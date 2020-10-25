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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Зеленский (16511) опрос (2618)

В Киеве перевернули урну с опросом Зеленского, а на Волыни поступила жалоба о его незаконности, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Киеве перевернули урну с опросом Зеленского, а на Волыни поступила жалоба о его незаконности, - полиция

В полицию Волынской области поступило заявление от граждан на незаконность проведения всенародного опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, а в Киеве перевернули урну с листочками опроса.

Об этом сообщил во время брифинга глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Любые хулиганские попытки, попытки повлиять на оперативную ситуацию, попытки угроз нашим гражданам полиция будет прекращать", - сказал Клименко.

"На Подоле в Киеве уже перевернули одну из урн вместе с листочками опроса", - рассказал он.

Отвечая на вопрос о том, есть ли жалобы от украинцев на проведение самого опроса, Клименко сказал: "Да, они начинают поступать".

По его словам, такая жалоба поступила в полицию Волынской области. В Нацполиции агентству уточнили, что в заявлении граждан, поданном в полицию Волынской области, речь идет о неправомерности действий тех, кто проводит опрос, поскольку он содержит элементы агитации.

Что касается инцидента с перевернутой урной с результатами опроса, то, как уточнили в Нацполиции, мужчина подошел к волонтерам, вырвал из рук листочки, разбросал их и ушел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Любые опросы возле избирательных участков после голосования правомерны, - Аваков

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
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Топ комментарии
+31
В Киеве перевернули урну с опросом Зеленского, а на Волыни поступила жалоба о его незаконности, - полиция - Цензор.НЕТ 1272
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25.10.2020 11:54
+29
нормально так полиция обслуживает незаконный опрос. У нас уже Белоруссия?
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25.10.2020 11:48
+16
Ridnа_Vilnа 33%@ua_ridna_vilna 19 ч
Заява про скоєння злочину Зеленським "Слуга народу" на час виборів

1. Фотографуємо учасників, папірці опитування, намети
2. Викликаємо поліцію "102", переписуємо ПІБ, звання поліціянтів
3. Віддаємо їм заяви, реєструємо їх, фіксуємо на пристрій

поліція повинна скласти протоколи
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25.10.2020 11:52
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нормально так полиция обслуживает незаконный опрос. У нас уже Белоруссия?
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25.10.2020 11:48 Ответить
Какая Беларусь, цель поставлена в росию
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25.10.2020 12:10 Ответить
"листочками опроса" )
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25.10.2020 12:10 Ответить
У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція - Цензор.НЕТ 1217
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25.10.2020 13:02 Ответить
всего три часа - уже бьют. резво ожеребились
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25.10.2020 11:51 Ответить
заява взірець про порушення в день голосування

https://docs.google.com/document/d/1kYO2cu6fw-tX8dKgr2oVrJcequsJMwah8kMX-Q6AEoc/edit
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25.10.2020 11:51 Ответить
Ridnа_Vilnа 33%@ua_ridna_vilna 19 ч
Заява про скоєння злочину Зеленським "Слуга народу" на час виборів

1. Фотографуємо учасників, папірці опитування, намети
2. Викликаємо поліцію "102", переписуємо ПІБ, звання поліціянтів
3. Віддаємо їм заяви, реєструємо їх, фіксуємо на пристрій

поліція повинна скласти протоколи
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25.10.2020 11:52 Ответить
Спасибо за текст заявы.
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25.10.2020 12:05 Ответить
поширюйте, це сьогодні важливо
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25.10.2020 12:14 Ответить
В коробках може бути бомба! Хай відкриють і покажуть що там немає вибухівки.
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25.10.2020 12:05 Ответить
Hellis@13Hellis_13 31 мин

Не знаю, что там верзет Аваков, но у нас заявление на незаконность зе-действа полиция приняла.

