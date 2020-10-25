Сокращение числа нардепов до 300 на качестве работы Рады не отразится, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что сокращение количества народных депутатов не отразится на качестве работы украинского парламента.
Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает Цензор.НЕТ.
"Моя личная позиция - я думаю, что если будет уменьшено до 300 народных депутатов, это существенно на качество работы Верховной Рады не повлияет", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.
Как сообщалось, 4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в статью 76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их по пропорциональной системе.
В анонсированном президентом опросе, который проводится в день местных выборов 25 октября, есть вопрос о целесообразности сокращения до 300 количества народных депутатов Верховной Рады.
Пожалуйста, подождите...
Якщо брати у відсотках, то замість одного пристойного депутата ми маємо хоча б 20.
Ублюдки зелені.
До чего же тупые эти зебилы...для них все "а какая разница"....
не заздрю...
Отримають річну норму прокльонів ))))
ці пару гривень цього не варті...
2 питання - для олігархів
3 питання - для олгархів
4 підтягти молодь для Вовки
5 питання - навішати лапшу про його шлях до миру тим же ідіотам з першим питанням
Так что экономия она не на рылах должна быть...а на содержании рыл....зарплаты...льготы...квартиры...помошники...и прочее...вот что нужно сокращать....
не можна робити позначок поза межами клітинок...
тому треба було обмежитись двома словами... )))
інше питання,що за 20 років депутти НЕ СПРОМОГЛИСЯ імплементувати рішення референдуму 2000-го року..
Ви читали Розділ XIII Конституції України??
Ну що? Ще є бажання "Сделать себя и своих потомков еще раз вместе"?
з постійним підняттям теми про скорочення кількості депутатів до 300.. (((
ПИТАННЯ БУЛО ВИРІШЕНЕ РЕФЕРЕНДУМОМ 2000 року..
Справа не в кількості, а в якості, та патріотизмі.
А в нашій Раді більшість, це клоуни та колаборанти. І незалежно від їх кількості вони будуть продавати та нищити Україну. Чим менше депутатів, тим простіше олігархам та фуйлу з ними домовитися. Та й дешевше.
Мені вже приводили "аргумент" зі 120 ізраїльськими депутатами. Та Ізріїль крихітка в порівнянні з Україною, та й наслення близько 8 міліонів.