В Киеве перевернули урну с опросом Зеленского, а на Волыни поступила жалоба о его незаконности, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В полицию Волынской области поступило заявление от граждан на незаконность проведения всенародного опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, а в Киеве перевернули урну с листочками опроса.
Об этом сообщил во время брифинга глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Любые хулиганские попытки, попытки повлиять на оперативную ситуацию, попытки угроз нашим гражданам полиция будет прекращать", - сказал Клименко.
"На Подоле в Киеве уже перевернули одну из урн вместе с листочками опроса", - рассказал он.
Отвечая на вопрос о том, есть ли жалобы от украинцев на проведение самого опроса, Клименко сказал: "Да, они начинают поступать".
По его словам, такая жалоба поступила в полицию Волынской области. В Нацполиции агентству уточнили, что в заявлении граждан, поданном в полицию Волынской области, речь идет о неправомерности действий тех, кто проводит опрос, поскольку он содержит элементы агитации.
Что касается инцидента с перевернутой урной с результатами опроса, то, как уточнили в Нацполиции, мужчина подошел к волонтерам, вырвал из рук листочки, разбросал их и ушел.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
Пожалуйста, подождите...
https://docs.google.com/document/d/1kYO2cu6fw-tX8dKgr2oVrJcequsJMwah8kMX-Q6AEoc/edit
Заява про скоєння злочину Зеленським "Слуга народу" на час виборів
1. Фотографуємо учасників, папірці опитування, намети
2. Викликаємо поліцію "102", переписуємо ПІБ, звання поліціянтів
3. Віддаємо їм заяви, реєструємо їх, фіксуємо на пристрій
поліція повинна скласти протоколи
Не знаю, что там верзет Аваков, но у нас заявление на незаконность зе-действа полиция приняла.
Девочки не смогли даже назвать, от какой социологической группы они.
Сообщила им, что им должны заплатить по 1200 грн, а все остальное - *********. Расстроились
Ребята фиксировали на видео даже прием заявления, чтоб не исчезло потом
Але їх це не врятує. На черзі референдум з ключових питань. От тоді і побачимо справжню волю народу.
Iryna Gerashchenko
Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського. Я публічно звертаюся до омбудсмена людмила денисова, дитячого омбудсмена Микола Кулеба
Николай Кулеба
негайно надати цьому правову оцінку. Зрозуміло, що діти пішли працювати за 1000 гривень не від хорошого життя, не від « закінчення епохи бідності». Але це ще огидніше, ніж передвиборча гречка пенсіонерам.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3399063893514733
А почему на моем участке не было скрыньки с этим опросом??? А то, я там собирался написать Клоуну пару ласковых.
Все зависит от членов ДВК. Если сознательные, то могли сразу дать подсрачник этому беспризорнику.
Но все же, могло бы почитать то, которое поддерживает это оно.
В Новогродовке в трех округах перепутали избирательные бюллетени
Кандидат в депутаты в местный совет, придя на участок для голосования, не нашел себя в бюллетене, после чего началась проверка.
Оказалось, что бюллетени перепутаны между округами
#Донецкаяобласть #местныевыборы ...