Девочки не смогли даже назвать, от какой социологической группы они.
Сообщила им, что им должны заплатить по 1200 грн, а все остальное - *********. Расстроились
Ребята фиксировали на видео даже прием заявления, чтоб не исчезло потом
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25.10.2020 12:59 Ответить
проголосувати неможливо довжелезні черги ,карантинні заходи плюс дурнувате зЕопитування на дільницях настільки вповільнили процес,що для того щоб виконати свій громадянський обов'язок треба витратити цілий день,скажу чесно,в мене такого терпцю немає)
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25.10.2020 11:52 Ответить
предлагаю флешмоб - засунь зеагитатора в урну!
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25.10.2020 11:53 Ответить
Предлагаю альтернативный - засунь урну в зеагитатора!
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25.10.2020 12:05 Ответить
Казяться петюнці з ублюдками............. В Киеве перевернули урну с опросом Зеленского, а на Волыни поступила жалоба о его незаконности, - полиция - Цензор.НЕТ 4450
Але їх це не врятує. На черзі референдум з ключових питань. От тоді і побачимо справжню волю народу.
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25.10.2020 11:54 Ответить
ой, хто це в нас тут... говорящий лапоть сміцького В Киеве перевернули урну с опросом Зеленского, а на Волыни поступила жалоба о его незаконности, - полиция - Цензор.НЕТ 6841
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25.10.2020 11:55 Ответить
Референдум з ключових питань... шо, невже героїн легалізуєте? Чи може партію Чморія?
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25.10.2020 12:04 Ответить
Кстати, Сырожа, а если порохоботы карусели устроят, то как волонтеры Зюзи смогут это без списков выявить и пресечь? А если они уже в комиссиях опроса и, пользуясь отсутствием наблюдателей, неправильно посчитают? А если даже не будут считать и просто заполнят протоколы?
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25.10.2020 13:00 Ответить
Во баран!
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25.10.2020 13:33 Ответить
В Киеве перевернули урну с опросом Зеленского, а на Волыни поступила жалоба о его незаконности, - полиция - Цензор.НЕТ 1272
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25.10.2020 11:54 Ответить
А що, не могли іншим прізвищем підписатися? "Наркоман" - якись стрьомний підпис....
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25.10.2020 14:48 Ответить
Кто подписывается через запятую, тормоз?
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25.10.2020 14:54 Ответить
У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція - Цензор.НЕТ 6908 Гальмо, там перед зап*тою кома. Та, мабуть, не одна...Рука дрижала - не знав що за знак втулити...
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25.10.2020 15:22 Ответить
Ахахахаха)))))) Не... АХАХАХАХАХАХАХАХА))) Зебилы все одинаковые...
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25.10.2020 15:27 Ответить
У Львові на двох дільницях опитування немає.
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25.10.2020 11:57 Ответить
Напишуть результат
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25.10.2020 13:03 Ответить
Пусть арендуют отдельное здание, и во время голосования заманивают избирателей в это здание для опроса.
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25.10.2020 11:58 Ответить
В картонных коробках БОМБА!!!! . . .Будьте бдительным и звоните сразу в полицию! Не дайте 2 террористам возле участка сорвать выборы!
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25.10.2020 11:59 Ответить
так вони не біля дільниці знаходяться ,а всередені...і їх охороняють копи..
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25.10.2020 12:03 Ответить
Цього не може бути! Всередині дільниці не можуть так робити! Це грубе порушення закону.
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25.10.2020 12:04 Ответить
все нормально,яка країна такі і вибори,можна було через інтернет голосувати)
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25.10.2020 12:08 Ответить
Скоких сегодня от...т?))
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25.10.2020 12:00 Ответить
Опитування "5 запитань від Зє" проводить 14-річна дитина

В Киеве перевернули урну с опросом Зеленского, а на Волыни поступила жалоба о его незаконности, - полиция - Цензор.НЕТ 8875

Iryna Gerashchenko
Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського. Я публічно звертаюся до омбудсмена людмила денисова, дитячого омбудсмена Микола Кулеба


Николай Кулеба
негайно надати цьому правову оцінку. Зрозуміло, що діти пішли працювати за 1000 гривень не від хорошого життя, не від « закінчення епохи бідності». Але це ще огидніше, ніж передвиборча гречка пенсіонерам.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3399063893514733
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25.10.2020 12:01 Ответить
В коробці може бути бомба. Це юний терорист. Попросіть відкрити коробку та показати вміст.
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25.10.2020 12:03 Ответить
В коробці должно быть говно! Надо вставить туда бутылочку с говном и нажать
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25.10.2020 14:13 Ответить
Это ребёнок ?
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25.10.2020 12:12 Ответить
ето подстава зєльоная
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25.10.2020 12:15 Ответить
Той омбудессе, что незаконно удерживала почти 100 детей граждан других стран? Отличная идея - она точно разберется и поможет.
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25.10.2020 12:28 Ответить
Хм...
А почему на моем участке не было скрыньки с этим опросом??? А то, я там собирался написать Клоуну пару ласковых. В Киеве перевернули урну с опросом Зеленского, а на Волыни поступила жалоба о его незаконности, - полиция - Цензор.НЕТ 4460
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25.10.2020 12:01 Ответить
Может их до твоего прихода успели прогнать.

Все зависит от членов ДВК. Если сознательные, то могли сразу дать подсрачник этому беспризорнику.
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25.10.2020 12:08 Ответить
Аналогично. Но проблема в том, что эта мразь ничего читать не будет. И никто не будет. Просто вылезет укурок в очередном видосике и объявит, что он знает мнение народа.
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25.10.2020 12:17 Ответить
Да я то знаю, что оно читать не будет, так же как оно и не читает то, что о нем здесь пишут.
Но все же, могло бы почитать то, которое поддерживает это оно.
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25.10.2020 12:25 Ответить
Донецк 62.ua@donetsk62ua 29 мин

В Новогродовке в трех округах перепутали избирательные бюллетени
Кандидат в депутаты в местный совет, придя на участок для голосования, не нашел себя в бюллетене, после чего началась проверка.
Оказалось, что бюллетени перепутаны между округами
#Донецкаяобласть #местныевыборы ...
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25.10.2020 12:02 Ответить
У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція - Цензор.НЕТ 6640У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція - Цензор.НЕТ 9418У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція - Цензор.НЕТ 3848
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25.10.2020 12:18 Ответить
урны в мусорных мешках как бы символизируют это мероприятие
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25.10.2020 12:22 Ответить
очко заиграло (с)
У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція - Цензор.НЕТ 5746
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25.10.2020 12:28 Ответить
Студент з "опитування Зеленського" пояснив, чому не має засобів захисту від COVID-19: рукавички "погризла собака", а маску він "віддав бабусі".

У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція - Цензор.НЕТ 8836
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25.10.2020 13:28 Ответить
в южноукраинске моему соседу полицай заявил, что у них есть решение суда на опрос
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25.10.2020 21:52 Ответить
 
 