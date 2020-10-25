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Зеленский (16511) Киев (24531) опрос (2618)

5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента

Многие избиратели, которые пришли на избирательные участки в Киеве и Киевской области, чтобы отдать свои голоса на проходящих в воскресенье местных выборах, не встретили возле участков волонтеров, которые проводят инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским всенародный опрос.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина": ни на его избирательном участке, ни на пяти других участках в Днепровском районе спустя 15-30 минут после их открытия волонтеров не было.

Также волонтеры не были замечены на одном из участков в Дарницком районе Киева вскоре после открытия и в г. Боярка Киевской области спустя три часа после начала работы участка.

На одном из участков в Деснянском районе столицы волонтер пришел спустя примерно минут 10 после начала голосования и расположился возле входа в школу, где находится участок. У волонтера в распоряжении лишь маленькая картонная урна, ручка и пачка опросников, никакого стола нет. Принимающие участие в опросе ставят отметки в опросниках, положив их прямо на урну. При этом большинство приходящих на участки избирателей игнорируют опрос.

Смотрите также: Волонтер разрешил ответить на вопросы Зеленского семь раз подряд: "Сделаете мне статистику". ВИДЕО

Аналогичная ситуация зафиксирована на двух участках в Соломенском районе Киева: волонтеры, один или два молодых человека, одетых в белые жилеты с надписями "5 вопросов от президента", стояли на улице у выходов с избирательных участков с опросниками и картонными урнами, к избирателям не обращались.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что не принимал участия в президентском опросе, поскольку у избирательного участка, где он голосовал, волонтеры не работали.

Зеленский принял участие в опросе. На видео, зафиксированный камерами ряда украинских телеканалов, видно, что он заполнял опросник, положив его на картонную урну.

Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Зеленский подтвердил, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий, а сам он планирует использовать его данные для своих будущих предложений депутатам. Он также сообщил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средств из государственного бюджета.
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Топ комментарии
+40
5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 403

5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 2439
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25.10.2020 12:34
+23
стоит одиноко манюня...лет на 18-19...никто не подходит... она так со страхом смотрит на очередь перед входом, а вдруг кто-то пристебается...чуть дальше курят МЧСник и коп, поглядывая на девочку - видать попросила далеко не отходить ))) пока стояли минут 10-15 в этой очереди... никто не побеспокоил деточку...никто не ответил на 5вопросовотшмаркли...
ой...ну как жеж теперь преЗЕденту узнать глас нарида??? а? )))))
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25.10.2020 12:35
+22
Зеленая плесень неспособна организовать ни одно даже свое начинание, а взялись управлять государством.
Прежде чем идти в президенты, надо было хотя бы посмотреть на карту Европы и увидеть, что Украина гораздо больше криворожской подворотни или любой московской сцены.
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25.10.2020 12:38
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Правила форума Совет форумчан
У нас в Черноморске не проводили, а то ябі им нарисовал.
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25.10.2020 12:30 Ответить
если позволите, я за вас нарисую. У нас на участке в Киеве целых два опрашивателя)) обоим нарисовано))
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25.10.2020 15:12 Ответить
У нас в Ужгороде, на избирательном участке в школе №1 (начальные классы, спортзал) стоит какой-то парень рядом со входом на участок. Надо признать, на участок не заходит, не нарушает закон, хотя и дождь идёт.
Так вот, стоит, рядом с ним эта коробка "5 вопросов президента". Он сам ни к кому не пристаёт ("соцопрос Савика Шустера" - женщина спрашивает, за кого мол голосовали, а этот молча стоит). Возле участка была очередь, потому что из-за коронавируса пускали по 1-2-3 человека. Так пока я стоял в очереди, из выходящих с участка проголосовавших людей только 1 из 8 попросил у хлопца анкетку с "5 вопросов" - больше никто. Народ демонстративно игнорирует эту процедуру.
А если учесть, что по данным явки на 12.00 проголосовало на выборах 13,5% избирателей, а 1 из 8 это 12,5%, то получается приблизительно, что ответы на 12 часов Президенту дал где-то 1% избирателей . . . Я уже молчу об отсутствии контроля за подсчётом. Наверное, если будет мало бюлетеней, то хлопец и денег не получит, а значит у него будет стимул их дорисовать . . .

Разумеется, чтобы не обгадить имидж гаранта, скажут, что 2 из 3 приняли участие, и все единодушно проголосовали "ЗА" . . . Будут выдавать это за волю народа. Хотя по факту, волю выскажут пару процентов от общего числа избирателей, и то непонятно какую. Зато воплей будет выше крыши - мол народ согласен с СЭЗ "Донецк" и с разгоном депутатов . . .

