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25.10.2020 15:09 Ответить
Долой депутатов ВР бездельников и дармоедов!! всё равно голосуют за путинские проекты!!
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25.10.2020 16:19 Ответить
Самое страшное, и на это никто не обратил внимания, это не сократить до 300, а "избирать их по пропорциональной системе" - тобто жители югавастока, которых математически больше, проголосуют за сплошное ОПЗЖ в будущей Раде Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков - Цензор.НЕТ 8823
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25.10.2020 16:19 Ответить
На "качєстві работи Ради" відобразиться лишень один захід...Той самий,який провів Голобородько калашами з обох рук...Але ми вже зрозуміли,що український президент Голобородько - міф,українська мрія,світла і нездійснена...
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25.10.2020 17:20 Ответить
Зато сократтятся бюджетные расходы
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26.10.2020 06:07 Ответить
 
 