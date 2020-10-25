5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента
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Многие избиратели, которые пришли на избирательные участки в Киеве и Киевской области, чтобы отдать свои голоса на проходящих в воскресенье местных выборах, не встретили возле участков волонтеров, которые проводят инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским всенародный опрос.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина": ни на его избирательном участке, ни на пяти других участках в Днепровском районе спустя 15-30 минут после их открытия волонтеров не было.
Также волонтеры не были замечены на одном из участков в Дарницком районе Киева вскоре после открытия и в г. Боярка Киевской области спустя три часа после начала работы участка.
На одном из участков в Деснянском районе столицы волонтер пришел спустя примерно минут 10 после начала голосования и расположился возле входа в школу, где находится участок. У волонтера в распоряжении лишь маленькая картонная урна, ручка и пачка опросников, никакого стола нет. Принимающие участие в опросе ставят отметки в опросниках, положив их прямо на урну. При этом большинство приходящих на участки избирателей игнорируют опрос.
Аналогичная ситуация зафиксирована на двух участках в Соломенском районе Киева: волонтеры, один или два молодых человека, одетых в белые жилеты с надписями "5 вопросов от президента", стояли на улице у выходов с избирательных участков с опросниками и картонными урнами, к избирателям не обращались.
Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что не принимал участия в президентском опросе, поскольку у избирательного участка, где он голосовал, волонтеры не работали.
Зеленский принял участие в опросе. На видео, зафиксированный камерами ряда украинских телеканалов, видно, что он заполнял опросник, положив его на картонную урну.
Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Зеленский подтвердил, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий, а сам он планирует использовать его данные для своих будущих предложений депутатам. Он также сообщил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средств из государственного бюджета.
Пожалуйста, подождите...
Так вот, стоит, рядом с ним эта коробка "5 вопросов президента". Он сам ни к кому не пристаёт ("соцопрос Савика Шустера" - женщина спрашивает, за кого мол голосовали, а этот молча стоит). Возле участка была очередь, потому что из-за коронавируса пускали по 1-2-3 человека. Так пока я стоял в очереди, из выходящих с участка проголосовавших людей только 1 из 8 попросил у хлопца анкетку с "5 вопросов" - больше никто. Народ демонстративно игнорирует эту процедуру.
А если учесть, что по данным явки на 12.00 проголосовало на выборах 13,5% избирателей, а 1 из 8 это 12,5%, то получается приблизительно, что ответы на 12 часов Президенту дал где-то 1% избирателей . . . Я уже молчу об отсутствии контроля за подсчётом. Наверное, если будет мало бюлетеней, то хлопец и денег не получит, а значит у него будет стимул их дорисовать . . .
Разумеется, чтобы не обгадить имидж гаранта, скажут, что 2 из 3 приняли участие, и все единодушно проголосовали "ЗА" . . . Будут выдавать это за волю народа. Хотя по факту, волю выскажут пару процентов от общего числа избирателей, и то непонятно какую. Зато воплей будет выше крыши - мол народ согласен с СЭЗ "Донецк" и с разгоном депутатов . . .
Ясно, что любому Президенту выгоднее ломать через колено 300 депутатов, а не 450 - меньше денег / времени / усилий силовых структур надо. Теперь для конституционного большинства надо будет 200, а не 300 . . .
Хочешь - так объяви нормальный консультативный референдум, дай возможность для агитации хоть месяца 2, чтобы люди разобрались в вопросах, и нормально вопросы поставь. А так, похоже на какое-то шулерство. Как говорится, следите за руками, Шура.
Стыдно, господин Президент, заниматься ерундой.
Конопляний Джмелик @dmitrosel007 2 мин
кабінки для голосування #Житомир
как на тайной исповеди ? )
Могли бы сделать еще проще - надевать на голову голосующему коробку.
Вот так у нас отвечают на вопрос, на 12 часов, если есть нескоко бумажек то и то хорошо.
Но Зе нарисует все что ему надо, не впервой!
ой...ну как жеж теперь преЗЕденту узнать глас нарида??? а? )))))
я сам пришел домой и обрыдался ))))
Прежде чем идти в президенты, надо было хотя бы посмотреть на карту Европы и увидеть, что Украина гораздо больше криворожской подворотни или любой московской сцены.
через полгода скажут
мы ведь советовались с народом :
узаконят канабис - только 60% будут получать
рецепты как. ,,больные,,
а дейстивительно нуждающийся больной -- шиш
Так что лучше поздно, чем никогда.
Спокойно на избирательном участке заполняешь бланк скарги + акт про нарушение и вручаешь под роспись главе ДВК.
Фотокопии отправляешь тем партиям, которым доверяешь.
2. Превышение полномочий президента Зеленским. Т.е. нарушение Конституции.
3. Незаконное финансирование и коррупция. Отказ назвать организатора - прямое доказательство.
Дєлов.
До опитувачів підійшли два поліціянти розбиратись, тому що надійшла скарга від якогось чоловіка.