Ясно, что любому Президенту выгоднее ломать через колено 300 депутатов, а не 450 - меньше денег / времени / усилий силовых структур надо. Теперь для конституционного большинства надо будет 200, а не 300 . . .
Хочешь - так объяви нормальный консультативный референдум, дай возможность для агитации хоть месяца 2, чтобы люди разобрались в вопросах, и нормально вопросы поставь. А так, похоже на какое-то шулерство. Как говорится, следите за руками, Шура.

Стыдно, господин Президент, заниматься ерундой.
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25.10.2020 16:07 Ответить
Саботаааж! 5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 597
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25.10.2020 12:30 Ответить
Зато в Кривом Рогу всех-всех опросят.
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25.10.2020 12:31 Ответить
А тем, кто не захочет отвечать, отключат воду. 5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 6395
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25.10.2020 12:36 Ответить
кто то кого то кинул на бабло. спонсоры спросят с организаторов и кураторов
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25.10.2020 12:32 Ответить
Та не переживайте. Вони "нарахують", що нарід прагне сворення чорної економічної діри в ордло.
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25.10.2020 12:33 Ответить
та хто там рахувати буде, їх спалять та й все
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25.10.2020 12:36 Ответить
как вещьдок будущего процесса про узурпацию власти мухой ЗЕ )
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25.10.2020 12:43 Ответить
5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 403

5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 2439
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25.10.2020 12:34 Ответить
я бгин тоже хотел чета такое "ответить", но спрашивателей не было.
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25.10.2020 12:36 Ответить
Та ж фігня.
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25.10.2020 12:54 Ответить
Листочки які були так "оформлені" зеленізарахують як позитивна відповідь навсі 5 запитань)))
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25.10.2020 12:36 Ответить
Их не будут считать.
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25.10.2020 12:54 Ответить
так а больше считать не чего ))))
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25.10.2020 19:54 Ответить
5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 9426
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25.10.2020 12:34 Ответить
чудєсного всєм



Конопляний Джмелик @dmitrosel007 2 мин

кабінки для голосування #Житомир

5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 277
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25.10.2020 12:39 Ответить
ісчо

5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 6607
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25.10.2020 12:40 Ответить
тож кабінка

5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 40
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25.10.2020 12:41 Ответить
это о грехах в щелочку шептать ?
как на тайной исповеди ? )
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25.10.2020 12:46 Ответить
Дешево и сердито.
Могли бы сделать еще проще - надевать на голову голосующему коробку. 5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 88
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25.10.2020 12:42 Ответить
5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 7129 5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 9927
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25.10.2020 12:49 Ответить
Турбуєся шо Гепу не оберуть мером Харківа?
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25.10.2020 12:39 Ответить
тебе скучно живется? сегодня еще никто нахер не посылал и не опускал? чо ты нарываешься лугандон? вот не понимаю - ну ведь знаешь что за ответом у меня не заржавеет - нет мля лезешь. ты мазохист?
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25.10.2020 12:53 Ответить
Пытается движ за десять зебилов устроить -ну не хватат зесрани теперь не хватат ...))))
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25.10.2020 12:55 Ответить
ЗА чучело (или тушку в формалине) Гепы стройными колоннами )
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25.10.2020 12:45 Ответить
https://prikolnye-kartinki.ru/img/picture/Aug/20/5b1901c0dca65b7e47fe340102d82bf2/5.jpg

