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Об отставке Кабмина под руководством Шмыгаля речь не идет, но ротации возможны, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Об отставке Кабмина под руководством Шмыгаля речь не идет, но ротации возможны, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает ротации в Кабинете Министров, но не отставку всего правительства под руководством Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что об отставке правительства речь не идет. Возможны какие-то ротации в Кабинете Министров Украины, о которых говорили раньше, но по состоянию на сегодня персональных заявлений от тех или иных министров в Верховную Раду не поступало, и представлений премьер-министра также не было", - заявил Разумков.

Отвечая на вопрос, может ли повлечь отставка правительства досрочное прекращение полномочий Верховной Рады IX созыва, если парламент не сможет сформировать новое правительство, спикер сказал: "Если мы говорим с вами о таком сценарии, действительно, согласно Конституции, есть 60 дней на формирование нового правительства, если это правительство уйдет в отставку и его отставка будет принята Верховной Радой. Но еще раз повторюсь, сегодня нет заявления премьер-министра об отставке, а именно это является основанием для досрочного прекращения полномочий".

Он вновь подчеркнул, что сегодня пока что нет оснований и для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады, хотя говорить "на 100%, что может произойти через три месяца" нельзя. "Год тому назад, например, мы не знали, что у нас будет Covid", - отметил Разумков.

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розумкових чи шмигалів геть з України - чемадан вакзал
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25.10.2020 12:18 Ответить
Поки на табуретці сидить Буратіна - всі ротації, це переставляння ліжок в борделі.
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25.10.2020 12:24 Ответить
табуретка із буратіно це закони які для нації олігархи через карманних тузіків у верхзраді нам впарила - концлагер економічного геноциду
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25.10.2020 13:16 Ответить
В картонних коробках від Зеленського може бути вибухівка!! Дзвоніть в поліцію!!! 2 терористи яких ви ідентифікували по одинаковому одязі хочуть підірвати участок!
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25.10.2020 12:24 Ответить
вибухівку ми вже маємо - податок на ватажівку мільон грн ( 1.35 є за кубік +мито + пдв) Даф 2013 рік бортовий з двигуном 12.9 ??http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/179585.html
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25.10.2020 16:22 Ответить
Разумков/ Сегодня дежурному по кодлану Коломойского-стоять на стрёме -выпало барыге.
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25.10.2020 12:40 Ответить
 
 