Вот так у нас отвечают на вопрос, на 12 часов, если есть нескоко бумажек то и то хорошо.
Но Зе нарисует все что ему надо, не впервой!
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25.10.2020 12:35 Ответить
стоит одиноко манюня...лет на 18-19...никто не подходит... она так со страхом смотрит на очередь перед входом, а вдруг кто-то пристебается...чуть дальше курят МЧСник и коп, поглядывая на девочку - видать попросила далеко не отходить ))) пока стояли минут 10-15 в этой очереди... никто не побеспокоил деточку...никто не ответил на 5вопросовотшмаркли...
ой...ну как жеж теперь преЗЕденту узнать глас нарида??? а? )))))
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25.10.2020 12:35 Ответить
5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 7495
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25.10.2020 12:50 Ответить
птичку жалко? ))
я сам пришел домой и обрыдался ))))
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25.10.2020 12:58 Ответить
девочку что - в школе рисовать галочки не учили? какая необразованная у нас молодежь...
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25.10.2020 15:13 Ответить
Бедная Танюша Лайф и прочие ЗЕбилы.. это ж сколько им прийдёца выбегать что бы полностью угодить ЗЕбубачке, найти волонтёров и по 10 раз ответить на вопросы любимого божка.
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25.10.2020 12:36 Ответить
Як же палають дупи,від опитування проведеного кловуном))
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25.10.2020 12:36 Ответить
Походу дупа пылает только у тебя,от того что снова обделалась твоя шмаркля
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25.10.2020 12:53 Ответить
В нас в Черк.обл. ніяких социолухів прпзднта не бачив.Видно гроші на 5вапросав розікрали,а щоб відосік знять про опитування,достатньо сотню малолєток найнять на всю країну. 5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 4237
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25.10.2020 12:37 Ответить
5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 6682
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25.10.2020 12:37 Ответить
Тема писек не розкрита
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25.10.2020 12:38 Ответить
раскрыта, просто картинка подрезана. У неё на фото зеленый боевой раскрас
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25.10.2020 12:45 Ответить
Пианиста-писюниста обломало FEMEN !!!!!!! ))
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25.10.2020 12:49 Ответить
и даже сисек... что печально...
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25.10.2020 15:14 Ответить
Показала Зєлі «Україну його мрії».
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25.10.2020 13:03 Ответить
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=WuQoMCATToI&feature=emb_logo
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25.10.2020 14:06 Ответить
Бояться що отримають по ушам від вдячного лохторату.
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25.10.2020 12:37 Ответить
Зеленая плесень неспособна организовать ни одно даже свое начинание, а взялись управлять государством.
Прежде чем идти в президенты, надо было хотя бы посмотреть на карту Европы и увидеть, что Украина гораздо больше криворожской подворотни или любой московской сцены.
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25.10.2020 12:38 Ответить
Навіть більша за Ліпецьку миловарню Рошен))
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25.10.2020 12:42 Ответить
Совсем из жизни выпал?этот кацапский темник давно уже устарел и не интересен
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25.10.2020 12:50 Ответить
Эта тушка из Донецка. Там время остановилось.
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25.10.2020 12:55 Ответить
а ведь опрос используют
через полгода скажут
мы ведь советовались с народом :
узаконят канабис - только 60% будут получать
рецепты как. ,,больные,,
а дейстивительно нуждающийся больной -- шиш
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25.10.2020 12:40 Ответить
А что сейчас кроме больных у кого-то есть проблема где достать канабис? Детский сад.
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25.10.2020 12:52 Ответить
у больных такая проблема есть. И опасность опроса в том что дебилы скажут - нене, низзя, эта наркотик! и онкобольные будут вынуждены и дальше вводить гораздо более тяжелые морфий и другие опиаты, а не курить каннабис...
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25.10.2020 15:15 Ответить
какой клоун такой и опрос
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25.10.2020 12:40 Ответить
сколько там говорили ? 105.000.000 грн на этот опрос потратят? хахаххахахах СДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ))
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25.10.2020 12:40 Ответить
Примерно так
5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента - Цензор.НЕТ 5261
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25.10.2020 12:40 Ответить
небыло никакого опроса , и никто не стоял с урнами
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25.10.2020 12:41 Ответить
нас стояли две урны и 2 группы. Наголосовал обоим. Нафлешмобил))
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25.10.2020 15:16 Ответить
Підтверджую, на 5 та 6 ТВО Києва були відсутні.
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25.10.2020 12:41 Ответить
А ти каруселі водив по дільницям?
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25.10.2020 12:43 Ответить
А ти, дурак чи полудурок?
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25.10.2020 12:46 Ответить
#акакаяразница?
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25.10.2020 12:54 Ответить
полное днище позорное
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25.10.2020 12:41 Ответить
Я проголосовал за ЕС . А вы ?
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25.10.2020 12:41 Ответить
В мэры Кличко, в Киевраду ЕС.
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25.10.2020 12:43 Ответить
ну Я же не в Киеве , я за нашего мера от ЕС проголосовал
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25.10.2020 12:44 Ответить
А не поздно за ЕС голосовать на зеленых развалинах Украины?
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25.10.2020 12:45 Ответить
Мы наш, мы новый мир построим,: Кто был никем - тот станет всем!
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25.10.2020 12:48 Ответить
Ну один раз они Украину уже подняли из рыговских развалин.

Так что лучше поздно, чем никогда.
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25.10.2020 12:54 Ответить
Аналогічно!
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25.10.2020 13:06 Ответить
у нас одинокая Сосна стоит с паршивой урной и никто к ней не подходит
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25.10.2020 12:43 Ответить
Кстати, не обязательно подходить.

Спокойно на избирательном участке заполняешь бланк скарги + акт про нарушение и вручаешь под роспись главе ДВК.

Фотокопии отправляешь тем партиям, которым доверяешь.
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25.10.2020 12:46 Ответить
если они не стоят в помещении то скаржиться не на что.
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25.10.2020 15:17 Ответить
1. Незаконная агитация в день выборов партии СН основателем СН Зеленским. Т.е. нарушение Избирательного кодекса.

2. Превышение полномочий президента Зеленским. Т.е. нарушение Конституции.

3. Незаконное финансирование и коррупция. Отказ назвать организатора - прямое доказательство.
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25.10.2020 15:26 Ответить
У нас на дільниці була жінка 22-25 р. До неї вже хтось доколупувався, бо стояв "арнольд" і охороняв (та його згодом прогнала, щоб не позорив). На виході не кликала і анкетку не сунула.
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25.10.2020 12:44 Ответить
не "арнольд" а "ричард" (твитерские поймут о чем я)
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25.10.2020 13:15 Ответить
никогда такого не было и вот опять
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25.10.2020 12:46 Ответить
Ну что от зесрани ожидать -даже преступления совершают через дупу
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25.10.2020 12:46 Ответить
участие в не законом опросе будет преследоваться по закону
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25.10.2020 12:52 Ответить
Решили экономить бобло! Сразу выдать результат!
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25.10.2020 12:55 Ответить
Судячи з коментарів проголосувавших, майже всі гроші роздані на порушення Конституції розікрали і правильно зробили, нехай дітям на мороженку буде. 5 запитань Зеленського: на багатьох виборчих дільницях Києва ніхто не проводить опитування президента - Цензор.НЕТ 2445
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25.10.2020 12:56 Ответить
А де оці папірці надруковані? На нормальних(наголошую!) нормальних бланках, а Президент і Верховний суд вважають саме так, має бути інформація про місце друку.
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25.10.2020 12:57 Ответить
опрос репрезентативный и совсем необязательно охватывать 100% участков....
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25.10.2020 13:02 Ответить
Апрос - на х.. нікому не потрібна витрата коштів. Він не може бути рєпреЗЄнтатіфним, тому що не має жодного соціологічного підґрунтя, жодної вибірки, опитують кого заманеться, кому канабіс в голову стрельне. Зафіксовані факти, що одна й та сама особа 7 разів підходила і "галасафала" за ваш, зебіли, йо.аний канабіс.
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25.10.2020 13:11 Ответить
если отвечают по желанию, то опрос НЕ репрезентативный. Анкеты не защищены. Вводятся вручную, в бумажном виде а не с планшета. так что нарисуют любые цифры какие захотят.
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25.10.2020 15:18 Ответить
Это проблемы авторитетности социологических фирм, их методы проверок, контроля , стоимости заказа, я в молодости подрабатывал в Киеве, да подрисовывали, но в целом все мои знакомые были опрошены и картина не менялась.
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25.10.2020 16:02 Ответить
Та заповнять потім.
Дєлов.
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25.10.2020 13:04 Ответить
Завдання наркомана та його соайкосніків не апітуванує, а дискредитація демократії, перетворення її із чіткої процедури в балаган, цирк, шоу без штанів під аплодисменти країни-окупанта.
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25.10.2020 13:07 Ответить
Він робить все щоб підтвердити кремлівську пропаганду, що "Украіна нєдогасударство".
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25.10.2020 13:46 Ответить
На виході з моєї дільниці стояли опитувальники... перед мною виходила бабуся років 70, її відразу взяли під ручки і вона запитала "що ще робити"...
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25.10.2020 13:14 Ответить
так комуняк нету ,чего они прутся на выборы
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25.10.2020 13:17 Ответить
Для їх вибори це свято, під дільницею сьогодні почув.
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25.10.2020 13:24 Ответить
На одном участке вообще опросников не было, а на другом девочка одиноко сидела на лавочке читала в телефоне что то. Если бы не рядом стояла картонная урна, то вообще бы не заметил. Походить вроде никто не стал.
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25.10.2020 13:19 Ответить
Я щойно повернувся зі своєї виборчої дільниці у Києві. Опитувачі від преЗєдєнта стоять на вулиці коло дверей прямо при вході. Коли заходив кілька чоловік стояли коло них, чи проголосували не бачив. А коли вийшов то спеціально постояв і порахував. З 12 чоловік які в той час заходили на дільницю ніхто до них не підійшов. А з 12 які вийшли з дільниці після голосування 4 підійшло і проголосувало: 2 молоді сцикухи і 1 сцикун років по 20 - 25, можливо нарики для яких важливо легалізація марихуани, а з ними проголосувала ще й одна стара пердя років 50. Схоже що це одна сім'я бо йшли всі разом.

До опитувачів підійшли два поліціянти розбиратись, тому що надійшла скарга від якогось чоловіка.
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25.10.2020 13:42 Ответить
На моем участке Левый берег, не было. Я бы не прошла мимо. Очень бы хотелось посмотреть реакцию полиции на мой вызов.
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25.10.2020 14:23 Ответить
 
 